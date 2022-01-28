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Выпуск Bottles 2022.1.28, пакета для организации запуска Windows-приложений в Linux

30.01.2022 10:49

Представлен выпуск проекта Bottles 2022.1.28, развивающего приложение для упрощения установки, настройки и запуска Windows-приложений в Linux на базе Wine или Proton. Программа предоставляет интерфейс для управления префиксами, определяющими Wine-окружение и параметры для запуска приложений, а также инструменты для установки зависимостей, необходимых для корректной работы запускаемых программ. Код проекта написан на языке Python и распространяется под лицензией GPLv3. Программа поставляется в формате Flatpak и в пакетах для Arch Linux.

Вместо скрипта Winetricks в Bottles для установки дополнительных библиотек применяется полноценная система управления зависимостями, работа которой напоминает управление зависимостями в пакетных менеджерах дистрибутивов. Для запускаемого Windows-приложения определяется список зависимостей (DLL-библиотеки, шрифты, runtime и т.п.), которые необходимо загрузить и установить для нормальной работы, при том, что у каждой зависимости могут быть свои зависимости.

Bottles предоставляет репозиторий с информацией о зависимостях для различных программ и библиотек, а также инструментарий для централизованного управления зависимостями. Все установленные зависимости отслеживаются, поэтому при удалении программы, можно удалить и связанные зависимости, если они не используются для запуска других приложений. Подобный подход позволяет обойтись без установки отдельной версии Wine для каждого приложения и использовать единое Wine-окружение для запуска как можно большего числа приложений.

Для работы с Windows-префиксами в Bottles применяется концепция окружений, предоставляющих готовые настройки, библиотеки и зависимости для определённого класса приложений. Предлагаются базовые окружения: Gaming - для игр, Software - для прикладных программ и Custom - чистое окружение для проведения собственных экспериментов. В окружении для игр включены DXVK, VKD3D, Esync, на системах с гибридной графикой активирована дискретная графическая карта, а в PulseAudio включены настройки для улучшения качества звука. В окружении для приложений включены настройки, подходящие как для мультимедийных программ, так и офисных приложений.

При необходимости можно установить несколько разных версий wine, proton и dxvk, и на лету переключаться между ними. Возможен импорт окружений из других менеджеров Wine, таких как Lutris и PlayOnLinux. Окружения запускаются с использованием sandbox-изоляции, отделены от основной системы и имеют доступ только в необходимым данным в домашнем каталоге. Предоставляется поддержка версионного контроля, автоматически сохраняющего состояние перед установкой каждой новой зависимости и позволяющего откататься на одно из прошлых состояний в случае проблем.

Среди изменений в новом выпуске:

  • Добавлен новый бэкенд для управления Wine, состоящий из трех компонентов: WineCommand, WineProgram и Executor.
  • Предложено несколько обработчиков WineProgram:
    • reg, regedit - для работы с реестром, позволяет одним вызовом менять несколько ключей.
    • net - для управления сервисами.
    • wineserver - для проверки работы управляющего процесса Bottles.
    • start, msiexec и cmd - для работы с ярлыками .lnk и файлами .msi/.batch.
    • taskmgr - менеджер задач.
    • wineboot, winedbg, control, winecfg.
  • Реализован менеджер исполнения (Executor), при запуске исполняемого файла автоматически вызывающий необходимый обработчик в зависимости от расширения файла (.exe, .lnk, .batch, .msi).
  • Предоставлена возможность запуска команд в полном или сокращённом окружении.
  • Добавлена поддержка синхронизации с использованием системного вызова futex_waitv (Futex2), появившегося в ядре Linux 5.16. Добавлен обработчик Caffe, основанный на Wine 7 и поддерживающий механизм синхронизации Futex2.
  • Для инсталляторов реализована возможность изменения файлов конфигурации (json, ini, yaml).
  • Добавлена поддержка скрытия элементов в списке программ.
  • Добавлен новый диалог для показа содержимого файлов-манифестов для зависимостей и инсталляторов.
  • В список доступных инсталляторов добавлена функция поиска.



Дополнительно можно отметить публикацию выпуска проекта Proton 7.1-GE-1, в рамках которого энтузиастами формируются независимые от компании Valve расширенные сборки пакета для запуска Windows-приложений Proton, отличающиеся более свежей версией Wine, задействованием FFmpeg в FAudio и включением дополнительных патчей, решающих проблемы в различных игровых приложениях.

В новой версии Proton GE осуществлён переход на Wine 7.1 с патчами из Wine-staging 7.1 (в официальном Proton продолжает использоваться Wine 6.3). Перенесены все изменения из git-репозиториев проектов vkd3d-proton, dxvk и FAudio. Решены проблемы в играх Forza Horizon 5, Resident Evil 5, Persona 4 Golden, Progressbar95 и Elder Scrolls Online.

  1. Главная ссылка к новости (https://usebottles.com/blog/re...)
  2. OpenNews: Новая версия Wine Launcher 1.4.46 - инструмента для запуска Windows игр через Wine
  3. OpenNews: Компания Valve выпустила Proton 6.3-8, пакет для запуска Windows-игр в Linux
  4. OpenNews: Стабильный релиз Wine 7.0
  5. OpenNews: Выпуск платформы Lutris 0.5.9 для упрощения доступа к играм из Linux
  6. OpenNews: Новая версия пакета PlayOnLinux 4.3
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56606-bottles
Ключевые слова: bottles, wine, proton, game
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Обсуждение (50) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 20:50, 30/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –7 +/
    Продукты Adobe уже работают? Или продолжаем сидеть на MacOS?
     
     
  • 2.2, Александр (??), 20:53, 30/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    удали свой мак ос
     
  • 2.3, Онаним (?), 21:06, 30/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +29 +/
    Не хотите макос - сядьте на bottles.
     
     
  • 3.9, AleksK (ok), 22:09, 30/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +17 +/
    Пользователи макос с самой покупки устройства сидят на ibottle
     
     
  • 4.21, Урри (ok), 22:47, 30/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    при чем за свои деньги.
    хотя может им наоборот это нравится?
     
     
  • 5.28, Аноним (28), 23:21, 30/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Неужели он глупее линуксоидов, собирающий из исходников, выясняющий версии тулкитов м т.д. и т.п.?
     
  • 2.8, Skullnet (ok), 21:59, 30/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Продукты Adobe уже работают?

    Продукты Adobe даже на винде нормально не работают.

     
     
  • 3.13, Прохожий (??), 22:30, 30/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В чем это выражается?
     
  • 3.27, Аноним (28), 23:13, 30/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну учитывая что первые версии были мод Apple.
     
  • 3.46, какработать (?), 03:22, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А помните эти маки пузатые разноцветные с ЭЛТ? Вы же о них сейчас вспоминали?
     
     
  • 4.47, Аноним (47), 03:30, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    powermac? Addobe ещё в 80-х на первых маках был.
     

  • 1.4, Аноним (4), 21:18, 30/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Forza Horizon 5 Она только-только вышла,еще не все постримить успели даже. Видимо все же очень много людей вино используют.
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 21:24, 30/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Да уже несколько лет как единственное что не работает в новых играх это mediafoundation.
     
     
  • 3.38, adolfus (ok), 01:05, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно подумать, что кроме игр ничего под виндовсами нет, что имело бы смысл запускать в линукс. Игры, вообще, последнее дело, о чем нужно думать -- никто не мешает дуалбут иметь для геймодрочерства.
     
     
  • 4.41, Аноним (6), 01:42, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Разговор был про игры, с софтом возможны варианты в зависимости от количества костылей и критичности заюзанных недокументированных фич. А ещё с дотнетом не всё гладко.
     

  • 1.5, Аноним (5), 21:19, 30/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    > Программа поставляется в формате Flatpak и в пакетах для Arch Linux

    что как бы намекает, в каком дистре лучший пакетный менеджер и под что разрабам проще всего деплоить. не чета всяким убунтам и их клонам типа альта

     
     
  • 2.10, Аноним (10), 22:27, 30/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Скорее больше никуда не умеют
     
  • 2.11, Аноним (11), 22:29, 30/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мне кажется, кто на чём сидит, тот под то и опакечивает. Никакой связи с простотой. Я вот ебилды пишу...
     
     
  • 3.15, НяшМяш (ok), 22:32, 30/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Помнится первая версия появилась сначала для elementary OS. Видимо разрабы один раз попробовали и решили больше с дебианоподобными не связываться.
     
  • 2.17, Аноним (17), 22:41, 30/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ага. А тем временем по соседству
    https://github.com/GloriousEggroll/proton-ge-custom/

    "Please also note I do not provide the flatpak of proton-GE, and I do not provide the AUR version of proton-GE. I will not assist with those."

     
  • 2.18, VINRARUS (ok), 22:43, 30/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Flatpak использует чучело Ubuntu ;)
     
  • 2.22, Урри (ok), 22:49, 30/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Под арч очень легко опакечивать - тым-тым и ты в ауре.
    Под дебиан полтора года сиди жди и то не получится.

    Под войд еще легко. Вообще у войда лучший подход к поддержке репозитария.

     
     
  • 3.50, Аноним (50), 03:42, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    арч макаке бесполезно что либо объяснять
     
  • 2.25, flexagoon (ok), 23:09, 30/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в AUR и Nixpkgs проще всего делать пакеты. Не просто это два самых больших репозитория.
     
     
  • 3.36, самокатофил (?), 00:31, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Nixpkgs
    >проще

    :-}

     

  • 1.12, Аноним (12), 22:30, 30/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    > Python

    Эталонное не нужно. Что вообще за мода пилить GUI к Wine на нем? Это прям показатель того, как автор относится к своей поделке - работка на пару вечерков и забвение через несколько месяцев.

     
     
  • 2.14, Прохожий (??), 22:31, 30/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Тебе шашечки или ехать?
     
     
  • 3.16, Аноним (12), 22:32, 30/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мне проекты, которые имеют потенциал.
     
     
  • 4.32, Корец (?), 23:53, 30/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только вот чем ты будешь раскрывать этот потанцевал?
     
     
  • 5.33, Аноним (33), 00:05, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Мышенькой
     
  • 2.24, Аноним (24), 23:06, 30/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А на чём надо пилить GUI?
     
     
  • 3.26, Аноним (28), 23:12, 30/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Пилить надо на Ncurses https://ru.wikipedia.org/wiki/Ncurses
     
     
  • 4.30, Аноним (30), 23:33, 30/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Таки да, лучше на ncurses, чем на говнотыке.
     
  • 4.37, Аноним (24), 00:56, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хорошая шутка, но речь про GUI, а не TUI.
     
  • 3.29, Аноним (29), 23:30, 30/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Tcl/Tk
     
  • 3.34, Аноним (34), 00:08, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    на readline.
    символы графические, потому что пиксели, поэтому из них тоже GUI.
     

  • 1.19, X86 (ok), 22:44, 30/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Все эти проекты по-моему только деградируют. Вот раньше лет 10 назад был wine и все. Запускаешь программу или установщик и оно запускается или устанавливается. Не надо никаких танцев с бубнами с выбором приложений и установкой галочек. А сейчас попробовал этот winetrix - ничего не запустилось.
     
  • 1.20, VINRARUS (ok), 22:45, 30/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    И чем оно лучше PlayOnLinux?
     
  • 1.31, Аноним (31), 23:44, 30/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Отлично. Ибо удобно и годно.
     
  • 1.35, Аноним (35), 00:14, 31/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ребята, наверное, молодцы, но я юзаю только натив. Поддержи, так сказать, рублём тех, кто поддерживает твою ось.
     
  • 1.39, Аноним (39), 01:19, 31/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Чтобы запускать программы Виндовз, надо пользоваться Виндовз.
     
     
  • 2.45, какработать (?), 03:18, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как так? А как же Свобода?
    Запустил (если удалось) на бутылочке крякнутый виндософт - значит освободил программу от векового рабства.
     

  • 1.40, Аноним (40), 01:39, 31/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    А как так вышло, что в прекрасной системе Линукс вдруг понадобилось запустить что-то созданное для никчемной винды? Кто пояснит?
     
     
  • 2.44, какработать (?), 03:15, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так уж повелось с тёмных веков. Беда, несчастье и стыд.. нескончаемый.
     
  • 2.52, Аноним (52), 04:34, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    К примеру, игра Hearts of Iron IV, как ни странно, запускается гораздо быстрее в linux mint, чем в windows, да и fps больше
     

  • 1.42, Аноним (42), 02:20, 31/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Программа предоставляет интерфейс для управления префиксами,

    Хватит извращений. Нужно ставить всё в один префикс, и всё тут.

     
  • 1.43, Аноним (43), 03:08, 31/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Круто, звучит так, как-будто под линукс сделали менеджер пакетов для виндовых прилоежний раньше чем для винды, непакетныймереджерwinget не предлагать.
     
     
  • 2.49, Аноним (52), 03:38, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    winget это и есть пакетный менеджер
     

  • 1.48, Аноним (52), 03:37, 31/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Тот же Lutris с другим интерфейсом, разницы никакой
     
  • 1.51, Вася (??), 03:51, 31/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Прикольно, но всё это уже давно есть в CrossOver, который для Линукса можно на халяву скачать бесплатно с торрентов. Вот то, что у них есть AppImage это прикольно, да.
     

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