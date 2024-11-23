Выпуск Wine 9.22 с включением по умолчанию драйвера Wayland

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|1.1, Аноним (1), 08:46, 23/11/2024 [ответить]
|+1 +/–
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Собственно, давно пора, только неплохо бы сразу разъяснить пользователям, как запускать через xwayland. Впрочем, через xwayland примерно всегда хуже, мерцания какие то опять же. Но зато меньше проблем с позиционированием и меню. С gstreamer там тоже что-то было, опять же.
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|2.7, Собственно (?), 11:20, 23/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> xwayland примерно всегда хуже
Бред же, тестировал раз wayland wm и получил 60fps, под иксасми не больше 45.
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|3.8, Аноним (1), 11:35, 23/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Бред же, тестировал раз wayland wm и получил 60fps, под иксасми не
> больше 45.
А что сказать хотел? То, что под вейландом фпс ниже, это из-за принудительного композитинга. Ну вот как под иксами с композитингом можно ожидать 3-60% просадки, тут их не отключишь. И xwayland это обойти не может, поскольку выводит картинку через вейланд (хотя в вейланд уже добавили режим "тининга", который пока не работает).
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|1.2, cheburnator9000 (ok), 09:35, 23/11/2024 [ответить]
|+/–
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Я помню как года два назад запускал игру Deep Rock Galactic под не помню каким именно дистром (возможно федора), чисто в wayland-only сессии. В процессах не было XWayland. Да уже тогда под proton все прекрасно работало.
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|1.3, Аноним (3), 09:43, 23/11/2024 [ответить]
|–4 +/–
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При чём тут "драйвер"?
Драйвер -- это код ядра для работы с железом, а тут ни ядра, ни железа.
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|2.4, Аноним (1), 10:20, 23/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Насколько я это понимаю, в терминологии и архитектуре вайна, бэкенды, работающие с оборудованием -- это драйверы. Собственно, ветка и ключ реестра, задействующие вейланд, задаются в HKCU\Software\Wine\Drivers и точно так же параметры взаимодействия с иксами настраиваются в HKCU\Software\Wine\X11 Driver. При работе с вейландом совершенно точно есть и код взаимодействия с железом и код взаимодействия с ядром, помимо кода взаимодействия с оконными менеджерами. Насчёт иксового драйвера не уверен.
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|2.6, Аноним (6), 11:15, 23/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сюрприз: вайн умеет в драйвера, работающие в пространстве пользователя.
Сюрприз: в Винде есть такие! Шах и мат адептам GNU/HURD!
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