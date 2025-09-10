The OpenNET Project / Index page

В пакетах с ядром для openSUSE отключена поддержка BCacheFS

10.09.2025 22:35

Разработчики openSUSE объявили об отключении файловой системы BCacheFS в пакетах с ядром Linux. В качестве причины называется присвоение данной ФС в основном ядре статуса внешнего сопровождения, подразумевающего прекращение приёма изменений для Bcachefs в основной состав ядра при сохранении данной ФС в кодовой базе ядра. Своими силами разработчики openSUSE не намерены бэкпортировать в дистрибутивный пакет с ядром патчи из ветки ядра от проекта BCacheFS.

Отключение будет произведено в пакетах с ядром начиная с версии 6.17, в которой изменён статус BCacheFS. В пакетах с ядром 6.16 поддержка будет сохранена. Для тех кому необходима BCacheFS рекомендуется использовать инструкцию по пересборке варианта ядра с патчами от разработчиков BCacheFS. При изменении статуса BCacheFS в основном ядре, поддержка данной ФС в openSUSE будет возобновлена.

  • 1.1, Аноним (1), 22:39, 10/09/2025 [ответить]  
    		• –4 +/
    Вот Оверстрит и довыделывался. В отличие от ZFS, который нормально живёт себе как нормальный oot, теперь будет жить на пар^W у отхожего дома.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 22:44, 10/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    и раньше было нас pать
     

  • 1.3, Аноним (3), 22:48, 10/09/2025 [ответить]  
    		• +/
    > Once the BCacheFS maintainer behaves

    Аж читать тошно...

    За ним один косяк - нарушение таймлайнов разработки ядра, когда в rc релизы залетает много кода, что вызывает регресс тестирования.

    А тут обиженки какие-то тем, что он коммитит и разрабатывает без уважения.

     
     
  • 2.4, НяшМяш (ok), 22:51, 10/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Опять попеннетный кексперт вообще не в курсе о том, что говорит. Достаточно было даже последний тред почитать, где Кент уже был "максимально вежливый". Там другие мейнтейнеры очень много ласковых ему высказали, в том числе и с примерами. И, как человек, следивший за предыдущими конфликтами, я точно не на стороне Кента.

    https://lore.kernel.org/lkml/22ib5scviwwa7bqeln22w2xm3dlywc4yuactrddhmsntixngh

     
     
  • 3.6, вымя (?), 23:06, 10/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Примеры там довольно странные, на мой взгляд. «Ах, как он посмелил оскорбить разработчиков btrfs критикой их детища.» Впрочем, чего ещё я должен был ожидать от людей? Они же по природе своей любят воспринимать всё персонально, такие же яжматери, только с кодом вместо детей.
     
  • 2.7, Аноним (7), 23:13, 10/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > За ним один косяк - нарушение таймлайнов разработки ядра, когда в rc релизы залетает много кода, что вызывает регресс тестирования.

    Ну да, это ведь такая мелочь.

     

  • 1.5, Аноним (-), 22:56, 10/09/2025 [ответить]  
    		• +/
    ЧтошЪ финал слегка предсказуемый.
    А ведь всего-то не надо было ломать устоявшиеся процессы и лезть со своим " ̶м̶н̶е̶ ̶т̶о̶л̶ь̶к̶о̶ ̶с̶п̶р̶о̶с̶и̶т̶ь̶ мне только пофиксить" пихая новые фичи в фикс pull request'ы.

    Зато теперь мы сможем увидеть, как самая лучшая ФС в мире, завоюет популярность силами Сообщества™))

     
  • 1.8, Аноним (8), 23:26, 10/09/2025 [ответить]  
    		• +/
    Логично, OpenSUSE - один из ключевых разработчиков BTRFS.
     
