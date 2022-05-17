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Выпуск редактора векторной графики Inkscape 1.2

17.05.2022 08:23

После года разработки опубликован релиз свободного векторного графического редактора Inkscape 1.2. Редактор предоставляет гибкие инструменты для рисования и обеспечивает поддержку чтения и сохранения изображений в форматах SVG, OpenDocument Drawing, DXF, WMF, EMF, sk1, PDF, EPS, PostScript и PNG. Готовые сборки Inkscape подготовлены для Linux (AppImage, ожидается публикация SnapFlatpak), macOS и Windows.

Ключевые новшества:

  • Добавлена поддержка многостраничных документов, позволяющих размещать в одном документе несколько страниц, импортировать их из многостраничных PDF-файлов и выборочно выбирать страницы при экспорте.
  • Переделано отображение палитры и образцов цветов. Добавлен новый диалог для настройки оформления панели с палитрой, позволяющий динамически и c мгновенным предпросмотром результата менять размер, число элементов, раскладку и отступы в палитре.
  • Объединены диалоги Слои ('Layers') и Объекты ('Objects').
  • Добавлен новый контурный Live-эффект (Tiling) для создания узоров и мозаичных структур, позволяющий быстро скопировать/продублировать большое число объектов или создать необычные шаблоны и вариации из повторяющихся структур.
  • Все опции выравнивания и расстановки перемещены в один общий диалог "Выровнять и расставить" ("Align and Distribute").
  • Добавлен новый интерфейс для управления привязкой к границам имеющихся фигур (Snapping to guides, прилипание к направляющим), позволяющий выравнивать объекты непосредственно на холсте, минимизируя обращение к инструментам выравнивания и расстановки.
  • Переделана панель для работы с градиентами. Управление градиентами объединено с диалогом управления заливкой и обводкой. Упрощена тонкая настройка параметров градиентов. Добавлен список цветов опорных точек для упрощения выбора опорной точки градиента.
  • Добавлен новый интерфейс редактирования маркеров и штриховых текстур.
  • Предоставлена возможность настройки содержимого панели инструментов. Инструменты можно группировать перетаскиванием за край, разносить по категориям и размещать в несколько столбцов.
  • Добавлена поддержка экспорта в пакетном режиме, позволяющего сохранить результат сразу в нескольких форматах, включая SVG и PDF.
  • Добавлена поддержка дизеринга (Dithering), позволяющая увеличить качество экспорта и отображения изображений с палитрой ограниченного размера (отсутствующие цвета воссоздаются путём перемешивания имеющихся цветов).
  • Предложено расширение Clipart Importer для поиска и загрузки материалов в формате SVG, размещённых на разных сайтах, включая Wikimedia, Open Clipart и коллекцию сообщества Inkscape.




  1. Главная ссылка к новости (https://inkscape.org/news/2022...)
  2. OpenNews: Выпуск редактора векторной графики Inkscape 1.1
  3. OpenNews: Выпуск редактора векторной графики Inkscape 1.0
  4. OpenNews: Объявлено о скором открытии кода векторного графического редактора Gravit
  5. OpenNews: Выпуск векторного графического редактора sK1 2.0RC2
  6. OpenNews: Выпуск экспериментального векторного графического редактора VPaint 1.7
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57199-inkscape
Ключевые слова: inkscape, image, vector
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (5) RSS
  • 1, Аноним (1), 09:06, 17/05/2022 [ответить]  
    		• +1 +/
    Как ни вертитесь, но в музыканты не годитесь. Всё равно промышленным стандартом является адобе.
     
     
  • 2, Аноним (2), 09:12, 17/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Уточните, кто кому кем является?
     
     
  • 3, Аноним (1), 09:14, 17/05/2022 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 4, Аноним (4), 09:18, 17/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы просто привыкли использовать ворованный адобовский софт. Инскейп отличный векторный пакет, просто несколько непривычный для школьников
     

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