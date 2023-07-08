Выпуск Wine 8.12

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|2.2, Аноним (2), 09:30, 08/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–13 +/–
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Когда же аноним поймёт, что эмуляция ничего не решает, сейчас визде виртуализация - ставьте винду и не парьтесь, донатьте бабло, филите баги, поддерживайте кодом, если умеете.
Вине был хорош, когда не было альтернатив, сейчас она есть в виде виртуалок - они быстрее и надёжнее.
Ни один инженер не выберет эмуляцию (которая типа не эмуляция, заза) при наличии возможности поставить виртуалку.
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|3.4, Аноним (4), 09:32, 08/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это какая интересно виртуалка с Виндой быстрее запуска в Вайне?
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|3.7, Аноним (7), 09:40, 08/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Виртуалка это эмуляция чистой воды, кстати, и сабж трансляция.
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|3.8, Аноним (8), 09:41, 08/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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зачем эти танцы под луной если можно просто поставить винду (лицуху на неё и офис в придачу можно взять на авито в пределах косаря) и не тратить личное время на ляликс? провести его с родными и близкими, например... с возрастом иначе понимаешь цену свободному времени всё-таки
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|3.11, Аноним (1), 09:44, 08/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ты бы матчасть поучил чисто для саморазвития. А то смешно тебя читать.
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|3.17, Аноним (17), 10:24, 08/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А как там дела обстоят с виртуализацией видеокарт? Особенно когда видеокарта одна и её полностью пробросить в виртуалку не вариант?
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|3.19, Аноним (19), 10:25, 08/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Разве виртуализацыя избавляет от необходимости донатить в Майкрософт? 😎
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|3.29, birdie (ok), 11:09, 08/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> они быстрее
Есть туча приложений, которые работают под Wine быстрее, чем под эмуляцией. Я бы даже сказал большинство.
> и надёжнее
Это да, но расходы на disk space и RAM слишком большие.
Запуск приложения может быть значительно медленней, чем через Wine.
Wine приложения работают как родные. В VMWare/VirtualBox есть Seamless Mode, но он кривой до ужаса.
Виртуализированные приложения не могут встроиться в systray; приложения Wine - пожалуйста.
Единственный большой плюс виртуализации - возможность запуска в ней непроверенных программ и вирусов. Ущерба для системы не будет. Под Wine запускать такое крайне опасно.
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|2.6, Аноним (7), 09:35, 08/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Обычно там лютые баги на десяток версий тянутся, поэтому, лучше уж выдержанные. Хотя, некоторые ещё дольше, например, git в нынешних показывает слайдшоу, и я всё уже делал, что можно, только в 4 работает молниеносно.
Ну и, эти бездельники, вместо того, чтобы vulkan child window rendering сделать, занимаются никому не интересным вялым. Сколько лет уже проблеме, когда там вулкан появился?
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|1.3, ИмяХ (?), 09:32, 08/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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С таким темпом развития скоро вайн догонит и перегонит винду. Сами майкрософтовцы будут брать фичи из вайна и встраивать в виндовс.
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|2.18, Ruslan22 (?), 10:25, 08/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот ты удивишься, но я когда-то использовал библиотеки из состава вайна, чтобы ПОД ВИНДОЙ запустить игрушку «космические рейнджеры». Она не хотела работать под семеркой (или восьмеркой) и я нашел рекомендацию взять несколько библиотек от вайна и подложить в папку с игрой.
Т.е. подобное уже есть.
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|3.21, Аноним (8), 10:29, 08/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> взять несколько библиотек от вайна
А можно было бы и c сайта майков скачать нужные, верно? Вопрос риторический, если что.
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|4.24, Ruslan22 (?), 10:45, 08/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не можно было. Прикол был в том, что реализации этих библиотек отличались чем-то, что и позволяло запустить игру. Родные майкрософтовские они уже в системе были.
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|5.27, Аноним (1), 10:52, 08/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Прикол в том что запустить в режиме совместимости с Windows 98/ME у многих тоже работало.
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|6.28, Ruslan22 (?), 10:54, 08/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я рад за многих, но я не стал бы заниматься выкачиванием каких-то библиотек, если бы все решалось галочкой в свойствах экзешника.
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|2.30, birdie (ok), 11:11, 08/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У Wine нет полной совместимости по API даже с Windows 95, не понимаю о чём вы.
Wine не позволяет использовать драйвера Windows, кроме редких, например, USB.
Перегонит в чём конкретно? По номеру версии? Лет через 5, да.
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