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Выпуск Wine 9.22 с включением по умолчанию драйвера Wayland

23.11.2024 07:52

Опубликован экспериментальный выпуск открытой реализации Win32 API - Wine 9.22. С момента выпуска 9.21 было закрыто 19 отчётов об ошибках и внесено 313 изменений.

Наиболее важные изменения:

  • В конфигурации по умолчанию активирован драйвер winewayland.drv, позволяющий использовать Wine в окружениях на базе протокола Wayland без применения XWayland и компонентов X11.
  • Добавлена поддержка виртуализации режимов экрана (эмуляции операций выставления разрешения и частоты обновления экрана).
  • В API DirectPlay продолжена реализация поддержки сетевых сеансов.
  • Данные локали обновлены до БД Unicode CLDR (Unicode Common Locale Data Repository) версии 46.
  • Налажено применение настроек локали, которая игнорировалась в некоторых ситуациях.
  • Решена проблема с прекращением передачи событий ввода с клавиатуры после потери и восстановления фокуса на окно, показываемое на виртуальном рабочем столе.
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой приложений: Steam, MS Office 2007, MS Office 2013, Cygwin, MusicBee, dedicatedServer.exe, LabOne 24.04, cmd.exe, Heidisql 7.0, FL Studio, Windows Movie Maker.
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр: Dark Souls: Remastered, World Of Warcraft.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.winehq.org/news/20...)
  2. OpenNews: Выпуск Wine 9.21 и Wine staging 9.21
  3. OpenNews: Проект Wine опубликовал Vkd3d 1.14 с реализацией Direct3D 12
  4. OpenNews: Выпуск VKD3D-Proton 2.13, форка Vkd3d с реализацией Direct3D 12
  5. OpenNews: Компания Valve выпустила Proton 9.0-3, пакет для запуска Windows-игр в Linux
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62282-wine
Ключевые слова: wine
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Обсуждение (7) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 08:46, 23/11/2024 [ответить]  
    		• +1 +/
    Собственно, давно пора, только неплохо бы сразу разъяснить пользователям, как запускать через xwayland. Впрочем, через xwayland примерно всегда хуже, мерцания какие то опять же. Но зато меньше проблем с позиционированием и меню. С gstreamer там тоже что-то было, опять же.
     
     
  • 2.7, Собственно (?), 11:20, 23/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > xwayland примерно всегда хуже

    Бред же, тестировал раз wayland wm и получил 60fps, под иксасми не  больше 45.

     
     
  • 3.8, Аноним (1), 11:35, 23/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Бред же, тестировал раз wayland wm и получил 60fps, под иксасми не
    >  больше 45.

    А что сказать хотел? То, что под вейландом фпс ниже, это из-за принудительного композитинга. Ну вот как под иксами с композитингом можно ожидать 3-60% просадки, тут их не отключишь. И xwayland это обойти не может, поскольку выводит картинку через вейланд (хотя в вейланд уже добавили режим "тининга", который пока не работает).

     

  • 1.2, cheburnator9000 (ok), 09:35, 23/11/2024 [ответить]  
    		• +/
    Я помню как года два назад запускал игру Deep Rock Galactic под не помню каким именно дистром (возможно федора), чисто в wayland-only сессии. В процессах не было XWayland. Да уже тогда под proton все прекрасно работало.
     
  • 1.3, Аноним (3), 09:43, 23/11/2024 [ответить]  
    		• –4 +/
    При чём тут "драйвер"?

    Драйвер -- это код ядра для работы с железом, а тут ни ядра, ни железа.

     
     
  • 2.4, Аноним (1), 10:20, 23/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Насколько я это понимаю, в терминологии и архитектуре вайна, бэкенды, работающие с оборудованием -- это драйверы. Собственно, ветка и ключ реестра, задействующие вейланд, задаются в HKCU\Software\Wine\Drivers и точно так же параметры взаимодействия с иксами настраиваются в HKCU\Software\Wine\X11 Driver. При работе с вейландом совершенно точно есть и код взаимодействия с железом и код взаимодействия с ядром, помимо кода взаимодействия с оконными менеджерами. Насчёт иксового драйвера не уверен.
     
  • 2.6, Аноним (6), 11:15, 23/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сюрприз: вайн умеет в драйвера, работающие в пространстве пользователя.
    Сюрприз: в Винде есть такие! Шах и мат адептам GNU/HURD!
     

  • 1.5, Аноним (5), 10:43, 23/11/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –4 +/
     

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