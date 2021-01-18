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Выпуск редактора векторной графики Inkscape 1.0.2 и начало тестирования Inkscape 1.1

18.01.2021 08:59

Доступно обновление свободного векторного графического редактора Inkscape 1.0.2. Редактор предоставляет гибкие инструменты для рисования и обеспечивает поддержку чтения и сохранения изображений в форматах SVG, OpenDocument Drawing, DXF, WMF, EMF, sk1, PDF, EPS, PostScript и PNG. Готовые сборки Inkscape подготовлены для Linux (AppImage, Snap, Flatpak), macOS и Windows.

При подготовке новой версии основное внимание было уделено повышению стабильности и устранению ошибок, в том числе решены проблемы при выводе текста и налажена нормальная работа инструмента "ластик". Улучшено формирование пакетов для macOS и повышена производительность при работе на данной платформе. Из реализованных новшеств отмечается появление в настройках опций для отмены масштабирования через клик средней кнопкой мыши и запрета поворота холста для отдельного документа или всех окон.

Одновременно началось альфа-тестирование нового значительного выпуска Inkscape 1.1, в котором появился экран приветствия запуска приложения, предлагающий базовые настройки, такие как тип холста, тема оформления и набор горячих клавиш, а также список недавно открытых файлов и шаблоны для создания документов определённого размера.

Среди других новшеств:

  • Интерфейс для поиска настроек по маске.
  • Всплывающий при нажатии "?" диалог для ввода команд, позволяющий вызвать различные функции без обращения к меню или нажатия горячих клавиш.
  • Режим просмотра с наложением контура (Outline Overlay), в котором одновременно показаны контуры и рисунок.


  1. Главная ссылка к новости (https://inkscape.org/news/2021...)
  2. OpenNews: Выпуск редактора векторной графики Inkscape 1.0.1
  3. OpenNews: Выпуск редактора векторной графики Inkscape 1.0
  4. OpenNews: Выпуск векторного графического редактора sK1 2.0RC2
  5. OpenNews: Выпуск экспериментального векторного графического редактора VPaint 1.7
  6. OpenNews: Доступен Akira, новый векторный графический редактор для Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54424-inkscape
Ключевые слова: inkscape
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Echo (?), 09:05, 18/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +16 +/
    Очень годная вещь. Пользуюсь много лет.
     
     
  • 2.5, Арагорн (?), 09:11, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    и что ты в нём делаешь? чем он лучше coreldraw во внеплатформенном сравнении?
     
     
  • 3.10, тоже Аноним (ok), 09:19, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Предсказуемым, без уличной магии, результатом.
    У Короля Дров слишком много исторически слежавшегося еще от древних версий.
     
     
  • 4.13, Арагорн (?), 09:26, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > У Короля Дров слишком много исторически слежавшегося еще от древних версий.

    будто что-то плохое

     
  • 4.48, Аноним (48), 13:36, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Ни одного аргумента ты не привел пока.
     
     
  • 5.64, Аноним (64), 15:42, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Точнее ни один аргумент ты не воспринял
     
  • 3.21, Guesssst (?), 11:01, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +10 +/
    Ценником!
     
     
  • 4.43, НяшМяш (ok), 13:09, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Умел бы он ещё CDR файлы импортировать, вообще был бы идеалом )
     
     
  • 5.69, териванов (?), 16:41, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Плагин дёргающий libcdr?
     

  • 1.2, Аноним (2), 09:05, 18/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Зачем в первом скриншоте точность 4 знака после запятой?
     
     
  • 2.4, Арагорн (?), 09:09, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    для экранов со scale, что за глупые вопросы
     
  • 2.7, DiabloPC_пробегал (?), 09:13, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Для пикселей незачем, но там можно и другие ЕИ выставить, а там такое деление вполне может понадобиться. Ну а поля ввода они незаморачиваясь просто сделали универсальными.
     

  • 1.3, Арагорн (?), 09:06, 18/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    на последнем скриншоте изображены просто лучшее DE и лучший редактор векторной графики - отличная пикча, сохранил себе на компухтер
     
     
  • 2.6, Dzen Python (ok), 09:12, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Полутолсто. Редактор хороший, де - гумно.
     

  • 1.8, Аноним (8), 09:14, 18/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Прекрасный редактор! Но годы идут, а нерешённые проблемы по удобству работы и организации интерфейса остаются. Лет пять назад выбор был - либо покупать что-то платное, либо терпеть, так что всем предлагалось терпеть. Но теперь, когда в качестве альтернативы всегда есть бесплатная Figma, всё так же игнорировать проблемы с удобством работы больше не выйдет. Надеюсь, хотя бы после 1.1 за это возьмутся. Экран приветствия - это конечно тоже важно, но это не решает всех проблем
     
     
  • 2.9, Dzen Python (ok), 09:16, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Веб-сервис хрен знает от кого

    Фу.

     
     
  • 3.14, Аноним (8), 09:29, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Если Вы от безденежья схему реактора или ракетного блока вынуждены рисовать в бесплатном редакторе, то да, наверное непонятный веб-сервис - это не лучшая идея. Но для обычных домашних применений - какая разница? В некотором смысле хранить там свои бесценные наброски - это даже более надёжно, чем на домашнем железе. И речь-то была даже не о переходе на использование какого-то сервиса. Просто сейчас у людей есть возможность бесплатно попробовать в деле удобный профессиональный продукт. Раньше был барьер в виде приличной суммы денег, из-за которого массовый пользователь мог быть не знаком с современными достижениями в плане эргономики. Теперь такого барьера нет
     
  • 2.12, тоже Аноним (ok), 09:24, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    А Фигма точно умеет взять PDF-ку брендбука от клиента, открыть в ней третью страницу и выдрать оттуда векторный логотип в аккуратный, не замусоренный пустыми полями SVG для использования на сайте?
     
     
  • 3.15, Аноним (8), 09:36, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Возможно и нет, разве что с какими-то плагинами. Есть очень много областей, где все возможные операции не покрываются какой-то одной программой. Но обычные бытовые операции выполняются очень удобно и быстро, после многих лет в Corel а потом Inkscape - это просто как глоток свежего воздуха. Наконец-то можно заниматься творчеством, не отвлекаясь на инструмент. Всё организовано настолько рационально, что можно сразу открывать и начинать работать, без инструкций и подсказок от Google
     
     
  • 4.16, тоже Аноним (ok), 09:43, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ну, это же классическое сравнение Пэйнта с Фотошопом.
    Да, убогонький, ни черта не может, зато разбираться не надо, можно все делать тяп-ляп.
     
     
  • 5.46, Аноним (8), 13:31, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только вот в данном случае не совсем понятно, кто из них Пейнт, а кто - Фотошоп. Если что, у Фигмы с плагинами функциональность наверное побогаче будет, по удобству - она вообще вне конкуренции. Но и про Инкскейп не сказать, что он годится только для "все делать тяп-ляп". Нормальный редактор, со своими фишками. Просто продолжать игнорировать проблемы удобства пользователя как раньше у него уже не выйдет. Если раньше у пользователей особо и не было альтернативы, то теперь есть
     
     
  • 6.47, тоже Аноним (ok), 13:35, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я не про программы, а про аргументы.
    Сравнивать программы, изначально являющиеся инструментами для разного, вообще не я начал, спорьте с топикстартером.
     

  • 1.17, Аноним (17), 09:59, 18/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Этот ЖТК3 инкскейп стал более медленным и жручим, чем его гтк2 версия.
     
     
  • 2.22, Леголас (ok), 11:33, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    собственно, как и всё, что переписали со второго на третий
     
  • 2.61, SlackJiralove (?), 14:30, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это свежее ядро линукса стало более тормозным и жручим, после того как Линус анонсировал ядро 1.2
     

  • 1.18, Аноним (18), 10:01, 18/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Неудобный интерфейс еще начиная с CLI Взять, например, опцию экспорта в PNG За... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 2.41, Аноним (41), 12:53, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    А зачем вам CLI в графическом редакторе? Используйте какую-нибудь специально обученную утилиту для конверта.

    И дежурное напоминание:
    > Вот бы весь софт писали анонимы с опеннета. Они то сразу знают как надо правильно сделать!

     
     
  • 3.42, тоже Аноним (ok), 13:09, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Редактор с CLI - это, внезапно, в том числе и специально обученная утилита для выполнения всего того же, но headless. Это вы на виндах привыкли, что для открытия файла нужна программа СуперОткрыватор, а для закрытия - СуперПуперЗакрыватор. А в линуксе многие программы - просто интерфейс (или несколько интерфейсов) к реализованному в библиотеках функционалу.
     
  • 2.44, ralien (?), 13:10, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В диалоге сохранения файлов можно выбрать тип "Plain SVG" - в этом случае файл не будет содержать всякие Inkscape'овые фишки. Попробуй и опцию "SVG optimized", там можно настраивать всякие аспекты вывода, например манипулировать идентификаторами.

    Из CLI я это не делал, но возможно этот функционал доступен не только в GUI.

     

  • 1.19, InuYasha (??), 10:08, 18/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –9 +/
    Когда слезут с ГТК, тогда и поговорим. Особенно под нелинуксом.
     
     
  • 2.23, Аноним (23), 11:33, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Слезь сначала с "нелинукса". А потом и поговорим.
     
     
  • 3.29, InuYasha (??), 11:42, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Слезь сначала с "нелинукса". А потом и поговорим.

    Ребутнулся, говори.

     
  • 2.26, Арагорн (?), 11:37, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    как же без кутей то в треде про жткшную прогу... просто промолчать не можете?
     
     
  • 3.32, Аноним (32), 11:45, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Завидуют.
     
  • 2.33, тоже Аноним (ok), 11:53, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Пациенту нужен нелинукс, а говорить он готов только после слезания.
    Однако приперся на Опеннет и расчехлил варежку.
    А народ еще ведется на этакую пронзительную зелень...
     

  • 1.28, Аноним (28), 11:40, 18/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Крайне отвратительный редактор. Глючный и тормознутый уже на картинках очень небольшой сложности (чертежах несложных деталей). Прямо на глазах пропадают компоненты рисунка (линии и т.п), приходится рисунок перезагружать. При этом жрёт он дофига оперативы, а текст не очень редактируем.

    Портрет Хеди Ламарр в таком не нарисовать (а в Corel Draw он был нарисован ещё в 90х, на компах того времени). Именно поэтому профессиональные инструменты (CorelDraw, Illustrator) стоят так дорого - возможности может качественно и те же, зато ими работать можно над чем-то серьёзным (а не над полтора полигона), они не угрожают испортить проекты, над которыми хорошо оплачиваемые профессионалы недели/месяцы корпеют и клики и наведения в них срабатывают надёжно.

     
     
  • 2.34, Юрец (?), 11:55, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так пользуйся платным, кто мешает? А этот продукт для баловства.
     
     
  • 3.38, Отпетый Анимешник (?), 12:22, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > А этот продукт для баловства.

    считай почти весь opensource для этого

     
     
  • 4.65, Анончик9999 (?), 16:22, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все правильно сказано. Для начинающих пользователей!
     
  • 3.66, Анончик9999 (?), 16:24, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Писали бы, что предназначен для учёбы и начинающих пользователей, вопросов бы не было!
     
  • 2.35, Аноним (32), 11:55, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    На холсте маслом не пробовали? Некоторые и вовсе на стенах в пещерах чертили и без всякого там электричества.
     
  • 2.36, тоже Аноним (ok), 11:58, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Этот редактор никогда не был CAD-ом.
    Так же, как CorelDraw - профессиональным инструментом. Всю свою историю он ориентировался именно на непрофессиональную аудиторию, поэтому у него такой низкий порог входа и такое же низкое техническое качество материала на выходе.
     

  • 1.39, vz_2 (?), 12:39, 18/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >  подготовлены для Linux (AppImage, Snap, Flatpak)

    Совсем обыденно стало

     
     
  • 2.40, Аноним (32), 12:41, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Окромя бздунов,арчеров и гентушников остальные лентяи!
     
  • 2.67, Анончик9999 (?), 16:25, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты всегда можешь доказать себе, что пригоден собрать из исходников!
     

  • 1.45, ralien (?), 13:14, 18/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кто знает, как вернуть цветные иконки в панель инструментов?
     
     
  • 2.50, Аноним (32), 13:38, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Перерисовать и скопировать с заменением.
     
  • 2.53, Аноним (53), 13:46, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Перерисовать и скопировать с заменением.

    Видишь как просто, а ты боялся)

     

  • 1.51, Аноним (53), 13:39, 18/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Выглядит как...gtk3, ужаснах
     
     
  • 2.52, Аноним (32), 13:45, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Оно и есть, но тема слишком тёмная.( Серым бы по-моему было бы лучше, но на вкус и цвет фломастеры разные.
     
     
  • 3.56, Аноним (53), 13:48, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Оно и есть

    Да это понятно, что ОНО

    > но на вкус и цвет фломастеры разные

    Не надо, ну не надо, и Вам не советую)

     
  • 3.58, adolfus (ok), 14:10, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что, настроить цвета нельзя?
     
     
  • 4.63, me (??), 15:07, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тулкит прибит гвоздями, причём тут цвета?
     

  • 1.54, Ананас (?), 13:46, 18/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Периодически пользуюсь. Оно не такое удобное, как ныне мёртвый Expession Design, но глючит меньше и SVG открывает из коробки.
    Корел и иллюстратор слишком навороченные, и увы, он пытается копировать именно их старые версии.
     
  • 1.55, Аноним (32), 13:47, 18/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Светлосерый фон и черный фонт - топчег!
     
  • 1.57, adolfus (ok), 14:05, 18/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Светлая тема с четкими границами виджетов есть?
     
     
  • 2.60, Аноним (32), 14:25, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня нет. но было бы здорого такую иметь. К ней прикрутить иконки кеды-классик, те, что реально олды  и вообще топ! Эх...
     
     
  • 3.62, Аноним (32), 14:30, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эй, они серые были, а не цветастое ничто, кто знает - тот в курсе.
     

  • 1.59, Аноним (59), 14:13, 18/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Хорошая штука, но насколько же тупая дефолтная тема гнома, когда самая мелкая кнопка или менюшка занимает места как не в себя
     
     
  • 2.68, Анончик9999 (?), 16:27, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дань современности!
     

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