> отдельный Wine и Prefix для каждой игры

Костыль. Если одна игра работает лучше с одними настройками Wine, а другая с другими - значит это Wine кривой. Нужно допиливать до максимально качественной эмуляции винды и не будет нужно таких костылей.

> сжатие в образы SquashFS для экономии места

Полный бред при том, что в наше время и так всё уже сжато-пережато и место давно не дефицит.

