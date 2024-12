Кандидат в релизы Wine 10. Выпуск Wine-staging 10.0-rc1

Началось тестирование первого кандидата в релизы Wine 10.0, открытой реализации WinAPI. Кодовая база переведена на стадию заморозки перед релизом, который ожидается во второй половине января. По сравнению с выпуском Wine 9.22 закрыто 17 отчётов об ошибках и внесено 311 изменений. Наиболее важные изменения: Добавлена начальная версия драйвера для устройств Bluetooth.

Встроенный пакет Vkd3d с реализацией Direct3D 12 обновлён до версии 1.14.

Движок Mono с реализацией платформы .NET обновлён до выпуска 9.4.0.

В функциях C runtime (библиотеки msvcrt и ucrtbase), таких как _fsopen, _mktemp и _searchenv, реализована поддержка работы со строками в кодировке UTF-8. В функциях freopen, _loaddll, _spawnl, _execle и _sopen_dispatch добавлена возможность использования символов UTF-8 в файловых путях.

Добавлена поддержка разделения отладочной информации на основе идентификаторов сборок.

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой приложений: Clip Studio Paint 3.0, FL Studio 21, InnoSetup, Dragon Unpacker, Mathcad 15.

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр: Bloodrayne 2, Heroes of the Storm, Links 2003. Кроме того, сформирован выпуск проекта Wine Staging 10.0-rc1, предоставляющего расширенные сборки Wine, включающие не полностью готовые или рискованные патчи, пока непригодные для принятия в основную ветку Wine. По сравнению с Wine в Wine Staging предоставляется 350 дополнительных патчей. В новом выпуске Wine Staging осуществлена синхронизация с кодовой базой Wine 10.0-rc1 и перенесены свежие изменения из vkd3d. В основной состав Wine перенесена библиотека windows.networking.connectivity.dll с реализацией части API Windows.Networking.Connectivity.