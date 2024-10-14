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Выпуск редактора векторной графики Inkscape 1.4

14.10.2024 09:45

После более года разработки представлен релиз свободного векторного графического редактора Inkscape 1.4. Редактор предоставляет гибкие инструменты для рисования и обеспечивает поддержку чтения и сохранения изображений в форматах SVG, OpenDocument Drawing, DXF, WMF, EMF, sk1, PDF, EPS, PostScript и PNG. Готовые сборки Inkscape подготовлены для Linux (AppImage, ожидается публикация Snap и Flatpak), macOS и Windows.

Ключевые новшества:

  • Добавлен новый набор пиктограмм Dash, в котором доступно более 500 дополнительных значков для кнопок, курсоров и прочих элементов интерфейса. В коллекции имеются как символьные, так и масштабируемые версии, адаптированные для светлых и тёмных тем оформления.
  • Предложен новый диалог "Галерея фильтров" (Filter Gallery) с интерфейсом для выбора фильтров, поддерживающим как поиск по ключевым словам, так и навигацию по тематическим категориям. Доступные фильтры отображаются в форме наглядных эскизов, демонстрирующих результаты применения фильтров. Размер эскизов можно изменять на свой вкус. Для фильтров, добавленных пользователем, предложена отдельная персональная категория.
  • Добавлен режим "Модульная сетка" (Modular Grid) с реализацией выравнивающей сетки в форме повторяющихся прямоугольных блоков, размер ячеек, границы и отступы в которой могут настраиваться пользователем. В свойствах документа предложены новые кнопки выбора режима отображения выравнивающей сетки.
  • Полностью переделан диалог "Образцы" ("Swatches") для работы с палитрами, в который добавлено выпадающее меню со список доступных цветовых палитр. Палитры могут выводиться в форме списка или в виде сетки с настраиваемым размером ячеек. Для каждой палитры в списке показывается эскиз для наглядной оценки имеющихся цветов. Возможен импорт новых палитр, включая палитры из Adobe Color Book в цветовом пространстве CIELAB. Улучшено преобразование из цветового пространства CMYK в RGB.
  • В редакторе шрифтов в формате SVG предложены новые кнопки для удаления и сортировки глифов.
  • Предложен экспериментальный универсальный просмотрщик шрифтов (Edit ➞ Preferences ➞ Interface ➞ Dialogs: Text and Font), в котором сразу можно посмотреть как будет выглядеть введённый пользователем текст с различными шрифтами. Доступны различные режимы сортировки и возможность поиска с учётом коллекции шрифтов.
  • Предоставлена возможность настройки размера, цвета, ширины, контура и непрозрачности "рычагов" (handle), применяемых для манипуляции с объектами на холсте.
  • В инструмент "Создание форм" (Shape Builder) добавлена функция редактирования растровых изображений, что может оказаться полезным для быстрого исправления или вырезания частей изображения.
  • Произведено слияние диалогов со свойствами и атрибутами объектов ( "Object Properties" и "Objective Attributes").
  • Расширены возможности импорта и экспорта. Добавлена возможность открытия файлов, сохранённых в векторном редакторе Affinity Designer (*.afdesign) или распространяемых в формате Computer Graphics Metafile (*.cgm). Улучшена поддержка импорта файлов в формате DXF (Autodesk R13+). В экспортируемых PDF-документах реализована поддержка внутренних ссылок. Расширены возможности экспорта в пакетном режиме.
  • Добавлены шаблоны для быстрого создания многостраничных буклетов. В пользовательских шаблонах разрешено использование категорий и меток.
  • Внесены изменения, готовящие кодовую базу к переходу на использование библиотеки GTK4.


  1. Главная ссылка к новости (https://inkscape.org/news/2024...)
  2. OpenNews: Обновление редактора векторной графики Inkscape 1.3.1
  3. OpenNews: Следы вредоносной активности на сервере загрузки Inkscape (дополнено)
  4. OpenNews: Выпуск редактора векторной графики Inkscape 1.3
  5. OpenNews: Выпуск векторного графического редактора sK1 2.0RC2
  6. OpenNews: Выпуск экспериментального векторного графического редактора VPaint 1.7
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62044-inkscape
Ключевые слова: inkscape, image
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (40) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Walker (??), 09:59, 14/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я очень хочу научиться рисовать в этом редакторе, но пока не понимаю, с чего следует начать.

     
     
  • 2.4, Аноним (4), 10:03, 14/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    С туториал на официальном сайте https://inkscape.org/learn/ а если не знаешь английский начать с изучения английского.
     
     
  • 3.6, Аноним (6), 10:20, 14/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Как будто нет автоматических переводчиков, но вы не умеете ответить просто без понтов.
     
     
  • 4.7, Аноним (4), 10:21, 14/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Как будто человек сам не умеет в гугл и не знает как учится.
     
     
  • 5.16, Флудер (?), 10:47, 14/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как будто он действительно хочет учится
     
  • 5.18, Тот_Самый_Анонимус_ (?), 10:53, 14/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как его косяк оправдывает твоё петросянство?
     
     
  • 6.36, Аноним (36), 11:52, 14/10/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.9, Аноним (9), 10:21, 14/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Или с изучения онлайн-переводчика.
     
  • 3.10, Аноним (10), 10:23, 14/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Начать нужно с покупки компа и подключения к интернету. Компу не помешал бы стол. А столу квартира.
     
     
  • 4.12, Аноним (12), 10:24, 14/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я вообще считаю для рисования нужна только линейка, бумага и карандаш.
     
  • 4.15, mihael1ex (ok), 10:41, 14/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Начать с покупки компа и подключения к интернету. Компу не помешал бы стол. А столу квартира.

    Тогда уже так наверное...
    Изучение английского, переезд а англоязычную страну, покупка там квартиры, покупка стола, покупка компа, подключение к интернету, изучение по туториалу на англ.языке на официальном сайте, и на YouTube по англоязычным роликам (в англоязычной стране YouTube не тормозит). Профит!

     
  • 3.13, Аноним (13), 10:29, 14/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет. Порядок такой: после изучения англа, на очереди сборка из исходников. Мы же тут все настоящие опенсорсники или как? А потом может ему и рисовать уже расхочется и проблема отпадёт сама собой.
     
  • 2.8, mihael1ex (ok), 10:21, 14/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    На YouTube есть уроки на русском языке...
     
     
  • 3.38, Аноним (36), 11:53, 14/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ютуб то как смотреть? У меня например не грузится.
     
     
  • 4.47, Аноним (47), 12:20, 14/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скачай нагибатор dpi
     
  • 2.23, Аноним (23), 11:00, 14/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Начать следует с того, чтобы определиться, что и для каких задач ты планируешь рисовать. Если ты не знаешь, зачем тебе нужен именно Inkscape, то может и не нужен вовсе. Освоение технической части и заучивание шорткатов - третьестепенное дело, только если это само по себе не является твоей целью. Но тогда вообще без разницы, по каким туториалам учить.
     

  • 1.2, Аноним (4), 10:00, 14/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Лучший редактор для SVG файлов евер.
     
     
  • 2.26, Аноним (26), 11:14, 14/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Под линуксом -- единственный. Если бы не "единственнота", с удовольствием перешел бы на что-то другое.
     
     
  • 3.29, Барбекю (-), 11:30, 14/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Про "единственный" - это ты конечно сильно погорячился.

    https://apps.kde.org/calligra.karbon/

    А есть еще и с анимацией.

    https://apps.kde.org/glaxnimate/

     
  • 2.28, Рамиль (??), 11:26, 14/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А в каких сферах используется Inkscape? Знаю для веба что-то рисуют. Вроде в компьютерных и мобильных играх что-то еще (иконки наверно, элементы интерфейса). А где еще используется?
     
     
  • 3.31, Аноним (31), 11:33, 14/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    По секрету: много лет делаю на нём профессиональный дизайн, в том числе для печати, оформительские работы. Хотя обычно говорят, что это невозможно, дескать CMYK-а полноценного нет, и всё такое. Полноценный он на этом этапе работ и не нужен, на самом деле, только на этапе предпечатной подготовки.
     
     
  • 4.42, тоже Аноним (ok), 12:05, 14/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Например, делаете вы имиджевую рекламу Билайну, все такое желто-черное.
    И отправляет Билайн эту рекламу в газету-макулатуру для выбрасывания в почтовые ящики.
    А в типографии эту газету печатают с газетным же качеством и миллиметровым несведением красок.
    И вот тут довольно критично будет, каким черным вы рисовали по желтому - K100 или Y100K100.
    На препрессе вам вряд ли кто-то будет это вытягивать.
     
     
  • 5.45, prokoudine (ok), 12:14, 14/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Например, делаете вы имиджевую рекламу Билайну, все такое желто-черное.
    > И отправляет Билайн эту рекламу в газету-макулатуру для выбрасывания в почтовые ящики.

    Ого, звонок аж из 2002 года :D

    > И вот тут довольно критично будет, каким черным вы рисовали по желтому
    > - K100 или Y100K100.
    > На препрессе вам вряд ли кто-то будет это вытягивать.

    Если ему это будет критично, он втянет макет в Скрибус, переназначит цвета и выльет оттуда цмиковый PDF или EPS.

     
     
  • 6.46, Аноним (31), 12:16, 14/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Именно так и делаю, через Scribus. Но только, когда уже совсем надо, например для пантонов.
     
  • 3.39, Аноним (36), 11:54, 14/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тот же иллюстратор с svg  делает что-то страшное которое с багами отображается в браузере. Потом все равно допралять инкскейпом приходится.
     
  • 3.44, Тот_Самый_Анонимус_ (?), 12:09, 14/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >А в каких сферах используется Inkscape?

    Для себя рисую. Даже несмотря на недостатки, он всё равно лучший в своём классе (ИМХО, разумеется).

     

  • 1.19, Аноним (23), 10:56, 14/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А нормальный интуитивный интерфейс так и не завезли. Чтобы поменять свойства объекта как фигуры нужно каждый раз ковыряться в тонне подменю. Но зато в Object Properties, расположенном на видном месте и доступному по одному клику, напиханы какие угодно свойства, вплоть до xml-ных, кроме тех, которые вообще когда-либо бывают нужны.
    Продолжаем ждать и надеяться на лучшее, может быть когда-нибудь.
     
     
  • 2.25, prokoudine (ok), 11:12, 14/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > А нормальный интуитивный интерфейс так и не завезли. Чтобы поменять свойства объекта как фигуры нужно каждый раз ковыряться в тонне подменю. Но зато в Object Properties, расположенном на видном месте и доступному по одному клику, напиханы какие угодно свойства, вплоть до xml-ных, кроме тех, которые вообще когда-либо бывают нужны.

    Как вариант, можно почитать текст новости, начать пользоваться ровно тем, чего не хватало, и перестать писать всякую фигню.

     
  • 2.30, Аноним (31), 11:30, 14/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какие именно свойства? Цвет, прозрачность, размытие? Толщина, стиль, закругление линий? Работаю в нём уже 8 лет - всё там есть, всё на месте, всё меняется в один-два тычка. Прилепляйте все нужные инструменты с краю экрана, организуйте своё рабочее место - оно у каждого своё, кому как удобнее под задачи.
     

  • 1.21, Ember (?), 10:56, 14/10/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• –1 +/
     

  • 1.27, Аноним (27), 11:18, 14/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Уже успел обрадоваться, так как вчера пытался в нём поработать - крашнулся три раза, банальные операции в *опе или их вовсе нет. Оказалось что вчера и так на новой версии был, Arch btw. Только интерфейс приятней стал, это да, но уровня древнего иллюсратора, увы, еще очень далеко.
     
     
  • 2.32, nume (ok), 11:35, 14/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    К счастью только у вас крашится. Хотя может кто-то ещё отпишет, но пока это только вам "повезло", мб пк неисправен?
     
     
  • 3.33, prokoudine (ok), 11:40, 14/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, не только у него.
     

  • 1.34, Аноним (34), 11:44, 14/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Внесены изменения, готовящие кодовую базу к переходу на использование библиотеки GTK4.

    Тем временем Gimp:

    > Внесены изменения, готовящие кодовую базу к переходу на использование библиотеки GTK3.

     
     
  • 2.35, prokoudine (ok), 11:49, 14/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Гимп в основной ветке уже шесть лет на GTK3.
     
     
  • 3.37, Аноним (34), 11:53, 14/10/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
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  • 4.41, prokoudine (ok), 11:58, 14/10/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
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  • 3.40, Аноним (36), 11:56, 14/10/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
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     ....ответы скрыты (4)

  • 1.43, BlackRot (ok), 12:07, 14/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ещё я не увидел 32 битную версию для Windows. Только 64
     

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