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Выпуск Wine 7.1 и Wine staging 7.1

29.01.2022 09:41

Состоялся экспериментальный выпуск открытой реализации Win32 API - Wine 7.1. С момента выпуска 7.0 было закрыто 42 отчёта об ошибках и внесено 408 изменений. Напомним, что начиная с ветки 2.x проект Wine перешёл на схему нумерации версий, в которой каждый стабильный релиз приводит к увеличению первой цифры в номере версии (6.0.0, 7.0.0), а обновления к стабильным релизам выпускаются с изменением третьей цифры (7.0.1, 7.0.2, 7.0.3). Экспериментальные версии, развиваемые в процессе подготовки следующего значительного релиза, выпускаются с изменением второй цифры (7.1, 7.2, 7.3).

Наиболее важные изменения:

  • Добавлена поддержка графического API Vulkan 1.3.
  • Решена серия проблем с темами оформления.
  • Улучшена поддержка протокола WebSocket.
  • Улучшено отсечение курсора на платформе macOS.
  • В IDL-компилятор внесены исправления для улучшения поддержки C++.
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр: Age of Empires 3, Final fantasy 7, Arx Fatalis, Rising Kingdoms, Far Cry 5, X3 Albion Prelude, Gothic 1, WRC 7, Project CARS 2, Sekiro.
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой приложений: TeamViewer 15.x, Word 2003, WinOffice Pro 5.3, Freeoffice, Siemens SIMATIC STEP 7, Netbeans 6.x, eRightSoft SUPER v2009-b35, Peachtree Pro Accounting 2007, 7-zip.

Дополнительно можно отметить формирование выпуска проекта Wine Staging 7.1, в рамках которого формируются расширенные сборки Wine, включающие не полностью готовые или рискованные патчи, пока непригодные для принятия в основную ветку Wine. По сравнению с Wine в Wine Staging предоставляется 561 дополнительный патч.

В новом выпуске осуществлена синхронизация с кодовой базой Wine 7.1. В основной состав Wine переведено 3 патча, связанных с реализацией callback-уведомлений в xactengine, добавлением WSAIoctl SIO_IDEAL_SEND_BACKLOG_QUERY в ws2_32 и задействованием динамически индексируемых (bindless) текстур для GLSL-шейдеров в wined3d. Обновён патч для поддержки NVIDIA CUDA.

Также опубликован выпуск прослойки DXVK 1.9.4, предоставляющей реализацию DXGI (DirectX Graphics Infrastructure), Direct3D 9, 10 и 11, работающую через трансляцию вызовов в API Vulkan. DXVK может применяться для запуска 3D-приложений и игр в Linux при помощи Wine, выступая в качестве более высокопроизводительной альтернативы встроенных в Wine реализаций Direct3D 9/10/11, работающих поверх OpenGL.

В новой версии DXVK:

  • По умолчанию активирован режим строгой эмуляции вычислений с плавающей запятой в D3D9 на системах с будущими версиями Vulkan-драйвера RADV, что позволят добиться повышения точности и производительности при отрисовке.
  • Улучшено распределение памяти и сокращено потребление памяти в играх, использующих несколько процессов или устройств D3D.
  • Решена проблема с использованием видеопамяти на GPU NVIDIA с RBAR (Resizable BAR) при включении настройки dxvk.shrinkNvidiaHvvHeap.
  • Удалена устаревшая опция для отключения OpenVR.
  • Включены оптимизации производительности и добавлена поддержка технологии реалистичного масштабирования DLSS для игры God of War.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.winehq.org/announc...)
  2. OpenNews: Стабильный релиз Wine 7.0
  3. OpenNews: Выпуск WineVDM 0.8, прослойки для запуска 16-разрядных приложений Windows
  4. OpenNews: В Wayland-драйвере для Wine появилась поддержка Vulkan и многомониторных конфигураций
  5. OpenNews: Компания Valve выпустила Proton 6.3-8, пакет для запуска Windows-игр в Linux
  6. OpenNews: Выпуск DXVK 1.9.3, реализации Direct3D 9/10/11 поверх API Vulkan
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56603-wine
Ключевые слова: wine, dxvk
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Обсуждение (57) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, васёк (?), 09:53, 29/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –10 +/
    эх, в ядро бы линукса этот функционал перенести
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 09:58, 29/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    нИнада
     
  • 2.4, Simon Bright (?), 10:01, 29/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Зачем тащить всё подряд в ядро ? Это приведёт только к тому, что оно распухнет, и станет неповоротливым. Хочется последние билды Wine зашитые в систему - сделай свой тарболл с RootFS
     
     
  • 3.6, Аноним (6), 10:17, 29/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > оно распухнет, и станет неповоротливым

    вы это про монолит? да как бы по определению так)

     
     
  • 4.28, Аноним (28), 11:21, 29/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Есть методика по работе с монолитом. Называется «не пихать туда все что ни попадя» научно доказанная и апробированная методика.
     
  • 4.54, arthi747 (ok), 16:07, 29/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нэт. Ядро линя само по себе по сравнению с остальными довольно компактное. А вот из-за тонны драйверов и прочей ботвы распухает. Еще и вино туда вкрячить не хватало.
     
  • 3.34, Аноним (34), 12:07, 29/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Хочется последние билды Wine зашитые в систему - сделай свой тарболл с RootFS

    Реквестирую советы и мануалы от практиков, делавших что-то подобное.

     
  • 2.5, Аноним (5), 10:01, 29/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    с дуба упал?!
     
  • 2.7, Аноним Анонимный (?), 10:17, 29/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Может ещё эмулятор андроида в ядро засунуть?)
     
     
  • 3.8, Аноним (8), 10:21, 29/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И PowerShell.
     
     
  • 4.23, Zenitur (ok), 11:12, 29/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    И животноводство!
     
     
  • 5.50, suffix (ok), 15:35, 29/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Всё не надо - достаточно декоративное свиноводство добавить !
     
  • 3.9, кк (?), 10:23, 29/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    dosemu
     
     
  • 4.30, Аноним (30), 11:26, 29/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    kvm и так в ядре, как и костыли специально для dosemu
     
  • 3.51, Аноним (51), 16:01, 29/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я вот наоборот хочу, чтобы на андроиде нормально линух энв вертеть
     
  • 2.37, ryoken (ok), 12:23, 29/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Туда что-то зачастили таскать всякое в последнее время. ДОС что ли вспомнили...
     
  • 2.71, Типичный анон (?), 19:30, 29/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Производительности это не поможет, а вот уязвимостей добавит прилично.
     

  • 1.3, самокатофил (?), 10:00, 29/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    >Решена серия проблем с темами оформления.

    Не похоже.

    Chicago ван лав.

     
  • 1.10, Аноним (10), 10:28, 29/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    этот богомезкий manage file associations отключили бы по дефлоту. как же задолбало открывать файлы во всяких вендоблокнотах и недоослах после создания нового префикса.
     
     
  • 2.24, Аноним (30), 11:15, 29/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я бы на это не рассчитывал особо. Он существует, чтобы доставлять попоболь хомякам -- иных объяснений у меня нет.
     
  • 2.44, НяшМяш (ok), 14:04, 29/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Нужно wine.inf модифицировать, чтобы отключить эту гадость. Примерно как здесь https://www.newalive.net/237-kak-otklyuchit-associaciyu-faylov-v-wine.html
     

  • 1.11, Аноним (11), 10:30, 29/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Как там сейчас с поддержкой Wayland'a?
     
     
  • 2.55, arthi747 (ok), 16:10, 29/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почти готов. Если отдельную графу включить то можно юзать. Если не вкл то свертывается в никуда и тогда только wineserver -k.
     

  • 1.13, InuYasha (??), 10:43, 29/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Вот бы весь прыщовник (по крайней мере - кеды) выглядел как первый скрин ( https://dl.winehq.org/share/images/wwn/winecfg_old_theme.png )
    Ни тормозов, ни 9 png-картинок на каждую кнопку, ни дебильных скруглений. Только чистый функционал, быстро и чётко...
     
     
  • 2.20, RAMbug (?), 11:05, 29/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    С данным предложением необходимо выступить в Редмонде и Купертино, тогда и прыщовник начнёт копировать правильные вещи.
     
  • 2.32, Аноним (32), 12:00, 29/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Вот бы весь прыщовник с такими советами ушел бы уже на винду.
     
  • 2.38, Kusb (?), 12:47, 29/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А вторая тема хуже? Та, которая ниже.
     
  • 2.53, Аноним (53), 16:06, 29/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Gnome 1 копировал Windows 98
    https://i.redd.it/ot43tkjjehm61.png
    http://hardline.ru/download/1502/full.gif
    https://en.wikipedia.org/wiki/GNOME#/media/File:GNOME_1.0_(1999,_03)_with_GNOM

    KDE 1 копировал Windows 95.
    https://ru.wikipedia.org/wiki/K_Desktop_Environment_1#/media/%D0%A4&

    Equinox Desktop Environment (EDE)
    Вполне себе клон Win98
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Equinox_Desktop_Environment#/media/%D0%;A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:EDE_1.0.2_with_XFT.png

    То есть можно поставить EDE на линух или фряху, но они продолжают сидеть на десятке и маках зачем-то. Когда же уже запретят продукцию Microsoft и Apple.

     

  • 1.17, Шарп (ok), 10:59, 29/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Когда уже ещкейп фром краков завезут?
     
     
  • 2.29, Аноним (29), 11:23, 29/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Никогда.
     

  • 1.36, ИмяХ (?), 12:13, 29/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >>Решена серия проблем с темами оформления.

    То есть в "стабильном" выпуске 7.0 были какие-то неисправленные проблемы с темами оформления. В чем же тогда его "стабильность"?

     
     
  • 2.39, Kusb (?), 12:48, 29/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Wine скорее не про стабильность. Печально, но правда.
     

  • 1.40, Ананоним (?), 13:08, 29/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ээээ... Стесняюсь спросить, это что, экспериментальный выпуск теперь "стабильнее" стабильного недельной давности?
     
     
  • 2.41, Аноним (10), 13:39, 29/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    welcome to the internet i'll be your guide
     

  • 1.42, Аноним (42), 13:44, 29/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Справа картинка- какбудто окно из Windows 3.11 для рабочих групп
     
     
  • 2.59, Vasyan2 (ok), 16:24, 29/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лучше та что выше.
     

  • 1.43, Аноним (43), 14:02, 29/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Никто не в курсе, можно ли на Wine натянуть тему Aero из Windows 7? Всегда получалось только Luna от Windows XP завезти
     
     
  • 2.47, Кэп (?), 14:25, 29/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    - Oткапываешь какой-нибудь WM c темой под Aero
    - Oткапываешь троян с темой Aero для XP
    - Натягиваешь
    - Осонаешь что темы в Wine не нужны


     
     
  • 3.57, Аноним (57), 16:15, 29/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Для идиотов: самая главная фишка aero - это theming для controls Windows приложений.

    Ничего в Линуксе это сделать не может.

    // b.

     
  • 2.48, Ананоним (?), 15:16, 29/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А шо, они уже починили недостаточный размер буфера для загрузки темы, экспортированной из Windows XP?
     
  • 2.56, Аноним (57), 16:14, 29/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://bugs.winehq.org/show_bug.cgi?id=52481

    Тоже стало интересно - добавил feature request.

     
  • 2.62, Аноним (53), 17:08, 29/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чтобы на Вин7 ставить кастомные темы, надо модифицировать системные файлы. Может тут то же принцип сработает.
     

  • 1.45, Аноним (-), 14:04, 29/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    EVE Online починили? На 6 версии работало, на 7 сломалось
     
  • 1.46, Аноним (57), 14:12, 29/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Решена серия проблем с темами оформления.

    Thanks to me :-)

    // b.

     
  • 1.49, Ананоним (?), 15:17, 29/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кажется они бесцельно скитаются по болоту, вот-вот трясина их затянет навсегда.
     
  • 1.52, Аноним (52), 16:04, 29/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    >Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой приложений: TeamViewer 15.x, Word 2003, WinOffice Pro 5.3, Freeoffice, Siemens SIMATIC STEP 7, Netbeans 6.x, eRightSoft SUPER v2009-b35, Peachtree Pro Accounting 2007, 7-zip.

    А баг в openmpt до сих пор с 200-какого-то года исправить не могут. А ещё говорят развитие...

     
     
  • 2.58, Аноним (57), 16:18, 29/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Для особо одарённых: 95% коммитов в Wine идут для поддержки приложений, за которые платят CodeWeavers её коммерческие клиенты. Если что-то с "200-какого-то года исправить не могут" то это значит, что ваше что-то никому на хрен не нужно. Вы можете открыть support request, кинуть CodeWeavers денежку и проблема будет исправлена оперативно. То, что это open source, не обозначает, что можно стать freeloader и вонять в комментариях.

    В качестве альтернативы вы можете купить ключ для десяточки за десять баксов и радоваться жизни.

    // b.

     
     
  • 3.60, Аноним (30), 17:07, 29/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но десяточка ведь стоит 350 американских долларов, что там предлагают за 10?
     
     
  • 4.63, Аноним (57), 17:16, 29/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Но десяточка ведь стоит 350 американских долларов, что там предлагают за 10?

    Пошёл на*й.

    https://www.keysfan.com/microsoft-windows-10-pro-key.html

    $7.23

    Windows 10 PRO

     
     
  • 5.64, Аноним (30), 17:29, 29/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это не те, которые ворованные и отзываются при желании левой пятки? Или это те, которыми отмывают краденное баблишко? Как оно, сидеть на ворованной системе и спонсировать таких же воров?
     
     
  • 6.65, Аноним (57), 17:44, 29/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Использую такие ключи больше 7 лет - НИ ОДИН не отозвали.

    Эти ключи рекламируют на сайтах: neowin (USA), techpowerup (EU) и туче других, которые дорожат репутацией и только в роисси я слышу такое говно.

    Ещё раз: пошёл на*й.

    // b.

     
     
  • 7.66, Аноним (30), 17:48, 29/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну-ну, репутация. На западе кстати очень любят бытовые фрод и мошенничество, если, скажем, цену меняют в зависимости от айпи страны подключения, будь уверен, это будут активно использовать. А потом ой, меня то за что. А у других при этом всё нормально, ага. Кто тебя из под шконки выпустил кстати? Ну-ка на место.

     
     
  • 8.68, Аноним (57), 18:17, 29/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Просто пошёл на й, трепло, 6ыgло и просто врун От тебя только вонь ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.70, Аноним (30), 18:47, 29/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну иди, раз так хочешь Вонь скорее всего от тебя, ты же в параше моешься и там ... текст свёрнут, показать
     
  • 3.67, Ivan_83 (ok), 18:10, 29/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нафига тратить деньги на вин10, когда винсервер работает бесплатно, нужно только в планировщик засунуть одну строчку для запуска родной же утилиты с правильными ключами.
     

  • 1.61, Шигорин (?), 17:07, 29/01/2022 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     
  • 1.69, Аноним (69), 18:32, 29/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Фу бл@ть!
     

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