Выпуск Wine 8.11

Состоялся экспериментальный выпуск открытой реализации WinAPI - Wine 8.11. С момента выпуска версии 8.10 было закрыто 26 отчётов об ошибках и внесено 221 изменение. Наиболее важные изменения: Продолжено улучшение поддержки ограничения (clipping) перемещения курсора мыши заданной областью на экране.

Добавлена поддержка протокола TLS Alert для отправки другой стороне пакетов с уведомлениями о причинах сбоя согласования соединения TLS.

Увеличено адресное пространство, доступное в WoW64, прослойке для запуска 32-разрядных программ в 64-разрядной Windows.

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой приложений: Microsoft Office, LibreOffice 7.2.0, Lunar Magic 3.33, Framemaker 8, Steam, Ubisoft Connect.

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игры StarCraft II.



