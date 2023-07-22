Выпуск Wine 8.13 и пакета для запуска Windows-игр Proton 8.0-3

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Состоялся экспериментальный выпуск открытой реализации WinAPI - Wine 8.13. С момента выпуска версии 8.12 было закрыто 36 отчётов об ошибках и внесено 290 изменений.
Наиболее важные изменения:
- В WineGStreamer добавлена поддержка WoW64, прослойки для запуска 32-разрядных программ в 64-разрядной Windows.
- В jscript.dll добавлена поддержка объекта WeakMap для работы с коллекцией пар ключ/значение, в которых ключ является объектом, к которому может быть прикреплено произвольное значение. Реализованы методы WeakMap.get(), WeakMap.delete(), WeakMap.clear() и WeakMap.has().
- В winevulkan поддержка графического API Vulkan обновлена до версии 1.3.258.
- Добавлены переводы на грузинский язык.
- Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой приложений: Steam, MS Office 2007, Powerpoint 2007, FrameMaker 7.2/8.0,
Kolab E14, Iperf 2.0.8.
- Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр: League of Legends, S.T.A.L.K.E.R., Fallout 3, Total War Shogun 2, Medieval II: Total War, Yu-Gi-Oh! ONLINE 3, AvP 2000, Star Ocean The Last Hope, Kena: Bridge of Spirits, Total Conflict: Resistance, Dying Light 2: Stay Human.
Кроме того, компания Valve опубликовала обновление проекта Proton 8.0-3, основанного на кодовой базе проекта Wine и нацеленного на обеспечение запуска в Linux игровых приложений, созданных для Windows и представленных в каталоге Steam. Наработки проекта распространяются под лицензией BSD. Proton позволяет напрямую запускать в Linux-клиенте Steam игровые приложения, поставляемые только для Windows. Пакет включает в себя реализацию DirectX 9/10/11 (на базе пакета DXVK) и DirectX 12 (на базе vkd3d-proton), работающие через трансляцию вызовов DirectX в API Vulkan, предоставляет улучшенную поддержку игровых контроллеров и возможность использования полноэкранного режима независимо от поддерживаемых в играх разрешений экрана.
Среди изменений в новой версии Proton:
- Добавлена поддержка игр, которые раньше работали только в ветке
Proton Experimental:
- Propnight
- Combat Mission: Battle for Normandy
- Bloodrayne Terminal Cut 1/2
- Breakout 13
- Murasaki Tsurugi
- PooShooter: Toilet Invaders
- Purgo Box
- Olympia Rising
- Summoners War: Chronicles
- Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint
- Minecraft Legends
- Company of Heroes: Battle of Crete
- STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN
- Gunfire: Reborn
- Super Bomberman R
- Добавлена поддержка игры StreetStep: 21st Century Basketball.
- Решены проблемы в играх:
- Witcher 3
- Final Fantasy XIII
- Final Fantasy XIV Online
- Street Fighter 6
- Richman: Classic
- Uru: Complete Chronicles
- Life is Strange Remastered
- Deus Ex: Human Revolution Director's Cut
- Call of Duty 2
- Call of Duty: Black Ops III
- Immortals Fenyx Rising
- Grounded
- Pentiment
- PlanetSide 2
- Madballs in Babo: Invasion
- The Elder Scrolls Online
- Red Dead Redemption 2
- Tales of Berseria
- Nosferatu: The Wrath of Malachi
- Creativerse
- Last Labyrinth
- Lara Croft and the Temple of Osiris
- New World
- Returnal
- Решены проблемы с воспроизведением видео в играх
- Nioh: Complete Edition
- METAL GEAR SOLID V: THE PHANTOM PAIN
- Wo Long: Fallen Dynasty
- Roboquest
- Устранены регрессии, проявившиеся в ветке Proton 8.0 и приведшие к проблемам в играх:
- Grand Theft Auto V
- DJMAX RESPECT V
- Halo: The Master Chief Collection
- BeamNG.drive
- Cafe Stella
- Spider-Man Remastered
- Indiana Jones and The Emperor
- TRAHA Global
- Gears 5
- Doom Eternal
- Включена поддержка nvapi в играх:
- Chernobylite Enhanced Edition
- Dead Space (Remake)
- Forspoken
- Forza Horizon 5
- Hi-Fi Rush
- Marvel's Avengers
- Monster Hunter Rise
- Need For Speed Unbound
- Nioh 2
- Propnight
- Redfall
- Returnal
- Sackboy: A Big Adventure
- SCP: 5K
- Scum
- The Last Of Us Part I
- Watch Dogs Legion
- До версии 2.2-34 обновлена прослойка DXVK, транслирующая вызовы в API Vulkan. VKD3D-Proton, ответвление от vkd3d, созданное Valve для улучшения поддержки Direct3D 12 в Proton, обновлено до версии 2.9-21-. Пакет dxvk-nvapi обновлён до версии 0.6.3-4.