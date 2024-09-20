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Компания Valve выпустила Proton 9.0-3, пакет для запуска Windows-игр в Linux

20.09.2024 07:37

Компания Valve опубликовала новую версию проекта Proton 9.0-3, основанного на кодовой базе проекта Wine и нацеленного на обеспечение запуска в Linux игровых приложений, созданных для Windows и представленных в каталоге Steam. Наработки проекта распространяются под лицензией BSD.

Proton позволяет напрямую запускать в Linux-клиенте Steam игровые приложения, поставляемые только для Windows. Пакет включает в себя реализацию DirectX 9/10/11 (на базе пакета DXVK) и DirectX 12 (на базе vkd3d-proton), работающие через трансляцию вызовов DirectX в API Vulkan, предоставляет улучшенную поддержку игровых контроллеров и возможность использования полноэкранного режима независимо от поддерживаемых в играх разрешений экрана. Для увеличения производительности многопоточных игр поддерживаются механизмы "esync" (Eventfd Synchronization) и "futex/fsync".

Среди изменений в новой версии Proton:

  • До ветки 2.4 обновлена прослойка DXVK, транслирующая вызовы в API Vulkan.
  • VKD3D-Proton, ответвление от vkd3d, созданное Valve для улучшения поддержки Direct3D 12 в Proton, обновлено до версии 2.13.
  • Пакет Dxvk-nvapi с реализацией библиотеки NVAPI поверх DXVK обновлён до версии 0.7.1.
  • Движок Wine Mono с реализацией платформы .NET обновлён до выпуска 9.2.0.
  • Добавлена поддержка использования D3D12 с OpenXR для работы со шлемами виртуальной реальности.
  • При помощи Xalia реализована возможность использования игровых контроллеров для управления лаунчером игры Fallout 3.
  • Сокращено потребление памяти при воспроизведении видео в 32-разрядных играх.
  • Добавлена поддержка игр:
    • Avatar: Frontiers of Pandora
    • Ball at Work: The Ultimate Speedrun Platformer!
    • Banyu Lintar Angin
    • Dinner with an Owl,
    • Farlight 84
    • Flatout 3
    • KinitoPET
    • Owl Observatory Demo
    • Sleeping Dogs: Definitive Edition
    • Super
    • Sword of Convallaria
    • Syberia
    • THE KING OF FIGHTERS XIII STEAM EDITION
    • To Pixelia Demo
    • Unity of Command II
    • Zaccaria Pinball
  • Решены проблемы в играх:
    • Aimlabs
    • Arcanum
    • Burnout Paradise Remastered
    • Dinogen Online
    • Far Cry 3 Blood Dragon
    • FINAL FANTASY XII THE ZODIAC AGE
    • Guild Wars 2.
    • Halo Infinite
    • Helldivers 2
    • Hell Yeah! Wrath of the Dead Rabbit
    • IL-2 Sturmovik: Cliffs of Dover Blitz Edition
    • Insanely Twisted Shadow Planet
    • Iragon
    • Once Human
    • One Finger Death Punch
    • Project Kunai
    • Quantum Break
    • RAID: World War II
    • Romance of the Three Kingdoms
    • SCP Secret Laboratory
    • Shady Brook - A Dark Mystery Text Adventure
    • Spirit Hunter: NG
    • Squad
    • Starfield: Creation Kit
    • Strip Fighter ZERO
    • The Finals
    • Undecember
    • Unreal Insights
    • Yakuza 4 Remastered
    • Yakuza Kiwami
    • Zeepkist
  • Устранены регрессии, выявленные в ветке Proton 9 и проявлявшиеся в играх:
    • Alan Wake's American Nightmare's DLC
    • Bionic Commando
    • GRID Autosport
    • GRID 2
    • Noita
    • Sonic Forces.
    • Warhammer 40,000: Darktide


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/ValveSoftwa...)
  2. OpenNews: Компания Valve выпустила Proton 9.0-2, пакет для запуска Windows-игр в Linux
  3. OpenNews: Выпуск VKD3D-Proton 2.13, форка Vkd3d с реализацией Direct3D 12
  4. OpenNews: Выпуск Proton-GE 9-5, пакета для запуска Windows-игр в Linux
  5. OpenNews: Компания Valve выпустила Proton 9.0, пакет для запуска Windows-игр в Linux
  6. OpenNews: Компания Microsoft передала разработку проекта Mono сообществу Wine
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61894-proton
Ключевые слова: proton, game, wine
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (15) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 07:47, 20/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А как там поддержка современных видео карт, типо 4070 ti super, или только более старые раскрываются?
     
     
  • 2.2, Анонимусмус (?), 07:53, 20/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня 3080, еще и eGPU. Новой назвать сложно на работает всё идеально. Из последнего - wukong тестировал на максималках
     
     
  • 3.5, Аноним (5), 08:07, 20/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    eGPU? Thunderbolt или usb4? И как пропускная способность?

    Я вот тоже к usb4 на 40Gbps хочу взять... Что-то типа amd 7900. Нормально будет?

     
     
  • 4.13, n00by (ok), 09:05, 20/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если памяти на борту хватит для заданного разрешения и текстур, то разницы не будет. Если не хватит, то USB4 от PCIe отличается не принципиально - всё в разы медленнее GDDR.
     
  • 2.4, Аноним (4), 08:05, 20/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чего там раскрывать главное что дрова на нвидию были проприетарные.
     
  • 2.6, Мастодонт (?), 08:15, 20/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Для NVIDIA есть костыли dxvk-nvapi, но обновляется не так часто.
    https://github.com/jp7677/dxvk-nvapi
    Целевая платформа AMD (Steam Deck и другие портативки х86). Для ASUS ROG Ally появились патчи, видимо будет официальная поддержка.
     

  • 1.3, Аноним (4), 08:01, 20/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    Раздолье для читеров.
     
  • 1.7, Alex (??), 08:20, 20/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Объясните, пожалуйста, как установить и запустить пиратскую игру для винды на линухе с установленным стимом?
    Все постоянно обсуждают, как играют в игры на линухе, но я так и не нашел подробную инструкцию.
     
     
  • 2.9, nume (ok), 08:38, 20/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Используй portproton/StartWine-Launcher 406
     

  • 1.8, Аноним (8), 08:28, 20/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Добавлена поддержка игр:
    > …
    > Syberia

    И сколько ещё такого, недобавленного? Из старого?

     
     
  • 2.10, Аноним (10), 08:43, 20/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В оригинальной directx7, эти в вайне редко работают. С dx9 dxvk плоховато работает, так что на стёрьё не рассчитывай.
     

  • 1.18, Доктор Альба (?), 09:30, 20/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Интересно, Wukong будет работать через Proton?
     
     
  • 2.19, Аноним (19), 09:38, 20/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, чел выше писал, у него работает.
     
  • 2.20, чатжпт (?), 09:44, 20/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На стммдэк играют
     

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