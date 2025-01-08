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Игровая консоль OrangePi Neo, поставляемая с Manjaro Linux

08.01.2025 19:06

На первый 1 квартал 2025 года намечено поступление в продажу игровой консоли OrangePi Neo, совместно развиваемой компанией Orange Pi и сообществом разработчиков дистрибутива Manjaro Linux. Устройство снабжено 7-дюймовым экраном (1920 x 1200, 120Hz), CPU AMD Ryzen 7 7840U или 8840U, 16ГБ или 32ГБ ОЗУ, от 512ГБ до 2ТБ NVMe SSD, двумя портами USB 4.0, звуковым портом 3.5мм, слотом для TF-карт, тачпадом, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, 2-ваттными динамиками, джойстиком Hall Rocker и RGB-подсветкой. Размер 259мм*107мм*19.9мм.

В качестве операционной системы на устройстве будет поставляться атомарно обновляемая редакция дистрибутива Manjaro Gaming Edition. Для отрисовки задействован композитный сервер Gamescope на базе протокола Wayland. Интерфейс для управления устройством и запуска игр построен на базе оболочки OpenGamepadUI, работающей поверх игрового движка Godot. Взаимодействие с устройствами ввода построено на базе фонового процесса InputPlumber.

Для запуска игр из каталога Steam в поставку входит Steam Client. Совместимость с играми, собранными для Windows достигается при помощи пакета Proton. Помимо специализированной оболочки будет предоставлена возможность использования полноценной среды рабочего стола KDE Plasma 6.2.

Стоимость консоли с процессором AMD Ryzen 7 7840U, 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ SDD составит $499, а вариант с процессором AMD Ryzen 7 8840U будет на $100 дороже.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.gamingonlinux.com/...)
  2. OpenNews: Релиз дистрибутива Manjaro Linux 24.2
  3. OpenNews: Дистрибутив Manjaro внедряет систему отправки телеметрии о системе
  4. OpenNews: Разработчики Manjaro Linux представили атомарно обновляемый вариант дистрибутива
  5. OpenNews: В PinePhone решено поставлять по умолчанию Manjaro c KDE Plasma Mobile
  6. OpenNews: Разработка Orange Pi OS на базе Arch Linux
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62528-orangepi
Ключевые слова: orangepi, manjaro, game
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (54) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Анонимусс (?), 19:33, 08/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    а игры? игры то какие там помещаются???
     
     
  • 2.4, A.Stahl (ok), 19:54, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +25 +/
    Написано же: 259мм*107мм*19.9мм
     
  • 2.10, Dzen Python (ok), 20:13, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    OpenTTD
    Battle for Wesnoth
     
     
  • 3.32, Аноним (32), 21:47, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Значит окупится. Беру два!
     
  • 2.53, pic (??), 23:27, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    512 ГБ SDD
     

  • 1.2, Вася Пупкин (?), 19:38, 08/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    дороговато. лучше из соседнего поста ленову взять со стимосью
     
     
  • 2.58, freehck (ok), 23:46, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну а чего вы хотите от маленького китайца? Чтобы цена была низкой, надо реально массовое производство, а не такое местячковое, как тут. Сей девайс -- это скорее proof of concept, с целью пиара апельсинчиков перед малинками.
     

  • 1.3, Аноним (3), 19:40, 08/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Эмуль Денди?
     
     
  • 2.5, EuPhobos (ok), 20:02, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Эмуль Денди?

    Для этого есть Anbernic за 2000р

     

  • 1.7, Dzen Python (ok), 20:11, 08/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Через сколько появятся китайские клоны с восьми- и шестнадцатибитками?
     
     
  • 2.9, ryoken (ok), 20:12, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А засеките :).
     
     
  • 3.12, Dzen Python (ok), 20:14, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А ведь засеку. И отправлю на разбор Каланджи Кириллу
     
  • 2.13, Аноним (13), 20:14, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Клонов Стимдека уже навалом. Чуть ли не каждые "Рога и копыта" пытаются сделать свой.
     
     
  • 3.48, pic (??), 22:58, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    За 600-1000$
    Сколько стоит Дэк?
     

  • 1.14, Аноним (-), 20:16, 08/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > задействован композитный сервер Gamescope на базе протокола Wayland.

    Отлично-отлично!
    Еще один гвоздь в гроб некро-Иксов.
    Судя по всему процесс уже не остановить, и чем дальше, тем больше луддитов будет отваливаться и будут вынуждены переходить на нормальный композер.

     
     
  • 2.15, Dzen Python (ok), 20:18, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Хоронили иксы - порвали три композитника
     
     
  • 3.25, А это не я (?), 21:11, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А в соседней теме вона винду хоронят по этому поводу. Опять/снова.
     
     
  • 4.60, Аноним (-), 00:15, 09/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А в соседней теме вона винду хоронят по этому поводу. Опять/снова.

    Ты не сравнивай систему которая стоит на 70% всех персоналок и кусок древней фигни, для 4% десктопного меньшинства, да от которой еще и отказались почти все крупные дистрибутивы.

     

  • 1.16, Bottle (?), 20:21, 08/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Цена, конечно, зверская, но блин, как же хорошо, что компании пытаются снова сделать портативки.
     
     
  • 2.18, Dzen Python (ok), 20:25, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, судя по железу, час-полтора в отрыве от провода 220 оно протянет. Если энергоэффективность включить и не запускать тяжёлых образов эмуляторов чего-то вроде PSX.
    Такое себе, выйдет - глянем, короче
     
     
  • 3.21, Аноним (21), 20:57, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ну, судя по железу, час-полтора в отрыве от провода 220 оно протянет.

    Как вы это определили? Про ёмкость батареи в новости не слова.

     
     
  • 4.22, Dzen Python (ok), 21:05, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Банальная прикидка. Плюс знание определения слова "портативный".
    Чувствуется, что тут будет или бег от розетки к розетке, или как в том древнем скетче из "ералаша", с умными часами и чемоданом.
     
     
  • 5.26, А это не я (?), 21:16, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Прикидка и знание определения слов - это, конечно сильный аргумент, однако же верно. Даже Свич больше пары часов под Зельдой BotW или TotK не живёт. Портативный гейминг - он такой без вариантов.
     
     
  • 6.31, Выбирай (?), 21:30, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты только что подтвердил то, во что не поверил.
     
     
  • 7.42, А это не я (?), 22:44, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, просто ты плохо прочитал мой комментарий.
     
  • 6.49, Dzen Python (ok), 23:02, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ага. Достаточно понимать примерный коридор энергопотребления железяки и прикинуть потребление такой сборки +экран, +датчики, +контроллеры, +порты. Ниже по ваттам уже расписали.
     
  • 4.34, Pahanivo (ok), 22:01, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А там и не надо ничего знать про аккум.

    AMD Ryzen™ 7 7840U
    Default TDP
    28W
    AMD Configurable TDP (cTDP)
    15-30W

    На 15W TDP оно пару аккумов 18650 емкостью 3Ah выжрет за полтора часа в ноль.
    Или по твоему 6Ah'ов для ПОРТАТИВНОГО устройства это слишком мало?

     

  • 1.19, Аноним (21), 20:39, 08/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    А каким боком это к Orange Pi относится?
     
     
  • 2.44, Аноним (44), 22:48, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    купи, говорят же тебе
     
     
  • 3.65, yurikoles (ok), 04:08, 09/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Q-Pi
     

  • 1.20, pic (??), 20:57, 08/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лучше бы они на модифицированной версии Orange Pi 5 выпустили с RetroArch.

     
     
  • 2.23, Dzen Python (ok), 21:08, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На алиэкспрессе такого...много.
    Хоть в виде стика к hdmi, хоть в корпусе PZP Game Multi Retro Station 8+16bit 99999999999-в-1, хоть в виде миниатюрного аркадного автомата, выбирай любое.
     
     
  • 3.29, Аноним (29), 21:17, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Надо со стимом.
     
     
  • 4.36, pic (??), 22:09, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Надо со стимом.

    Дженсен Хуанг уже анонсировал желание выйти на рынок процессоров для настольных компьютеров.
    И это будет ARM.

     
     
  • 5.45, Аноним (44), 22:49, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не дай бог
     
     
  • 6.59, pic (??), 23:57, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > не дай бог

    Почему??

     
  • 3.35, pic (??), 22:08, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > На алиэкспрессе такого...много.
    > Хоть в виде стика к hdmi, хоть в корпусе PZP Game Multi
    > Retro Station 8+16bit 99999999999-в-1, хоть в виде миниатюрного аркадного автомата, выбирай
    > любое.

    Чтобы туда можно было поставить GNU/Linux?
    Очень сомневаюсь.

     
     
  • 4.47, Dzen Python (ok), 22:53, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ага. Уже лет 10 как.
    Не далее как сегодня в Ашане видел дешевейшую (2.5к) HDMI-флешку с микросиди на ретроарче. Даже +- первую плойку играл, жаль образа сифозного-фильтра-три не было, потестировать.
     
     
  • 5.52, pic (??), 23:17, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Т.е. туда можно поставить свою систему обычным установщиком? Что-то сомнительно, скорее прошивку, и то, если она не залоченная.
     

  • 1.24, Аноним (24), 21:10, 08/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >AMD Ryzen 7 7840U

    С аппаратным DRM. Ффтопку.

     
     
  • 2.30, А это не я (?), 21:17, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нужно было делать на MIPS. На советском.
     
  • 2.46, Аноним (44), 22:49, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    оно разве в ядре не отключается?
     
     
  • 3.51, Аноним (51), 23:10, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да вместе с защищённым контентом и отключается.
     

  • 1.27, Аноним (29), 21:16, 08/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Какой смысл тут в линуксе если он не на арм? Все вора выучить что есть два лагеря Wintel и LinARM.
     
     
  • 2.38, eugener (ok), 22:17, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    тут amd.
     
     
  • 3.50, Аноним (51), 23:09, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Значит в мусорку надо сабж отнести.
     

  • 1.37, pic (??), 22:15, 08/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кнопки, крестовина, стики и т.п. всё на датчиках Холла?
    Нет? Ну и не надо!
     
     
  • 2.40, pic (??), 22:35, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Молодцы!

    Trigger    Linear _Hall_ Trigger
    Joystick   _Hall_ Sensing Joystick with RGB Lighting

     

  • 1.39, Аноним (39), 22:19, 08/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не понял, технология экрана какая?
     
     
  • 2.43, А это не я (?), 22:47, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    OLED!
    Ой, простите, неожиданно вырвалось. Сам не понимаю, что несу.
     

  • 1.56, pic (??), 23:41, 08/01/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.61, Аноним (61), 00:22, 09/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Самые плохие впечатления как от дистрибутива были именно от манджаро.
     
  • 1.62, Аноним (61), 00:24, 09/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Интерфейс для управления устройством и запуска игр построен на базе оболочки OpenGamepadUI, работающей поверх игрового движка Godot.

    Уже интерфейс не могут нарисовать без игрового движка, какое убожество.

     
  • 1.63, Аноним (63), 00:48, 09/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Скептикам на заметку, это железо "условно играбельно" тянет Cyberpunk на минималках. В слове "условно" - вопрос в TDP.

    Пойду тестить дистр на своем GPD Win Mini.

     

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