Выпуск Wine 9.22 с включением по умолчанию драйвера Wayland

> Бред же, тестировал раз wayland wm и получил 60fps, под иксасми не

> больше 45. А что сказать хотел? То, что под вейландом фпс ниже, это из-за принудительного композитинга. Ну вот как под иксами с композитингом можно ожидать 3-60% просадки, тут их не отключишь. И xwayland это обойти не может, поскольку выводит картинку через вейланд (хотя в вейланд уже добавили режим "тининга", который пока не работает).

