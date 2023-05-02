Компания Valve выпустила Proton 8.0-2, пакет для запуска Windows-игр в Linux

Компания Valve опубликовала обновление проекта Proton 8.0-2, основанного на кодовой базе проекта Wine и нацеленного на обеспечение запуска в Linux игровых приложений, созданных для Windows и представленных в каталоге Steam. Наработки проекта распространяются под лицензией BSD.

Proton позволяет напрямую запускать в Linux-клиенте Steam игровые приложения, поставляемые только для Windows. Пакет включает в себя реализацию DirectX 9/10/11 (на базе пакета DXVK) и DirectX 12 (на базе vkd3d-proton), работающие через трансляцию вызовов DirectX в API Vulkan, предоставляет улучшенную поддержку игровых контроллеров и возможность использования полноэкранного режима независимо от поддерживаемых в играх разрешений экрана. Для увеличения производительности многопоточных игр поддерживаются механизмы "esync" (Eventfd Synchronization) и "futex/fsync".

В новой версии решены проблемы в играх Baldur's Gate 3, Divinity: Original Sin: Enhanced Edition, Divinity Original Sin II: Definitive Edition, Path of Exile, Elden Ring, Red Dead Redemption 2. Устранена утечка памяти, проявляющаяся при запуске Trackmania и Ubisoft Connect. Решена проблема с аварийным завершением EA Launcher.



