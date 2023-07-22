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Выпуск Wine 8.13 и пакета для запуска Windows-игр Proton 8.0-3

22.07.2023 07:06

Состоялся экспериментальный выпуск открытой реализации WinAPI - Wine 8.13. С момента выпуска версии 8.12 было закрыто 36 отчётов об ошибках и внесено 290 изменений.

Наиболее важные изменения:

  • В WineGStreamer добавлена поддержка WoW64, прослойки для запуска 32-разрядных программ в 64-разрядной Windows.
  • В jscript.dll добавлена поддержка объекта WeakMap для работы с коллекцией пар ключ/значение, в которых ключ является объектом, к которому может быть прикреплено произвольное значение. Реализованы методы WeakMap.get(), WeakMap.delete(), WeakMap.clear() и WeakMap.has().
  • В winevulkan поддержка графического API Vulkan обновлена до версии 1.3.258.
  • Добавлены переводы на грузинский язык.
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой приложений: Steam, MS Office 2007, Powerpoint 2007, FrameMaker 7.2/8.0, Kolab E14, Iperf 2.0.8.
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр: League of Legends, S.T.A.L.K.E.R., Fallout 3, Total War Shogun 2, Medieval II: Total War, Yu-Gi-Oh! ONLINE 3, AvP 2000, Star Ocean The Last Hope, Kena: Bridge of Spirits, Total Conflict: Resistance, Dying Light 2: Stay Human.

Кроме того, компания Valve опубликовала обновление проекта Proton 8.0-3, основанного на кодовой базе проекта Wine и нацеленного на обеспечение запуска в Linux игровых приложений, созданных для Windows и представленных в каталоге Steam. Наработки проекта распространяются под лицензией BSD. Proton позволяет напрямую запускать в Linux-клиенте Steam игровые приложения, поставляемые только для Windows. Пакет включает в себя реализацию DirectX 9/10/11 (на базе пакета DXVK) и DirectX 12 (на базе vkd3d-proton), работающие через трансляцию вызовов DirectX в API Vulkan, предоставляет улучшенную поддержку игровых контроллеров и возможность использования полноэкранного режима независимо от поддерживаемых в играх разрешений экрана.

Среди изменений в новой версии Proton:

  • Добавлена поддержка игр, которые раньше работали только в ветке Proton Experimental:
    • Propnight
    • Combat Mission: Battle for Normandy
    • Bloodrayne Terminal Cut 1/2
    • Breakout 13
    • Murasaki Tsurugi
    • PooShooter: Toilet Invaders
    • Purgo Box
    • Olympia Rising
    • Summoners War: Chronicles
    • Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint
    • Minecraft Legends
    • Company of Heroes: Battle of Crete
    • STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN
    • Gunfire: Reborn
    • Super Bomberman R
  • Добавлена поддержка игры StreetStep: 21st Century Basketball.
  • Решены проблемы в играх:
    • Witcher 3
    • Final Fantasy XIII
    • Final Fantasy XIV Online
    • Street Fighter 6
    • Richman: Classic
    • Uru: Complete Chronicles
    • Life is Strange Remastered
    • Deus Ex: Human Revolution Director's Cut
    • Call of Duty 2
    • Call of Duty: Black Ops III
    • Immortals Fenyx Rising
    • Grounded
    • Pentiment
    • PlanetSide 2
    • Madballs in Babo: Invasion
    • The Elder Scrolls Online
    • Red Dead Redemption 2
    • Tales of Berseria
    • Nosferatu: The Wrath of Malachi
    • Creativerse
    • Last Labyrinth
    • Lara Croft and the Temple of Osiris
    • New World
    • Returnal
  • Решены проблемы с воспроизведением видео в играх
    • Nioh: Complete Edition
    • METAL GEAR SOLID V: THE PHANTOM PAIN
    • Wo Long: Fallen Dynasty
    • Roboquest
  • Устранены регрессии, проявившиеся в ветке Proton 8.0 и приведшие к проблемам в играх:
    • Grand Theft Auto V
    • DJMAX RESPECT V
    • Halo: The Master Chief Collection
    • BeamNG.drive
    • Cafe Stella
    • Spider-Man Remastered
    • Indiana Jones and The Emperor
    • TRAHA Global
    • Gears 5
    • Doom Eternal
  • Включена поддержка nvapi в играх:
    • Chernobylite Enhanced Edition
    • Dead Space (Remake)
    • Forspoken
    • Forza Horizon 5
    • Hi-Fi Rush
    • Marvel's Avengers
    • Monster Hunter Rise
    • Need For Speed Unbound
    • Nioh 2
    • Propnight
    • Redfall
    • Returnal
    • Sackboy: A Big Adventure
    • SCP: 5K
    • Scum
    • The Last Of Us Part I
    • Watch Dogs Legion
  • До версии 2.2-34 обновлена прослойка DXVK, транслирующая вызовы в API Vulkan. VKD3D-Proton, ответвление от vkd3d, созданное Valve для улучшения поддержки Direct3D 12 в Proton, обновлено до версии 2.9-21-. Пакет dxvk-nvapi обновлён до версии 0.6.3-4.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.winehq.org/announc...)
  2. OpenNews: Выпуск Wine 8.12
  3. OpenNews: Apple представил инструментарий для портирования игр, основанный на Wine
  4. OpenNews: Стабильный релиз Wine 8.0
  5. OpenNews: Компания Valve выпустила Proton 8.0-2, пакет для запуска Windows-игр в Linux
  6. OpenNews: Выпуск VKD3D-Proton 2.9, форка Vkd3d с реализацией Direct3D 12
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59478-wine
Ключевые слова: wine, proton
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Обсуждение (6) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 07:47, 22/07/2023 [ответить]  
    		• +/
    > Устранены регрессии, проявившиеся в ветке Proton 8.0 и приведшие к проблемам в играх

    классика, где-то прибыло, а где-то убыло — баланс во всём, как говорил Даккон из Planescape Torment

     
  • 1.2, Аноним (2), 08:30, 22/07/2023 Скрыто модератором
    		• –2 +/
     
     
  • 2.5, ТАнконим (?), 08:35, 22/07/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.6, n00by (ok), 09:15, 22/07/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     

     ....ответы скрыты модератором (2)

  • 1.3, ТАнконим (?), 08:32, 22/07/2023 [ответить]  
    		• +1 +/
    Интересно, а WoT на нём запустится?
    Чисто спортивный интерес. Сам не пробовал потому и спрашиваю.
    Не пинать!
     
  • 1.4, Аноним (4), 08:34, 22/07/2023 [ответить]  
    		• +/
    Наконец в PooShooter  смогу на GNU+Linux Поиграть
     

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