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Проект Wine выпустил Vkd3d 1.3 с реализацией Direct3D 12

03.03.2022 10:23

После полутора лет разработки проект Wine опубликовал выпуск пакета vkd3d 1.3 с реализацией Direct3D 12, работающей через трансляцию вызовов в графический API Vulkan. В состав пакета входят библиотеки libvkd3d с реализаций Direct3D 12, libvkd3d-shader c транслятором 4 и 5 модели шейдеров и libvkd3d-utils с функциями для упрощения портирования приложений Direct3D 12, а также набор демонстрационных примеров, включая порт glxgears на Direct3D 12. Код проекта распространяется под лицензией LGPLv2.1.

Библиотека libvkd3d поддерживает большую часть возможностей Direct3D 12, включая средства для графики и вычислений, очереди и списки команд, дескрипторы и дескрипторы кучи, корневые подписи, неупорядоченный доступ, Sampler-ы, сигнатуры команд, корневые константы, непрямую (indirect) отрисовку, методы Clear*() и Copy*().

В libvkd3d-shader реализована трансляция байткода 4 и 5 моделей шейдеров в промежуточное представление SPIR-V. Поддерживаются вершинные, пиксельные, тесселяционные, вычислительные и простые геометрические шейдеры, сериализация и десериализация корневой подписи. Из шейдерных инструкций реализованы арифметические, атомарные и битовые операции, операторы сравнения и управления потоком передачи данных, инструкции sample, gather и load, операции неупорядоченного доступа (UAV, Unordered Access View).

Среди наиболее значительных новшеств в Vkd3d 1.3 выделяются:

  • Добавлена начальная поддержка компиляции и препроцессинга шейдеров на языке HLSL (High-Level Shader Language), предоставляемом начиная с DirectX 9.0.
  • Добавлена поддержка массивов дескрипторов, определённых в модели шейдеров 5.1.
  • Обеспечена поддержка операций с числами с плавающей запятой двойной точности в шейдерах, непрямой адресации для тесселяционных шейдеров, экспорта трафаретов из шейдеров, модификатора шейдеров "precise" и глобальных барьеров для ресурсов в памяти.
  • Реализована возможность дизассемблирования шейдеров Direct3D из байткода в ассемблерное представление.
  • Добавлена поддержка разбора старого формата байткода Direct3D, применяемого в моделях шейдеров Direct3D 1, 2 и 3.
  • В libvkd3d добавлены такие возможности Direct3D 12, как корневые сигнатуры, счётчики просмотра с неупорядоченным доступом, логические операторы слияния для вывода, режим адресации текстур mirror_once. Добавлена структура vkd3d_host_time_domain_info.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.winehq.org/news/20...)
  2. OpenNews: Компания Valve выпустила Proton 7.0, пакет для запуска Windows-игр в Linux
  3. OpenNews: Выпуск Bottles 2022.1.28, пакета для организации запуска Windows-приложений в Linux
  4. OpenNews: Стабильный релиз Wine 7.0
  5. OpenNews: Проект Wine выпустил Vkd3d 1.2 с реализацией Direct3D 12
  6. OpenNews: Выпуск VKD3D-Proton 2.5, форка Vkd3d с реализацией Direct3D 12
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56795-vkd3d
Ключевые слова: vkd3d, wine, direct3d
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Обсуждение (12) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:00, 03/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    Можно позапускать всякое ретро. Вспомнить, каково это, когда язычки банок вместо денег...
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 12:26, 03/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    12 директx и старьё сложно использовать в одном предложении.
     
     
  • 3.11, Аноним (11), 12:37, 03/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я бы не назвал игры 10 летней давности актуальными.
     

  • 1.2, А где же каменты (?), 11:17, 03/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Может кто-нибудь объяснить в чем разница между этими вулканами, директ икс, директ 3д, опен глэйд?
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 11:29, 03/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Реализацией.
     
  • 2.4, Аноним (4), 11:36, 03/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да. Википедия
     
  • 2.12, Аноним (12), 12:56, 03/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Такая же, как между языками программирования - результат один, графика.

    Vulkan/D3D 12 похожи больше всего на C.
    OpenGL/D3D <=11 похожи больше на, скажем, Java.

    Есть ещё Metal от Apple - там вроде что-то среднее.

    Glide умер сто лет назад.

    // b.

     

  • 1.5, Аноним (5), 11:42, 03/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >корневые подписи

    Сигнатуры. Подписи - это ЭЦП. Тут - сигнатуры, как в "сигнатура функции".

     
     
  • 2.8, Аноним (8), 12:08, 03/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А я читал новость и думал: "что за бред я только что прочитал?"
     

  • 1.6, Аноним (6), 11:51, 03/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >После полутора лет разработки

    Это сейчас звучит как из Мавзолея вытащили...

     
     
  • 2.7, Аноним (8), 12:03, 03/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это хорошо или плохо?
     

  • 1.9, Аноним (10), 12:17, 03/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я чета снова на 4х вернулся,быстрее работает,на моем калькуляторе и никаких dx12 не надо.
     
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