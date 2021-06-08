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В Wayland-драйвере для Wine появилась поддержка Vulkan и многомониторных конфигураций

08.06.2021 23:36

Компания Collabora представила улучшенный вариант Wayland-драйвера, позволяющего запускать через Wine приложения, использующие GDI и OpenGL/DirectX, напрямую в окружении на базе Wayland, без применения прослойки XWayland и избавившись от привязки Wine к протоколу X11. Продолжается обсуждение с разработчиками Wine вопроса включения поддержки Wayland в ветку Wine Staging с последующим переносом в основной состав Wine.

В новой версии:

  • Добавлена поддержка графического API Vulkan, в том числе для управления окнами (изменения размера, полноэкранный вывод и т.п.). API Vulkan может использоваться как напрямую, так и для реализации возможностей Direct3D через применение WineD3D или DXVK.
  • Добавлена поддержка многомониторных конфигураций. Поддерживается динамическое добавление и удаление мониторов, изменение разрешения и режима для каждого монитора, масштабирование для HiDPI.
  • Обеспечена работа с экранами с высокой плотностью пикселей (HiDPI).
  • Добавлена поддержка ограничения границ курсора (clipping) и относительного перемещения курсора.
  • Реализована обработка раскладок клавиатур в Wayland.





  1. Главная ссылка к новости (https://www.collabora.com/news...)
  2. OpenNews: Обновление драйвера Wayland для Wine
  3. OpenNews: Компания Collabora представила Wayland-драйвер для Wine
  4. OpenNews: Wine адаптирован для работы с использованием Wayland
  5. OpenNews: Реализация OpenGL поверх DirectX достигла совместимости с OpenGL 3.3 и принята в состав Mesa
  6. OpenNews: В Xwayland добавлена поддержка аппаратного ускорения на системах с GPU NVIDIA
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55289-wine
Ключевые слова: wine, wayland
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Обсуждение (4) RSS
  • 1, Аноним (1), 23:52, 08/06/2021 [ответить]  
    		• +3 +/
    Ждём мнение экспертов опеннета насчёт ненужности Wayland
     
     
  • 2, Аноним (2), 00:10, 09/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всё верно сказал.
     

  • 3, Аноним (3), 00:12, 09/06/2021 [ответить]  
    		• +/
    '''Добавлена поддержка многомониторных конфигураций. Поддерживается динамическое добавление и удаление мониторов, изменение разрешения и режима для каждого монитора, масштабирование для HiDPI.'''
    Вот это надо, а то устал мучаться с 4к ноутбуком 14" и 2к монитором на 27"
     
  • 4, pablo1488 (ok), 00:14, 09/06/2021 [ответить]  
    		• +/
    а я буквально три дня назад любился на убунте три дня, не робили 4 моника, потом осенило и переключился с Wayland при логине на олдскул - и вуаля, все робит .
     
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