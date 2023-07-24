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Выпуск редактора векторной графики Inkscape 1.3

24.07.2023 08:52

После 14 месяцев разработки опубликован релиз свободного векторного графического редактора Inkscape 1.3. Редактор предоставляет гибкие инструменты для рисования и обеспечивает поддержку чтения и сохранения изображений в форматах SVG, OpenDocument Drawing, DXF, WMF, EMF, sk1, PDF, EPS, PostScript и PNG. Готовые сборки Inkscape подготовлены для Linux (AppImage, ожидается публикация Snap и Flatpak), macOS и Windows.

Ключевые новшества:

  • Добавлен новый инструмент для построения фигур ("Shape Builder", "Связанная фигура"), позволяющий быстро объединять, связывать и комбинировать между собой перекрывающие друг друга контуры, используя действия, напоминающие заливку. При нажатии клавиши Shift операция прикрепления контуров заменяется на операцию исключения.
  • Добавлен диалог для просмотра ресурсов, используемых в документе ("Document Resources", "Свойства документа"), предоставляющий перечень интегрированных компонентов, таких как палитры, фильтры, цвета, шрифты, символы, маркеры и т.п.
  • Реализована возможность создания коллекций шрифтов, позволяющая определять категории шрифтов и добавлять в них произвольные шрифты для быстрого доступа и фильтрации (например, можно выбрать любимые шрифты, наборы шрифтов для тематического применения или распределить шрифты по стилям и при навигации по шрифтам показывать только шрифты из выбранной категории).
  • Добавлен редактор текстур (Pattern Editor), позволяющий манипулировать формой текстур, менять размер и смещение повторяющихся ячеек, изменять угол поворота. Для упрощения поиска и навигации предоставлена возможность распределения текстур по коллекциям.
  • В объединённом диалоге для работы со слоями и объектами ("Layers and Objects", "Объекты...") предоставлена возможность изменения режимов прозрачности и наложения слоёв, добавлена поддержка перемещения нескольких объектов для их скрытия или блокировки. Возвращена форма поиска элементов. Добавлена поддержка создания и фильтрации элементов по имени. Улучшено управление с клавиатуры при помощи клавиш управления курсором.
  • Реализован новый интерфейс для настройки отступов и обрезки краёв документа при подготовке к его выводу на печать.
  • Добавлен новый режим выделения узлов, реализованный в стиле аркана (при нажатой клавише Alt обводится граница и попадающие в неё объекты будут выделены).
  • Переделан диалог динамических контурных эффектов (Live Path Effects, LPE).
  • Реализован новый диалог импорта PDF-файлов, в котором предоставлена возможность настройки шрифтов, используемых в PDF-документе.
  • Изменена логика удаления узлов - при корректировке и обрезке после удаления Inkscape теперь учитывает использование прямой или кривой линии для соединение результирующих узлов.
  • В палитре улучшены операции с закреплёнными цветами, например, при прокрутке элементов палитры, закреплённые цвета теперь отдельно показываются слева. Добавлена возможность изменения размера цветовых образцов.
  • В редакторе XML реализована подсветка синтаксиса, добавлена возможность использования моноширинного шрифта и обеспечен автоматический перевод строк.
  • Переработан диалог для работы с фильтрами, в котором упрощён поиск эффектов и добавлено выпадающее меню. Раскладка элементов в диалоге теперь автоматически адаптируется к изменению размера окна.
  • Добавлена закрепляемая панель для управления настройками прилипания (snapping).
  • Предоставлена возможность копирования и вставки объектов между разными страницами, сохраняя их исходную позицию, что удобно при создании презентаций или клонировании кадров анимации.


  1. Главная ссылка к новости (https://inkscape.org/news/2023...)
  2. OpenNews: Выпуск редактора векторной графики Inkscape 1.2
  3. OpenNews: Объявлено о скором открытии кода векторного графического редактора Gravit
  4. OpenNews: Началось альфа-тестирование векторного графического редактора Skencil 1.0
  5. OpenNews: Выпуск экспериментального векторного графического редактора VPaint 1.7
  6. OpenNews: Выпуск графического редактора GIMP 2.99.16
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59484-inkscape
Ключевые слова: inkscape
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Обсуждение (5) RSS
  • 1.2, Аноним (2), 09:30, 24/07/2023 [ответить]  
    		• +/
    Окно, появляющееся при запуске (welcome window, хз как назвать) не реагирует на сочетание Ctrl-O. Приходится доставать руку, тянуться к мыши, целиться по кнопке Load, расходовать калории на клик по левой кнопке мыши, и только тогда появится диалог открытия файла. Молодцы блин! Как открыть файл в Inkscape:

    - жмем Alt-D, появится dmenu; печатаем "ink", жмем Enter
    - осуществляем процесс переноса руки с клавиатуры к мыши...

     
     
  • 2.3, Аноним (3), 09:34, 24/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    кто с терминала не слезал, тому не надо на него обратно залезать.
    (с) мудрость.
     
  • 2.4, Аноним (4), 09:38, 24/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ёлки-палки, при таких возможностях, да ещё за бесплатно, вы ещё находите подобные поводы для жалоб. Знаете как это называется. Лень. Просто лень. У вас мало трудолюбия. В любой работе бывает что-то неудобно, ни один инструмент не имеет идеальную форму и вес для любой работы, это нормально. Не нравится вам start-up окно - уберите его навсегда, это элементарно делается. Его вообще добавили больше для понтов, чем для функции.
     
  • 2.5, Аноним (5), 09:39, 24/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Окно, появляющееся при запуске

    закрывается по esc
    имеет галочку, после снятия которой не будет появляться

     

  • 1.6, soarin (ok), 09:43, 24/07/2023 [ответить]  
    		• +/
    Одна из самых глючных программ, которую я видел.
    ЗЫ: естественно не учитывая, какой-то малоизвестный треш.
     

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