Компания Valve выпустила Proton 9.0-4, пакет для запуска Windows-игр в Linux

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|1.2, Аноним (2), 09:32, 12/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–9 +/–
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Очередной показательный пример несостоятельности open source без ресурсов корпорации
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|2.3, Аноним (3), 09:46, 12/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Очередной глупый коментарий эксперта по open source. Open source не означает "открытый исходный код". И не важно, кто его написал
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|3.5, Аноним (3), 09:47, 12/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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Очередной глупый коментарий эксперта по open source. Open source означает "открытый исходный код". И не важно, кто его написал
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|3.6, Аноним (6), 09:51, 12/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Лол, open source и есть открытый исходный код. А соответствует ли он критериям открытого и "свободного" - дело десятое.
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|4.8, Аноним (3), 09:53, 12/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Человек опечатался и поправился ниже, а вы уже после этого лолы пишете ))
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|2.4, Аноним (4), 09:47, 12/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Очередной показательный пример несостоятельности опеннет без тебя
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|3.19, Аноним (18), 11:54, 12/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это не так. Уже используют этот ваш линукс в разных организациях на рабочих местах.
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