Выпуск Wine 7.1 и Wine staging 7.1

Состоялся экспериментальный выпуск открытой реализации Win32 API - Wine 7.1. С момента выпуска 7.0 было закрыто 42 отчёта об ошибках и внесено 408 изменений. Напомним, что начиная с ветки 2.x проект Wine перешёл на схему нумерации версий, в которой каждый стабильный релиз приводит к увеличению первой цифры в номере версии (6.0.0, 7.0.0), а обновления к стабильным релизам выпускаются с изменением третьей цифры (7.0.1, 7.0.2, 7.0.3). Экспериментальные версии, развиваемые в процессе подготовки следующего значительного релиза, выпускаются с изменением второй цифры (7.1, 7.2, 7.3). Наиболее важные изменения: Добавлена поддержка графического API Vulkan 1.3.

Решена серия проблем с темами оформления.

Улучшена поддержка протокола WebSocket.

Улучшено отсечение курсора на платформе macOS.

В IDL-компилятор внесены исправления для улучшения поддержки C++.

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр: Age of Empires 3, Final fantasy 7, Arx Fatalis, Rising Kingdoms, Far Cry 5, X3 Albion Prelude, Gothic 1, WRC 7, Project CARS 2, Sekiro.

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой приложений: TeamViewer 15.x, Word 2003, WinOffice Pro 5.3, Freeoffice, Siemens SIMATIC STEP 7, Netbeans 6.x, eRightSoft SUPER v2009-b35, Peachtree Pro Accounting 2007, 7-zip. Дополнительно можно отметить формирование выпуска проекта Wine Staging 7.1, в рамках которого формируются расширенные сборки Wine, включающие не полностью готовые или рискованные патчи, пока непригодные для принятия в основную ветку Wine. По сравнению с Wine в Wine Staging предоставляется 561 дополнительный патч. В новом выпуске осуществлена синхронизация с кодовой базой Wine 7.1. В основной состав Wine переведено 3 патча, связанных с реализацией callback-уведомлений в xactengine, добавлением WSAIoctl SIO_IDEAL_SEND_BACKLOG_QUERY в ws2_32 и задействованием динамически индексируемых (bindless) текстур для GLSL-шейдеров в wined3d. Обновён патч для поддержки NVIDIA CUDA. Также опубликован выпуск прослойки DXVK 1.9.4, предоставляющей реализацию DXGI (DirectX Graphics Infrastructure), Direct3D 9, 10 и 11, работающую через трансляцию вызовов в API Vulkan. DXVK может применяться для запуска 3D-приложений и игр в Linux при помощи Wine, выступая в качестве более высокопроизводительной альтернативы встроенных в Wine реализаций Direct3D 9/10/11, работающих поверх OpenGL. В новой версии DXVK: По умолчанию активирован режим строгой эмуляции вычислений с плавающей запятой в D3D9 на системах с будущими версиями Vulkan-драйвера RADV, что позволят добиться повышения точности и производительности при отрисовке.

Улучшено распределение памяти и сокращено потребление памяти в играх, использующих несколько процессов или устройств D3D.

Решена проблема с использованием видеопамяти на GPU NVIDIA с RBAR (Resizable BAR) при включении настройки dxvk.shrinkNvidiaHvvHeap.

Удалена устаревшая опция для отключения OpenVR.

Включены оптимизации производительности и добавлена поддержка технологии реалистичного масштабирования DLSS для игры God of War.



