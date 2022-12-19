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Выпуск VKD3D-Proton 2.8, форка Vkd3d с реализацией Direct3D 12

19.12.2022 13:34

Компания Valve опубликовала выпуск VKD3D-Proton 2.8, ответвления от кодовой базы vkd3d, созданного для улучшения поддержки Direct3D 12 в пакете для запуска игр Proton. В VKD3D-Proton поддерживаются специфичные для Proton изменения, оптимизации и улучшения для более качественной работы Windows-игр на базе Direct3D 12, которые пока не приняты в основной состав vkd3d. Из отличий также отмечается ориентация на использование современных расширений Vulkan и возможностей свежих выпусков графических драйверов для достижения полной совместимости с Direct3D 12.

В новой версии:

  • Добавлена поддержка Vulkan-расширения VK_EXT_descriptor_buffer, применение которого позволило заметно снизить нагрузку на CPU.
  • Переписана реализация виртуальных фреймбуферов (SwapChain). Изменения позволили обеспечить более точное управление задержками и кадрами при помощи расширения VK_KHR_present_wait и снизить нагрузку на CPU в основном потоке.
  • Решены проблемы в играх Hitman III, Witcher 3, Spiderman Remastered: Miles Morales, Borderlands 3, Age of Empires IV, Resident Evil Village.

Дополнительно можно отметить обновление проекта GE-Proton7, в рамках которого энтузиастами формируются независимые от компании Valve расширенные сборки пакета для запуска Windows-приложений Proton, отличающиеся более свежей версией Wine, задействованием FFmpeg в FAudio и включением дополнительных патчей, решающих проблемы в различных игровых приложениях. В версии Proton GE 43 осуществлён переход на свежую кодовую базу Wine, dxvk, proton, protonfix и vkd3d (из Git), перенесены исправления для решения проблем в играх Immortals: Fenyx, Baldur's Gate 3, Gears 5, Witcher 3

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/GloriousEgg...)
  2. OpenNews: Кандидат в релизы Wine 8.0 и релиз vkd3d 1.6
  3. OpenNews: Выпуск VKD3D-Proton 2.7, форка Vkd3d с реализацией Direct3D 12
  4. OpenNews: Компания Valve выпустила Proton 7.0-5, пакет для запуска Windows-игр в Linux
  5. OpenNews: Выпуск Wine 7.21 и GE-Proton7-41
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58356-proton
Ключевые слова: proton, vkd3d
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Обсуждение (4) RSS
  • 1, neon1ks (ok), 13:44, 19/12/2022 [ответить]  
    		• +2 +/
    > Witcher 3

    Это уже проблемы переиздания или предыдущей версии?

     
     
  • 2, Аноним (2), 14:04, 19/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    да
     
  • 3, commiethebeastie (ok), 14:44, 19/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Переиздания, старый был на DX11.
     

  • 4, Аноним (4), 15:31, 19/12/2022 [ответить]  
    		• +/
    Ну и хорошо.
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=58287
     
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