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Выпуск редактора векторной графики Inkscape 1.1

25.05.2021 11:30

После года разработки состоялся релиз свободного векторного графического редактора Inkscape 1.1. Редактор предоставляет гибкие инструменты для рисования и обеспечивает поддержку чтения и сохранения изображений в форматах SVG, OpenDocument Drawing, DXF, WMF, EMF, sk1, PDF, EPS, PostScript и PNG. Готовые сборки Inkscape подготовлены для Linux (AppImage, Snap, PPA, ожидается публикация Flatpak), macOS и Windows.

Ключевые новшества:

  • Добавлен экран приветствия запуска приложения, предлагающий базовые настройки, такие как размер документа, цвет холста, тема оформления, набор горячих клавиш и цветовой режим, а также список недавно открытых файлов и шаблоны для создания новых документов.
  • Переписана система закрепления диалогов (Dialog Docking System), которая теперь позволяет размещать панели инструментов не только с правой, но и с левой стороны от рабочей области, а также компоновать несколько панелей в одном блоке с переключением при помощи вкладок и откреплять плавающие панели. Раскладка и размер панелей теперь сохраняются между сеансами.
  • Реализован диалог для ввода команд (Command Palette), всплывающий при нажатии "?" и позволяющий находить и вызвать различные функции без обращения к меню и без нажатия горячих клавиш. При поиске возможно определение команд не только по англоязычным ключам, но и по элемента описания с учётом локализации. При помощи палитры команд можно выполнять действия, связанные с редактированием, вращением, сбросом изменений, импортом данных и открытием файлов с учётом истории работы с документами.
  • Добавлен интерфейс для поиска настроек по маске.
  • Реализован режим просмотра с наложением контура (Outline Overlay), в котором одновременно показаны контуры и рисунок.
  • В инструменте Каллиграфия (Calligraphy) добавлена возможность указания единиц измерения ширины с точностью до трёх знаков после запятой (например, 0.005). Старое поведение на основе коэффициента масштабирования может использоваться при указании значений с символом "%".
  • В инструменте Connector при перемещении объектов обеспечено обновление соединительных линий в режиме реального времени.
  • В инструменте Node реализована возможность копирования, вырезания и вставки отдельных выделенных узлов контура, которые затем могут быть встроены в существующий контур или вставлены в форме нового конура.
  • В инструменты Pen и Pencil добавлена опция "Scale" для точного числового определения ширины фигуры, созданной при помощи опции "Shape".
  • Добавлен новый режим выделения областей, позволяющий выделить все объекты, граница которых находится не только внутри, но и пересекается с заданной областью выделения.
  • Добавлен новый LPE-эффект (Live Path Effect) Slice, позволяющий разделить объект на две и более частей без разрушение исходного представления. Для каждой части можно изменить стиль, так как фактически каждая часть обрабатывается как отдельный объект.
  • Вставка объектов из буфера обмена на холст теперь по умолчанию производится поверх текущего выделенного объекта.
  • Добавлен настраиваемый набор курсоров мыши, основанный на использовании формата SVG и адаптированный для экранов HiDPI.
  • В диалоге экспорта в формат PNG убрана необходимость дополнительного клика на кнопке 'Export' (достаточно нажать 'Save'). При экспорте предоставлена возможность сохранения в растровые форматы JPG, TIFF, PNG (оптимизированный) и WebP напрямую при выборе соответствующего расширения файла при сохранении.
  • При импорте SVG-файлов из CorelDraw реализована поддержка слоёв.
  • Добавлена экспериментальная поддержка менеджера дополнений, при помощи которого можно установить дополнительные расширения и обновить существующие.


  1. Главная ссылка к новости (https://inkscape.org/news/2021...)
  2. OpenNews: Выпуск редактора векторной графики Inkscape 1.0.2 и начало тестирования Inkscape 1.1
  3. OpenNews: Выпуск редактора векторной графики Inkscape 1.0.1
  4. OpenNews: Выпуск редактора векторной графики Inkscape 1.0
  5. OpenNews: Выпуск экспериментального векторного графического редактора VPaint 1.7
  6. OpenNews: Выпуск программы для дизайна макетов интерфейсов Akira 0.0.14
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55203-inkscape
Ключевые слова: inkscape
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Обсуждение (11) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:54, 25/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    >> достаточно нажать 'Save'

    Отобрали последнее у хейтерообезьян и смузитроллей

     
  • 1.2, Аноним (2), 11:57, 25/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    10ка на скринах доставляет
     
     
  • 2.3, тоже Аноним (ok), 12:08, 25/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    СкринАХ? И где второй?
     
     
  • 3.6, Аноним (2), 12:28, 25/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да всё там же, чувак, просто скрыли рамку оконную — поняли видимо, что палятся
     

  • 1.4, Аноним (4), 12:26, 25/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А что это за такое вырвиглазное ДЕ на втором скриншоте?
     
     
  • 2.7, ИмяХ (?), 12:37, 25/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гном. Сразу видно по огроменным отступам между значками на панели.
     
  • 2.10, Ано Э Ним (?), 12:47, 25/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > А что это за такое вырвиглазное ДЕ на втором скриншоте?

    Это не ДЕ, это вкус чел-а, _так_ настроившего свою ДЕ.

    Это только у мелкомягких и огрызков ДЕ выглядит у всех идентично "как папа-вендор прописал".

     

  • 1.5, mikhailnov (ok), 12:28, 25/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Долгие лета проекту!
     
  • 1.8, economist (?), 12:42, 25/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > Добавлен интерфейс для поиска настроек по маске

    Это чудесно, нужно во всё большое прикладное ПО такое просить.  

     
  • 1.9, Ано Э Ним (?), 12:45, 25/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Редактор полезен и нужен. Но расстраивает, что размеры фигур могут динамически, самопроизвольно меняться.

    Понятно, что погрешность и т.д., но всё же.

     

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