Выпуск редактора векторной графики Inkscape 1.3

После 14 месяцев разработки опубликован релиз свободного векторного графического редактора Inkscape 1.3. Редактор предоставляет гибкие инструменты для рисования и обеспечивает поддержку чтения и сохранения изображений в форматах SVG, OpenDocument Drawing, DXF, WMF, EMF, sk1, PDF, EPS, PostScript и PNG. Готовые сборки Inkscape подготовлены для Linux (AppImage, ожидается публикация Snap и Flatpak), macOS и Windows. Ключевые новшества: Добавлен новый инструмент для построения фигур ("Shape Builder", "Связанная фигура"), позволяющий быстро объединять, связывать и комбинировать между собой перекрывающие друг друга контуры, используя действия, напоминающие заливку. При нажатии клавиши Shift операция прикрепления контуров заменяется на операцию исключения.

Добавлен диалог для просмотра ресурсов, используемых в документе ("Document Resources", "Свойства документа"), предоставляющий перечень интегрированных компонентов, таких как палитры, фильтры, цвета, шрифты, символы, маркеры и т.п.

Реализована возможность создания коллекций шрифтов, позволяющая определять категории шрифтов и добавлять в них произвольные шрифты для быстрого доступа и фильтрации (например, можно выбрать любимые шрифты, наборы шрифтов для тематического применения или распределить шрифты по стилям и при навигации по шрифтам показывать только шрифты из выбранной категории).

Добавлен редактор текстур (Pattern Editor), позволяющий манипулировать формой текстур, менять размер и смещение повторяющихся ячеек, изменять угол поворота. Для упрощения поиска и навигации предоставлена возможность распределения текстур по коллекциям.

В объединённом диалоге для работы со слоями и объектами ("Layers and Objects", "Объекты...") предоставлена возможность изменения режимов прозрачности и наложения слоёв, добавлена поддержка перемещения нескольких объектов для их скрытия или блокировки. Возвращена форма поиска элементов. Добавлена поддержка создания и фильтрации элементов по имени. Улучшено управление с клавиатуры при помощи клавиш управления курсором.

Реализован новый интерфейс для настройки отступов и обрезки краёв документа при подготовке к его выводу на печать.

Добавлен новый режим выделения узлов, реализованный в стиле аркана (при нажатой клавише Alt обводится граница и попадающие в неё объекты будут выделены).

Переделан диалог динамических контурных эффектов (Live Path Effects, LPE).

Реализован новый диалог импорта PDF-файлов, в котором предоставлена возможность настройки шрифтов, используемых в PDF-документе.

Изменена логика удаления узлов - при корректировке и обрезке после удаления Inkscape теперь учитывает использование прямой или кривой линии для соединение результирующих узлов.

В палитре улучшены операции с закреплёнными цветами, например, при прокрутке элементов палитры, закреплённые цвета теперь отдельно показываются слева. Добавлена возможность изменения размера цветовых образцов.

В редакторе XML реализована подсветка синтаксиса, добавлена возможность использования моноширинного шрифта и обеспечен автоматический перевод строк.

Переработан диалог для работы с фильтрами, в котором упрощён поиск эффектов и добавлено выпадающее меню. Раскладка элементов в диалоге теперь автоматически адаптируется к изменению размера окна.

Добавлена закрепляемая панель для управления настройками прилипания (snapping).

Предоставлена возможность копирования и вставки объектов между разными страницами, сохраняя их исходную позицию, что удобно при создании презентаций или клонировании кадров анимации.



