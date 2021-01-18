Выпуск редактора векторной графики Inkscape 1.0.2 и начало тестирования Inkscape 1.1

Доступно обновление свободного векторного графического редактора Inkscape 1.0.2. Редактор предоставляет гибкие инструменты для рисования и обеспечивает поддержку чтения и сохранения изображений в форматах SVG, OpenDocument Drawing, DXF, WMF, EMF, sk1, PDF, EPS, PostScript и PNG. Готовые сборки Inkscape подготовлены для Linux (AppImage, Snap, Flatpak), macOS и Windows.

При подготовке новой версии основное внимание было уделено повышению стабильности и устранению ошибок, в том числе решены проблемы при выводе текста и налажена нормальная работа инструмента "ластик". Улучшено формирование пакетов для macOS и повышена производительность при работе на данной платформе. Из реализованных новшеств отмечается появление в настройках опций для отмены масштабирования через клик средней кнопкой мыши и запрета поворота холста для отдельного документа или всех окон.

Одновременно началось альфа-тестирование нового значительного выпуска Inkscape 1.1, в котором появился экран приветствия запуска приложения, предлагающий базовые настройки, такие как тип холста, тема оформления и набор горячих клавиш, а также список недавно открытых файлов и шаблоны для создания документов определённого размера.

Среди других новшеств: