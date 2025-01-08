Игровая консоль OrangePi Neo, поставляемая с Manjaro Linux

На первый 1 квартал 2025 года намечено поступление в продажу игровой консоли OrangePi Neo, совместно развиваемой компанией Orange Pi и сообществом разработчиков дистрибутива Manjaro Linux. Устройство снабжено 7-дюймовым экраном (1920 x 1200, 120Hz), CPU AMD Ryzen 7 7840U или 8840U, 16ГБ или 32ГБ ОЗУ, от 512ГБ до 2ТБ NVMe SSD, двумя портами USB 4.0, звуковым портом 3.5мм, слотом для TF-карт, тачпадом, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, 2-ваттными динамиками, джойстиком Hall Rocker и RGB-подсветкой. Размер 259мм*107мм*19.9мм.

В качестве операционной системы на устройстве будет поставляться атомарно обновляемая редакция дистрибутива Manjaro Gaming Edition. Для отрисовки задействован композитный сервер Gamescope на базе протокола Wayland. Интерфейс для управления устройством и запуска игр построен на базе оболочки OpenGamepadUI, работающей поверх игрового движка Godot. Взаимодействие с устройствами ввода построено на базе фонового процесса InputPlumber.

Для запуска игр из каталога Steam в поставку входит Steam Client. Совместимость с играми, собранными для Windows достигается при помощи пакета Proton. Помимо специализированной оболочки будет предоставлена возможность использования полноценной среды рабочего стола KDE Plasma 6.2.

Стоимость консоли с процессором AMD Ryzen 7 7840U, 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ SDD составит $499, а вариант с процессором AMD Ryzen 7 8840U будет на $100 дороже.



