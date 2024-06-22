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Выпуск VKD3D-Proton 2.13, форка Vkd3d с реализацией Direct3D 12

22.06.2024 09:42

Компания Valve опубликовала выпуск VKD3D-Proton 2.13, ответвления от кодовой базы vkd3d, созданного для улучшения поддержки Direct3D 12 в пакете для запуска игр Proton. В VKD3D-Proton поддерживаются специфичные для Proton изменения, оптимизации и улучшения для более качественной работы Windows-игр на базе Direct3D 12, которые пока не приняты в основной состав vkd3d. Из отличий также отмечается ориентация на использование современных расширений Vulkan и возможностей свежих выпусков графических драйверов для достижения полной совместимости с Direct3D 12.

Среди изменений в новой версии:

  • Реализованы возможности, определённые в модели шейдеров 6.8, такие как параметры вершинных шейдеров HLSL SV_StartInstanceLocation и SV_StartVertexLocation, поддержка диапазонов в атрибуте WaveSize и расширенные возможности текстурирования.
  • Обеспечена совместимость с появившейся в Proton 9.0-2 поддержкой спецификаций OpenVR и OpenXR для работы со шлемами виртуальной реальности.
  • При использовании Vulkan-расширения VK_KHR_maintenance6 обеспечена корректная обработка запросов на отрисовку без индексных буферов.
  • Реализовано Vulkan-расширение VK_MESA_image_alignment_control, применение которого позволяет снизить потребление памяти на системах с GPU AMD.
  • Реализовано Vulkan-расширение VK_EXT_device_address_binding_report.
  • Реализация Vulkan-расширения VK_NV_low_latency2 переделана для устранения притормаживания при обработке потоков с непоследовательно идущими идентификаторами кадров.
  • Внесены оптимизации производительности и потребления памяти.
  • Решены проблемы, проявляющиеся в играх Arma Reforger, Halo Infinite, Hellblade 2, Ghost of Tsushima и Mirage.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/HansKristia...)
  2. OpenNews: Проект Wine опубликовал Vkd3d 1.12 с реализацией Direct3D 12
  3. OpenNews: Новые версии DXVK 2.3.1 и vkd3d-proton 2.12 c реализацией Direct3D поверх API Vulkan
  4. OpenNews: Компания Valve выпустила Proton 9.0-2, пакет для запуска Windows-игр в Linux
  5. OpenNews: Выпуск Wine 9.11
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61419-vkd3d-proton
Ключевые слова: vkd3d-proton, vkd3d, proton, wine
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  • 1, Аноним (1), 12:44, 22/06/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
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