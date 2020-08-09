Доступен Akira, новый редактор векторной графики для Linux

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|2.4, Аноним (4), 21:03, 09/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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тем что на c++, работает под windows, без привязки к гном-экосистеме (vala).
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|3.16, gavr (ok), 21:21, 09/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Абсолютно неверно, Vala кроссплатформенный язык. Например https://birdfont.org/ также написан на Vala + GTK.
(PS, привет, Inkscape тоже на GTK, но чето доступен вне гнома)
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|2.13, Аноним (13), 21:18, 09/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Тем, что у него другая целевая аудитория. Для проектирования (анимированных) интерфейсов он не подходит никак.
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|1.5, all_glory_to_the_hypnotoad (ok), 21:06, 09/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> Для сохранения файлов в Akira применяется собственный формат ... представляющий собой zip-архив с SVG-файлами и локальным git-репозиторием с изменениями.
Опять разработкой ПО занимаются наркоманы
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|2.15, Аноним (13), 21:20, 09/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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И что здесь наркоманского? Или надо как в OOXML, придумывать свой собственный, ни с чем не совместимый способ хранить версии?
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|2.25, Me (??), 21:52, 09/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Что-то слабоват формат, надо было сразу гитлаб серверы внутри докеров внутри гипервизоров.
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|2.8, A.Stahl (ok), 21:12, 09/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>целью проекта является создание профессионального инструмента
"Профессиональность" нечасто пересекается с "интуитивонстью"; особенно в графике.
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|2.17, Аноним (13), 21:23, 09/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Он вообще про другое. Или вы не видите разницу в назначении, скажем, между GIMP и KolourPaint? А, что оба умеют редактировать PNG.
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|1.7, anana (?), 21:10, 09/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Как можно написать новость о векторном редакторе, упомянуть никому неизвестные (ну или известные в очень узких кругах) проекты Sketch, Figma, Adobe XD, и не упомянуть Inkscape?
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|2.14, Аноним (13), 21:19, 09/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это вам они не известны. Потому что решают далёкие от вас задачи.
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|3.18, anana (?), 21:28, 09/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну вот я прочитал в новости об "особенном" двухуровневом методе редактирования фигур, который есть в Inkscape. Больше никаких особенностей, кроме сказочно удобного пользовательского интерфейса не указано. Возникает резонный вопрос, какие такие "далёкие от нас" задачи решает Akira и перечисленные приложения, и не решает Inkscape.
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|2.34, Анонас (?), 22:23, 09/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> google:inkscape Результатов: примерно 15 200 000
> google:figma Результатов: примерно 25 900 000
Похоже в узких кругах как раз ты.
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|1.10, gavr (ok), 21:16, 09/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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"Почему не Inkscape?" "А чем inksсape не угодил?" " Sketch, Figma, Adobe XD, и не упомянуть Inkscape"
Akira в отличии от него специализируется на создании макетов интерфейсов "Akira focuses on offering a modern and fast approach to UI and UX Design"
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|2.19, anana (?), 21:33, 09/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Столько полезных ответов - было бы неплохо, если бы те, кто в теме отредактировали новость, чтобы стало понятнее, что Akira это не векторный редактор, а редактор набросков пользовательского интерфейса (уж не знаю, что в них такого особенного, но раз такие пишут, значит кому-то они нужны).
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|2.30, Аноним (29), 22:17, 09/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На первых двух скриншотах отчетливо видно наброски современного "UI and UX Design"
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|1.11, Аноним (11), 21:17, 09/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Интерфейс спроектирован в соответствии с рекомендациями, подготовленными проектом elementary OS
Зачем
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|1.20, Аноним (23), 21:44, 09/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Допилили всё же. Я думал не увидим. А денег автору на старте собрать не получилось.
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|1.24, user90 (?), 21:48, 09/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Все ждал, когда же всплывет Qt - и обломался, сурприз) Про Vala шутить лениво..
Такой вопрос: схемы/диаграммы по-быстрому набросать можно, удобно?
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|2.27, Аноним (11), 21:58, 09/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Для диаграмм все таки обычно нужны специальные инструменты, если не хочешь каждую стрелку рисовать
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|1.31, Аноним (31), 22:18, 09/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Не удается получить доступ к сайтуНе удалось найти IP-адрес сервера akiraux.org.
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WTF????
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