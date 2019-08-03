Новые версии DXVK 2.3.1 и vkd3d-proton 2.12 c реализацией Direct3D поверх API Vulkan

|
|1.1, Аноним (1), 11:31, 21/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Великая вещь. Позволяет решить проблемы после разблокировки FPS в NFS U/U2/MW.
|
|
|
|
|
|3.4, Аноним (4), 11:58, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Это просто dx9 максимально отстойный, как и поддержка любого API навязанного фортками
|
|1.3, ryoken (ok), 11:54, 21/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Тундра (War Thunder) нативная ж вроде есть, зачем её через Wine-DXVK гонять?
|
|
|
|2.17, Пряник (?), 14:41, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Через Proton даже в Windows есть смысл запускать, чтобы некоторые игры лучше работали.
|
|1.7, anonimus (?), 12:07, 21/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
The Settlers - игра для DOS, какие они там проблемы исправили, что она теперь у них под wine запускается?
|
|
|
|2.9, Tita_M (ok), 12:54, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Относительно недавно убисофт выпустила новую часть. Возможно ее и имели в виду.
|
|1.8, нитгитлистер (?), 12:31, 21/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
|
запилили коненчо молоцы, но большая часть игр вообще по названию даж не слыхом не слихивал) видимо это что-то кооперативное популярное раз для них в первую очередь баги фиксанули. возникает вопрос а дял остальных игр когда пофиксят? и почему вообще что-то фиксят в дровах под конкретные игры и не под все сразу?
|
|
|
|2.11, Аноним (2), 13:54, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Я не играл только 45% списка, но оставшееся всё адовое старье. Исправляют, потому что кривое глюкалово, раньше вообще похоже фетиш у разрабов был писать максимально криворуко и без чтения документации.
|
|
|
|
|
|4.14, Аноним (2), 14:09, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> На Винде же норм было еще тогда.
Не было, несчётные трудно диагностируемые баги. Только когда полагаешься на недокументированное поведение, код ломается довольно быстро и его приходится подпирать костылями. В принципе, в dxvk тоже пытаются применять оптимизации, которые не будут работать в определённых случаях, но дают универсально лучший результат.
|
|2.12, fumanchez (ok), 13:59, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Никто не фиксит конкретные игры, просто закрывают репорты, когда замечают, что на новой версии баг не проявляется
|
|1.15, нитгитлистер (?), 14:16, 21/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
ммда негостеприимный континген здесь вроде ни кого не оскорбил а уже заминусовали... теперьпонятно почему здесь все сплош анонимусы...
если по теме - то и сейчас пишут не особо то пряморуко, потом еще год или около обновами правят. универсально лучший результат это лучше чем ничего
|
|1.18, Пряник (?), 14:44, 21/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Кто хочет свежайший Proton с патчами, есть ProtonGE. Качается прямо с Github в папку ~/.steam/root/compatibilitytools.d/ и появится в списке версий Steam.
|