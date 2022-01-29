Выпуск Wine 7.1 и Wine staging 7.1

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|2.4, Simon Bright (?), 10:01, 29/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Зачем тащить всё подряд в ядро ? Это приведёт только к тому, что оно распухнет, и станет неповоротливым. Хочется последние билды Wine зашитые в систему - сделай свой тарболл с RootFS
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|3.6, Аноним (6), 10:17, 29/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> оно распухнет, и станет неповоротливым
вы это про монолит? да как бы по определению так)
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|4.28, Аноним (28), 11:21, 29/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Есть методика по работе с монолитом. Называется «не пихать туда все что ни попадя» научно доказанная и апробированная методика.
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|4.54, arthi747 (ok), 16:07, 29/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Нэт. Ядро линя само по себе по сравнению с остальными довольно компактное. А вот из-за тонны драйверов и прочей ботвы распухает. Еще и вино туда вкрячить не хватало.
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|3.34, Аноним (34), 12:07, 29/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Хочется последние билды Wine зашитые в систему - сделай свой тарболл с RootFS
Реквестирую советы и мануалы от практиков, делавших что-то подобное.
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|5.50, suffix (ok), 15:35, 29/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Всё не надо - достаточно декоративное свиноводство добавить !
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|3.51, Аноним (51), 16:01, 29/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я вот наоборот хочу, чтобы на андроиде нормально линух энв вертеть
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|2.37, ryoken (ok), 12:23, 29/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Туда что-то зачастили таскать всякое в последнее время. ДОС что ли вспомнили...
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|1.10, Аноним (10), 10:28, 29/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
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этот богомезкий manage file associations отключили бы по дефлоту. как же задолбало открывать файлы во всяких вендоблокнотах и недоослах после создания нового префикса.
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|2.24, Аноним (30), 11:15, 29/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я бы на это не рассчитывал особо. Он существует, чтобы доставлять попоболь хомякам -- иных объяснений у меня нет.
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|2.55, arthi747 (ok), 16:10, 29/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Почти готов. Если отдельную графу включить то можно юзать. Если не вкл то свертывается в никуда и тогда только wineserver -k.
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|2.20, RAMbug (?), 11:05, 29/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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С данным предложением необходимо выступить в Редмонде и Купертино, тогда и прыщовник начнёт копировать правильные вещи.
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|2.32, Аноним (32), 12:00, 29/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Вот бы весь прыщовник с такими советами ушел бы уже на винду.
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|1.36, ИмяХ (?), 12:13, 29/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>>Решена серия проблем с темами оформления.
То есть в "стабильном" выпуске 7.0 были какие-то неисправленные проблемы с темами оформления. В чем же тогда его "стабильность"?
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|2.39, Kusb (?), 12:48, 29/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Wine скорее не про стабильность. Печально, но правда.
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|1.40, Ананоним (?), 13:08, 29/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ээээ... Стесняюсь спросить, это что, экспериментальный выпуск теперь "стабильнее" стабильного недельной давности?
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|1.43, Аноним (43), 14:02, 29/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Никто не в курсе, можно ли на Wine натянуть тему Aero из Windows 7? Всегда получалось только Luna от Windows XP завезти
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|2.47, Кэп (?), 14:25, 29/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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- Oткапываешь какой-нибудь WM c темой под Aero
- Oткапываешь троян с темой Aero для XP
- Натягиваешь
- Осонаешь что темы в Wine не нужны
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|3.57, Аноним (57), 16:15, 29/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Для идиотов: самая главная фишка aero - это theming для controls Windows приложений.
Ничего в Линуксе это сделать не может.
// b.
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|2.48, Ананоним (?), 15:16, 29/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А шо, они уже починили недостаточный размер буфера для загрузки темы, экспортированной из Windows XP?
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|2.62, Аноним (53), 17:08, 29/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Чтобы на Вин7 ставить кастомные темы, надо модифицировать системные файлы. Может тут то же принцип сработает.
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|1.52, Аноним (52), 16:04, 29/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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>Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой приложений: TeamViewer 15.x, Word 2003, WinOffice Pro 5.3, Freeoffice, Siemens SIMATIC STEP 7, Netbeans 6.x, eRightSoft SUPER v2009-b35, Peachtree Pro Accounting 2007, 7-zip.
А баг в openmpt до сих пор с 200-какого-то года исправить не могут. А ещё говорят развитие...
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|2.58, Аноним (57), 16:18, 29/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Для особо одарённых: 95% коммитов в Wine идут для поддержки приложений, за которые платят CodeWeavers её коммерческие клиенты. Если что-то с "200-какого-то года исправить не могут" то это значит, что ваше что-то никому на хрен не нужно. Вы можете открыть support request, кинуть CodeWeavers денежку и проблема будет исправлена оперативно. То, что это open source, не обозначает, что можно стать freeloader и вонять в комментариях.
В качестве альтернативы вы можете купить ключ для десяточки за десять баксов и радоваться жизни.
// b.
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|3.60, Аноним (30), 17:07, 29/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Но десяточка ведь стоит 350 американских долларов, что там предлагают за 10?
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|5.64, Аноним (30), 17:29, 29/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это не те, которые ворованные и отзываются при желании левой пятки? Или это те, которыми отмывают краденное баблишко? Как оно, сидеть на ворованной системе и спонсировать таких же воров?
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|6.65, Аноним (57), 17:44, 29/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Использую такие ключи больше 7 лет - НИ ОДИН не отозвали.
Эти ключи рекламируют на сайтах: neowin (USA), techpowerup (EU) и туче других, которые дорожат репутацией и только в роисси я слышу такое говно.
Ещё раз: пошёл на*й.
// b.
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|7.66, Аноним (30), 17:48, 29/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну-ну, репутация. На западе кстати очень любят бытовые фрод и мошенничество, если, скажем, цену меняют в зависимости от айпи страны подключения, будь уверен, это будут активно использовать. А потом ой, меня то за что. А у других при этом всё нормально, ага. Кто тебя из под шконки выпустил кстати? Ну-ка на место.
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|9.70, Аноним (30), 18:47, 29/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну иди, раз так хочешь Вонь скорее всего от тебя, ты же в параше моешься и там ... текст свёрнут, показать
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|3.67, Ivan_83 (ok), 18:10, 29/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нафига тратить деньги на вин10, когда винсервер работает бесплатно, нужно только в планировщик засунуть одну строчку для запуска родной же утилиты с правильными ключами.
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