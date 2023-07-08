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Выпуск Wine 8.12

08.07.2023 09:26

Состоялся экспериментальный выпуск открытой реализации WinAPI - Wine 8.12. С момента выпуска версии 8.11 было закрыт 31 отчёт об ошибках и внесено 356 изменений.

Наиболее важные изменения:

  • Продолжена работа над добавлением полной поддержка использования Wine в окружениях на базе протокола Wayland без применения XWayland и компонентов X11. В драйвер winewayland.drv добавлена начальная поддержка вывода окон в окружении Wayland.
  • В WineD3D повышена производительность потока команд.
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой приложений: Excel 2016, Rosetta Stone, Reading Counts, World Religions, Parashara's Light Professional 7.0.1, SlingPlayer 1.5, Winamp 5.80, Free Video Converter, SierraChart, Design Doll, Navigraph FMS Data Manager.
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр: Combat Mission Shock Force, Starcraft II, Loading Bay / Harry Potter Magic Awakened.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.winehq.org/announc...)
  2. OpenNews: Выпуск Wine 8.11
  3. OpenNews: Apple представил инструментарий для портирования игр, основанный на Wine
  4. OpenNews: Проект Wine опубликовал Vkd3d 1.7 с реализацией Direct3D 12
  5. OpenNews: Началось продвижение поддержки Wayland в основной состав Wine
  6. OpenNews: В Wine добавлена поддержка HDR для Vulkan
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59403-wine
Ключевые слова: wine
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Обсуждение (25) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:27, 08/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Свежее винище это всегда хорошо.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 09:30, 08/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –13 +/
    Когда же аноним поймёт, что эмуляция ничего не решает, сейчас визде виртуализация - ставьте винду и не парьтесь, донатьте бабло, филите баги, поддерживайте кодом, если умеете.

    Вине был хорош, когда не было альтернатив, сейчас она есть в виде виртуалок - они быстрее и надёжнее.

    Ни один инженер не выберет эмуляцию (которая типа не эмуляция, заза) при наличии возможности поставить виртуалку.

     
     
  • 3.4, Аноним (4), 09:32, 08/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это какая интересно виртуалка с Виндой быстрее запуска в Вайне?
     
  • 3.7, Аноним (7), 09:40, 08/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Виртуалка это эмуляция чистой воды, кстати, и сабж трансляция.
     
  • 3.8, Аноним (8), 09:41, 08/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    зачем эти танцы под луной если можно просто поставить винду (лицуху на неё и офис в придачу можно взять на авито в пределах косаря) и не тратить личное время на ляликс? провести его с родными и близкими, например... с возрастом иначе понимаешь цену свободному времени всё-таки

     
     
  • 4.15, Аноним (1), 10:22, 08/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хобби тоже неплохая тема.
     
  • 3.11, Аноним (1), 09:44, 08/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ты бы матчасть поучил чисто для саморазвития. А то смешно тебя читать.
     
  • 3.17, Аноним (17), 10:24, 08/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А как там дела обстоят с виртуализацией видеокарт? Особенно когда видеокарта одна и её полностью пробросить в виртуалку не вариант?
     
  • 3.19, Аноним (19), 10:25, 08/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Разве виртуализацыя избавляет от необходимости донатить в Майкрософт? 😎
     
  • 3.29, birdie (ok), 11:09, 08/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > они быстрее

    Есть туча приложений, которые работают под Wine быстрее, чем под эмуляцией. Я бы даже сказал большинство.

    >  и надёжнее

    Это да, но расходы на disk space и RAM слишком большие.

    Запуск приложения может быть значительно медленней, чем через Wine.

    Wine приложения работают как родные. В VMWare/VirtualBox есть Seamless Mode, но он кривой до ужаса.

    Виртуализированные приложения не могут встроиться в systray; приложения Wine - пожалуйста.

    Единственный большой плюс виртуализации - возможность запуска в ней непроверенных программ и вирусов. Ущерба для системы не будет. Под Wine запускать такое крайне опасно.

     
  • 2.6, Аноним (7), 09:35, 08/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Обычно там лютые баги на десяток версий тянутся, поэтому, лучше уж выдержанные. Хотя, некоторые ещё дольше, например, git в нынешних показывает слайдшоу, и я всё уже делал, что можно, только в 4 работает молниеносно.

    Ну и, эти бездельники, вместо того, чтобы vulkan child window rendering сделать, занимаются никому не интересным вялым. Сколько лет уже проблеме, когда там вулкан появился?

     
     
  • 3.10, Аноним (1), 09:44, 08/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты и git через вайн запускаешь что ли?
     
     
  • 4.12, Аноним (7), 09:48, 08/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не тот git, вот этот https://en.wikipedia.org/wiki/Glulx
     

  • 1.3, ИмяХ (?), 09:32, 08/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    С таким темпом развития скоро вайн догонит и перегонит винду. Сами майкрософтовцы будут брать фичи из вайна и встраивать в виндовс.
     
     
  • 2.5, Аноним (8), 09:34, 08/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    слышу это уже более 20 лет
     
  • 2.18, Ruslan22 (?), 10:25, 08/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот ты удивишься, но я когда-то использовал библиотеки из состава вайна, чтобы ПОД ВИНДОЙ запустить игрушку «космические рейнджеры». Она не хотела работать под семеркой (или восьмеркой) и я нашел рекомендацию взять несколько библиотек от вайна и подложить в папку с игрой.

    Т.е. подобное уже есть.

     
     
  • 3.21, Аноним (8), 10:29, 08/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > взять несколько библиотек от вайна

    А можно было бы и c сайта майков скачать нужные, верно? Вопрос риторический, если что.

     
     
  • 4.23, Аноним (7), 10:36, 08/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нельзя. Можно было бы исправить код игры, если бы это не было shovelware или если ли бы ты был хотя бы на уровне вот этого чувака https://github.com/Kaldaien
     
  • 4.24, Ruslan22 (?), 10:45, 08/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не можно было. Прикол был в том, что реализации этих библиотек отличались чем-то, что и позволяло запустить игру. Родные майкрософтовские они уже в системе были.
     
     
  • 5.25, Аноним (8), 10:49, 08/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    и даже режим совместимости с 98ой не помог?
     
     
  • 6.26, Ruslan22 (?), 10:51, 08/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Конечно не помог, если я полез в сети искать решение и нашел такое вот)
     
  • 5.27, Аноним (1), 10:52, 08/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Прикол в том что запустить в режиме совместимости с Windows 98/ME у многих тоже работало.
     
     
  • 6.28, Ruslan22 (?), 10:54, 08/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я рад за многих, но я не стал бы заниматься выкачиванием каких-то библиотек, если бы все решалось галочкой в свойствах экзешника.
     
  • 3.22, Аноним (7), 10:32, 08/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я вот это юзал, по-другому в современной венде игра не запускалась (на самом деле часто игры на венде запускаются только через вайн, они иначе не работают) https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=47943
     
  • 2.30, birdie (ok), 11:11, 08/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У Wine нет полной совместимости по API даже с Windows 95, не понимаю о чём вы.

    Wine не позволяет использовать драйвера Windows, кроме редких, например, USB.

    Перегонит в чём конкретно? По номеру версии? Лет через 5, да.

     

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