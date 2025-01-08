Игровая консоль OrangePi Neo, поставляемая с Manjaro Linux

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|2.58, freehck (ok), 23:46, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну а чего вы хотите от маленького китайца? Чтобы цена была низкой, надо реально массовое производство, а не такое местячковое, как тут. Сей девайс -- это скорее proof of concept, с целью пиара апельсинчиков перед малинками.
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|2.13, Аноним (13), 20:14, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Клонов Стимдека уже навалом. Чуть ли не каждые "Рога и копыта" пытаются сделать свой.
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|1.14, Аноним (-), 20:16, 08/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> задействован композитный сервер Gamescope на базе протокола Wayland.
Отлично-отлично!
Еще один гвоздь в гроб некро-Иксов.
Судя по всему процесс уже не остановить, и чем дальше, тем больше луддитов будет отваливаться и будут вынуждены переходить на нормальный композер.
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|4.60, Аноним (-), 00:15, 09/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А в соседней теме вона винду хоронят по этому поводу. Опять/снова.
Ты не сравнивай систему которая стоит на 70% всех персоналок и кусок древней фигни, для 4% десктопного меньшинства, да от которой еще и отказались почти все крупные дистрибутивы.
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|1.16, Bottle (?), 20:21, 08/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Цена, конечно, зверская, но блин, как же хорошо, что компании пытаются снова сделать портативки.
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|2.18, Dzen Python (ok), 20:25, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну, судя по железу, час-полтора в отрыве от провода 220 оно протянет. Если энергоэффективность включить и не запускать тяжёлых образов эмуляторов чего-то вроде PSX.
Такое себе, выйдет - глянем, короче
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|3.21, Аноним (21), 20:57, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ну, судя по железу, час-полтора в отрыве от провода 220 оно протянет.
Как вы это определили? Про ёмкость батареи в новости не слова.
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|4.22, Dzen Python (ok), 21:05, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Банальная прикидка. Плюс знание определения слова "портативный".
Чувствуется, что тут будет или бег от розетки к розетке, или как в том древнем скетче из "ералаша", с умными часами и чемоданом.
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|5.26, А это не я (?), 21:16, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Прикидка и знание определения слов - это, конечно сильный аргумент, однако же верно. Даже Свич больше пары часов под Зельдой BotW или TotK не живёт. Портативный гейминг - он такой без вариантов.
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|6.49, Dzen Python (ok), 23:02, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ага. Достаточно понимать примерный коридор энергопотребления железяки и прикинуть потребление такой сборки +экран, +датчики, +контроллеры, +порты. Ниже по ваттам уже расписали.
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|4.34, Pahanivo (ok), 22:01, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А там и не надо ничего знать про аккум.
AMD Ryzen™ 7 7840U
Default TDP
28W
AMD Configurable TDP (cTDP)
15-30W
На 15W TDP оно пару аккумов 18650 емкостью 3Ah выжрет за полтора часа в ноль.
Или по твоему 6Ah'ов для ПОРТАТИВНОГО устройства это слишком мало?
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|1.20, pic (??), 20:57, 08/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Лучше бы они на модифицированной версии Orange Pi 5 выпустили с RetroArch.
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|2.23, Dzen Python (ok), 21:08, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На алиэкспрессе такого...много.
Хоть в виде стика к hdmi, хоть в корпусе PZP Game Multi Retro Station 8+16bit 99999999999-в-1, хоть в виде миниатюрного аркадного автомата, выбирай любое.
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|4.36, pic (??), 22:09, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Надо со стимом.
Дженсен Хуанг уже анонсировал желание выйти на рынок процессоров для настольных компьютеров.
И это будет ARM.
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|3.35, pic (??), 22:08, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> На алиэкспрессе такого...много.
> Хоть в виде стика к hdmi, хоть в корпусе PZP Game Multi
> Retro Station 8+16bit 99999999999-в-1, хоть в виде миниатюрного аркадного автомата, выбирай
> любое.
Чтобы туда можно было поставить GNU/Linux?
Очень сомневаюсь.
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|4.47, Dzen Python (ok), 22:53, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ага. Уже лет 10 как.
Не далее как сегодня в Ашане видел дешевейшую (2.5к) HDMI-флешку с микросиди на ретроарче. Даже +- первую плойку играл, жаль образа сифозного-фильтра-три не было, потестировать.
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|5.52, pic (??), 23:17, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Т.е. туда можно поставить свою систему обычным установщиком? Что-то сомнительно, скорее прошивку, и то, если она не залоченная.
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|1.27, Аноним (29), 21:16, 08/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Какой смысл тут в линуксе если он не на арм? Все вора выучить что есть два лагеря Wintel и LinARM.
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|1.37, pic (??), 22:15, 08/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Кнопки, крестовина, стики и т.п. всё на датчиках Холла?
Нет? Ну и не надо!
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|2.40, pic (??), 22:35, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Молодцы!
Trigger Linear _Hall_ Trigger
Joystick _Hall_ Sensing Joystick with RGB Lighting
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|1.62, Аноним (61), 00:24, 09/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Интерфейс для управления устройством и запуска игр построен на базе оболочки OpenGamepadUI, работающей поверх игрового движка Godot.
Уже интерфейс не могут нарисовать без игрового движка, какое убожество.
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|1.63, Аноним (63), 00:48, 09/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Скептикам на заметку, это железо "условно играбельно" тянет Cyberpunk на минималках. В слове "условно" - вопрос в TDP.
Пойду тестить дистр на своем GPD Win Mini.
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