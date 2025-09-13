Bcachefs будет распространяться в виде отдельного модуля DKMS

|
1.1, Аноним (1), 11:47, 13/09/2025
Мне название не нравится, если человек не умеет в хороший маркетинг ему нет веры.
2.5, Пыщь (?), 11:53, 13/09/2025
Блиновской верить можно! Ты не халявщик, ты - партнёр!
2.21, Аноним (21), 13:21, 13/09/2025
А какое название должно быть, чтобы тебе понравилось?
"Надежно и точка"? "ФС и точка"?
1.3, Аноним (3), 11:49, 13/09/2025
А если его распостранять в виде блоба? В ядре будет загрузчик, а сам код драйвера в отдельном файле.
3.9, Аноним (2), 11:57, 13/09/2025
Как пример в 6.18 планируется саботаж для zfs и видимо сабжа.
4.14, Аноним (14), 12:21, 13/09/2025
Не смеши, zfs они саботируют в любое случайное время в lts и old lts ветках. Точнее, любые out-of-tree драйвера. потому что они…
4.20, Аноним (20), 12:53, 13/09/2025
сабжа саботаж не касается, т.к. без совместимости с GPL в ядро он бы не попал
2.7, Пыщь (?), 11:55, 13/09/2025
К тому и идут все дровишки. Когда начнут прикрывать куски сустемды, тогда будет занятнее..
2.12, Аноним (14), 12:12, 13/09/2025
Ну btrfs, если тебе надо zonefs, сабж -- если raid6 (но это не точно).
1.10, Аноним (-), 12:02, 13/09/2025
> Напомним, что в Bcachefs предпринята попытка создания файловой системы, сочетающей уровень производительности, надёжности и масштабируемости XFS с расширенной функциональностью, имеющейся в Btrfs и ZFS.
В итоге получили ФС портящюю пользовательские данные.
С майнтанером истеричекой.
Но будет интересно наблюдать, насколько популярной станет "самая лучшая ФС в мире")))
1.13, Аноним (13), 12:19, 13/09/2025
>По производительности Bcachefs опережает Btrfs и другие ФС на базе механизма Copy-on-Write, и демонстрирует скорость работы, близкую к Ext4 и XFS
Кто-нибудь проверял правдивость этой фразы на hdd? Из-за чего bcachefs должен быть быстрее, эта фс не cow?
2.16, Аноним (14), 12:24, 13/09/2025
Xfs не очень производительная и проблемы с балансировкой. Ext4 любит зафрагментироваться до невменоза и в полностью журналирующем режиме тормоз. Вполне возможно.
3.22, Анонисссм (?), 13:34, 13/09/2025
>Xfs не очень производительная
дчтн.жпг во всех манах субд рекомендованная fs именно xfs.
может пора назвать самую быструю фс с журналированием хотя бы метаданных?
2.23, Анонисссм (?), 13:38, 13/09/2025
>эта фс не cow
по твоей логике btrfs и zfs совершенно одинаковые по скорости, они ведь обе cow
а это есно не так. у меня лично btrfs намного медленнее удаляет много файлов, но в целом больше полезных мне операций быстрее в btrfs. но деградировали по скорости со временем и та и другая, поэтому я их вообще избегаю пока совсем не припрёт.
1.17, Аноним (17), 12:29, 13/09/2025
Вот это гений на Кенте конечно, производительность как xfs и ext4, фишки как в Btrfs и все это мега стабильно в отличии от последнего. Ну прям сказка, а не файловая система, почему до него никто до такого не додумался? Остальные то ломаются, то фишек недостают. Нужно будет попробовать этот чудо продукт.
1.24, Шарп (ok), 13:47, 13/09/2025
>Поставка с использованием DKMS позволит не привязываться к каждому обновлению ядра Linux и поддерживать реализацию Bcachefs в актуальном состоянии
Анрил. Как мы знаем из истории прошлых срачей, Кент залезает со своими правками и в другие подсистемы. Теперь так делать не сможет. А его "поклонники" из числа мейнтейнеров подсистем, с кем он успел поругаться, покажут ему что такое stable API is nonsense.
2.26, Аноним (-), 14:21, 13/09/2025
> Кент залезает со своими правками и в другие подсистемы. Теперь так делать не сможет.
Возможно он найдет обходные пути.
Например костыли в своем коде)
> А его "поклонники" из числа мейнтейнеров подсистем, с кем он успел поругаться, покажут ему что такое stable API is nonsense.
Я сомневаюсь что другие мейнтейнеры будут намеренно вредить.
Не брать во внимание его хотелки - возможно, но намеренно саботажить - сомнительно.
|