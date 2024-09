Компания Valve выпустила Proton 9.0-3, пакет для запуска Windows-игр в Linux

Компания Valve опубликовала новую версию проекта Proton 9.0-3, основанного на кодовой базе проекта Wine и нацеленного на обеспечение запуска в Linux игровых приложений, созданных для Windows и представленных в каталоге Steam. Наработки проекта распространяются под лицензией BSD. Proton позволяет напрямую запускать в Linux-клиенте Steam игровые приложения, поставляемые только для Windows. Пакет включает в себя реализацию DirectX 9/10/11 (на базе пакета DXVK) и DirectX 12 (на базе vkd3d-proton), работающие через трансляцию вызовов DirectX в API Vulkan, предоставляет улучшенную поддержку игровых контроллеров и возможность использования полноэкранного режима независимо от поддерживаемых в играх разрешений экрана. Для увеличения производительности многопоточных игр поддерживаются механизмы "esync" (Eventfd Synchronization) и "futex/fsync". Среди изменений в новой версии Proton: До ветки 2.4 обновлена прослойка DXVK, транслирующая вызовы в API Vulkan.

VKD3D-Proton, ответвление от vkd3d, созданное Valve для улучшения поддержки Direct3D 12 в Proton, обновлено до версии 2.13.

Пакет Dxvk-nvapi с реализацией библиотеки NVAPI поверх DXVK обновлён до версии 0.7.1.

Движок Wine Mono с реализацией платформы .NET обновлён до выпуска 9.2.0.

Добавлена поддержка использования D3D12 с OpenXR для работы со шлемами виртуальной реальности.

При помощи Xalia реализована возможность использования игровых контроллеров для управления лаунчером игры Fallout 3.

Сокращено потребление памяти при воспроизведении видео в 32-разрядных играх.

Добавлена поддержка игр: Avatar: Frontiers of Pandora Ball at Work: The Ultimate Speedrun Platformer! Banyu Lintar Angin Dinner with an Owl, Farlight 84 Flatout 3 KinitoPET Owl Observatory Demo Sleeping Dogs: Definitive Edition Super Sword of Convallaria Syberia THE KING OF FIGHTERS XIII STEAM EDITION To Pixelia Demo Unity of Command II Zaccaria Pinball

Решены проблемы в играх: Aimlabs Arcanum Burnout Paradise Remastered Dinogen Online Far Cry 3 Blood Dragon FINAL FANTASY XII THE ZODIAC AGE Guild Wars 2. Halo Infinite Helldivers 2 Hell Yeah! Wrath of the Dead Rabbit IL-2 Sturmovik: Cliffs of Dover Blitz Edition Insanely Twisted Shadow Planet Iragon Once Human One Finger Death Punch Project Kunai Quantum Break RAID: World War II Romance of the Three Kingdoms SCP Secret Laboratory Shady Brook - A Dark Mystery Text Adventure Spirit Hunter: NG Squad Starfield: Creation Kit Strip Fighter ZERO The Finals Undecember Unreal Insights Yakuza 4 Remastered Yakuza Kiwami Zeepkist

Устранены регрессии, выявленные в ветке Proton 9 и проявлявшиеся в играх: Alan Wake's American Nightmare's DLC Bionic Commando GRID Autosport GRID 2 Noita Sonic Forces. Warhammer 40,000: Darktide