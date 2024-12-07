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Кандидат в релизы Wine 10. Выпуск Wine-staging 10.0-rc1

07.12.2024 09:03

Началось тестирование первого кандидата в релизы Wine 10.0, открытой реализации WinAPI. Кодовая база переведена на стадию заморозки перед релизом, который ожидается во второй половине января. По сравнению с выпуском Wine 9.22 закрыто 17 отчётов об ошибках и внесено 311 изменений.

Наиболее важные изменения:

  • Добавлена начальная версия драйвера для устройств Bluetooth.
  • Встроенный пакет Vkd3d с реализацией Direct3D 12 обновлён до версии 1.14.
  • Движок Mono с реализацией платформы .NET обновлён до выпуска 9.4.0.
  • В функциях C runtime (библиотеки msvcrt и ucrtbase), таких как _fsopen, _mktemp и _searchenv, реализована поддержка работы со строками в кодировке UTF-8. В функциях freopen, _loaddll, _spawnl, _execle и _sopen_dispatch добавлена возможность использования символов UTF-8 в файловых путях.
  • Добавлена поддержка разделения отладочной информации на основе идентификаторов сборок.
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой приложений: Clip Studio Paint 3.0, FL Studio 21, InnoSetup, Dragon Unpacker, Mathcad 15.
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр: Bloodrayne 2, Heroes of the Storm, Links 2003.

Кроме того, сформирован выпуск проекта Wine Staging 10.0-rc1, предоставляющего расширенные сборки Wine, включающие не полностью готовые или рискованные патчи, пока непригодные для принятия в основную ветку Wine. По сравнению с Wine в Wine Staging предоставляется 350 дополнительных патчей. В новом выпуске Wine Staging осуществлена синхронизация с кодовой базой Wine 10.0-rc1 и перенесены свежие изменения из vkd3d. В основной состав Wine перенесена библиотека windows.networking.connectivity.dll с реализацией части API Windows.Networking.Connectivity.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.winehq.org/news/20...)
  2. OpenNews: Выпуск Wine 9.22 с включением по умолчанию драйвера Wayland
  3. OpenNews: Проект Wine опубликовал Vkd3d 1.14 с реализацией Direct3D 12
  4. OpenNews: Выпуск VKD3D-Proton 2.13, форка Vkd3d с реализацией Direct3D 12
  5. OpenNews: Компания Valve выпустила Proton 9.0-3, пакет для запуска Windows-игр в Linux
  6. OpenNews: Стабильный релиз Wine 9.0
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62362-wine
Ключевые слова: wine
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Обсуждение (14) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:12, 07/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > рискованные патчи, пока непригодные для принятия в основную ветку Wine

    Забавно, бегло глянул - есть патчи возрастом под 8 лет...

     
     
  • 2.3, Аноним (3), 09:32, 07/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Настоявшиеся.
     
  • 2.15, Аноним (15), 11:18, 07/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Принимаются только совершеннолетние патчи.
     

  • 1.2, Аноним (3), 09:25, 07/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Если Вайн такой хороший и про него все время новости зачем нужен нативный клон вторых героев без ресурсов?
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 09:36, 07/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Затем, что кому-то так зачесалось.
     
  • 2.6, Аноним (6), 10:06, 07/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Вайн, увы, не такой хороший. Поскольку большей частью ориентирован на актуальную винду, а вовсе не на дотошное воспроизведение особенностей всех выходивших. И поддержка всякой экзотической древности со временем протухает, либо с давних пор так и не реализована.

    Опенсорсные нативные движки всегда будут производительнее, совместимее и экономнее, нежели экзешник для другой архитектуры через несколько прослоек.

     
     
  • 3.10, Ахз (?), 10:46, 07/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А кому он будет нужен, если будет ориентирован на не актуальную Винду ?

    Не все ведь счастливые владельцы коры дуба

     
  • 2.7, Zenitur (ok), 10:12, 07/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Оригинальные Герои 2 выходили под DOS и Windows 95. fheroes2 можно запустить даже на смартфоне на ARM.
     
     
  • 3.14, Аноним (14), 11:17, 07/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Даже в браузере https://dos.zone/heroes-of-might-and-magic-ii/
     
  • 2.9, Аноним (9), 10:40, 07/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем нужен GZDoom, когда есть Doom 95?
     

  • 1.8, Аноним (8), 10:24, 07/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Отрадно видеть столь быстрый рост номера версии, и количество игр доступных мне в стиме.

    Но есть вопрос: запретят ли вайне 11 перемещение панели задач?

     
  • 1.11, Аноним (11), 11:01, 07/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Скажем дружно - нa*** нужно!
    Я сижу на иксах, и меня всё устраивает!
    Wayland ещё не готов и никогда не будет готов!
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 11:12, 07/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Товарищ, да вы чертовски правы! Так оно есть и будет.
     
  • 2.13, dannyD (?), 11:15, 07/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скажите, что вы курите?

    И мы хотим!

     

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