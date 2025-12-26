The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Обновление редактора векторной графики Inkscape 1.4.3

26.12.2025 21:36

Доступно обновление свободного векторного графического редактора Inkscape 1.4.3. Редактор предоставляет гибкие инструменты для рисования и обеспечивает поддержку чтения и сохранения изображений в форматах SVG, OpenDocument Drawing, DXF, WMF, EMF, sk1, PDF, EPS, PostScript и PNG. Готовые сборки Inkscape подготовлены для Linux (AppImage, ожидается публикация Snap и Flatpak), macOS и Windows.

В новой версии исправлено 124 ошибки. 24 исправленных проблемы приводили к аварийному завершению или зависанию, в основном при открытии некоторых файлов или экспорте определённых объектов. Улучшен импорт файлов в формате PDF. Налажен экспорт изображений в формате JPEG на платформе Windows. Решены проблемы с отображением в интерфейсе прямоугольных заполнителей вместо некоторых букв на платформе macOS.



  1. Главная ссылка к новости (https://inkscape.org/news/2025...)
  2. OpenNews: Выпуск редактора векторной графики Inkscape 1.4
  3. OpenNews: Следы вредоносной активности на сервере загрузки Inkscape (дополнено)
  4. OpenNews: Выпуск экспериментального векторного графического редактора VPaint 1.7
  5. OpenNews: Выпуск векторного графического редактора sK1 2.0RC2
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/64509-inkscape
Ключевые слова: inkscape
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


 Добавить комментарий
Имя:
E-Mail:
Текст:

Партнёры:
PostgresPro
Inferno Solutions
Hosting by Hoster.ru
Хостинг:

Закладки на сайте
Проследить за страницей 		Created 1996-2025 by Maxim Chirkov
Добавить, Поддержать, Вебмастеру