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Доступен Akira, новый редактор векторной графики для Linux

09.08.2020 20:47

Опубликованы первые тестовые выпуски редактора векторной графики Akira, ориентированного на использование графическими дизайнерами и web-дизайнерами для создания макетов интерфейсов. Программа написана на языке Vala с использованием библиотеки GTK и распространяется под лицензией GPLv3. Сборки подготовлены в форме пакетов для elementary OS и в универсальных форматах snap и flatpak. Интерфейс спроектирован в соответствии с рекомендациями, подготовленными проектом elementary OS, и сфокусирован на высокой производительности, интуитивной понятности и современном внешнем виде.

Конечной целью проекта является создание профессионального инструмента для дизайнеров интерфейсов, чем то похожего на Sketch, Figma или Adobe XD, но сосредоточенного на использовании Linux в качестве основной платформы. В отличие от Glade и Qt Creator новый редактор не предназначен для генерации кода или рабочих интерфейсов с использованием определённых тулкитов, а нацелен на решение более общих задач, таких как создание макетов интерфейса, визуализиации и векторной графики. Akira не пересекается с Inkscape так как Inkscape в основном ориентирован на печатный дизайн, а не на разработку интерфейсов, и также отличается подходом к организации рабочего процесса.

Из особенностей Akira отмечается представление каждой фигуры, как отдельного контура с двумя уровнями редактирования: Первый уровень (редактирование фигуры) включается при выделении и предоставляет средства для типовых трансформаций, таких как вращение, изменение размера и т.п. Второй уровень (редактирование контура) позволяет перемещать, добавлять и удалять узлы контура фигуры, используя кривые Безье, а также замыкать или разрывать контуры. Для сохранения файлов в Akira применяется собственный формат ".akira", представляющий собой zip-архив с SVG-файлами и локальным git-репозиторием с изменениями. Поддерживается экспорт изображений в SVG, JPG, PNG и PDF.



  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/akiraux/Aki...)
  2. OpenNews: Выпуск редактора векторной графики Inkscape 1.0
  3. OpenNews: Выпуск экспериментального векторного графического редактора VPaint 1.7
  4. OpenNews: Выпуск векторного графического редактора sK1 2.0RC2
  5. OpenNews: Объявлено о скором открытии кода векторного графического редактора Gravit
  6. OpenNews: Началось альфа-тестирование векторного графического редактора Skencil 1.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53521-akira
Ключевые слова: akira, graph
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.3, Аноним (3), 21:01, 09/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А чем inksсape не угодил?
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 21:03, 09/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    тем что на c++, работает под windows, без привязки к гном-экосистеме (vala).
     
     
  • 3.16, gavr (ok), 21:21, 09/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Абсолютно неверно, Vala кроссплатформенный язык. Например https://birdfont.org/ также написан на Vala + GTK.
    (PS, привет, Inkscape тоже на GTK, но чето доступен вне гнома)
     
  • 2.9, Аноним (9), 21:15, 09/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    у inksсape фатальный недостаток: написано не ими.
     
  • 2.13, Аноним (13), 21:18, 09/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тем, что у него другая целевая аудитория. Для проектирования (анимированных) интерфейсов он не подходит никак.
     
  • 2.21, user90 (?), 21:44, 09/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для многих слишком специфичен, скажем так.
     

  • 1.5, all_glory_to_the_hypnotoad (ok), 21:06, 09/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > Для сохранения файлов в Akira применяется собственный формат ... представляющий собой zip-архив с SVG-файлами и локальным git-репозиторием с изменениями.

    Опять разработкой ПО занимаются наркоманы

     
     
  • 2.15, Аноним (13), 21:20, 09/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    И что здесь наркоманского? Или надо как в OOXML, придумывать свой собственный, ни с чем не совместимый способ хранить версии?
     
  • 2.25, Me (??), 21:52, 09/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Что-то слабоват формат, надо было сразу гитлаб серверы внутри докеров внутри гипервизоров.
     
     
  • 3.35, Аноним (35), 22:24, 09/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И зашифровать гомоморфно. Чтобы на века.
     

  • 1.6, Аноним (6), 21:08, 09/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Если оно более интуитивное нежели "инкскапе", то я только за.
     
     
  • 2.8, A.Stahl (ok), 21:12, 09/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >целью проекта является создание профессионального инструмента

    "Профессиональность" нечасто пересекается с "интуитивонстью"; особенно в графике.

     
  • 2.17, Аноним (13), 21:23, 09/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он вообще про другое. Или вы не видите разницу в назначении, скажем, между GIMP и KolourPaint? А, что оба умеют редактировать PNG.
     

  • 1.7, anana (?), 21:10, 09/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Как можно написать новость о векторном редакторе, упомянуть никому неизвестные (ну или известные в очень узких кругах) проекты Sketch, Figma, Adobe XD, и не упомянуть Inkscape?
     
     
  • 2.12, Аноним (9), 21:17, 09/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да они даже Draw забыли...
     
     
  • 3.29, Аноним (29), 22:14, 09/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    /me запустил sK1 2.0 rc5
     
  • 2.14, Аноним (13), 21:19, 09/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это вам они не известны. Потому что решают далёкие от вас задачи.
     
     
  • 3.18, anana (?), 21:28, 09/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну вот я прочитал в новости об "особенном" двухуровневом методе редактирования фигур, который есть в Inkscape. Больше никаких особенностей, кроме сказочно удобного пользовательского интерфейса не указано. Возникает резонный вопрос, какие такие "далёкие от нас" задачи решает Akira и перечисленные приложения, и не решает Inkscape.
     
  • 2.34, Анонас (?), 22:23, 09/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > google:inkscape Результатов: примерно 15 200 000
    > google:figma Результатов: примерно 25 900 000

    Похоже в узких кругах как раз ты.

     

  • 1.10, gavr (ok), 21:16, 09/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "Почему не Inkscape?" "А чем inksсape не угодил?" " Sketch, Figma, Adobe XD, и не упомянуть Inkscape"

    Akira в отличии от него специализируется на создании макетов интерфейсов "Akira focuses on offering a modern and fast approach to UI and UX Design"

     
     
  • 2.19, anana (?), 21:33, 09/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Столько полезных ответов - было бы неплохо, если бы те, кто в теме отредактировали новость, чтобы стало понятнее, что Akira это не векторный редактор, а редактор набросков пользовательского интерфейса (уж не знаю, что в них такого особенного, но раз такие пишут, значит кому-то они нужны).
     
     
  • 3.23, Аноним (23), 21:48, 09/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да это аналог Sketch/Figma/etc
     
  • 2.30, Аноним (29), 22:17, 09/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На первых двух скриншотах отчетливо видно наброски современного "UI and UX Design"
     

  • 1.11, Аноним (11), 21:17, 09/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Интерфейс спроектирован в соответствии с рекомендациями, подготовленными проектом elementary OS

    Зачем

     
     
  • 2.22, Аноним (23), 21:45, 09/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Автор фанат eOS, под неё и пилили редактор
     

  • 1.20, Аноним (23), 21:44, 09/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Допилили всё же. Я думал не увидим. А денег автору на старте собрать не получилось.
     
  • 1.24, user90 (?), 21:48, 09/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Все ждал, когда же всплывет Qt - и обломался, сурприз) Про Vala шутить лениво..

    Такой вопрос: схемы/диаграммы по-быстрому набросать можно, удобно?

     
     
  • 2.26, Аноним (9), 21:56, 09/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это лучше в Draw сделать
     
  • 2.27, Аноним (11), 21:58, 09/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для диаграмм все таки обычно нужны специальные инструменты, если не хочешь каждую стрелку рисовать
     
  • 2.32, Аноним (29), 22:19, 09/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > схемы/диаграммы по-быстрому набросать можно, удобно?

    Есть же Heimer на Qt - https://github.com/juzzlin/Heimer

     

  • 1.28, Аноним (28), 21:58, 09/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Какой-то Figma/Sketch на ультроминималках
     
  • 1.31, Аноним (31), 22:18, 09/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не удается получить доступ к сайтуНе удалось найти IP-адрес сервера akiraux.org.
    DNS_PROBE_FINISHED_NXDOMAIN
    WTF????
     
     
  • 2.33, Аноним (35), 22:20, 09/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    OпенНЕТ эффект
     

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