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Новая версия Wine Launcher 1.4.46 - инструмента для запуска Windows игр через Wine

23.02.2021 12:05

Доступен новый выпуск проекта Wine Launcher, развивающего Sandbox-окружение для запуска Windows-игр. Среди основных особенностей: изолированность от системы, отдельный Wine и Prefix для каждой игры, сжатие в образы SquashFS для экономии места, современный стиль лаунчера, автоматическая фиксация изменений в каталоге Prefix и генерация из этого патчей. Код проекта распространяется под лицензией GPLv3.

Значимые изменения по сравнению с прошлой публикации:

  • Добавлена поддержка мультимедийного сервера PipeWire.
  • Добавлена установка VKD3D Proton.
  • Добавлена установка Media Foundation.
  • Улучшен алгоритм сжатия Squashfs, скорость чтения увеличилась на ~35%.
  • Реализовано автодополнение команд Winetricks
  • Добавлены оптимизации производительности видео драйверов NVIDIA и Mesa.
  • Добавлен режим отладки "env debug=1 ./start".
  • MangoHud обновлён до версии 0.6.1.
  • Исправлена совместимость с применяемым по умолчанию префиксом в Proton.
  • Добавлена проверка загруженного Wine на совместимость с текущей ОС. У Wine теперь отображается требуемая минимальная версия Glibc.
  • Исправлен запуск на Debian 10.
  • Добавлено автоматическое извлечение пиктограммы из exe-файла.
  • Добавлена База Данных конфигураций игр.
  • Добавлен раздел "Мои патчи", предназначенный для обмена готовыми патчами между разными сборками Wine Launcher.
  • Незначительно обновлён дизайн.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/hitman249/w...)
  2. OpenNews: Wine Launcher - новый инструмент для запуска игр через Wine
  3. OpenNews: Стабильный релиз Wine 6.0
  4. OpenNews: Доступен мультимедийный сервер PipeWire 0.3, идущий на смену PulseAudio
  5. OpenNews: Выпуск Wine 6.2, Wine staging 6.2 и Proton 5.13-6
  6. OpenNews: Новая версия пакета PlayOnLinux 4.3
Автор новости: hitman249
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54638-wine
Ключевые слова: wine, launcher
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Обсуждение (19) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, gavr (ok), 16:42, 23/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну почему чистый JS c Vue, я не говорю про натив GTK, ну хотя бы типизацию в виде TS/Flow.
     
     
  • 2.7, Попугай Кеша (?), 17:02, 23/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Пряморукому джигиту TS не нужен
     
     
  • 3.13, заминированный тапок (ok), 17:30, 23/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    равно как и чистый JS на десктопе
     

  • 1.2, Аноним (2), 16:43, 23/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Добавлена поддержка мультимедийного сервера PipeWire

    ТЕперь заживём

     
  • 1.3, Аноним (3), 16:53, 23/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Я люблю смузи
     
     
  • 2.6, Попугай Кеша (?), 17:02, 23/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Возьми с полки пирожок
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 17:11, 23/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    панкейк
    или чего там к смузи :)
     

  • 1.4, Аноним (4), 16:53, 23/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ещё раз - это не проект от winehq. По-хорошему надо его переименовать, чтобы не вводить в заблуждение. А пока название сбивает с толку, не публиковать никаких новостей об очередном ланчере.
     
  • 1.5, Аноним (5), 17:00, 23/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    (не)скушный лаунчер для (не)осиляторов
     
     
  • 2.15, moze (ok), 17:33, 23/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А почему собственно и нет? Не всем охота в дебри вайна лезть, если "все для людей"..
     

  • 1.8, Нанобот (ok), 17:04, 23/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > современный стиль лаунчера
    > env debug=1 ./start

    Правило взаимоисключающих абзацев соблюдено

     
  • 1.10, Аноним (10), 17:20, 23/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    > отдельный Wine и Prefix для каждой игры

    Костыль. Если одна игра работает лучше с одними настройками Wine, а другая с другими - значит это Wine кривой. Нужно допиливать до максимально качественной эмуляции винды и не будет нужно таких костылей.

    > сжатие в образы SquashFS для экономии места

    Полный бред при том, что в наше время и так всё уже сжато-пережато и место давно не дефицит.

     
     
  • 2.17, Аноним (17), 17:41, 23/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На SSD вполне дефицит. Несколько игрушек и терабайтный накопитель забит
     

  • 1.11, Интернет_Герой (?), 17:27, 23/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот еще пачка открытых ланчеров на любой вкус:
    - Lutris: https://lutris.net/
    - Gamehub: https://tkashkin.tk/projects/gamehub/
    - PlayOnLinux: https://www.playonlinux.com
    - Phoenicis: https://www.phoenicis.org/
    - Proton: https://github.com/ValveSoftware/Proton
     
  • 1.12, Пупкин (?), 17:30, 23/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Будто бы отдельный конфиг прям таки буст даёт игре. И почему для этого вдруг мало текстового конфиг файла? Без дублирования однотипных библ. И так Стим захламляет комп, но тут выдумали второй захламлятор. Что кстати звучно - Wine Zahlamlyator.
     
  • 1.14, Аноним (14), 17:30, 23/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну какие игры, когда даже такое недоразумение как xinv3d (космические захватчики мля), весом в 70kb так систему нагружают, даже ютюб в 1080 так процессор не нагревает
     
     
  • 2.18, Аноним (18), 17:47, 23/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Обычные игры 2021 года, купил и играешь без проблем (благодаря dxvk). Проблемы только с играми на mediafoundation. И в тех где музыка в mp3. И геймпады работают только с костылями. И античитов нет, поэтому только синглплеер. А так всё прекрасно.
     

  • 1.16, Аноним (18), 17:40, 23/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это тупо. Я пришёл к тому, что несколько префиксов с отличающимися настройками/версиями софта в окружении делят настройки приложений между собой, а файлы так и вовсе хардлинки (все эти гигабайты шрифтов и всё остальное). Отличаются только файлы реестра и разные настройки (типа установленной mediafoundation которая почти всегда не работает и ломает остальные приложения). А сквашфс это лажа.
     
  • 1.19, rvs2016 (ok), 17:48, 23/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Когда Wine допилят так, чтобы Active Worlds не делился на 2 окна с отделением 3D-окна от основного окна браузера?
     
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