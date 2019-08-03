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Новые версии DXVK 2.3.1 и vkd3d-proton 2.12 c реализацией Direct3D поверх API Vulkan

21.03.2024 11:12

Доступен выпуск прослойки DXVK 2.3.1, предоставляющей реализацию DXGI (DirectX Graphics Infrastructure), Direct3D 9, 10 и 11, работающую через трансляцию вызовов в API Vulkan. Для использования DXVK требуется наличие драйверов с поддержкой API Vulkan 1.3, таких как Mesa RADV 22.0, NVIDIA 510.47.03, Intel ANV 22.0 и AMDVLK. DXVK может применяться для запуска 3D-приложений и игр в Linux при помощи Wine, выступая в качестве более высокопроизводительной альтернативы встроенных в Wine реализаций Direct3D 9/10/11, работающих поверх OpenGL.

Основные изменения:

  • При наличии в системе поддержки Vulkan-расширения VK_NV_raw_access_chains, обеспечено его использование для повышения эффективности генерации кода шейдеров на GPU NVIDIA, что позволяет приблизить производительность работы некоторых игр, использующих D3D11, к производительности при использовании Windows-драйверов. Для работы требуется наличие как минимум драйверов NVIDIA 550.40.55 и установки версий Proton Experimental.
  • Для игр на базе D3D9 переработан метод копирования системных буферов в GPU, что позволило добиться повышения производительности в таких играх, как Shank 2, Flammable Freddy и Blood Rayne.
  • Устранены проблемы, проявляющиеся в играх:
    • Ace Combat Assault Horizon
    • Assassin's Creed 2
    • Battlefield 2
    • Battlefield 2142
    • Battlestations Midway
    • Blood Rayne
    • Codename Panzers Phase One/Two
    • Dead Space (2008)
    • Flammable Freddy
    • Flatout 3
    • Granblue Fantasy Relink
    • Gujian 2
    • Kenshi
    • MySims
    • Operation Flashpoint: Red River
    • Shank 2
    • SkyDrift
    • Sonic CD
    • Supreme Ruler Ultimate
    • Tales from the Borderlands
    • The Settlers
    • Total War: Medieval 2
    • UK Train Simulator 1
    • War Thunder

Кроме того, компания Valve опубликовала выпуск VKD3D-Proton 2.12, ответвления от кодовой базы vkd3d, созданного для улучшения поддержки Direct3D 12 в пакете для запуска игр Proton. В VKD3D-Proton поддерживаются специфичные для Proton изменения, оптимизации и улучшения для более качественной работы Windows-игр на базе Direct3D 12, которые пока не приняты в основной состав vkd3d. Из отличий также отмечается ориентация на использование современных расширений Vulkan и возможностей свежих выпусков графических драйверов для достижения полной совместимости с Direct3D 12.

Среди изменений в новой версии:

  • Добавлена поддержка механизма NVIDIA Reflex, используя Vulkan-расширение VK_NV_low_latency2.
  • Реализован API D3D12 Render Pass.
  • Добавлена заглушка для интерфейса ID3D12DeviceRemovedExtendedDataSettings, решающая проблемы с некоторыми играми.
  • Добавлена поддержка Vulkan-расширения VK_EXT_device_fault для получения информации о сбоях.
  • На системах с драйверами Mesa и NVIDIA реализована поддержка Vulkan-расширения VK_EXT_swapchain_maintenance1 для бесшовного переключения между режимами V-Sync и Tearing.
  • По умолчанию при наличии расширений VK_KHR_shader_maximal_reconvergence и VK_KHR_shader_quad_control заявлена поддержка Shader Model 6.7.
  • Для GPU Intel Arc с поддержкой расширения VK_EXT_descriptor_buffer добавлен оптимизированный обработчик копирования дескрипторов.
  • Обеспечена возможность отката на использование вычислительных шейдеров на системах с NVIDIA Pascal и более старыми GPU, что позволяет использовать Shader Model 6.7 на системах с GPU NVIDIA Pascal.
  • Добавлена поддержка режима профилирования VKD3D_QUEUE_PROFILE.
  • Добавлена поддержка Vulkan-расширения VK_NV_raw_access_chains, позволяющего существенно повысить производительность в некоторых играх на системах с GPU NVIDIA.
  • Решены проблемы с играми:
    • Игры на движке Unreal Engine 5
    • Atlas Fallen
    • Persona 3 Reload
    • Resident Evil 4
    • UE5 Lyra
    • Warhammer: Darktide
    • World of Warcraft


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/doitsujin/d...)
  2. OpenNews: Опубликованы Wine 9.4, Wine staging 9.4 и GE-Proton9-1
  3. OpenNews: Выпуск Wine 9.3 и бета-версия Proton 9.0
  4. OpenNews: Опубликованы Wine 8.21, Wine staging 8.21 и VKD3D-Proton 2.11
  5. OpenNews: Компания Valve выпустила Proton 8.0-4, пакет для запуска Windows-игр в Linux
  6. OpenNews: Выпуск DXVK 2.3, реализации Direct3D 9/10/11 поверх API Vulkan
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60817-dxvk
Ключевые слова: dxvk, vkd3d, proton
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Обсуждение (18) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:31, 21/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Великая вещь. Позволяет решить проблемы после разблокировки FPS в NFS U/U2/MW.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 11:47, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поддержка dx9 в ней максимально отстойная конечно.
     
     
  • 3.4, Аноним (4), 11:58, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это просто dx9 максимально отстойный, как и поддержка любого API навязанного фортками
     
  • 3.5, name (??), 12:01, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для dx9 есть gallium nine.
     

  • 1.3, ryoken (ok), 11:54, 21/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Тундра (War Thunder) нативная ж вроде есть, зачем её через Wine-DXVK гонять?
     
     
  • 2.6, ИмяХ (ok), 12:06, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Написано же - для повышения производительности.
     
  • 2.10, Аноним (10), 13:35, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    https://opennet.ru/58287-dxvk
     
  • 2.17, Пряник (?), 14:41, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Через Proton даже в Windows есть смысл запускать, чтобы некоторые игры лучше работали.
     

  • 1.7, anonimus (?), 12:07, 21/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    The Settlers - игра для DOS, какие они там проблемы исправили, что она теперь у них под wine запускается?
     
     
  • 2.9, Tita_M (ok), 12:54, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Относительно недавно убисофт выпустила новую часть. Возможно ее и имели в виду.
     

  • 1.8, нитгитлистер (?), 12:31, 21/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    запилили коненчо молоцы, но большая часть игр вообще по названию даж не слыхом не слихивал) видимо это что-то кооперативное популярное раз для них в первую очередь баги фиксанули. возникает вопрос а дял остальных игр когда пофиксят? и почему вообще что-то фиксят в дровах под конкретные игры и не под все сразу?
     
     
  • 2.11, Аноним (2), 13:54, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Я не играл только 45% списка, но оставшееся всё адовое старье. Исправляют, потому что кривое глюкалово, раньше вообще похоже фетиш у разрабов был писать максимально криворуко и без чтения документации.
     
     
  • 3.13, сщта (?), 14:00, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    На Винде же норм было еще тогда.
     
     
  • 4.14, Аноним (2), 14:09, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > На Винде же норм было еще тогда.

    Не было, несчётные трудно диагностируемые баги. Только когда полагаешься на недокументированное поведение, код ломается довольно быстро и его приходится подпирать костылями. В принципе, в dxvk тоже пытаются применять оптимизации, которые не будут работать в определённых случаях, но дают универсально лучший результат.

     
  • 2.12, fumanchez (ok), 13:59, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Никто не фиксит конкретные игры, просто закрывают репорты, когда замечают, что на новой версии баг не проявляется
     
     
  • 3.16, Аноним (2), 14:31, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это в вайне, в dxvk исправляют баги конкретных игр.
     

  • 1.15, нитгитлистер (?), 14:16, 21/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    ммда негостеприимный континген здесь вроде ни кого не оскорбил а уже заминусовали... теперьпонятно почему здесь все сплош анонимусы...
    если по теме - то и сейчас пишут не особо то пряморуко, потом еще год или около обновами правят. универсально лучший результат это лучше чем ничего
     
  • 1.18, Пряник (?), 14:44, 21/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кто хочет свежайший Proton с патчами, есть ProtonGE. Качается прямо с Github в папку ~/.steam/root/compatibilitytools.d/ и появится в списке версий Steam.
     
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