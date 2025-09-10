В пакетах с ядром для openSUSE отключена поддержка BCacheFS

1.1 , Аноним ( 1 ), 22:39, 10/09/2025 [ответить] –4 + / – Вот Оверстрит и довыделывался. В отличие от ZFS, который нормально живёт себе как нормальный oot, теперь будет жить на пар^W у отхожего дома.

2.2 , Аноним ( 2 ), 22:44, 10/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – и раньше было нас pать



1.3 , Аноним ( 3 ), 22:48, 10/09/2025 [ответить] + / – > Once the BCacheFS maintainer behaves Аж читать тошно... За ним один косяк - нарушение таймлайнов разработки ядра, когда в rc релизы залетает много кода, что вызывает регресс тестирования. А тут обиженки какие-то тем, что он коммитит и разрабатывает без уважения.

2.4 , НяшМяш ( ok ), 22:51, 10/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Опять попеннетный кексперт вообще не в курсе о том, что говорит. Достаточно было даже последний тред почитать, где Кент уже был "максимально вежливый". Там другие мейнтейнеры очень много ласковых ему высказали, в том числе и с примерами. И, как человек, следивший за предыдущими конфликтами, я точно не на стороне Кента. https://lore.kernel.org/lkml/22ib5scviwwa7bqeln22w2xm3dlywc4yuactrddhmsntixngh

3.6 , вымя ( ? ), 23:06, 10/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Примеры там довольно странные, на мой взгляд. «Ах, как он посмелил оскорбить разработчиков btrfs критикой их детища.» Впрочем, чего ещё я должен был ожидать от людей? Они же по природе своей любят воспринимать всё персонально, такие же яжматери, только с кодом вместо детей.

2.7 , Аноним ( 7 ), 23:13, 10/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > За ним один косяк - нарушение таймлайнов разработки ядра, когда в rc релизы залетает много кода, что вызывает регресс тестирования. Ну да, это ведь такая мелочь.



1.5 , Аноним ( - ), 22:56, 10/09/2025 [ответить] + / – ЧтошЪ финал слегка предсказуемый.

А ведь всего-то не надо было ломать устоявшиеся процессы и лезть со своим " ̶м̶н̶е̶ ̶т̶о̶л̶ь̶к̶о̶ ̶с̶п̶р̶о̶с̶и̶т̶ь̶ мне только пофиксить" пихая новые фичи в фикс pull request'ы. Зато теперь мы сможем увидеть, как самая лучшая ФС в мире, завоюет популярность силами Сообщества™)) 1.8 , Аноним ( 8 ), 23:26, 10/09/2025 [ответить] + / – Логично, OpenSUSE - один из ключевых разработчиков BTRFS.

