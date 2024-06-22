Выпуск VKD3D-Proton 2.13, форка Vkd3d с реализацией Direct3D 12

Компания Valve опубликовала выпуск VKD3D-Proton 2.13, ответвления от кодовой базы vkd3d, созданного для улучшения поддержки Direct3D 12 в пакете для запуска игр Proton. В VKD3D-Proton поддерживаются специфичные для Proton изменения, оптимизации и улучшения для более качественной работы Windows-игр на базе Direct3D 12, которые пока не приняты в основной состав vkd3d. Из отличий также отмечается ориентация на использование современных расширений Vulkan и возможностей свежих выпусков графических драйверов для достижения полной совместимости с Direct3D 12. Среди изменений в новой версии: Реализованы возможности, определённые в модели шейдеров 6.8, такие как параметры вершинных шейдеров HLSL SV_StartInstanceLocation и SV_StartVertexLocation, поддержка диапазонов в атрибуте WaveSize и расширенные возможности текстурирования.

Обеспечена совместимость с появившейся в Proton 9.0-2 поддержкой спецификаций OpenVR и OpenXR для работы со шлемами виртуальной реальности.

При использовании Vulkan-расширения VK_KHR_maintenance6 обеспечена корректная обработка запросов на отрисовку без индексных буферов.

Реализовано Vulkan-расширение VK_MESA_image_alignment_control, применение которого позволяет снизить потребление памяти на системах с GPU AMD.

Реализовано Vulkan-расширение VK_EXT_device_address_binding_report.

Реализация Vulkan-расширения VK_NV_low_latency2 переделана для устранения притормаживания при обработке потоков с непоследовательно идущими идентификаторами кадров.

Внесены оптимизации производительности и потребления памяти.

Решены проблемы, проявляющиеся в играх Arma Reforger, Halo Infinite, Hellblade 2, Ghost of Tsushima и Mirage.



