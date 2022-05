Выпуск редактора векторной графики Inkscape 1.2

После года разработки опубликован релиз свободного векторного графического редактора Inkscape 1.2. Редактор предоставляет гибкие инструменты для рисования и обеспечивает поддержку чтения и сохранения изображений в форматах SVG, OpenDocument Drawing, DXF, WMF, EMF, sk1, PDF, EPS, PostScript и PNG. Готовые сборки Inkscape подготовлены для Linux (AppImage, ожидается публикация SnapFlatpak), macOS и Windows. Ключевые новшества: Добавлена поддержка многостраничных документов, позволяющих размещать в одном документе несколько страниц, импортировать их из многостраничных PDF-файлов и выборочно выбирать страницы при экспорте.

Переделано отображение палитры и образцов цветов. Добавлен новый диалог для настройки оформления панели с палитрой, позволяющий динамически и c мгновенным предпросмотром результата менять размер, число элементов, раскладку и отступы в палитре.

Объединены диалоги Слои ('Layers') и Объекты ('Objects').

Добавлен новый контурный Live-эффект (Tiling) для создания узоров и мозаичных структур, позволяющий быстро скопировать/продублировать большое число объектов или создать необычные шаблоны и вариации из повторяющихся структур.

Все опции выравнивания и расстановки перемещены в один общий диалог "Выровнять и расставить" ("Align and Distribute").

Добавлен новый интерфейс для управления привязкой к границам имеющихся фигур (Snapping to guides, прилипание к направляющим), позволяющий выравнивать объекты непосредственно на холсте, минимизируя обращение к инструментам выравнивания и расстановки.

Переделана панель для работы с градиентами. Управление градиентами объединено с диалогом управления заливкой и обводкой. Упрощена тонкая настройка параметров градиентов. Добавлен список цветов опорных точек для упрощения выбора опорной точки градиента.

Добавлен новый интерфейс редактирования маркеров и штриховых текстур.

Предоставлена возможность настройки содержимого панели инструментов. Инструменты можно группировать перетаскиванием за край, разносить по категориям и размещать в несколько столбцов.

Добавлена поддержка экспорта в пакетном режиме, позволяющего сохранить результат сразу в нескольких форматах, включая SVG и PDF.

Добавлена поддержка дизеринга (Dithering), позволяющая увеличить качество экспорта и отображения изображений с палитрой ограниченного размера (отсутствующие цвета воссоздаются путём перемешивания имеющихся цветов).

Предложено расширение Clipart Importer для поиска и загрузки материалов в формате SVG, размещённых на разных сайтах, включая Wikimedia, Open Clipart и коллекцию сообщества Inkscape.