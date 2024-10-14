Выпуск редактора векторной графики Inkscape 1.4

2.26 , Аноним ( 26 ), 11:14, 14/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Под линуксом -- единственный. Если бы не "единственнота", с удовольствием перешел бы на что-то другое.

3.29 , Барбекю (-), 11:30, 14/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Про "единственный" - это ты конечно сильно погорячился. https://apps.kde.org/calligra.karbon/ А есть еще и с анимацией. https://apps.kde.org/glaxnimate/

2.28 , Рамиль ( ?? ), 11:26, 14/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А в каких сферах используется Inkscape? Знаю для веба что-то рисуют. Вроде в компьютерных и мобильных играх что-то еще (иконки наверно, элементы интерфейса). А где еще используется?

3.31 , Аноним ( 31 ), 11:33, 14/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – По секрету: много лет делаю на нём профессиональный дизайн, в том числе для печати, оформительские работы. Хотя обычно говорят, что это невозможно, дескать CMYK-а полноценного нет, и всё такое. Полноценный он на этом этапе работ и не нужен, на самом деле, только на этапе предпечатной подготовки.

4.42 , тоже Аноним ( ok ), 12:05, 14/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Например, делаете вы имиджевую рекламу Билайну, все такое желто-черное.

И отправляет Билайн эту рекламу в газету-макулатуру для выбрасывания в почтовые ящики.

А в типографии эту газету печатают с газетным же качеством и миллиметровым несведением красок.

И вот тут довольно критично будет, каким черным вы рисовали по желтому - K100 или Y100K100.

На препрессе вам вряд ли кто-то будет это вытягивать.

5.45 , prokoudine ( ok ), 12:14, 14/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Например, делаете вы имиджевую рекламу Билайну, все такое желто-черное.

> И отправляет Билайн эту рекламу в газету-макулатуру для выбрасывания в почтовые ящики. Ого, звонок аж из 2002 года :D > И вот тут довольно критично будет, каким черным вы рисовали по желтому

> - K100 или Y100K100.

> На препрессе вам вряд ли кто-то будет это вытягивать. Если ему это будет критично, он втянет макет в Скрибус, переназначит цвета и выльет оттуда цмиковый PDF или EPS.

6.46 , Аноним ( 31 ), 12:16, 14/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Именно так и делаю, через Scribus. Но только, когда уже совсем надо, например для пантонов.

3.39 , Аноним ( 36 ), 11:54, 14/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Тот же иллюстратор с svg делает что-то страшное которое с багами отображается в браузере. Потом все равно допралять инкскейпом приходится.

3.44 , Тот_Самый_Анонимус_ ( ? ), 12:09, 14/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >А в каких сферах используется Inkscape? Для себя рисую. Даже несмотря на недостатки, он всё равно лучший в своём классе (ИМХО, разумеется).

