The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Компания Valve выпустила Proton 9.0-4, пакет для запуска Windows-игр в Linux

12.12.2024 08:46

Компания Valve опубликовала новую версию проекта Proton 9.0-4, основанного на кодовой базе проекта Wine и нацеленного на обеспечение запуска в Linux игровых приложений, созданных для Windows и представленных в каталоге Steam. Наработки проекта распространяются под лицензией BSD.

Proton позволяет напрямую запускать в Linux-клиенте Steam игровые приложения, поставляемые только для Windows. Пакет включает в себя реализацию DirectX 9/10/11 (на базе пакета DXVK) и DirectX 12 (на базе vkd3d-proton), работающие через трансляцию вызовов DirectX в API Vulkan, предоставляет улучшенную поддержку игровых контроллеров и возможность использования полноэкранного режима независимо от поддерживаемых в играх разрешений экрана. Для увеличения производительности многопоточных игр поддерживаются механизмы "esync" (Eventfd Synchronization) и "futex/fsync".

Среди изменений в новой версии Proton:

  • Прослойка DXVK, транслирующая вызовы в API Vulkan, обновлена до ветки 2.5.
  • VKD3D-Proton, ответвление от vkd3d, созданное Valve для улучшения поддержки Direct3D 12 в Proton, обновлено до версии 2.13-241. vkd3d-shader импортирован из vkd3d 1.14.
  • Пакет Dxvk-nvapi с реализацией библиотеки NVAPI поверх DXVK обновлён до версии 0.7.1-94.
  • Движок Wine Mono с реализацией платформы .NET обновлён до выпуска 9.3.1.
  • Добавлена поддержка игр:
    • APB Reloaded
    • Conqueror's Blade
    • Cube Hero Odyssey
    • Disgaea 4 Complete+
    • Hard Chip Demo
    • ScarQuest
    • Sniper Elite: Nazi Zombie Army 2 (AMD GPUs only)
    • Test Drive Unlimited Solar Crown
    • Total War: SHOGUN 2
    • Warhammer 40k: Space Marine 2 (requires disabled Steam Overlay)
    • Welcome to Dustown
  • Решены проблемы в играх:
    • Age of Empires II: Definitive Edition
    • Age of Mythology: Retold
    • Astral Ascent
    • Blood Strike
    • Chromacell
    • Clash for Crust
    • Crazy Taxi
    • Dark and Darker
    • Devil May Cry 3
    • Diablo IV
    • Dog Brew
    • DOOM Eternal
    • Dragon Age: The Veilguard
    • Final Fantasy XVI
    • For Honor
    • Hard Reset Redux
    • Hell Let Loose
    • I Expect You To Die
    • March of Empires
    • Mary Skelter 2
    • Mashiroiro Symphony HD -Sana Edition-
    • Max: The Curse of Brotherhood
    • Pharaoh Rebirth+
    • Red Dead Redemption 2
    • Rivals of Aether II
    • Shadow Warrior
    • Showdown 1896
    • Skull and Bones
    • SpellForce 3: Versus Edition.
    • Star Wars Jedi Knight II: Jedi Outcast
    • The Finals
    • Yakuza 3 Remastered
    • Yakuza 4 Remastered
    • Yakuza 6
  • Устранены регрессии, выявленные в ветке Proton 9 и проявлявшиеся в играх:
    • B-17 Flying Fortress - The Mighty 8th: Redux
    • Fablecraft
    • I Expect You To Die
    • Hotshot Racing
    • Marlow Briggs
    • Mask of Death
    • Star Wars: Knights of the Old Republic
  • Интерфейс к геймпадам Xalia обновлён до версии 0.4.4. При помощи Xalia реализована возможность использования игровых контроллеров для управления лаунчерами игр:
    • Fallout: New Vegas
    • MultiVersus
    • Oddworld: Stranger's Wrath HD
    • Trackmania United Forever
    • Trackmania Nations Forever
    • WARRIORS ALL-STARS
  • Реализовано корректное выставление приоритетов для новых потоков.
  • Добавлен вывод предупреждения в лог при запуске на системах с маленьким значением параметра sysctl vm.max_map_count, определяющим максимально доступное процессу число областей маппинга памяти (рекомендовано увеличить с 65530 до 1048576). При недостаточных значениях vm.max_map_count могут возникать проблемы с запуском и производительностью игр, интенсивно потребляющих память.
  • Обеспечен корректный выбор экрана при запуске на системах с несколькими мониторами, подключёнными к разным GPU.
  • Добавлена поддержка API NVIDIA Optical Flow и технологии DLSS 3 Frame Generation.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/ValveSoftwa...)
  2. OpenNews: Компания Valve выпустила Proton 9.0-3, пакет для запуска Windows-игр в Linux
  3. OpenNews: Выпуск VKD3D-Proton 2.13, форка Vkd3d с реализацией Direct3D 12
  4. OpenNews: Компания Valve выпустила Proton 9.0, пакет для запуска Windows-игр в Linux
  5. OpenNews: Выпуск платформы Lutris 0.5.18 для упрощения доступа к играм из Linux
  6. OpenNews: Кандидат в релизы Wine 10. Выпуск Wine-staging 10.0-rc1
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62389-proton
Ключевые слова: proton, wine
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (22) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:01, 12/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Этот комментарий написан на Steam OS 3 Arch Linux (ноутбук)
     
     
  • 2.18, Аноним (18), 11:52, 12/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    I use Arch btw
     
  • 2.20, Аноним (20), 12:01, 12/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На Steam Deck денег не хватио?
     

  • 1.2, Аноним (2), 09:32, 12/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –9 +/
    Очередной показательный пример несостоятельности open source без ресурсов корпорации
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 09:46, 12/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Очередной глупый коментарий эксперта по open source. Open source не означает "открытый исходный код". И не важно, кто его написал
     
     
  • 3.5, Аноним (3), 09:47, 12/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Очередной глупый коментарий эксперта по open source. Open source означает "открытый исходный код". И не важно, кто его написал
     
  • 3.6, Аноним (6), 09:51, 12/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Лол, open source и есть открытый исходный код. А соответствует ли он критериям открытого и "свободного" - дело десятое.
     
     
  • 4.8, Аноним (3), 09:53, 12/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Человек опечатался и поправился ниже, а вы уже после этого лолы пишете ))
     
     
  • 5.21, Аноним (20), 12:02, 12/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И правильно делают.
     
  • 2.4, Аноним (4), 09:47, 12/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Очередной показательный пример несостоятельности опеннет без тебя
     
     
  • 3.10, Аноним (6), 09:54, 12/12/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.14, Аноним (14), 11:05, 12/12/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.15, Аноним (15), 11:22, 12/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А толку, все равно десктопный линукс мертв и неюзабилен.
     
     
  • 3.19, Аноним (18), 11:54, 12/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это не так. Уже используют этот ваш линукс в разных организациях на рабочих местах.
     
  • 3.22, Аноним (20), 12:03, 12/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Юзай на телефоне, какие проблемы?
     

  • 1.7, Аноним (7), 09:52, 12/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    о_О
     
  • 1.9, Аноним (9), 09:54, 12/12/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 1.12, Аноним (12), 10:47, 12/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    GTA III работает? Так же быстро как на Windows XP в 2002 году?
     
     
  • 2.16, НяшМяш (ok), 11:27, 12/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это на чём надо играть, чтобы игра работала медленнее, чем лок оригинального движка на 30 фпс?

    А вообще давно существуют всякие опенсорсные движки для гтахи:
    https://github.com/rwengine/openrw
    https://github.com/halpz/re3

     
     
  • 3.23, Аноним (20), 12:04, 12/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зажаралиссс...
     

  • 1.13, Аноним (13), 11:02, 12/12/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 1.17, Аноним (-), 11:37, 12/12/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2024 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру