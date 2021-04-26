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Выпуск векторного редактора Akira 0.0.14

26.04.2021 20:36

После восьми месяцев разработки состоялся выпуск редактора векторной графики Akira, оптимизированного для создания макетов интерфейсов пользователя. Программа написана на языке Vala с использованием библиотеки GTK и распространяется под лицензией GPLv3. В ближайшее время сборки будут подготовлены в форме пакетов для elementary OS и в формате snap. Интерфейс спроектирован в соответствии с рекомендациями, подготовленными проектом elementary OS, и сфокусирован на высокой производительности, интуитивной понятности и современном внешнем виде.

Конечной целью проекта является создание профессионального инструмента для дизайнеров интерфейсов, чем то похожего на Sketch, Figma или Adobe XD, но сосредоточенного на использовании Linux в качестве основной платформы. В отличие от Glade и Qt Creator редактор Akira не предназначен для генерации кода или рабочих интерфейсов с использованием определённых тулкитов, а нацелен на решение более общих задач, таких как создание макетов интерфейса, визуализиации и векторной графики. Akira не пересекается с Inkscape так как Inkscape в основном ориентирован на печатный дизайн, а не на разработку интерфейсов, и также отличается подходом к организации рабочего процесса.

Для сохранения файлов в Akira применяется собственный формат ".akira", представляющий собой zip-архив с SVG-файлами и локальным git-репозиторием с изменениями. Поддерживается экспорт изображений в SVG, JPG, PNG и PDF. Akira представляет каждую фигуру в виде отдельного контура с двумя уровнями редактирования:

  • Первый уровень (редактирование фигуры) включается при выделении и предоставляет средства для типовых трансформаций, таких как вращение, изменение размера и т.п.
  • Второй уровень (редактирование контура) позволяет перемещать, добавлять и удалять узлы контура фигуры, используя кривые Безье, а также замыкать или разрывать контуры.

В новом выпуске:

  • Полностью переработана архитектура библиотеки для работы с холстом.
  • Реализован режим редактирования по пиксельной сетке (Pixel Grid) для точного позиционирования элементов при увеличении масштаба. Сетка включается нажатием кнопки в панели и выключается автоматически при выставлении масштаба менее 800%. Предоставлена возможность настройки цветов линий пиксельной сетки.
  • Реализована поддержка направляющих для управления привязкой к границам имеющихся фигур (Snapping Guides). Поддерживается настройка цвета и порога появления направляющих.
  • Добавлена поддержка изменения размера элементов во всех направлениях.
  • Предоставлена возможность добавления изображений через перетаскивание мышью из инструмента работы с изображениями (Image Tool).
  • Добавлена возможность обработки нескольких цветов заливок и контуров для каждого элемента.
  • Добавлен режим масштабирования элементов относительно центра.
  • Включена возможность переноса изображений на холст.
  • Внесены оптимизации производительности.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/akiraux/Aki...)
  2. OpenNews: Выпуск редактора векторной графики Inkscape 1.0.2 и начало тестирования Inkscape 1.1
  3. OpenNews: Доступен Akira, новый векторный графический редактор для Linux
  4. OpenNews: Объявлено о скором открытии кода векторного графического редактора Gravit
  5. OpenNews: Выпуск экспериментального векторного графического редактора VPaint 1.7
  6. OpenNews: Выпуск векторного графического редактора sK1 2.0RC2
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55029-akira
Ключевые слова: akira, graph, vector
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, А где же каменты (?), 20:52, 26/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Нужно?
     
     
  • 2.22, kai3341 (ok), 21:41, 26/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Из альтернатив только Sketch и Figma. Обе клозетсорц, причём Sketch только под MacOS.
    Быстро накидать прототип UI под Linux можно только в Figma с переменным успехом.
    Короче, тут пока боль
     
     
  • 3.54, Аноним (-), 22:56, 26/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А как же старый добрый гимпец? Я накидываю на нем только так...
     
     
  • 4.63, Анончик (?), 23:35, 26/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Не знаю как ты накидываешь, но набрасываешь ты неплохо.
     
  • 3.87, Ананий (?), 04:54, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А как же Gravit?
     

  • 1.2, Аноним (-), 20:54, 26/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +20 +/
    Когда перепишут на C++/Qt - тогда станет нужно.
     
     
  • 2.4, Аноным (ok), 21:05, 26/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –7 +/
    в чем ваш аргумент?
     
     
  • 3.7, Vedroid (?), 21:09, 26/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +10 +/
    95% лучшего софта в Linux написано на Qt.
     
     
  • 4.10, Mark Asread (?), 21:17, 26/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    Остальные 5% софта - Идеальны, так как написаны не на qt.
     
     
  • 5.15, Аноним (-), 21:20, 26/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +15 +/
    Не угадал. Остальные 5% - отборное гoвно на GTK.
     
     
  • 6.23, Аноным (ok), 21:41, 26/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Чем плох DeaDBeeF, например, или uGet?
     
     
  • 7.27, Аноним (27), 21:44, 26/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    DeaDBeeF ничем не плох, как и Gimp. И это никак не опровергает слова оратора выше о том, что большинство качественного ПО написано на Qt. :)
     
     
  • 8.64, Аноним (64), 23:38, 26/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Какая вам разница, на чем написано Как это объясняет нужность или ненужность пр... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.81, Аноним (-), 01:30, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Тут сидят только те, кто умеет компилить спп код, юзать проги им не нужно ... текст свёрнут, показать
     
  • 6.38, Аноним (-), 22:09, 26/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Обоснуй или балабол.
     
  • 6.41, Анонин (?), 22:14, 26/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Так и запишем: Firefox, Chromium, Audacity, Kicad, Abiword, Gnumeric - набор говна.
     
  • 4.24, Аноним (24), 21:41, 26/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Нет, лучший софт написан на motif. Но нём были сняты почти всё голливудские блокбостеры и не только. А кто используют эти ваши gtk/qt? Правильно, крaснoглазики!
     
  • 4.48, srgazh (ok), 22:36, 26/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    35 может?
     
  • 3.19, Анонимас (?), 21:24, 26/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    aKira
     
  • 3.55, Аноним (55), 23:16, 26/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Vala экзотический язык программирования. Гтк хоть как то вменяемо работает только в Линукс
     
     
  • 4.59, Анончик (?), 23:27, 26/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    https://mirror.yandex.ru/mirrors/ftp.gnome.org/binaries/win32/gedit/
    специально для тебя
     
  • 4.72, Аноным (ok), 00:01, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Гтк хоть как то вменяемо работает только в Линукс

    И хорошо

     
  • 2.35, prokoudine (ok), 22:07, 26/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > Когда перепишут на C++/Qt - тогда станет нужно.

    Разумеется, ведь UX-архитекторам и дизайнерам интерфейсов нет важнее дела, чем знать, на каком языке и тулките написан софт, который они видели только в бинарниках.

     
     
  • 3.57, Аноним (55), 23:17, 26/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они не будет этим пользоваться, никогда.
     
     
  • 4.65, Анончик (?), 23:41, 26/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    80 PATRONS
    $304 PER MONTH
    Ну да ты прав, не будут
     
  • 4.77, prokoudine (ok), 00:22, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Они не будет этим пользоваться, никогда.

    Akira пишется не для пользователей винды и мака, она пишется для того, чтобы у пользователей линукса был нормальный инструмент работы без облачного зонда как у фигмы.

    Вот я пользователь линукса и мне сейчас приходится периодически юзать фигму в браузере, потому что адекватных задачам альтернатив даже для моих скромных потребностей нету.

     

  • 1.3, Аноним (-), 20:59, 26/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +9 +/
    Хорошие инструменты должны писаться на нормальных тулкитах...
     
     
  • 2.5, Аноным (ok), 21:05, 26/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –8 +/
    Каких, Кути, которые в любой момент могут прикрыть и уже ЛТС прикрыли?
     
     
  • 3.6, Аноним (-), 21:07, 26/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Уже лет 15 это слышу. У KDE с Qt особое соглашение, никто ничего не прикроет. Да и форкнуть никто не мешает.
     
  • 3.21, Аноним (-), 21:37, 26/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    > Каких, Кути, которые в любой момент могут прикрыть и уже ЛТС прикрыли?

    Логика уровня "Торт с кремом из сливок и сахара быстро портится, поэтому давайте будет жрать gовно".

     
     
  • 4.37, furkal (?), 22:08, 26/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Сынок, ты про свое GTK лучше думай, чтобы было кому разрабатывать, а то у вас отток кадров серьезный!
     
  • 2.17, user90 (?), 21:21, 26/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Конечно, только на GTK2! ;)
     
     
  • 3.18, Аноним (-), 21:22, 26/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Некроманты в треде!
     
     
  • 4.20, user90 (?), 21:25, 26/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Адекваты. Если кто-то говорит "не модно", то не пойти бы ему в Пензу?
     
     
  • 5.30, Kusb (?), 21:54, 26/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нужно использовать kolibrios/boxlib/kolibri c layer/
     

  • 1.8, th3m3 (ok), 21:15, 26/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Выглядит достаточно красиво. Но если будет распространяться только в формате snap - нафиг оно надо.
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 21:17, 26/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    И то правда. Где AppImage?
     
  • 2.25, Аноным (ok), 21:42, 26/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Скомпиль, в чем беда?
     
     
  • 3.44, th3m3 (ok), 22:19, 26/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лень, старость :)
     
     
  • 4.49, Аноним (-), 22:45, 26/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хороший разраб сам заботится о методах распространения своего ПО! Это не наша забота. ;)
     
     
  • 5.56, YetAnotherOnanym (ok), 23:17, 26/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Как раз таки хорошему разрабу это и не нужно, мантейнеры пакетов с его продуктом релизы из-под рук выхватывают и опакечивают для своих систем.
     

  • 1.11, Аноним (11), 21:17, 26/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не знаю никакой акиры. В моем репозитории такого нет...
     
     
  • 2.12, Аноним (-), 21:19, 26/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Этой проги нет даже в репах Ubuntu, на что они вообще надеются?
     
     
  • 3.26, 4eburashk (?), 21:43, 26/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Этой проги нет даже в репах Ubuntu, на что они вообще надеются?

    На свой собственный дистр? elementary OS же

     
     
  • 4.28, Аноним (-), 21:45, 26/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Если софт не попадает в репозитории Ubuntu, то популярным он не станет. Ребята должны задуматься об этом.
     
  • 3.36, prokoudine (ok), 22:08, 26/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Этой проги нет даже в репах Ubuntu,

    Она только-только выходит из состояния глубокой альфы.

     
  • 2.76, Аноним (76), 00:21, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    переходи на тёмную сторону, у нас в AUR он еще в 2018 года валяется
    https://aur.archlinux.org/packages/akira-git/
     

  • 1.13, user90 (?), 21:19, 26/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > написана на языке Vala

    Почему-то это прям в гуе отражается))
    Ну а так оно на 50% неудобно и бесполезно, увы.

     
     
  • 2.16, Аноним (16), 21:21, 26/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На вала какие-то инвалиды пишут, не осилившие С, C++, Python.
     
     
  • 3.29, Аноним (29), 21:46, 26/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    >не осилившие С, C++, Python.

    Инвалиды, осилившие Python вообще не пишут. "Клепают".

     
     
  • 4.31, Аноним (-), 22:00, 26/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если тебя в универе учили клепать, а не программировать, то клепать ты будешь на любом языке.
     
     
  • 5.32, НяшМяш (ok), 22:03, 26/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А в каком универе нынче учат программировать? Серьёзно спрашиваю, чтобы рекомендовать потом хорошим людям.
     
  • 4.39, furkal (?), 22:10, 26/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Клепать или заболтать?
     
  • 3.42, Аноним (-), 22:14, 26/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >  На вала какие-то инвалиды пишут, не осилившие С, C++, Python.

    Количество безапелляционных заявлений в одном предложении такое, что лужа превратилась в озеро Чаган ))

     
  • 2.33, Анонин (?), 22:05, 26/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Ну а так оно на 50% неудобно и бесполезно, увы.

    То же можно и про QML сказать.

     

  • 1.34, Аноним (-), 22:06, 26/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Можно сколько угодно юродивить на тему GTK/Qt, но конкретно KDE, конкретно на моём ноуте — это оказалось тормозящим скотством. После установки Gnome я слегка удивился, насколько быстро заработал GUI, насколько он стал отзывчивым.

    О внешнем виде: что KDE, что Gnome для меня одинаково приемлемы, но базовые темы KDE серое на сером, признаем, — убожество. Да, настраиваемо, но и здесь осадок остаётся.

    Граждане неразберяторы, вы хоть для чистоты эксперимента попробуйте Gnome )

     
     
  • 2.40, furkal (?), 22:11, 26/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Ты опоздал на 10 лет! Сегодня все наоборот! Научись отвечать за свои слова, парень!
     
  • 2.78, Аноним (78), 00:23, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Gnome под иксами конечно были? Или кеды на валенке?
     
  • 2.79, Аноним (78), 00:25, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Попробуй XFCE - там еще быстрее
     

  • 1.43, prokoudine (ok), 22:14, 26/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Можно бесконечно смотреть на горящий огонь, текущую воду и анонимов, обсуждающих тулкит и ЯП софта, которым никогда не будут пользоваться.
     
     
  • 2.45, user90 (?), 22:23, 26/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А смысл обсуждать то, чем пользуешься уже давно? ;)
     
  • 2.62, kai3341 (ok), 23:35, 26/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Можно бесконечно смотреть на горящий огонь, текущую воду и анонимов, обсуждающих тулкит и ЯП софта, которым никогда не будут пользоваться.

    Да-да. Причём самые яростные обсуждения касаются UI, будь то Desktop Environment, или изменение оформления браузера.

    Что-то я не видел подобных обсуждений механизмов MVCC в InnoDB и Postgres

     
     
  • 3.70, Аноним (-), 23:59, 26/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дааа... Каждый день домашние юзеры смотрят на "MVCC в InnoDB и Postgres")))
     

  • 1.46, Аноним (46), 22:25, 26/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Степень неадекватности KDE-фанатов подталкивает поднять их статус до KDE-сектантов и посмотреть завтра на Fedora 34 + GNOME 40.
     
  • 1.50, Аноним (-), 22:46, 26/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кто-то пересмотрел аниме...
     
  • 1.51, Аноним (-), 22:51, 26/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Скачать или не скачать - вот в чем вопрос!
     
  • 1.52, Аноним (-), 22:53, 26/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Зачем эта прога, когда есть гимп?
     
     
  • 2.53, Аноним (-), 22:55, 26/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Кому придумалось делать отдельный редактор для рисования окошек и кнопочек?)
     
     
  • 3.60, Анончик (?), 23:33, 26/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тем кому нужно рисовать кнопочки и окошечки, это разве не очевидно?
     
     
  • 4.69, Аноним (-), 23:58, 26/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это можно делать и в гимпе.
     
  • 2.73, prokoudine (ok), 00:16, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Зачем эта прога, когда есть гимп?

    В гимпе нет рисования векторных примитивов.

    В гимпе нет автовыравнивания и равноудаленной расстановки объектов просто при перетаскивании.

    В гимпе нет такой концепции как пустой фрейм изображения.

    В гимпе нет артбордов.

    Можно продолжать ещё долго. Достаточно сказать, что гимп и акира попросту предназначены для решения разных задач и не являются взаимозаменяемыми инструментами.

     

  • 1.58, Аноним (55), 23:18, 26/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Почему не на typescript и electron?
     
     
  • 2.66, kai3341 (ok), 23:43, 26/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Почему не на typescript и electron?

    Шутки шутками, а в данном случае в точечку. Удобно было бы оперировать элементами интерфейса фреймворков, будь то antd, materialui, bootstrap или ещё что-нибудь

    Значит, должна быть возможность их как нативно подключить, так не менее нативно отрендерить. Кто, как не браузерный движок, отрендерит всё это добро максимально корректно?

     

  • 1.61, Аноним (-), 23:33, 26/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Я использую линукс, значит я избранный!
    А жалкие виндузятники недостойны даже моего внимания!
     
     
  • 2.68, Аноним (68), 23:57, 26/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А скомпилировал ли ты ядро, падаван? ;)
     

  • 1.67, Аноним (-), 23:55, 26/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не знаю на чем оно, но смотрится в KDE просто паршиво...
     
  • 1.71, Аноним (-), 00:00, 27/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В GIMP гораздо больше возможностей, чем в этом редакторе!
     
     
  • 2.75, Аноним (78), 00:21, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вектор от точки отличить не можешь?
     

  • 1.74, Аноним (78), 00:21, 27/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    А от LO Draw чем отличается?
     
     
  • 2.80, prokoudine (ok), 00:28, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > А от LO Draw чем отличается?

    "...оптимизированного для создания макетов интерфейсов пользователя" -- ПЕРВОЕ предложение текста новости.

     
     
  • 3.82, Аноним (-), 01:53, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если руки прямые, это в любом графическом редакторе можно сделать за  пару минут.
     
     
  • 4.85, prokoudine (ok), 03:10, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Если руки прямые, это в любом графическом редакторе можно сделать за  пару минут.

    Т.е. ты никогда этого не делал за деньги и на результат. ОК.

     
  • 3.84, Аноним (84), 03:05, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > макетов интерфейсов пользователя

    На первой же картинке видим квадрат, круг и мыло. Что из этого нельзя сделать в Draw?!

     
     
  • 4.86, prokoudine (ok), 03:16, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/124068.html#73

    В целом, я бы не рекомендовал судить о конечном проекте по альфа-версии, где работает (да и просто реализовано) далеко не всё задуманное.

    Я бы порекомендовал потратить 10 минут на любую обучалку по основам той же фигмы и попробовать поковыряться в ней самостоятельно. Это даст тебе понимание фундаментальных отличий софта, заточенного под UX/UI дизайн, от офисной рисовалки векторов.

    А главное — это будет гораздо эффективнее, чем слушать рассуждения какого-то парня из интернетов вроде меня. Это будет твой лично опыт, пускай даже микроскопический.

     

  • 1.83, Аноним (83), 01:54, 27/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Какое отношение Asa Akira имеет к данному продукту?
     
     
  • 2.89, Имя (?), 04:59, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они обе сосут :)
     

  • 1.88, Имя (?), 04:59, 27/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Программа написана на языке Vala

    Весьма оригинальный выстрел в ногу.

     

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