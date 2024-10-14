Выпуск редактора векторной графики Inkscape 1.4

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|1.1, Walker (??), 09:59, 14/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Я очень хочу научиться рисовать в этом редакторе, но пока не понимаю, с чего следует начать.
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|3.6, Аноним (6), 10:20, 14/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Как будто нет автоматических переводчиков, но вы не умеете ответить просто без понтов.
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|4.7, Аноним (4), 10:21, 14/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Как будто человек сам не умеет в гугл и не знает как учится.
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|3.10, Аноним (10), 10:23, 14/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Начать нужно с покупки компа и подключения к интернету. Компу не помешал бы стол. А столу квартира.
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|4.12, Аноним (12), 10:24, 14/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я вообще считаю для рисования нужна только линейка, бумага и карандаш.
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|4.15, mihael1ex (ok), 10:41, 14/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Начать с покупки компа и подключения к интернету. Компу не помешал бы стол. А столу квартира.
Тогда уже так наверное...
Изучение английского, переезд а англоязычную страну, покупка там квартиры, покупка стола, покупка компа, подключение к интернету, изучение по туториалу на англ.языке на официальном сайте, и на YouTube по англоязычным роликам (в англоязычной стране YouTube не тормозит). Профит!
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|3.13, Аноним (13), 10:29, 14/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нет. Порядок такой: после изучения англа, на очереди сборка из исходников. Мы же тут все настоящие опенсорсники или как? А потом может ему и рисовать уже расхочется и проблема отпадёт сама собой.
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|2.23, Аноним (23), 11:00, 14/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Начать следует с того, чтобы определиться, что и для каких задач ты планируешь рисовать. Если ты не знаешь, зачем тебе нужен именно Inkscape, то может и не нужен вовсе. Освоение технической части и заучивание шорткатов - третьестепенное дело, только если это само по себе не является твоей целью. Но тогда вообще без разницы, по каким туториалам учить.
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|2.26, Аноним (26), 11:14, 14/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Под линуксом -- единственный. Если бы не "единственнота", с удовольствием перешел бы на что-то другое.
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|2.28, Рамиль (??), 11:26, 14/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А в каких сферах используется Inkscape? Знаю для веба что-то рисуют. Вроде в компьютерных и мобильных играх что-то еще (иконки наверно, элементы интерфейса). А где еще используется?
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|3.31, Аноним (31), 11:33, 14/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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По секрету: много лет делаю на нём профессиональный дизайн, в том числе для печати, оформительские работы. Хотя обычно говорят, что это невозможно, дескать CMYK-а полноценного нет, и всё такое. Полноценный он на этом этапе работ и не нужен, на самом деле, только на этапе предпечатной подготовки.
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|4.42, тоже Аноним (ok), 12:05, 14/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Например, делаете вы имиджевую рекламу Билайну, все такое желто-черное.
И отправляет Билайн эту рекламу в газету-макулатуру для выбрасывания в почтовые ящики.
А в типографии эту газету печатают с газетным же качеством и миллиметровым несведением красок.
И вот тут довольно критично будет, каким черным вы рисовали по желтому - K100 или Y100K100.
На препрессе вам вряд ли кто-то будет это вытягивать.
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|5.45, prokoudine (ok), 12:14, 14/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Например, делаете вы имиджевую рекламу Билайну, все такое желто-черное.
> И отправляет Билайн эту рекламу в газету-макулатуру для выбрасывания в почтовые ящики.
Ого, звонок аж из 2002 года :D
> И вот тут довольно критично будет, каким черным вы рисовали по желтому
> - K100 или Y100K100.
> На препрессе вам вряд ли кто-то будет это вытягивать.
Если ему это будет критично, он втянет макет в Скрибус, переназначит цвета и выльет оттуда цмиковый PDF или EPS.
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|6.46, Аноним (31), 12:16, 14/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Именно так и делаю, через Scribus. Но только, когда уже совсем надо, например для пантонов.
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|3.39, Аноним (36), 11:54, 14/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тот же иллюстратор с svg делает что-то страшное которое с багами отображается в браузере. Потом все равно допралять инкскейпом приходится.
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|3.44, Тот_Самый_Анонимус_ (?), 12:09, 14/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>А в каких сферах используется Inkscape?
Для себя рисую. Даже несмотря на недостатки, он всё равно лучший в своём классе (ИМХО, разумеется).
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|1.19, Аноним (23), 10:56, 14/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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А нормальный интуитивный интерфейс так и не завезли. Чтобы поменять свойства объекта как фигуры нужно каждый раз ковыряться в тонне подменю. Но зато в Object Properties, расположенном на видном месте и доступному по одному клику, напиханы какие угодно свойства, вплоть до xml-ных, кроме тех, которые вообще когда-либо бывают нужны.
Продолжаем ждать и надеяться на лучшее, может быть когда-нибудь.
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|2.25, prokoudine (ok), 11:12, 14/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А нормальный интуитивный интерфейс так и не завезли. Чтобы поменять свойства объекта как фигуры нужно каждый раз ковыряться в тонне подменю. Но зато в Object Properties, расположенном на видном месте и доступному по одному клику, напиханы какие угодно свойства, вплоть до xml-ных, кроме тех, которые вообще когда-либо бывают нужны.
Как вариант, можно почитать текст новости, начать пользоваться ровно тем, чего не хватало, и перестать писать всякую фигню.
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|2.30, Аноним (31), 11:30, 14/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Какие именно свойства? Цвет, прозрачность, размытие? Толщина, стиль, закругление линий? Работаю в нём уже 8 лет - всё там есть, всё на месте, всё меняется в один-два тычка. Прилепляйте все нужные инструменты с краю экрана, организуйте своё рабочее место - оно у каждого своё, кому как удобнее под задачи.
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|1.27, Аноним (27), 11:18, 14/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Уже успел обрадоваться, так как вчера пытался в нём поработать - крашнулся три раза, банальные операции в *опе или их вовсе нет. Оказалось что вчера и так на новой версии был, Arch btw. Только интерфейс приятней стал, это да, но уровня древнего иллюсратора, увы, еще очень далеко.
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|2.32, nume (ok), 11:35, 14/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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К счастью только у вас крашится. Хотя может кто-то ещё отпишет, но пока это только вам "повезло", мб пк неисправен?
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|1.34, Аноним (34), 11:44, 14/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Внесены изменения, готовящие кодовую базу к переходу на использование библиотеки GTK4.
Тем временем Gimp:
> Внесены изменения, готовящие кодовую базу к переходу на использование библиотеки GTK3.
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