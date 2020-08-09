Доступен Akira, новый редактор векторной графики для Linux

Опубликованы первые тестовые выпуски редактора векторной графики Akira, ориентированного на использование графическими дизайнерами и web-дизайнерами для создания макетов интерфейсов. Программа написана на языке Vala с использованием библиотеки GTK и распространяется под лицензией GPLv3. Сборки подготовлены в форме пакетов для elementary OS и в универсальных форматах snap и flatpak. Интерфейс спроектирован в соответствии с рекомендациями, подготовленными проектом elementary OS, и сфокусирован на высокой производительности, интуитивной понятности и современном внешнем виде.

Конечной целью проекта является создание профессионального инструмента для дизайнеров интерфейсов, чем то похожего на Sketch, Figma или Adobe XD, но сосредоточенного на использовании Linux в качестве основной платформы. В отличие от Glade и Qt Creator новый редактор не предназначен для генерации кода или рабочих интерфейсов с использованием определённых тулкитов, а нацелен на решение более общих задач, таких как создание макетов интерфейса, визуализиации и векторной графики. Akira не пересекается с Inkscape так как Inkscape в основном ориентирован на печатный дизайн, а не на разработку интерфейсов, и также отличается подходом к организации рабочего процесса.

Из особенностей Akira отмечается представление каждой фигуры, как отдельного контура с двумя уровнями редактирования: Первый уровень (редактирование фигуры) включается при выделении и предоставляет средства для типовых трансформаций, таких как вращение, изменение размера и т.п. Второй уровень (редактирование контура) позволяет перемещать, добавлять и удалять узлы контура фигуры, используя кривые Безье, а также замыкать или разрывать контуры. Для сохранения файлов в Akira применяется собственный формат ".akira", представляющий собой zip-архив с SVG-файлами и локальным git-репозиторием с изменениями. Поддерживается экспорт изображений в SVG, JPG, PNG и PDF.