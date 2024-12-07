Кандидат в релизы Wine 10. Выпуск Wine-staging 10.0-rc1

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|1.1, Аноним (1), 09:12, 07/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> рискованные патчи, пока непригодные для принятия в основную ветку Wine
Забавно, бегло глянул - есть патчи возрастом под 8 лет...
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|1.2, Аноним (3), 09:25, 07/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Если Вайн такой хороший и про него все время новости зачем нужен нативный клон вторых героев без ресурсов?
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|2.6, Аноним (6), 10:06, 07/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Вайн, увы, не такой хороший. Поскольку большей частью ориентирован на актуальную винду, а вовсе не на дотошное воспроизведение особенностей всех выходивших. И поддержка всякой экзотической древности со временем протухает, либо с давних пор так и не реализована.
Опенсорсные нативные движки всегда будут производительнее, совместимее и экономнее, нежели экзешник для другой архитектуры через несколько прослоек.
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|3.10, Ахз (?), 10:46, 07/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А кому он будет нужен, если будет ориентирован на не актуальную Винду ?
Не все ведь счастливые владельцы коры дуба
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|2.7, Zenitur (ok), 10:12, 07/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Оригинальные Герои 2 выходили под DOS и Windows 95. fheroes2 можно запустить даже на смартфоне на ARM.
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|1.8, Аноним (8), 10:24, 07/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Отрадно видеть столь быстрый рост номера версии, и количество игр доступных мне в стиме.
Но есть вопрос: запретят ли вайне 11 перемещение панели задач?
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|1.11, Аноним (11), 11:01, 07/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Скажем дружно - нa*** нужно!
Я сижу на иксах, и меня всё устраивает!
Wayland ещё не готов и никогда не будет готов!
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