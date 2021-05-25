Выпуск редактора векторной графики Inkscape 1.1

После года разработки состоялся релиз свободного векторного графического редактора Inkscape 1.1. Редактор предоставляет гибкие инструменты для рисования и обеспечивает поддержку чтения и сохранения изображений в форматах SVG, OpenDocument Drawing, DXF, WMF, EMF, sk1, PDF, EPS, PostScript и PNG. Готовые сборки Inkscape подготовлены для Linux (AppImage, Snap, PPA, ожидается публикация Flatpak), macOS и Windows. Ключевые новшества: Добавлен экран приветствия запуска приложения, предлагающий базовые настройки, такие как размер документа, цвет холста, тема оформления, набор горячих клавиш и цветовой режим, а также список недавно открытых файлов и шаблоны для создания новых документов.

Переписана система закрепления диалогов (Dialog Docking System), которая теперь позволяет размещать панели инструментов не только с правой, но и с левой стороны от рабочей области, а также компоновать несколько панелей в одном блоке с переключением при помощи вкладок и откреплять плавающие панели. Раскладка и размер панелей теперь сохраняются между сеансами.

Реализован диалог для ввода команд (Command Palette), всплывающий при нажатии "?" и позволяющий находить и вызвать различные функции без обращения к меню и без нажатия горячих клавиш. При поиске возможно определение команд не только по англоязычным ключам, но и по элемента описания с учётом локализации. При помощи палитры команд можно выполнять действия, связанные с редактированием, вращением, сбросом изменений, импортом данных и открытием файлов с учётом истории работы с документами.

Добавлен интерфейс для поиска настроек по маске.

Реализован режим просмотра с наложением контура (Outline Overlay), в котором одновременно показаны контуры и рисунок.

В инструменте Каллиграфия (Calligraphy) добавлена возможность указания единиц измерения ширины с точностью до трёх знаков после запятой (например, 0.005). Старое поведение на основе коэффициента масштабирования может использоваться при указании значений с символом "%".

В инструменте Connector при перемещении объектов обеспечено обновление соединительных линий в режиме реального времени.

В инструменте Node реализована возможность копирования, вырезания и вставки отдельных выделенных узлов контура, которые затем могут быть встроены в существующий контур или вставлены в форме нового конура.

В инструменты Pen и Pencil добавлена опция "Scale" для точного числового определения ширины фигуры, созданной при помощи опции "Shape".

Добавлен новый режим выделения областей, позволяющий выделить все объекты, граница которых находится не только внутри, но и пересекается с заданной областью выделения.

Добавлен новый LPE-эффект (Live Path Effect) Slice, позволяющий разделить объект на две и более частей без разрушение исходного представления. Для каждой части можно изменить стиль, так как фактически каждая часть обрабатывается как отдельный объект.

Вставка объектов из буфера обмена на холст теперь по умолчанию производится поверх текущего выделенного объекта.

Добавлен настраиваемый набор курсоров мыши, основанный на использовании формата SVG и адаптированный для экранов HiDPI.

В диалоге экспорта в формат PNG убрана необходимость дополнительного клика на кнопке 'Export' (достаточно нажать 'Save'). При экспорте предоставлена возможность сохранения в растровые форматы JPG, TIFF, PNG (оптимизированный) и WebP напрямую при выборе соответствующего расширения файла при сохранении.

При импорте SVG-файлов из CorelDraw реализована поддержка слоёв.

Добавлена экспериментальная поддержка менеджера дополнений, при помощи которого можно установить дополнительные расширения и обновить существующие.



