Выпуск векторного редактора Akira 0.0.14

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|2.22, kai3341 (ok), 21:41, 26/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Из альтернатив только Sketch и Figma. Обе клозетсорц, причём Sketch только под MacOS.
Быстро накидать прототип UI под Linux можно только в Figma с переменным успехом.
Короче, тут пока боль
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|7.27, Аноним (27), 21:44, 26/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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DeaDBeeF ничем не плох, как и Gimp. И это никак не опровергает слова оратора выше о том, что большинство качественного ПО написано на Qt. :)
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|8.64, Аноним (64), 23:38, 26/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
Какая вам разница, на чем написано Как это объясняет нужность или ненужность пр... текст свёрнут, показать
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|6.41, Анонин (?), 22:14, 26/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Так и запишем: Firefox, Chromium, Audacity, Kicad, Abiword, Gnumeric - набор говна.
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|4.24, Аноним (24), 21:41, 26/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Нет, лучший софт написан на motif. Но нём были сняты почти всё голливудские блокбостеры и не только. А кто используют эти ваши gtk/qt? Правильно, крaснoглазики!
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|3.55, Аноним (55), 23:16, 26/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Vala экзотический язык программирования. Гтк хоть как то вменяемо работает только в Линукс
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|2.35, prokoudine (ok), 22:07, 26/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Когда перепишут на C++/Qt - тогда станет нужно.
Разумеется, ведь UX-архитекторам и дизайнерам интерфейсов нет важнее дела, чем знать, на каком языке и тулките написан софт, который они видели только в бинарниках.
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|4.77, prokoudine (ok), 00:22, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Они не будет этим пользоваться, никогда.
Akira пишется не для пользователей винды и мака, она пишется для того, чтобы у пользователей линукса был нормальный инструмент работы без облачного зонда как у фигмы.
Вот я пользователь линукса и мне сейчас приходится периодически юзать фигму в браузере, потому что адекватных задачам альтернатив даже для моих скромных потребностей нету.
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|2.5, Аноным (ok), 21:05, 26/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–8 +/–
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Каких, Кути, которые в любой момент могут прикрыть и уже ЛТС прикрыли?
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|3.6, Аноним (-), 21:07, 26/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Уже лет 15 это слышу. У KDE с Qt особое соглашение, никто ничего не прикроет. Да и форкнуть никто не мешает.
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|3.21, Аноним (-), 21:37, 26/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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> Каких, Кути, которые в любой момент могут прикрыть и уже ЛТС прикрыли?
Логика уровня "Торт с кремом из сливок и сахара быстро портится, поэтому давайте будет жрать gовно".
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|4.37, furkal (?), 22:08, 26/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Сынок, ты про свое GTK лучше думай, чтобы было кому разрабатывать, а то у вас отток кадров серьезный!
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|4.20, user90 (?), 21:25, 26/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Адекваты. Если кто-то говорит "не модно", то не пойти бы ему в Пензу?
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|1.8, th3m3 (ok), 21:15, 26/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Выглядит достаточно красиво. Но если будет распространяться только в формате snap - нафиг оно надо.
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|4.49, Аноним (-), 22:45, 26/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Хороший разраб сам заботится о методах распространения своего ПО! Это не наша забота. ;)
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|5.56, YetAnotherOnanym (ok), 23:17, 26/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Как раз таки хорошему разрабу это и не нужно, мантейнеры пакетов с его продуктом релизы из-под рук выхватывают и опакечивают для своих систем.
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|2.12, Аноним (-), 21:19, 26/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Этой проги нет даже в репах Ubuntu, на что они вообще надеются?
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|3.26, 4eburashk (?), 21:43, 26/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Этой проги нет даже в репах Ubuntu, на что они вообще надеются?
На свой собственный дистр? elementary OS же
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|4.28, Аноним (-), 21:45, 26/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Если софт не попадает в репозитории Ubuntu, то популярным он не станет. Ребята должны задуматься об этом.
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|3.36, prokoudine (ok), 22:08, 26/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Этой проги нет даже в репах Ubuntu,
Она только-только выходит из состояния глубокой альфы.
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|1.13, user90 (?), 21:19, 26/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> написана на языке Vala
Почему-то это прям в гуе отражается))
Ну а так оно на 50% неудобно и бесполезно, увы.
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|3.29, Аноним (29), 21:46, 26/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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>не осилившие С, C++, Python.
Инвалиды, осилившие Python вообще не пишут. "Клепают".
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|4.31, Аноним (-), 22:00, 26/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если тебя в универе учили клепать, а не программировать, то клепать ты будешь на любом языке.
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|5.32, НяшМяш (ok), 22:03, 26/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А в каком универе нынче учат программировать? Серьёзно спрашиваю, чтобы рекомендовать потом хорошим людям.
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|3.42, Аноним (-), 22:14, 26/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> На вала какие-то инвалиды пишут, не осилившие С, C++, Python.
Количество безапелляционных заявлений в одном предложении такое, что лужа превратилась в озеро Чаган ))
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|2.33, Анонин (?), 22:05, 26/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Ну а так оно на 50% неудобно и бесполезно, увы.
То же можно и про QML сказать.
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|1.34, Аноним (-), 22:06, 26/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Можно сколько угодно юродивить на тему GTK/Qt, но конкретно KDE, конкретно на моём ноуте — это оказалось тормозящим скотством. После установки Gnome я слегка удивился, насколько быстро заработал GUI, насколько он стал отзывчивым.
О внешнем виде: что KDE, что Gnome для меня одинаково приемлемы, но базовые темы KDE серое на сером, признаем, — убожество. Да, настраиваемо, но и здесь осадок остаётся.
Граждане неразберяторы, вы хоть для чистоты эксперимента попробуйте Gnome )
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|2.40, furkal (?), 22:11, 26/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Ты опоздал на 10 лет! Сегодня все наоборот! Научись отвечать за свои слова, парень!
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|1.43, prokoudine (ok), 22:14, 26/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Можно бесконечно смотреть на горящий огонь, текущую воду и анонимов, обсуждающих тулкит и ЯП софта, которым никогда не будут пользоваться.
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|2.62, kai3341 (ok), 23:35, 26/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Можно бесконечно смотреть на горящий огонь, текущую воду и анонимов, обсуждающих тулкит и ЯП софта, которым никогда не будут пользоваться.
Да-да. Причём самые яростные обсуждения касаются UI, будь то Desktop Environment, или изменение оформления браузера.
Что-то я не видел подобных обсуждений механизмов MVCC в InnoDB и Postgres
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|3.70, Аноним (-), 23:59, 26/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Дааа... Каждый день домашние юзеры смотрят на "MVCC в InnoDB и Postgres")))
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|1.46, Аноним (46), 22:25, 26/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Степень неадекватности KDE-фанатов подталкивает поднять их статус до KDE-сектантов и посмотреть завтра на Fedora 34 + GNOME 40.
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|2.53, Аноним (-), 22:55, 26/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Кому придумалось делать отдельный редактор для рисования окошек и кнопочек?)
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|2.73, prokoudine (ok), 00:16, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Зачем эта прога, когда есть гимп?
В гимпе нет рисования векторных примитивов.
В гимпе нет автовыравнивания и равноудаленной расстановки объектов просто при перетаскивании.
В гимпе нет такой концепции как пустой фрейм изображения.
В гимпе нет артбордов.
Можно продолжать ещё долго. Достаточно сказать, что гимп и акира попросту предназначены для решения разных задач и не являются взаимозаменяемыми инструментами.
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|2.66, kai3341 (ok), 23:43, 26/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Почему не на typescript и electron?
Шутки шутками, а в данном случае в точечку. Удобно было бы оперировать элементами интерфейса фреймворков, будь то antd, materialui, bootstrap или ещё что-нибудь
Значит, должна быть возможность их как нативно подключить, так не менее нативно отрендерить. Кто, как не браузерный движок, отрендерит всё это добро максимально корректно?
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|1.61, Аноним (-), 23:33, 26/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Я использую линукс, значит я избранный!
А жалкие виндузятники недостойны даже моего внимания!
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|2.80, prokoudine (ok), 00:28, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> А от LO Draw чем отличается?
"...оптимизированного для создания макетов интерфейсов пользователя" -- ПЕРВОЕ предложение текста новости.
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|3.82, Аноним (-), 01:53, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если руки прямые, это в любом графическом редакторе можно сделать за пару минут.
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|4.85, prokoudine (ok), 03:10, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Если руки прямые, это в любом графическом редакторе можно сделать за пару минут.
Т.е. ты никогда этого не делал за деньги и на результат. ОК.
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|3.84, Аноним (84), 03:05, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> макетов интерфейсов пользователя
На первой же картинке видим квадрат, круг и мыло. Что из этого нельзя сделать в Draw?!
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|4.86, prokoudine (ok), 03:16, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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https://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/124068.html#73
В целом, я бы не рекомендовал судить о конечном проекте по альфа-версии, где работает (да и просто реализовано) далеко не всё задуманное.
Я бы порекомендовал потратить 10 минут на любую обучалку по основам той же фигмы и попробовать поковыряться в ней самостоятельно. Это даст тебе понимание фундаментальных отличий софта, заточенного под UX/UI дизайн, от офисной рисовалки векторов.
А главное — это будет гораздо эффективнее, чем слушать рассуждения какого-то парня из интернетов вроде меня. Это будет твой лично опыт, пускай даже микроскопический.
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|1.88, Имя (?), 04:59, 27/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Программа написана на языке Vala
Весьма оригинальный выстрел в ногу.
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