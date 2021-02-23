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|1.1, gavr (ok), 16:42, 23/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ну почему чистый JS c Vue, я не говорю про натив GTK, ну хотя бы типизацию в виде TS/Flow.
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|1.2, Аноним (2), 16:43, 23/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Добавлена поддержка мультимедийного сервера PipeWire
ТЕперь заживём
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|1.4, Аноним (4), 16:53, 23/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Ещё раз - это не проект от winehq. По-хорошему надо его переименовать, чтобы не вводить в заблуждение. А пока название сбивает с толку, не публиковать никаких новостей об очередном ланчере.
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|2.15, moze (ok), 17:33, 23/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А почему собственно и нет? Не всем охота в дебри вайна лезть, если "все для людей"..
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|1.8, Нанобот (ok), 17:04, 23/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> современный стиль лаунчера
> env debug=1 ./start
Правило взаимоисключающих абзацев соблюдено
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|1.10, Аноним (10), 17:20, 23/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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> отдельный Wine и Prefix для каждой игры
Костыль. Если одна игра работает лучше с одними настройками Wine, а другая с другими - значит это Wine кривой. Нужно допиливать до максимально качественной эмуляции винды и не будет нужно таких костылей.
> сжатие в образы SquashFS для экономии места
Полный бред при том, что в наше время и так всё уже сжато-пережато и место давно не дефицит.
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|2.17, Аноним (17), 17:41, 23/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На SSD вполне дефицит. Несколько игрушек и терабайтный накопитель забит
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|1.12, Пупкин (?), 17:30, 23/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Будто бы отдельный конфиг прям таки буст даёт игре. И почему для этого вдруг мало текстового конфиг файла? Без дублирования однотипных библ. И так Стим захламляет комп, но тут выдумали второй захламлятор. Что кстати звучно - Wine Zahlamlyator.
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|1.14, Аноним (14), 17:30, 23/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ну какие игры, когда даже такое недоразумение как xinv3d (космические захватчики мля), весом в 70kb так систему нагружают, даже ютюб в 1080 так процессор не нагревает
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|2.18, Аноним (18), 17:47, 23/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Обычные игры 2021 года, купил и играешь без проблем (благодаря dxvk). Проблемы только с играми на mediafoundation. И в тех где музыка в mp3. И геймпады работают только с костылями. И античитов нет, поэтому только синглплеер. А так всё прекрасно.
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|1.16, Аноним (18), 17:40, 23/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Это тупо. Я пришёл к тому, что несколько префиксов с отличающимися настройками/версиями софта в окружении делят настройки приложений между собой, а файлы так и вовсе хардлинки (все эти гигабайты шрифтов и всё остальное). Отличаются только файлы реестра и разные настройки (типа установленной mediafoundation которая почти всегда не работает и ломает остальные приложения). А сквашфс это лажа.
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|1.19, rvs2016 (ok), 17:48, 23/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Когда Wine допилят так, чтобы Active Worlds не делился на 2 окна с отделением 3D-окна от основного окна браузера?
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