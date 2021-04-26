Выпуск векторного редактора Akira 0.0.14

После восьми месяцев разработки состоялся выпуск редактора векторной графики Akira, оптимизированного для создания макетов интерфейсов пользователя. Программа написана на языке Vala с использованием библиотеки GTK и распространяется под лицензией GPLv3. В ближайшее время сборки будут подготовлены в форме пакетов для elementary OS и в формате snap. Интерфейс спроектирован в соответствии с рекомендациями, подготовленными проектом elementary OS, и сфокусирован на высокой производительности, интуитивной понятности и современном внешнем виде. Конечной целью проекта является создание профессионального инструмента для дизайнеров интерфейсов, чем то похожего на Sketch, Figma или Adobe XD, но сосредоточенного на использовании Linux в качестве основной платформы. В отличие от Glade и Qt Creator редактор Akira не предназначен для генерации кода или рабочих интерфейсов с использованием определённых тулкитов, а нацелен на решение более общих задач, таких как создание макетов интерфейса, визуализиации и векторной графики. Akira не пересекается с Inkscape так как Inkscape в основном ориентирован на печатный дизайн, а не на разработку интерфейсов, и также отличается подходом к организации рабочего процесса. Для сохранения файлов в Akira применяется собственный формат ".akira", представляющий собой zip-архив с SVG-файлами и локальным git-репозиторием с изменениями. Поддерживается экспорт изображений в SVG, JPG, PNG и PDF. Akira представляет каждую фигуру в виде отдельного контура с двумя уровнями редактирования: Первый уровень (редактирование фигуры) включается при выделении и предоставляет средства для типовых трансформаций, таких как вращение, изменение размера и т.п.

Второй уровень (редактирование контура) позволяет перемещать, добавлять и удалять узлы контура фигуры, используя кривые Безье, а также замыкать или разрывать контуры. В новом выпуске: Полностью переработана архитектура библиотеки для работы с холстом.

Реализован режим редактирования по пиксельной сетке (Pixel Grid) для точного позиционирования элементов при увеличении масштаба. Сетка включается нажатием кнопки в панели и выключается автоматически при выставлении масштаба менее 800%. Предоставлена возможность настройки цветов линий пиксельной сетки.

Реализована поддержка направляющих для управления привязкой к границам имеющихся фигур (Snapping Guides). Поддерживается настройка цвета и порога появления направляющих.

Добавлена поддержка изменения размера элементов во всех направлениях.

Предоставлена возможность добавления изображений через перетаскивание мышью из инструмента работы с изображениями (Image Tool).

Добавлена возможность обработки нескольких цветов заливок и контуров для каждого элемента.

Добавлен режим масштабирования элементов относительно центра.

Включена возможность переноса изображений на холст.

Внесены оптимизации производительности.



