Выпуск векторного редактора Akira 0.0.14

2.16 , Аноним ( 16 ), 21:21, 26/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – На вала какие-то инвалиды пишут, не осилившие С, C++, Python.

3.29 , Аноним ( 29 ), 21:46, 26/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – >не осилившие С, C++, Python. Инвалиды, осилившие Python вообще не пишут. "Клепают".

4.31 , Аноним ( - ), 22:00, 26/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Если тебя в универе учили клепать, а не программировать, то клепать ты будешь на любом языке.

5.32 , НяшМяш ( ok ), 22:03, 26/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – А в каком универе нынче учат программировать? Серьёзно спрашиваю, чтобы рекомендовать потом хорошим людям.

4.39 , furkal ( ? ), 22:10, 26/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Клепать или заболтать?

3.42 , Аноним ( - ), 22:14, 26/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > На вала какие-то инвалиды пишут, не осилившие С, C++, Python. Количество безапелляционных заявлений в одном предложении такое, что лужа превратилась в озеро Чаган ))

2.33 , Анонин ( ? ), 22:05, 26/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Ну а так оно на 50% неудобно и бесполезно, увы. То же можно и про QML сказать.