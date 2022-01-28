Выпуск Bottles 2022.1.28, пакета для организации запуска Windows-приложений в Linux

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|3.9, AleksK (ok), 22:09, 30/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+17 +/–
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Пользователи макос с самой покупки устройства сидят на ibottle
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|4.21, Урри (ok), 22:47, 30/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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при чем за свои деньги.
хотя может им наоборот это нравится?
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|5.28, Аноним (28), 23:21, 30/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Неужели он глупее линуксоидов, собирающий из исходников, выясняющий версии тулкитов м т.д. и т.п.?
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|2.8, Skullnet (ok), 21:59, 30/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Продукты Adobe уже работают?
Продукты Adobe даже на винде нормально не работают.
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|1.4, Аноним (4), 21:18, 30/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Forza Horizon 5 Она только-только вышла,еще не все постримить успели даже. Видимо все же очень много людей вино используют.
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|2.6, Аноним (6), 21:24, 30/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Да уже несколько лет как единственное что не работает в новых играх это mediafoundation.
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|3.38, adolfus (ok), 01:05, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Можно подумать, что кроме игр ничего под виндовсами нет, что имело бы смысл запускать в линукс. Игры, вообще, последнее дело, о чем нужно думать -- никто не мешает дуалбут иметь для геймодрочерства.
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|4.41, Аноним (6), 01:42, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Разговор был про игры, с софтом возможны варианты в зависимости от количества костылей и критичности заюзанных недокументированных фич. А ещё с дотнетом не всё гладко.
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|1.5, Аноним (5), 21:19, 30/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
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> Программа поставляется в формате Flatpak и в пакетах для Arch Linux
что как бы намекает, в каком дистре лучший пакетный менеджер и под что разрабам проще всего деплоить. не чета всяким убунтам и их клонам типа альта
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|2.11, Аноним (11), 22:29, 30/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Мне кажется, кто на чём сидит, тот под то и опакечивает. Никакой связи с простотой. Я вот ебилды пишу...
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|3.15, НяшМяш (ok), 22:32, 30/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Помнится первая версия появилась сначала для elementary OS. Видимо разрабы один раз попробовали и решили больше с дебианоподобными не связываться.
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|2.22, Урри (ok), 22:49, 30/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Под арч очень легко опакечивать - тым-тым и ты в ауре.
Под дебиан полтора года сиди жди и то не получится.
Под войд еще легко. Вообще у войда лучший подход к поддержке репозитария.
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|2.25, flexagoon (ok), 23:09, 30/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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в AUR и Nixpkgs проще всего делать пакеты. Не просто это два самых больших репозитория.
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|1.12, Аноним (12), 22:30, 30/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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> Python
Эталонное не нужно. Что вообще за мода пилить GUI к Wine на нем? Это прям показатель того, как автор относится к своей поделке - работка на пару вечерков и забвение через несколько месяцев.
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|3.34, Аноним (34), 00:08, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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на readline.
символы графические, потому что пиксели, поэтому из них тоже GUI.
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|1.19, X86 (ok), 22:44, 30/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Все эти проекты по-моему только деградируют. Вот раньше лет 10 назад был wine и все. Запускаешь программу или установщик и оно запускается или устанавливается. Не надо никаких танцев с бубнами с выбором приложений и установкой галочек. А сейчас попробовал этот winetrix - ничего не запустилось.
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|1.35, Аноним (35), 00:14, 31/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ребята, наверное, молодцы, но я юзаю только натив. Поддержи, так сказать, рублём тех, кто поддерживает твою ось.
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|2.45, какработать (?), 03:18, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как так? А как же Свобода?
Запустил (если удалось) на бутылочке крякнутый виндософт - значит освободил программу от векового рабства.
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|1.40, Аноним (40), 01:39, 31/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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А как так вышло, что в прекрасной системе Линукс вдруг понадобилось запустить что-то созданное для никчемной винды? Кто пояснит?
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|2.52, Аноним (52), 04:34, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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К примеру, игра Hearts of Iron IV, как ни странно, запускается гораздо быстрее в linux mint, чем в windows, да и fps больше
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|1.42, Аноним (42), 02:20, 31/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Программа предоставляет интерфейс для управления префиксами,
Хватит извращений. Нужно ставить всё в один префикс, и всё тут.
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|1.43, Аноним (43), 03:08, 31/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Круто, звучит так, как-будто под линукс сделали менеджер пакетов для виндовых прилоежний раньше чем для винды, непакетныймереджерwinget не предлагать.
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|1.51, Вася (??), 03:51, 31/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Прикольно, но всё это уже давно есть в CrossOver, который для Линукса можно на халяву скачать бесплатно с торрентов. Вот то, что у них есть AppImage это прикольно, да.
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