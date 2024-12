Компания Valve выпустила Proton 9.0-4, пакет для запуска Windows-игр в Linux

Компания Valve опубликовала новую версию проекта Proton 9.0-4, основанного на кодовой базе проекта Wine и нацеленного на обеспечение запуска в Linux игровых приложений, созданных для Windows и представленных в каталоге Steam. Наработки проекта распространяются под лицензией BSD. Proton позволяет напрямую запускать в Linux-клиенте Steam игровые приложения, поставляемые только для Windows. Пакет включает в себя реализацию DirectX 9/10/11 (на базе пакета DXVK) и DirectX 12 (на базе vkd3d-proton), работающие через трансляцию вызовов DirectX в API Vulkan, предоставляет улучшенную поддержку игровых контроллеров и возможность использования полноэкранного режима независимо от поддерживаемых в играх разрешений экрана. Для увеличения производительности многопоточных игр поддерживаются механизмы "esync" (Eventfd Synchronization) и "futex/fsync". Среди изменений в новой версии Proton: Прослойка DXVK, транслирующая вызовы в API Vulkan, обновлена до ветки 2.5.

VKD3D-Proton, ответвление от vkd3d, созданное Valve для улучшения поддержки Direct3D 12 в Proton, обновлено до версии 2.13-241. vkd3d-shader импортирован из vkd3d 1.14.

Пакет Dxvk-nvapi с реализацией библиотеки NVAPI поверх DXVK обновлён до версии 0.7.1-94.

Движок Wine Mono с реализацией платформы .NET обновлён до выпуска 9.3.1.

Добавлена поддержка игр: APB Reloaded Conqueror's Blade Cube Hero Odyssey Disgaea 4 Complete+ Hard Chip Demo ScarQuest Sniper Elite: Nazi Zombie Army 2 (AMD GPUs only) Test Drive Unlimited Solar Crown Total War: SHOGUN 2 Warhammer 40k: Space Marine 2 (requires disabled Steam Overlay) Welcome to Dustown

Решены проблемы в играх: Age of Empires II: Definitive Edition Age of Mythology: Retold Astral Ascent Blood Strike Chromacell Clash for Crust Crazy Taxi Dark and Darker Devil May Cry 3 Diablo IV Dog Brew DOOM Eternal Dragon Age: The Veilguard Final Fantasy XVI For Honor Hard Reset Redux Hell Let Loose I Expect You To Die March of Empires Mary Skelter 2 Mashiroiro Symphony HD -Sana Edition- Max: The Curse of Brotherhood Pharaoh Rebirth+ Red Dead Redemption 2 Rivals of Aether II Shadow Warrior Showdown 1896 Skull and Bones SpellForce 3: Versus Edition. Star Wars Jedi Knight II: Jedi Outcast The Finals Yakuza 3 Remastered Yakuza 4 Remastered Yakuza 6

Устранены регрессии, выявленные в ветке Proton 9 и проявлявшиеся в играх: B-17 Flying Fortress - The Mighty 8th: Redux Fablecraft I Expect You To Die Hotshot Racing Marlow Briggs Mask of Death Star Wars: Knights of the Old Republic

Интерфейс к геймпадам Xalia обновлён до версии 0.4.4. При помощи Xalia реализована возможность использования игровых контроллеров для управления лаунчерами игр: Fallout: New Vegas MultiVersus Oddworld: Stranger's Wrath HD Trackmania United Forever Trackmania Nations Forever WARRIORS ALL-STARS

Реализовано корректное выставление приоритетов для новых потоков.

Добавлен вывод предупреждения в лог при запуске на системах с маленьким значением параметра sysctl vm.max_map_count, определяющим максимально доступное процессу число областей маппинга памяти (рекомендовано увеличить с 65530 до 1048576). При недостаточных значениях vm.max_map_count могут возникать проблемы с запуском и производительностью игр, интенсивно потребляющих память.

Обеспечен корректный выбор экрана при запуске на системах с несколькими мониторами, подключёнными к разным GPU.

Добавлена поддержка API NVIDIA Optical Flow и технологии DLSS 3 Frame Generation.