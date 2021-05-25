Выпуск редактора векторной графики Inkscape 1.1

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После года разработки состоялся релиз свободного векторного графического редактора Inkscape 1.1. Редактор предоставляет гибкие инструменты для рисования и обеспечивает поддержку чтения и сохранения изображений в форматах SVG, OpenDocument Drawing, DXF, WMF, EMF, sk1, PDF, EPS, PostScript и PNG. Готовые сборки Inkscape подготовлены для Linux (AppImage, Snap, PPA, ожидается публикация Flatpak), macOS и Windows.
Ключевые новшества:
- Добавлен экран приветствия запуска приложения, предлагающий базовые настройки, такие как размер документа, цвет холста, тема оформления, набор горячих клавиш и цветовой режим, а также список недавно открытых файлов и шаблоны для создания новых документов.
- Переписана система закрепления диалогов (Dialog Docking System), которая теперь позволяет размещать панели инструментов не только с правой, но и с левой стороны от рабочей области, а также компоновать несколько панелей в одном блоке с переключением при помощи вкладок и откреплять плавающие панели. Раскладка и размер панелей теперь сохраняются между сеансами.
- Реализован диалог для ввода команд (Command Palette), всплывающий при нажатии "?" и позволяющий находить и вызвать различные функции без обращения к меню и без нажатия горячих клавиш. При поиске возможно определение команд не только по англоязычным ключам, но и по элемента описания с учётом локализации. При помощи палитры команд можно выполнять действия, связанные с редактированием, вращением, сбросом изменений, импортом данных и открытием файлов с учётом истории работы с документами.
- Добавлен интерфейс для поиска настроек по маске.
- Реализован режим просмотра с наложением контура (Outline Overlay), в котором одновременно показаны контуры и рисунок.
- В инструменте Каллиграфия (Calligraphy) добавлена возможность указания единиц измерения ширины с точностью до трёх знаков после запятой (например, 0.005). Старое поведение на основе коэффициента масштабирования может использоваться при указании значений с символом "%".
- В инструменте Connector при перемещении объектов обеспечено обновление соединительных линий в режиме реального времени.
- В инструменте Node реализована возможность копирования, вырезания и вставки отдельных выделенных узлов контура, которые затем могут быть встроены в существующий контур или вставлены в форме нового конура.
- В инструменты Pen и Pencil добавлена опция "Scale" для точного числового определения ширины фигуры, созданной при помощи опции "Shape".
- Добавлен новый режим выделения областей, позволяющий выделить все объекты, граница которых находится не только внутри, но и пересекается с заданной областью выделения.
- Добавлен новый LPE-эффект (Live Path Effect) Slice, позволяющий разделить объект на две и более частей без разрушение исходного представления. Для каждой части можно изменить стиль, так как фактически каждая часть обрабатывается как отдельный объект.
- Вставка объектов из буфера обмена на холст теперь по умолчанию производится поверх текущего выделенного объекта.
- Добавлен настраиваемый набор курсоров мыши, основанный на использовании формата SVG и адаптированный для
экранов HiDPI.
- В диалоге экспорта в формат PNG убрана необходимость дополнительного клика на кнопке 'Export' (достаточно нажать 'Save'). При экспорте предоставлена возможность сохранения в растровые форматы JPG, TIFF, PNG (оптимизированный) и WebP напрямую при выборе соответствующего расширения файла при сохранении.
- При импорте SVG-файлов из CorelDraw реализована поддержка слоёв.
- Добавлена экспериментальная поддержка менеджера дополнений, при помощи которого можно установить дополнительные расширения и обновить существующие.