Компания Valve выпустила Proton 8.0-2, пакет для запуска Windows-игр в Linux

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|1.1, Аноним (1), 22:39, 02/05/2023 [ответить]
|–11 +/–
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Я не перестану это повторять, аноним должен подняться до нашего уровня понимания жизни.
Не используйте вайн и форки, используйте виртуализацию, она сейчас повсеместна, доступна и эффективна. Донатьте деньги, тестируйте, филите баги, помогайте кодом. Ставьте лицензионную винду, пробрасывайте видюху и спокойно играйте без тормозов и слоя эмуляции, который хрен знает как работает.
Вайн должен уйти.
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|3.4, Tron is Whistling (?), 22:59, 02/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Взять-то не проблема, в большинстве обычного хлама её поставить будет некуда.
А учитывая размеры современных видюх (4090 3 с хвостом слота !!! занимает) - такое даже я в свой кейс и на свою плату вторую уже не поставлю никак, потому что один слот из 7 необходимых мест звуковухой занят.
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|4.7, Tron is Whistling (?), 23:03, 02/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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(и к сожалению по расположению слот такой, что разве что однослотовую затычку второй видюхой втыкать, но она ж даже браузер нормально не потянет :D)
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|2.6, _RORO_ (ok), 23:03, 02/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> без тормозов
Как раз на виртуалке будут тормоза, в отличие от wine
>слоя эмуляции, который хрен знает как работает
Главное что работает. Игры это не проф. софт, и баги в них не влекут за собой серъёзных последствий. Тем более proton используется гораздо большим количеством людей после выпуска steam deck, а значит valve будет вкладывать больше усилий в его усовершенствование
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|3.8, Tron is Whistling (?), 23:05, 02/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Не, на виртуалке с прямым пробросом железа всё будет ок.
Но для этого надо вторую видюху, что есть лютый геморрой.
В таких случаях резоннее гонять винду, а линухи крутить под Hyper-V, что я собственно на домашнем десктопе и делаю.
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|1.5, Илья (??), 23:00, 02/05/2023 [ответить]
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Dark souls 3 не заработал на нём. Единственная игра, которую я купил.
Ну вы поняли 😏
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