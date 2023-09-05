The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Выпуск DXVK 2.3, реализации Direct3D 9/10/11 поверх API Vulkan

05.09.2023 10:53

Доступен выпуск прослойки DXVK 2.3, предоставляющей реализацию DXGI (DirectX Graphics Infrastructure), Direct3D 9, 10 и 11, работающую через трансляцию вызовов в API Vulkan. Для использования DXVK требуется наличие драйверов с поддержкой API Vulkan 1.3, таких как Mesa RADV 22.0, NVIDIA 510.47.03, Intel ANV 22.0 и AMDVLK. DXVK может применяться для запуска 3D-приложений и игр в Linux при помощи Wine, выступая в качестве более высокопроизводительной альтернативы встроенных в Wine реализаций Direct3D 9/10/11, работающих поверх OpenGL.

Основные изменения:

  • На системах, в которых поддерживается Vulkan-расширение VK_KHR_present_wait (появилось в Mesa 23.0) и включена вертикальная синхронизация (VSync) с кадровым гасящим импульсом, реализована передача событий с информацией о задержках формирования кадра после фактического показа изображения (завершения выполнения запроса отрисовки на GPU), а не при начале его отрисовки.

    Реализованная возможность позволяет снизить время отклика в некоторых играх, повысить точность DXGI-статистки о числе показанных кадров и повысить эффективность работы опций dxgi.maxFrameLatency и d3d9.maxFrameLatency. Кроме того, на системах, поддерживающих Vulkan-расширение VK_EXT_swapchain_maintenance1 (поддерживается при использовании композитного сервера Gamescope с опцией ENABLE_GAMESCOPE_WSI=1), изменение позволяет решить некоторые проблемы с производительностью в играх, задающих интервал отрисовки в привязке к отдельным кадрам.

  • Добавлен параметр конфигурации dxgi.hideNvidiaGpu, который пришёл на смену настройке dxgi.nvapiHack, объявленной устаревшей. Новый параметр унифицирован с похожими параметрами для GPU AMD и Intel, и отличается привязкой обходных решений проблем к конкретным приложениям, в которых они проявляются.
  • Настройки dxgi.tearFree и d3d9.tearFree объединены в общий параметр dxvk.tearFree.
  • Предоставлена возможность указания параметров конфигурации через переменную окружения DXVK_CONFIG.
  • При поддержке в системе Vulkan-расширения VK_EXT_depth_bias_control обеспечено корректное масштабирование смещения глубины, что решает проблемы с появлением артефактов при отрисовке теней в играх, использующих D3D9. Например, проблемы проявлялись в играх F.E.A.R., Far Cry 2 и Assassin's Creed Brotherhood.
  • При поддержке в системе Vulkan-расширения VK_EXT_line_rasterization реализована возможность использования в приложениях плавных или прямоугольных линий.
  • При поддержке в системе Vulkan-расширения VK_KHR_maintenance5 в изображениях DXGI_FORMAT_A8_UNORM задействован соответствующий формат, предоставляемый графическим API Vulkan.
  • Процесс передачи команд в D3D9 приведён в соответствие с передачей команд в D3D11, что снижает задержки при доступе к ресурсам и повышает производительность игр, часто выполняющих синхронизацию с GPU.
  • Добавлен программный интерфейс, допускающий использование внешних библиотек (например, NVAPI) для включения HDR в различных играх на базе D3D11, таких как Elden Ring.
  • Устранены проблемы, проявляющиеся в играх: A Total War Saga: TROY, Far Cry 2, Halo Online, Lara Croft and the Temple of Osiris, RaceRoom Racing Experience, Spider Man: Shattered Dimensions, Test Drive Unlimited 2, The Sims 2, Titanfall, Train Simulator Classic и Tomb Raider Anniversary.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/doitsujin/d...)
  2. OpenNews: Выпуск DXVK 2.2, реализации Direct3D 9/10/11 поверх API Vulkan
  3. OpenNews: Intel задействовал код DXVK в своих драйверах для Windows
  4. OpenNews: Выпуск Wine 8.13 и пакета для запуска Windows-игр Proton 8.0-3
  5. OpenNews: Компания Valve выпустила Proton 8.0-2, пакет для запуска Windows-игр в Linux
  6. OpenNews: Выпуск VKD3D-Proton 2.9, форка Vkd3d с реализацией Direct3D 12
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59715-dxvk
Ключевые слова: dxvk, wine, game, directx
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (6) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:09, 05/09/2023 [ответить]  
    		• –2 +/
    А как они сделали dxvk если directx закрытая технология и микромягкие не спешат её открывать?
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 11:17, 05/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    сорцы в личку скинули
     
  • 2.3, Аноним (3), 11:50, 05/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >реализацию DXGI (DirectX Graphics Infrastructure), Direct3D 9, 10 и 11, работающую через трансляцию вызовов
    >трансляцию
     
  • 2.4, hitman2491 (?), 11:56, 05/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    но документация и описание методов открыты
    просто сделали методы как описано в документации
     
  • 2.6, Аноним (6), 12:27, 05/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    API 100% открыт и задокументирован.

     

  • 1.5, inferrna (ok), 12:16, 05/09/2023 [ответить]  
    		• +/
    А у меня вампирский маскарад всё так и не заводится на галлиуме из-под крокуса, печаль.
     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2023 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру