Выпуск Wine 8.13 и пакета для запуска Windows-игр Proton 8.0-3

Состоялся экспериментальный выпуск открытой реализации WinAPI - Wine 8.13. С момента выпуска версии 8.12 было закрыто 36 отчётов об ошибках и внесено 290 изменений. Наиболее важные изменения: В WineGStreamer добавлена поддержка WoW64, прослойки для запуска 32-разрядных программ в 64-разрядной Windows.

В jscript.dll добавлена поддержка объекта WeakMap для работы с коллекцией пар ключ/значение, в которых ключ является объектом, к которому может быть прикреплено произвольное значение. Реализованы методы WeakMap.get(), WeakMap.delete(), WeakMap.clear() и WeakMap.has().

В winevulkan поддержка графического API Vulkan обновлена до версии 1.3.258.

Добавлены переводы на грузинский язык.

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой приложений: Steam, MS Office 2007, Powerpoint 2007, FrameMaker 7.2/8.0, Kolab E14, Iperf 2.0.8.

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр: League of Legends, S.T.A.L.K.E.R., Fallout 3, Total War Shogun 2, Medieval II: Total War, Yu-Gi-Oh! ONLINE 3, AvP 2000, Star Ocean The Last Hope, Kena: Bridge of Spirits, Total Conflict: Resistance, Dying Light 2: Stay Human. Кроме того, компания Valve опубликовала обновление проекта Proton 8.0-3, основанного на кодовой базе проекта Wine и нацеленного на обеспечение запуска в Linux игровых приложений, созданных для Windows и представленных в каталоге Steam. Наработки проекта распространяются под лицензией BSD. Proton позволяет напрямую запускать в Linux-клиенте Steam игровые приложения, поставляемые только для Windows. Пакет включает в себя реализацию DirectX 9/10/11 (на базе пакета DXVK) и DirectX 12 (на базе vkd3d-proton), работающие через трансляцию вызовов DirectX в API Vulkan, предоставляет улучшенную поддержку игровых контроллеров и возможность использования полноэкранного режима независимо от поддерживаемых в играх разрешений экрана. Среди изменений в новой версии Proton: Добавлена поддержка игр, которые раньше работали только в ветке Proton Experimental: Propnight Combat Mission: Battle for Normandy Bloodrayne Terminal Cut 1/2 Breakout 13 Murasaki Tsurugi PooShooter: Toilet Invaders Purgo Box Olympia Rising Summoners War: Chronicles Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint Minecraft Legends Company of Heroes: Battle of Crete STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN Gunfire: Reborn Super Bomberman R

Добавлена поддержка игры StreetStep: 21st Century Basketball.

Решены проблемы в играх: Witcher 3 Final Fantasy XIII Final Fantasy XIV Online Street Fighter 6 Richman: Classic Uru: Complete Chronicles Life is Strange Remastered Deus Ex: Human Revolution Director's Cut Call of Duty 2 Call of Duty: Black Ops III Immortals Fenyx Rising Grounded Pentiment PlanetSide 2 Madballs in Babo: Invasion The Elder Scrolls Online Red Dead Redemption 2 Tales of Berseria Nosferatu: The Wrath of Malachi Creativerse Last Labyrinth Lara Croft and the Temple of Osiris New World Returnal

Решены проблемы с воспроизведением видео в играх Nioh: Complete Edition METAL GEAR SOLID V: THE PHANTOM PAIN Wo Long: Fallen Dynasty Roboquest

Устранены регрессии, проявившиеся в ветке Proton 8.0 и приведшие к проблемам в играх: Grand Theft Auto V DJMAX RESPECT V Halo: The Master Chief Collection BeamNG.drive Cafe Stella Spider-Man Remastered Indiana Jones and The Emperor TRAHA Global Gears 5 Doom Eternal

Включена поддержка nvapi в играх: Chernobylite Enhanced Edition Dead Space (Remake) Forspoken Forza Horizon 5 Hi-Fi Rush Marvel's Avengers Monster Hunter Rise Need For Speed Unbound Nioh 2 Propnight Redfall Returnal Sackboy: A Big Adventure SCP: 5K Scum The Last Of Us Part I Watch Dogs Legion

До версии 2.2-34 обновлена прослойка DXVK, транслирующая вызовы в API Vulkan. VKD3D-Proton, ответвление от vkd3d, созданное Valve для улучшения поддержки Direct3D 12 в Proton, обновлено до версии 2.9-21-. Пакет dxvk-nvapi обновлён до версии 0.6.3-4.