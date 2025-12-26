Обновление редактора векторной графики Inkscape 1.4.3

Доступно обновление свободного векторного графического редактора Inkscape 1.4.3. Редактор предоставляет гибкие инструменты для рисования и обеспечивает поддержку чтения и сохранения изображений в форматах SVG, OpenDocument Drawing, DXF, WMF, EMF, sk1, PDF, EPS, PostScript и PNG. Готовые сборки Inkscape подготовлены для Linux (AppImage, ожидается публикация Snap и Flatpak), macOS и Windows.

В новой версии исправлено 124 ошибки. 24 исправленных проблемы приводили к аварийному завершению или зависанию, в основном при открытии некоторых файлов или экспорте определённых объектов. Улучшен импорт файлов в формате PDF. Налажен экспорт изображений в формате JPEG на платформе Windows. Решены проблемы с отображением в интерфейсе прямоугольных заполнителей вместо некоторых букв на платформе macOS.