Google оставит в Android возможность установки неверифицированных сторонних приложений

Компания Google объявила о начале тестирования системы верификации разработчиков Android-приложений и пересмотре анонсированных ранее ограничений установки приложений из вручную загруженных apk-пакетов, созданных разработчиками, не зарегистрировавшими пакеты в Google и не подтвердившими свои персональные данные. Отмечается, что компания учла опасения и пожелания сообщества и решила реализовать опцию для продвинутых пользователей, берущих на себя риски, связанные с безопасностью своего устройства. Новая опция будет реализована в дополнение к остающейся возможности установки приложений при помощи утилиты "adb" (Android Debug Bridge), требующей подключения устройства к внешнему компьютеру и включения режима разработчика, и предоставления бесплатного типа учётных записей для энтузиастов и студентов, работающего без подтверждения личности, но требующего регистрации в Android Developer Console каждого устройства, на которое приложение может быть установлено. Новый вариант позволит пользователям самостоятельной установить необходимые неверифицированные приложения, без взавимодействия с их разработчиками. Детали реализации подобной возможности ещё находятся в разработке и будут раскрыты в ближайшие месяцы. Заявлено, что процесс установки неверифицированных приложений будет включать меры для защиты от принуждения, которые затруднят обход проверок безопасности под давлением мошенников, а также предупреждения, растолковывающие возникающие риски. Компоненты для верификации приложений будут предложены в обновлении Android 16 QPR2, которое будет доведено до пользователей в декабре. Для пользователей уже выпущенных версий Android изменение будет реализовано через обновление компонента Google Play Protect. Начиная с сегодняшнего дня в Android Developer Console началось тестирование интерфейса регистрации и верификации приложений, доступ к которому пока открыт для отдельных приглашённых разработчиков. Возможность прохождения верификации всех разработчиков приложений будет предоставлена в марте 2026 года. В сентябре 2026 года проверка станет обязательной в Бразилии, Индонезии, Сингапуре и Таиланде. В 2027 году практика запрета программ от неверифицированных разработчиков постепенно начнёт применяться и в других странах. Для верификации разработчик должен зарегистрироваться в сервисе Android Developer Console, если он до этого не зарегистрирован в Google Play, и предоставить такие данные, как ФИО, адрес проживания, email, телефонный номер и фото документа, удостоверяющего личность. Для ограниченных учётных записей студентов и энтузиастов предоставление удостоверяющего документа не требуется. За регистрацию разработчика будет взиматься плата в 25 долларов. Для организаций потребуется подтверждение сайта и предоставление международного идентификатора юридических лиц (DUNS). После регистрации разработчик должен добавить свои приложения и подтвердить, что он является их автором, предоставив полные имена пакетов и ключи для цифровых подписей. Для предотвращения присвоения авторства над уже существующими чужими пакетами, разработчик должен продемонстрировать возможность формирования цифровых подписей тем же ключом, что был использован для заверения существующих приложений. Вводимые проверки устанавливаемых приложений являются обязательными только для сертифицированных Android-устройств (сертификацию проходят почти все крупные производители).



