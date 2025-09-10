В пакетах с ядром для openSUSE отключена поддержка BCacheFS

|
|1.1, Аноним (1), 22:39, 10/09/2025 [ответить]
Вот Оверстрит и довыделывался. В отличие от ZFS, который нормально живёт себе как нормальный oot, теперь будет жить на пар^W у отхожего дома.
|1.3, Аноним (3), 22:48, 10/09/2025 [ответить]
> Once the BCacheFS maintainer behaves
Аж читать тошно...
За ним один косяк - нарушение таймлайнов разработки ядра, когда в rc релизы залетает много кода, что вызывает регресс тестирования.
А тут обиженки какие-то тем, что он коммитит и разрабатывает без уважения.
|3.6, вымя (?), 23:06, 10/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Примеры там довольно странные, на мой взгляд. «Ах, как он посмелил оскорбить разработчиков btrfs критикой их детища.» Впрочем, чего ещё я должен был ожидать от людей? Они же по природе своей любят воспринимать всё персонально, такие же яжматери, только с кодом вместо детей.
|2.7, Аноним (7), 23:13, 10/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> За ним один косяк - нарушение таймлайнов разработки ядра, когда в rc релизы залетает много кода, что вызывает регресс тестирования.
Ну да, это ведь такая мелочь.
|1.5, Аноним (-), 22:56, 10/09/2025 [ответить]
ЧтошЪ финал слегка предсказуемый.
А ведь всего-то не надо было ломать устоявшиеся процессы и лезть со своим " ̶м̶н̶е̶ ̶т̶о̶л̶ь̶к̶о̶ ̶с̶п̶р̶о̶с̶и̶т̶ь̶ мне только пофиксить" пихая новые фичи в фикс pull request'ы.
Зато теперь мы сможем увидеть, как самая лучшая ФС в мире, завоюет популярность силами Сообщества™))
|1.8, Аноним (8), 23:26, 10/09/2025 [ответить]
Логично, OpenSUSE - один из ключевых разработчиков BTRFS.
