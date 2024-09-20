Компания Valve выпустила Proton 9.0-3, пакет для запуска Windows-игр в Linux

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|1.1, Аноним (1), 07:47, 20/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А как там поддержка современных видео карт, типо 4070 ti super, или только более старые раскрываются?
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|2.2, Анонимусмус (?), 07:53, 20/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У меня 3080, еще и eGPU. Новой назвать сложно на работает всё идеально. Из последнего - wukong тестировал на максималках
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|3.5, Аноним (5), 08:07, 20/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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eGPU? Thunderbolt или usb4? И как пропускная способность?
Я вот тоже к usb4 на 40Gbps хочу взять... Что-то типа amd 7900. Нормально будет?
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|4.13, n00by (ok), 09:05, 20/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если памяти на борту хватит для заданного разрешения и текстур, то разницы не будет. Если не хватит, то USB4 от PCIe отличается не принципиально - всё в разы медленнее GDDR.
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|2.4, Аноним (4), 08:05, 20/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чего там раскрывать главное что дрова на нвидию были проприетарные.
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|1.7, Alex (??), 08:20, 20/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Объясните, пожалуйста, как установить и запустить пиратскую игру для винды на линухе с установленным стимом?
Все постоянно обсуждают, как играют в игры на линухе, но я так и не нашел подробную инструкцию.
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|1.8, Аноним (8), 08:28, 20/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Добавлена поддержка игр:
> …
> Syberia
И сколько ещё такого, недобавленного? Из старого?
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|2.10, Аноним (10), 08:43, 20/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В оригинальной directx7, эти в вайне редко работают. С dx9 dxvk плоховато работает, так что на стёрьё не рассчитывай.
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