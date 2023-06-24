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Выпуск Wine 8.11

24.06.2023 08:43

Состоялся экспериментальный выпуск открытой реализации WinAPI - Wine 8.11. С момента выпуска версии 8.10 было закрыто 26 отчётов об ошибках и внесено 221 изменение.

Наиболее важные изменения:

  • Продолжено улучшение поддержки ограничения (clipping) перемещения курсора мыши заданной областью на экране.
  • Добавлена поддержка протокола TLS Alert для отправки другой стороне пакетов с уведомлениями о причинах сбоя согласования соединения TLS.
  • Увеличено адресное пространство, доступное в WoW64, прослойке для запуска 32-разрядных программ в 64-разрядной Windows.
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой приложений: Microsoft Office, LibreOffice 7.2.0, Lunar Magic 3.33, Framemaker 8, Steam, Ubisoft Connect.
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игры StarCraft II.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.winehq.org/announc...)
  2. OpenNews: Выпуск Wine 8.10
  3. OpenNews: Apple представил инструментарий для портирования игр, основанный на Wine
  4. OpenNews: Проект Wine опубликовал Vkd3d 1.7 с реализацией Direct3D 12
  5. OpenNews: Компания Valve выпустила Proton 8.0-2, пакет для запуска Windows-игр в Linux
  6. OpenNews: Выпуск VKD3D-Proton 2.9, форка Vkd3d с реализацией Direct3D 12
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59338-wine
Ключевые слова: wine
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Обсуждение (7) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (-), 12:03, 24/06/2023 Скрыто модератором
    		• –5 +/
     
  • 1.2, Аноним (2), 12:33, 24/06/2023 [ответить]  
    		• –2 +/
    > LibreOffice 7.2.0

    Нафейхуа гонять виндовую версию в линуксе?

     
     
  • 2.3, Анониссимус (?), 13:11, 24/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Чтобы обнаружить баги. Много раз уже объясняли.
     
     
  • 3.6, Аноним (6), 13:20, 24/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Баги либреофиса при запуске в вайне?
     
     
  • 4.7, Аноним (6), 13:21, 24/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Нет. Баги вайна при запуске в нем либреофиса.
     
  • 2.4, Аноним (4), 13:12, 24/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Скорей всего чтобы устранить ошибки реализации API которые проявились в этой софтине, но могут проявляться и ещё где нибудь.
     
     
  • 3.8, Аноним (-), 16:42, 24/06/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     

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