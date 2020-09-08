Выпуск редактора векторной графики Inkscape 1.0.1

Доступно обновление свободного векторного графического редактора Inkscape 1.0.1, в котором устранены ошибки и недоработки, выявленные в значительном релизе 1.0. Редактор предоставляет гибкие инструменты для рисования и обеспечивает поддержку чтения и сохранения изображений в форматах SVG, OpenDocument Drawing, DXF, WMF, EMF, sk1, PDF, EPS, PostScript и PNG. Готовые сборки Inkscape подготовлены для Linux (AppImage, Snap, Flatpak), macOS и Windows.

В новой версии добавлен диалог "Селекторы и CSS" (меню Object / "Selectors and CSS"), в котором предложен интерфейс редактирования CSS-стилей документа и предоставлена возможность выбора всех объектов, связанных с указанным селектором CSS. Новый диалог пришёл на смену инструментам "Selection Sets", поддержка которых была прекращена в Inkscape 1.0.

Другим функциональным изменением стало экспериментальное дополнение для экспорта PDF при помощи Scribus, обеспечивающее корректную цветопередачу, пригодную для вывода на цветную печать. Из исправлений отмечается решение проблемы с определением шрифтов в пакете в формате Snap. Улучшены диалоги изменения уровня корректировки масштабирования, свойств документа и масштабирования. Улучшена работа инструментов 3D-box, стирательной резинки, градиентов, узлов, карандаша и добавления текста.



