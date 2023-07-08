Выпуск Wine 8.12

2.2 , Аноним ( 2 ), 09:30, 08/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –13 + / – Когда же аноним поймёт, что эмуляция ничего не решает, сейчас визде виртуализация - ставьте винду и не парьтесь, донатьте бабло, филите баги, поддерживайте кодом, если умеете. Вине был хорош, когда не было альтернатив, сейчас она есть в виде виртуалок - они быстрее и надёжнее. Ни один инженер не выберет эмуляцию (которая типа не эмуляция, заза) при наличии возможности поставить виртуалку.

3.4 , Аноним ( 4 ), 09:32, 08/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это какая интересно виртуалка с Виндой быстрее запуска в Вайне?

3.7 , Аноним ( 7 ), 09:40, 08/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Виртуалка это эмуляция чистой воды, кстати, и сабж трансляция.

3.8 , Аноним ( 8 ), 09:41, 08/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – зачем эти танцы под луной если можно просто поставить винду (лицуху на неё и офис в придачу можно взять на авито в пределах косаря) и не тратить личное время на ляликс? провести его с родными и близкими, например... с возрастом иначе понимаешь цену свободному времени всё-таки 4.15 , Аноним ( 1 ), 10:22, 08/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Хобби тоже неплохая тема.

3.11 , Аноним ( 1 ), 09:44, 08/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Ты бы матчасть поучил чисто для саморазвития. А то смешно тебя читать.

3.17 , Аноним ( 17 ), 10:24, 08/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А как там дела обстоят с виртуализацией видеокарт? Особенно когда видеокарта одна и её полностью пробросить в виртуалку не вариант?

3.19 , Аноним ( 19 ), 10:25, 08/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Разве виртуализацыя избавляет от необходимости донатить в Майкрософт? 😎

3.29 , birdie ( ok ), 11:09, 08/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > они быстрее Есть туча приложений, которые работают под Wine быстрее, чем под эмуляцией. Я бы даже сказал большинство. > и надёжнее Это да, но расходы на disk space и RAM слишком большие. Запуск приложения может быть значительно медленней, чем через Wine. Wine приложения работают как родные. В VMWare/VirtualBox есть Seamless Mode, но он кривой до ужаса. Виртуализированные приложения не могут встроиться в systray; приложения Wine - пожалуйста. Единственный большой плюс виртуализации - возможность запуска в ней непроверенных программ и вирусов. Ущерба для системы не будет. Под Wine запускать такое крайне опасно.

2.6 , Аноним ( 7 ), 09:35, 08/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Обычно там лютые баги на десяток версий тянутся, поэтому, лучше уж выдержанные. Хотя, некоторые ещё дольше, например, git в нынешних показывает слайдшоу, и я всё уже делал, что можно, только в 4 работает молниеносно. Ну и, эти бездельники, вместо того, чтобы vulkan child window rendering сделать, занимаются никому не интересным вялым. Сколько лет уже проблеме, когда там вулкан появился?

3.10 , Аноним ( 1 ), 09:44, 08/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ты и git через вайн запускаешь что ли?

4.12 , Аноним ( 7 ), 09:48, 08/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не тот git, вот этот https://en.wikipedia.org/wiki/Glulx

