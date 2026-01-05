The OpenNET Project / Index page

Релиз дистрибутива Manjaro Linux 26.0

05.01.2026 09:09

Представлен релиз дистрибутива Manjaro Linux 26.0, построенного на основе Arch Linux и ориентированного на начинающих пользователей. Дистрибутив примечателен наличием упрощённого и дружественного пользователю процесса установки, поддержкой автоматического определения оборудования и установки необходимых для его работы драйверов. Manjaro поставляется в виде live-сборок с графическими окружениями KDE (5.4 ГБ), GNOME (5.2 ГБ) и Xfce (5.1 ГБ), сформированными для архитектуры x86_64 и различных плат на базе процессоров ARM. При участии сообщества дополнительно развиваются сборки с Budgie, Cinnamon, Deepin, LXQt и i3.

Для управления репозиториями в Manjaro используется собственный инструментарий BoxIt, спроектированный по образу Git. Репозиторий поддерживается по принципу непрерывного включения обновлений (rolling), но новые версии проходят дополнительную стадию стабилизации. Кроме собственного репозитория, имеется поддержка использования репозитория AUR (Arch User Repository). Дистрибутив снабжён графическим инсталлятором и графическим интерфейсом для настройки системы.

Особенности выпуска:

  • Ядро Linux обновлено до версии 6.18 Дополнительно доступны пакеты с LTS-выпусками ядра 6.12 и 6.6.
  • Редакция на базе GNOME обновлена до выпуска GNOME 49.
  • Редакция на основе KDE обновлена до версий KDE Plasma 6.5, KDE Frameworks 6.21 и KDE Gear 25.12.
  • Редакция на основе Xfce остаётся на версии 4.20.


  1. Главная ссылка к новости (https://forum.manjaro.org/t/ma...)
  2. OpenNews: Релиз дистрибутива Manjaro Linux 25.0 и альфа-выпуск атомарной редакции Manjaro Summit
  3. OpenNews: Игровая консоль OrangePi Neo, поставляемая с Manjaro Linux
  4. OpenNews: Дистрибутив Manjaro внедряет систему отправки телеметрии о системе
  5. OpenNews: Разработчики Manjaro Linux представили атомарно обновляемый вариант дистрибутива
  6. OpenNews: В PinePhone решено поставлять по умолчанию Manjaro c KDE Plasma Mobile
Обсуждение (8) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:13, 05/01/2026 [ответить]  
    		• +2 +/
    >KDE (5.4 ГБ), GNOME (5.2 ГБ) и Xfce (5.1 ГБ)

    Дожили, тепер даже на однослойный dvd не влезет. А вот раньше и kde и gnome одновременно на один cd влезал.

     
     
  • 2.2, Рамзан Кадыров (?), 09:16, 05/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    А ещё раньше 640 KB хватало всем
     
     
  • 3.5, Аноним (5), 09:35, 05/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Дак и сейчас хватит для определенных задач
     
  • 2.3, Аноним (3), 09:20, 05/01/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –4 +/
     
  • 2.4, Аноним (5), 09:33, 05/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не было печали, апдейтов накачали
     

  • 1.6, Аноним (6), 09:46, 05/01/2026 [ответить]  
    		• –1 +/
    Года 3 назад это был хайповый дистр для всякой школоты, как и арч. Сейчас так же?
     
     
  • 2.7, Eugmented (ok), 10:18, 05/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    теперь CachyOS
     
  • 2.8, Габен (?), 10:31, 05/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Теперь "хайповый" Арч рабочая лошадка в нашем SteamDeck и SteamBox
     

