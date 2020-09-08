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Выпуск редактора векторной графики Inkscape 1.0.1

08.09.2020 07:23

Доступно обновление свободного векторного графического редактора Inkscape 1.0.1, в котором устранены ошибки и недоработки, выявленные в значительном релизе 1.0. Редактор предоставляет гибкие инструменты для рисования и обеспечивает поддержку чтения и сохранения изображений в форматах SVG, OpenDocument Drawing, DXF, WMF, EMF, sk1, PDF, EPS, PostScript и PNG. Готовые сборки Inkscape подготовлены для Linux (AppImage, Snap, Flatpak), macOS и Windows.

В новой версии добавлен диалог "Селекторы и CSS" (меню Object / "Selectors and CSS"), в котором предложен интерфейс редактирования CSS-стилей документа и предоставлена возможность выбора всех объектов, связанных с указанным селектором CSS. Новый диалог пришёл на смену инструментам "Selection Sets", поддержка которых была прекращена в Inkscape 1.0.

Другим функциональным изменением стало экспериментальное дополнение для экспорта PDF при помощи Scribus, обеспечивающее корректную цветопередачу, пригодную для вывода на цветную печать. Из исправлений отмечается решение проблемы с определением шрифтов в пакете в формате Snap. Улучшены диалоги изменения уровня корректировки масштабирования, свойств документа и масштабирования. Улучшена работа инструментов 3D-box, стирательной резинки, градиентов, узлов, карандаша и добавления текста.

  1. Главная ссылка к новости (https://inkscape.org/news/2020...)
  2. OpenNews: Выпуск редактора векторной графики Inkscape 1.0
  3. OpenNews: Проект Inkscape перевёл разработку c Bzr и Launchpad на Git и GitLab
  4. OpenNews: Выпуск векторного графического редактора sK1 2.0RC2
  5. OpenNews: Выпуск экспериментального векторного графического редактора VPaint 1.7
  6. OpenNews: Доступен Akira, новый векторный графический редактор для Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53671-inkscape
Ключевые слова: inkscape
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Обсуждение (1) RSS
  • 1, Аноним (1), 07:34, 08/09/2020 [ответить]  
    		• +/
    Я еще старый не износил, а вы новый заставляете использовать. А что со старым делать?
     
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