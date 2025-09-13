Bcachefs будет распространяться в виде отдельного модуля DKMS

The OpenNET Project / Index page

13.09.2025

Кент Оверстрит (Kent Overstreet), разработчик ФС Bcachefs, анонсировал переход к распространению Bcachefs с использованием инструментария DKMS (Dynamic Kernel Module Support), при котором модуль поставляется в исходных текстах и собирается на системе пользователя, непосредственно после установки пакета. После обновления ядра Linux в системе модуль автоматически пересобирается.

Поставка с использованием DKMS позволит не привязываться к каждому обновлению ядра Linux и поддерживать реализацию Bcachefs в актуальном состоянии, в условиях прекращения приёма обновлений для Bcachefs в основной состав ядра. Сборки планируют формировать для основных дистрибутивов Linux. Так как модули, собранные через DKMS, можно включить в состав initramfs, у пользователей сохранится возможность использования Bcachefs для корневой ФС.

Отдельно отмечается, что Кент пообщался с сопровождающими пакеты с ядром в дистрибутивах Debian и openSUSE, которые собирались отключить сборку ядра с поддержкой BCachefs. Отключение в основном было связано с опасением, что BCachefs больше не будет поддерживаться, но теперь согласились повременить с отключением до готовности пакетов с Bcachefs на базе DKMS. Кроме того, проект близок к снятию признака экспериментальной ФС - с момента релиза ядра 6.16 в Bcachefs вплывали лишь несущественные ошибки.

Напомним, что в Bcachefs предпринята попытка создания файловой системы, сочетающей уровень производительности, надёжности и масштабируемости XFS с расширенной функциональностью, имеющейся в Btrfs и ZFS. Bcachefs поддерживает такие возможности, как включение в раздел нескольких устройств, многослойные раскладки накопителей (нижний слой с часто используемыми данными на базе быстрых SSD, а верхний слой с менее востребованными данными из жестких дисков), репликация (RAID 1/10), кэширование, прозрачное сжатие данных (режимы LZ4, gzip и ZSTD), срезы состояния (снапшоты), верификация целостности по контрольным суммам, возможность хранения кодов коррекции ошибок Рида—Соломона (RAID 5/6), хранение информации в зашифрованном виде (используются ChaCha20 и Poly1305). По производительности Bcachefs опережает Btrfs и другие ФС на базе механизма Copy-on-Write, и демонстрирует скорость работы, близкую к Ext4 и XFS.

