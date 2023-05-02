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Компания Valve выпустила Proton 8.0-2, пакет для запуска Windows-игр в Linux

02.05.2023 22:34

Компания Valve опубликовала обновление проекта Proton 8.0-2, основанного на кодовой базе проекта Wine и нацеленного на обеспечение запуска в Linux игровых приложений, созданных для Windows и представленных в каталоге Steam. Наработки проекта распространяются под лицензией BSD.

Proton позволяет напрямую запускать в Linux-клиенте Steam игровые приложения, поставляемые только для Windows. Пакет включает в себя реализацию DirectX 9/10/11 (на базе пакета DXVK) и DirectX 12 (на базе vkd3d-proton), работающие через трансляцию вызовов DirectX в API Vulkan, предоставляет улучшенную поддержку игровых контроллеров и возможность использования полноэкранного режима независимо от поддерживаемых в играх разрешений экрана. Для увеличения производительности многопоточных игр поддерживаются механизмы "esync" (Eventfd Synchronization) и "futex/fsync".

В новой версии решены проблемы в играх Baldur's Gate 3, Divinity: Original Sin: Enhanced Edition, Divinity Original Sin II: Definitive Edition, Path of Exile, Elden Ring, Red Dead Redemption 2. Устранена утечка памяти, проявляющаяся при запуске Trackmania и Ubisoft Connect. Решена проблема с аварийным завершением EA Launcher.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/ValveSoftwa...)
  2. OpenNews: Компания Valve выпустила Proton 8.0, пакет для запуска Windows-игр в Linux
  3. OpenNews: Выпуск VKD3D-Proton 2.8, форка Vkd3d с реализацией Direct3D 12
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59066-proton
Ключевые слова: proton, wine, valve, game
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (9) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 22:39, 02/05/2023 [ответить]  
    		• –11 +/
    Я не перестану это повторять, аноним должен подняться до нашего уровня понимания жизни.

    Не используйте вайн и форки, используйте виртуализацию, она сейчас повсеместна, доступна и эффективна. Донатьте деньги, тестируйте, филите баги, помогайте кодом. Ставьте лицензионную винду, пробрасывайте видюху и спокойно играйте без тормозов и слоя эмуляции, который хрен знает как работает.

    Вайн должен уйти.

     
     
  • 2.2, Шарп (ok), 22:48, 02/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Где ты вторую игровую(!!!) видюху возьмёшь?
     
     
  • 3.4, Tron is Whistling (?), 22:59, 02/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Взять-то не проблема, в большинстве обычного хлама её поставить будет некуда.

    А учитывая размеры современных видюх (4090 3 с хвостом слота !!! занимает) - такое даже я в свой кейс и на свою плату вторую уже не поставлю никак, потому что один слот из 7 необходимых мест звуковухой занят.

     
     
  • 4.7, Tron is Whistling (?), 23:03, 02/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    (и к сожалению по расположению слот такой, что разве что однослотовую затычку второй видюхой втыкать, но она ж даже браузер нормально не потянет :D)
     
  • 2.3, дохтурЛол (?), 22:58, 02/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Нет.
    Я хочу, чтоб винда ушла.
     
  • 2.6, _RORO_ (ok), 23:03, 02/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > без тормозов

    Как раз на виртуалке будут тормоза, в отличие от wine
    >слоя эмуляции, который хрен знает как работает

    Главное что работает. Игры это не проф. софт, и баги в них не влекут за собой серъёзных последствий. Тем более proton используется гораздо большим количеством людей после выпуска steam deck, а значит valve будет вкладывать больше усилий в его усовершенствование

     
     
  • 3.8, Tron is Whistling (?), 23:05, 02/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Не, на виртуалке с прямым пробросом железа всё будет ок.
    Но для этого надо вторую видюху, что есть лютый геморрой.
    В таких случаях резоннее гонять винду, а линухи крутить под Hyper-V, что я собственно на домашнем десктопе и делаю.
     

  • 1.5, Илья (??), 23:00, 02/05/2023 [ответить]  
    		• +/
    Dark souls 3 не заработал на нём. Единственная игра, которую я купил.

    Ну вы поняли 😏

     
     
  • 2.9, НяшМяш (ok), 23:23, 02/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://www.protondb.com/app/374320

    573 отчёта, статус золото, самые старые отчёты о работоспособности 5-летней давности.

    Да, мы всё поняли.

     
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