Код Bcachefs удалён из ядра Linux. Для дистрибутивов подготовлены DKMS-модули c Bcachefs

|
|
|
|2.2, anon18345628364 (?), 09:22, 30/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Только btrfs до своего уровня доводили полтора десятка лет деньгами корпораций, а тут парень в соляново тащит FS такого уровня.
|
|
|
|3.3, Werwolf (ok), 09:29, 30/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
возможно по проторенной дорожке идти проще..
вот только пока-что парень пошёл на ... по собственной вине.
|
|
|
|4.26, Аноним (26), 10:42, 30/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> по проторенной дорожке идти проще
Да, не то, что комменты про проторенные дорожки написывать.
|
|4.31, Аноним (31), 10:51, 30/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> по проторенной дорожке идти проще
Каждая кухарка может написать браузер с нуля.
|
|
|
|
|
|6.47, Аноним (-), 11:33, 30/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> Да, может, было бы желание. Пример - Ladybird.
Угу.
Нужно всего лишь получить лям баксов от создателя гитхаба, а потом пачку денег от эпл.
И тогда все получится.
|
|
|
|7.56, нах. (?), 11:57, 30/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>> Да, может, было бы желание. Пример - Ladybird.
> Нужно всего лишь получить лям баксов от создателя гитхаба, а потом пачку
> денег от эпл.
> И тогда все получится.
только браузер не получится. Но с пачкой денег в общем-то и так неплохо.
Или ты с этого... ледибоя сюда пишешь?
|
|3.5, Аноним (5), 09:34, 30/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
|
Мог бы и дальше тащить, если бы следовал простейшим правилам коллективной разработки.
|
|3.13, Анонисссм (?), 09:49, 30/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
>доводили полтора десятка лет деньгами корпораций
я конечно свечку не держал, но судя по новостям и вики, там тоже один толковый чел на зарплате сидел ) Chris Mason и стабилизацию он сделал за 3 года, а не 15
если б редхат так сильно не подгадил, гладишь btrfs-ом можно было бы пользоваться уже
|
|3.32, Аноним (32), 11:06, 30/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Только btrfs до своего уровня доводили полтора десятка лет деньгами корпораций, а тут парень в соляново тащит FS такого уровня.
А какая мне, как простому пользователю, разница?
Так и до Хурда можно дойти типа "они тоже без корпораций".
Вообще подход "не сильно ругайте и будьте терпеливы - софт пишут а̶у̶т̶и̶с̶т̶ы̶ нищие энтузиасты одиночки" в СПО очень любят, хотя он местами выглядит дико.
Было бы интересно посмотреть на таких адептов, которым подадут в кафе подгорелую или недоварренную еду, и будут оправдывать "он еще учится"))
|
|
|
|4.39, A.Stahl (ok), 11:18, 30/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
>Было бы интересно посмотреть на таких адептов, которым подадут в кафе подгорелую или недоварренную еду, и будут оправдывать "он еще учится"))
Ну если цена будет как обычно в СПО, то, уверен, большинство отнесутся к этому с пониманием.
|
|
|
|5.58, Аноним (-), 12:03, 30/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Ну если цена будет как обычно в СПО, то, уверен, большинство
> отнесутся к этому с пониманием.
М... т.е. если бизплатна, то можно есть мусор?
Но таки да, тут очень многие отнеслись бы с пониманием))
|
|2.7, нах. (?), 09:39, 30/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
|
По этим тестам можно судить исключительно о бессмысленности тестов (равно как и самого существования) похороникса.
ОСОБЕННО им удался "geometric means of all tests results". Вот просто нарисованная картинка где ящики сравнили с яблоками.
Инженеров в этом мире уже, конечно, совсем не осталось, но тут ученый очевидно изнасиловал журналиста.
|
|
|
|3.14, Аноним (5), 09:51, 30/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Прально, давайте сравнивать без тестов. "Абстрактный бкешфс абстрактно лучше других абстрактных фс; цифры приводить не буду -- у нас тут не точная наука."
|
|
|
|4.34, Аноним (34), 11:12, 30/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Вообще то он прав. 25й год на дворе. Пора переходит к вайб тестингу.
Сейчас я в ресурсе и чувствую что бкашфс быстрее и производительнее прочих фс. Так что не нужно мне тут ваши цыфры показывать. Это вообще не вайбово, и выгоняет из потока.
|
|
|
|5.49, нах. (?), 11:38, 30/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> Вообще то он прав. 25й год на дворе. Пора переходит к вайб
> тестингу.
так УЖЕ - вот это вот geometric means of all tests results - это ровно оно и есть.
> Сейчас я в ресурсе и чувствую что бкашфс быстрее и производительнее прочих
> фс. Так что не нужно мне тут ваши цыфры показывать. Это
почему? с цифрами ты будешь чувствовать себя еще лучше. (А если это еще и от кого нада цифры, то цифра в твоем кошелечке для донатов тоже улучшит твое самочуйствие.)
Главное чтоб цифры правильные были, все сходилось.
|
|1.8, Аноним (8), 09:42, 30/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
|
Линус в который раз прогнулся под woke движение, печально.
Потом этом сам может гнобить других матом и оскорблениями.
Хотя, что дозволено Юпитеру...
|
|
|
|2.11, Аноним (5), 09:46, 30/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
|
Привычка Кента совать грандиозные изменения на поздних стадиях формирования релиза и снижать тем самым его стабильность - не имеет отношения к woke. Желание Линуса избавиться от персонажа, сующего грандиозные изменения на поздних стадиях формирования релиза и снижающего тем самым его стабильность, не имеет отношения к woke.
|
|
|
|3.41, Аноним (41), 11:23, 30/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Кента турнули не за грандиозные изменения, а за то, что от его комментов у остальных мантейнеров стало подгорать.
|
|3.54, Аноним (54), 11:53, 30/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Стабильность ядра это смешное, они там совершенно неглядя коммитят. Сказки для бедных, причина в другом.
|
|2.29, Аноним (29), 10:50, 30/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
При чем тут это? Дело не в том, кто кого чем крыл, а в систематической неспособности Кента понять и соблюдать процессы, принятые в разработке ядра. Линус долго терпел, достало окончательно.
Если по какой-то причине не хочешь соблюдать процедуры, общие для всех - делай внешний модуль. Что в итоге и произошло. Считаю, это к лучшему.
|
|
|
|3.38, Аноним (-), 11:17, 30/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> а в систематической неспособности Кента понять и
> соблюдать процессы, принятые в разработке ядра.
Эти процессы заключаются в лизании оппы Торвальдсу?
"У нас окно подачи патчей до Nго числа. Но у меня семейное мероприятие, поэтому подайте все за две недели. Но окно переносить не будем. Но все равно подайте за две недели".
|
|1.12, IMBird (ok), 09:49, 30/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
В бытность помню жалобы, что модули в линуксе слишком медленные и с ограничениями, поэтому не получили такого распространения как в BSD (где поддержка модулей и sysctl чуть ли не с самого начала и редко встаёт нужда прям вот что-то поменять самому в коде ядра и перекомпилировать).
Сейчас такая же ситуация или наоборот можно спокойно жить на модуле и развиваться?
|
|
|
|2.15, Аноним (10), 09:51, 30/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Модуль это просто кусок ядра, который можно подгружать и выгружать, какие ещё ограничения?
|
|2.20, Аноним (20), 09:58, 30/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Между модулем и кодом, вкомпиленным в ядро, нет никакой разницы в производительности, если вопрос про это.
|
|2.21, Илитка (?), 10:02, 30/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
BSD вообще восхитительна, так все хорошо сделано особенно с модулями, что никто даже драйверы не пишет.
Не то что этот плохо сделанный Линукс, где драйвер есть на все что угодно ещё и в количестве больше одной реализации.
|
|
|
|3.24, Аноним (54), 10:28, 30/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Справедливости ради, лично у меня в линуксе регулярно отваливаются драйвер файловой системы, драйвер сетевой карты, драйвер эмулятора "дисковых защит", драйвер виртуальной машины, драйвер видеокарты. В смысле, внезапно перестаёт компилироваться для новой версии ядра. В минорном обновлении. Ну, в теории, борьба корп с конкурентами, но у видеокарт монополиста в итоге всё лучше всех.
|
|
|
|4.30, Fracta1L (ok), 10:51, 30/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Зачем ты обмазал ядро какими-то левыми модулями? Конечно они будут отваливаться.
|
|2.23, Аноним (8), 10:05, 30/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Какая чушь.
Нет там никаких ограничений, кроме того, что некоторые фичи ядра спрятаны за GPL символы, те, если у вас проприетарный модуль, то использовать их напрямую не получится.
Можно патчить ядро, можно обманывать его, делая ваш код "GPL", но это как минимум некрасиво, как максимум, придут с иском о нарушении условий GPL.
Именно поэтому Nvidia решила перевести модуль ядра под Линукс в разряд open source. Не считая 65МБ risc-v блоба и закрытого user space.
|
|
|
|3.27, Аноним (27), 10:45, 30/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
И много энтих исков доходит до выигранных судов? Из крупного только вмваре помню, и вроде там ничего не вышло, а вмваре теперь спонсор линукс фоундэйшен.
|
|
|
|4.57, нах. (?), 11:59, 30/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> И много энтих исков доходит до выигранных судов? Из крупного только вмваре
> помню, и вроде там ничего не вышло
вышло, проиграли с треском.
Сами ж написали - гепеле, кто угодно может исправлять, вот вмварь и исправила как ЕЙ надо.
Но не у всех денег столько, что где сядешь там и слезешь.
Поэтому большинство предпочитает не мараться.
|
|1.28, Аноним (31), 10:46, 30/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Давно пора разгрузить ядро от ненужных сущностей. И с растом так же надо сделать.
|
|
|
|2.36, Аноним (34), 11:14, 30/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Лучше от Сей пазгружать начинать ядро. Над чем проект раст активно трудится.
|
|
|
|3.48, Аноним (48), 11:33, 30/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Разгрузить от Сей - значит, разрузить от кода.
А проект Раст трудится над ещё большей загрузкой.
|
|1.33, Аноним (33), 11:07, 30/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Если тесты объективные, то автор - токсичный неудачник с раздутым эго.
|
|
|
|2.40, Аноним (-), 11:23, 30/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> Если тесты объективные
Это же фороникс)))
Но даже если предположить что это так... то корпо (или копро?) Btrfs, пилят с 2008 года просто пососное поделие по сравнению с другими файлухами.
|
|1.43, zionist (ok), 11:25, 30/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Судя по графикам btrfs, которую протолкнули как файловую систему по-умолчанию во всех маинстримных дистрибутивах, довольно тормознутая. Исходя из тех же графиком гораздо более оправданным выбором является ext4. Единственный недостаток ext4, по сравнению с btrfs - это ограничение на количество инодов, которое нельзя изменить без переформатирования. Но на сколько это критично при десктопном использовании системы? Ещё btrfs предоставляет subvolumes, что позволяет более эффективно делить дисковое пространство между разными точками монтирования. В ext4 это нет?
|
|
|
|2.55, нах. (?), 11:53, 30/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Судя по графикам btrfs, которую протолкнули как файловую систему по-умолчанию во всех
> маинстримных дистрибутивах, довольно тормознутая. Исходя из тех же графиком гораздо более
> оправданным выбором является ext4.
xfs
(это кого надо графики, смотри не перепутай!)
> Единственный недостаток ext4, по сравнению с btrfs
> - это ограничение на количество инодов, которое нельзя изменить без переформатирования.
в брыбырбрысь фесе это плавно превратилось в ограничение на размер метаданных. В отличие от инодов - гораздо менее прозрачное и прогнозируемое. И вишенкой на тортике - если при переполнении инодов обидно, место еще есть но записать уже ничего нельзя, но рецепт лечения прост и понятен - банально удалить что-то, то с переполнением метаданных так просто не отделаешься и удалить тебе тоже ничего не дадут.
Но не извольте беспокоиться, по этому поводу всего через десять лет существования этой уникальной системы напихали каких-то кривых костылей. Говорят что даже работают, в вырожденных случаях.
> Но на сколько это критично при десктопном использовании системы? Ещё btrfs
> предоставляет subvolumes, что позволяет более эффективно делить дисковое пространство
Эффективно - не позволяет. К сожалению. Сделано чудовищно криво и неудобно, что сводит всю эффективность к мариванна вы поняли, да. Использовать только в крайних случаях как временный костыль.
Нормально сделано у zfs, как и снапшоты с нормальными клонами, но это древняя технология атлантов, ныне невоспроизводимая и разрушающаяся.
|
|1.45, Аноним (45), 11:26, 30/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
По тестам ext4 довольно таки нормальный, имеет ли вообще смысл заморачиваться с этими файловыми системами, если есть проверенный временем самый адекватный ext4?
|
|
|
|2.50, ANON (-), 11:39, 30/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ext4 в снапшоты (Copy-on-Write) не может. На копирование многогигабайтных образов жестких дисков много времени уходит, а снапршот можно за секунды сделать.
|