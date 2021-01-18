Выпуск редактора векторной графики Inkscape 1.0.2 и начало тестирования Inkscape 1.1

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|2.5, Арагорн (?), 09:11, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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и что ты в нём делаешь? чем он лучше coreldraw во внеплатформенном сравнении?
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|3.10, тоже Аноним (ok), 09:19, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Предсказуемым, без уличной магии, результатом.
У Короля Дров слишком много исторически слежавшегося еще от древних версий.
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|4.13, Арагорн (?), 09:26, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> У Короля Дров слишком много исторически слежавшегося еще от древних версий.
будто что-то плохое
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|4.43, НяшМяш (ok), 13:09, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Умел бы он ещё CDR файлы импортировать, вообще был бы идеалом )
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|2.7, DiabloPC_пробегал (?), 09:13, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Для пикселей незачем, но там можно и другие ЕИ выставить, а там такое деление вполне может понадобиться. Ну а поля ввода они незаморачиваясь просто сделали универсальными.
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|1.3, Арагорн (?), 09:06, 18/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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на последнем скриншоте изображены просто лучшее DE и лучший редактор векторной графики - отличная пикча, сохранил себе на компухтер
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|1.8, Аноним (8), 09:14, 18/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Прекрасный редактор! Но годы идут, а нерешённые проблемы по удобству работы и организации интерфейса остаются. Лет пять назад выбор был - либо покупать что-то платное, либо терпеть, так что всем предлагалось терпеть. Но теперь, когда в качестве альтернативы всегда есть бесплатная Figma, всё так же игнорировать проблемы с удобством работы больше не выйдет. Надеюсь, хотя бы после 1.1 за это возьмутся. Экран приветствия - это конечно тоже важно, но это не решает всех проблем
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|3.14, Аноним (8), 09:29, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Если Вы от безденежья схему реактора или ракетного блока вынуждены рисовать в бесплатном редакторе, то да, наверное непонятный веб-сервис - это не лучшая идея. Но для обычных домашних применений - какая разница? В некотором смысле хранить там свои бесценные наброски - это даже более надёжно, чем на домашнем железе. И речь-то была даже не о переходе на использование какого-то сервиса. Просто сейчас у людей есть возможность бесплатно попробовать в деле удобный профессиональный продукт. Раньше был барьер в виде приличной суммы денег, из-за которого массовый пользователь мог быть не знаком с современными достижениями в плане эргономики. Теперь такого барьера нет
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|2.12, тоже Аноним (ok), 09:24, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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А Фигма точно умеет взять PDF-ку брендбука от клиента, открыть в ней третью страницу и выдрать оттуда векторный логотип в аккуратный, не замусоренный пустыми полями SVG для использования на сайте?
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|3.15, Аноним (8), 09:36, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Возможно и нет, разве что с какими-то плагинами. Есть очень много областей, где все возможные операции не покрываются какой-то одной программой. Но обычные бытовые операции выполняются очень удобно и быстро, после многих лет в Corel а потом Inkscape - это просто как глоток свежего воздуха. Наконец-то можно заниматься творчеством, не отвлекаясь на инструмент. Всё организовано настолько рационально, что можно сразу открывать и начинать работать, без инструкций и подсказок от Google
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|4.16, тоже Аноним (ok), 09:43, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ну, это же классическое сравнение Пэйнта с Фотошопом.
Да, убогонький, ни черта не может, зато разбираться не надо, можно все делать тяп-ляп.
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|5.46, Аноним (8), 13:31, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Только вот в данном случае не совсем понятно, кто из них Пейнт, а кто - Фотошоп. Если что, у Фигмы с плагинами функциональность наверное побогаче будет, по удобству - она вообще вне конкуренции. Но и про Инкскейп не сказать, что он годится только для "все делать тяп-ляп". Нормальный редактор, со своими фишками. Просто продолжать игнорировать проблемы удобства пользователя как раньше у него уже не выйдет. Если раньше у пользователей особо и не было альтернативы, то теперь есть
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|6.47, тоже Аноним (ok), 13:35, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я не про программы, а про аргументы.
Сравнивать программы, изначально являющиеся инструментами для разного, вообще не я начал, спорьте с топикстартером.
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|1.17, Аноним (17), 09:59, 18/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Этот ЖТК3 инкскейп стал более медленным и жручим, чем его гтк2 версия.
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|2.61, SlackJiralove (?), 14:30, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это свежее ядро линукса стало более тормозным и жручим, после того как Линус анонсировал ядро 1.2
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|1.18, Аноним (18), 10:01, 18/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
Неудобный интерфейс еще начиная с CLI Взять, например, опцию экспорта в PNG За... большой текст свёрнут, показать
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|2.41, Аноним (41), 12:53, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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А зачем вам CLI в графическом редакторе? Используйте какую-нибудь специально обученную утилиту для конверта.
И дежурное напоминание:
> Вот бы весь софт писали анонимы с опеннета. Они то сразу знают как надо правильно сделать!
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|3.42, тоже Аноним (ok), 13:09, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Редактор с CLI - это, внезапно, в том числе и специально обученная утилита для выполнения всего того же, но headless. Это вы на виндах привыкли, что для открытия файла нужна программа СуперОткрыватор, а для закрытия - СуперПуперЗакрыватор. А в линуксе многие программы - просто интерфейс (или несколько интерфейсов) к реализованному в библиотеках функционалу.
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|2.44, ralien (?), 13:10, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В диалоге сохранения файлов можно выбрать тип "Plain SVG" - в этом случае файл не будет содержать всякие Inkscape'овые фишки. Попробуй и опцию "SVG optimized", там можно настраивать всякие аспекты вывода, например манипулировать идентификаторами.
Из CLI я это не делал, но возможно этот функционал доступен не только в GUI.
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|3.29, InuYasha (??), 11:42, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Слезь сначала с "нелинукса". А потом и поговорим.
Ребутнулся, говори.
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|2.26, Арагорн (?), 11:37, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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как же без кутей то в треде про жткшную прогу... просто промолчать не можете?
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|2.33, тоже Аноним (ok), 11:53, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Пациенту нужен нелинукс, а говорить он готов только после слезания.
Однако приперся на Опеннет и расчехлил варежку.
А народ еще ведется на этакую пронзительную зелень...
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|1.28, Аноним (28), 11:40, 18/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Крайне отвратительный редактор. Глючный и тормознутый уже на картинках очень небольшой сложности (чертежах несложных деталей). Прямо на глазах пропадают компоненты рисунка (линии и т.п), приходится рисунок перезагружать. При этом жрёт он дофига оперативы, а текст не очень редактируем.
Портрет Хеди Ламарр в таком не нарисовать (а в Corel Draw он был нарисован ещё в 90х, на компах того времени). Именно поэтому профессиональные инструменты (CorelDraw, Illustrator) стоят так дорого - возможности может качественно и те же, зато ими работать можно над чем-то серьёзным (а не над полтора полигона), они не угрожают испортить проекты, над которыми хорошо оплачиваемые профессионалы недели/месяцы корпеют и клики и наведения в них срабатывают надёжно.
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|2.34, Юрец (?), 11:55, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так пользуйся платным, кто мешает? А этот продукт для баловства.
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|3.66, Анончик9999 (?), 16:24, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Писали бы, что предназначен для учёбы и начинающих пользователей, вопросов бы не было!
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|2.35, Аноним (32), 11:55, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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На холсте маслом не пробовали? Некоторые и вовсе на стенах в пещерах чертили и без всякого там электричества.
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|2.36, тоже Аноним (ok), 11:58, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Этот редактор никогда не был CAD-ом.
Так же, как CorelDraw - профессиональным инструментом. Всю свою историю он ориентировался именно на непрофессиональную аудиторию, поэтому у него такой низкий порог входа и такое же низкое техническое качество материала на выходе.
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|1.39, vz_2 (?), 12:39, 18/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> подготовлены для Linux (AppImage, Snap, Flatpak)
Совсем обыденно стало
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|2.53, Аноним (53), 13:46, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Перерисовать и скопировать с заменением.
Видишь как просто, а ты боялся)
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|2.52, Аноним (32), 13:45, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Оно и есть, но тема слишком тёмная.( Серым бы по-моему было бы лучше, но на вкус и цвет фломастеры разные.
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|3.56, Аноним (53), 13:48, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Оно и есть
Да это понятно, что ОНО
> но на вкус и цвет фломастеры разные
Не надо, ну не надо, и Вам не советую)
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|1.54, Ананас (?), 13:46, 18/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Периодически пользуюсь. Оно не такое удобное, как ныне мёртвый Expession Design, но глючит меньше и SVG открывает из коробки.
Корел и иллюстратор слишком навороченные, и увы, он пытается копировать именно их старые версии.
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|2.60, Аноним (32), 14:25, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У меня нет. но было бы здорого такую иметь. К ней прикрутить иконки кеды-классик, те, что реально олды и вообще топ! Эх...
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|3.62, Аноним (32), 14:30, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Эй, они серые были, а не цветастое ничто, кто знает - тот в курсе.
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|1.59, Аноним (59), 14:13, 18/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Хорошая штука, но насколько же тупая дефолтная тема гнома, когда самая мелкая кнопка или менюшка занимает места как не в себя
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