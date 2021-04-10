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В Xwayland добавлена поддержка аппаратного ускорения на системах с GPU NVIDIA

10.04.2021 11:40

В кодовую базу XWayland, DDX-компонента (Device-Dependent X), обеспечивающего запуск X.Org Server для выполнения X11-приложений в окружениях на базе Wayland, приняты изменения, позволяющие задействовать аппаратное ускорение отрисовки на системах с проприетарными графическими драйверами NVIDIA.

Судя по проведённым разработчиками тестам, после включения указанных патчей производительность OpenGL и Vulkan в X-приложениях, запущенных при помощи XWayland, почти не отличается от запуска под управлением обычного X-сервера. Изменения подготовлены сотрудником компании NVIDIA. В самом драйвере NVIDIA поддержка компонентов, необходимых для использования ускорения в Xwayland, появится в одном из следующих выпусков, предполагается, что в ветке 470.x.

Дополнительно можно отметить несколько других событий, связанных с графическим стеком Linux:

  • Разработчики Wayland планируют переименовать основную ветку во всех своих репозиториях с "master" на "main", так как слово "master" считается последнее время неполиткорректным, напоминает о рабстве и воспринимается как оскорбительное некоторыми участниками сообщества. В свою очередь, сообщество freedesktop.org решило по умолчанию для новых проектов использовать репозиторий 'main' вместо 'master'.

    Интересно, что нашлись и противники указанной идеи. В частности, Ян Энгельгардт (Jan Engelhardt), сопровождающий более 500 пакетов в openSUSE, назвал высказанные GitHub и SFC аргументы в пользу замены "master" на "main" лицемерием и двойными стандартами. Он предложил оставить всё как есть и сосредоточить внимание на продолжении разработки, а не создании беспорядка со сменой имён. По мнению Яна, для тех кто не может смириться с термином "master" можно просто обеспечить работу двух веток с идентичным состоянием коммитов, и обойтись без ломки устоявшегося уклада.

  • В Mesa-драйвере lavapipe, предназначенном для программной отрисовки и использующем LLVM для генерации кода, реализована поддержка графического API Vulkan 1.1 и отдельных возможностей из спецификации Vulkan 1.2 (ранее в lavapipe полноценно поддерживался только OpenGL). Отмечается, что драйвер успешно проходит все тесты , охватывающие новые возможности Vulkan 1.1, но пока проваливает те же тесты для Vulkan 1.0, что мешает его официальной сертификации на предмет поддержки Vulkan.
  • Опубликован инструментарий Vgpu_unlock, позволяющий активировать поддержку vGPU на некоторых потребительских видеокартах NVIDIA Geforce и Quadro, официально vGPU не поддерживающих, но основанных на том же чипе, что и более дорогие карты Tesla (функциональность виртуального GPU ограничена программно).
  • Представлена начальная реализация нового открытого драйвера PanVk, предоставляющего поддержку графического API Vulkan для GPU ARM Mali Midgard и Bifrost. PanVk развивается сотрудниками компании Collabora и позиционируется как продолжение развития проекта Panfrost, обеспечивающего поддержку OpenGL.
  • Опубликован выпуск драйвера xf86-input-libinput 1.0.0, предоставляющего обвязку над Libinput, унифицированным стеком для работы с устройствами ввода. В окружениях на базе X-сервера драйвер xf86-input-libinput может использоваться вместо отдельных драйверов evdev и synaptics. Ключевым изменением в версии 1.0.0 является переход на лицензию MIT.


  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Выпуск XWayland 21.1.0, компонента для запуска X11-приложений в Wayland-окружениях
  3. OpenNews: Обновление драйвера Wayland для Wine
  4. OpenNews: Выпуск проприетарного драйвера NVIDIA 460.32
  5. OpenNews: В Ubuntu 21.04 решено включить Wayland по умолчанию
  6. OpenNews: Доступен Wayland 1.19
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54942-xwayland
Ключевые слова: xwayland, nvidia
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Анонимс (?), 12:17, 10/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ну вот и свершилось, виндекопец настал
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 12:27, 10/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > переименовать основную ветку во всех своих репозиториях с "master" на "main"

    да... теперь точно веднекапец.

     

  • 1.2, Аноним (2), 12:20, 10/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Я не знаю, как с остальным, а контекстные меню на вейланде всё ещё не работают нормально у меня. И с цветами что-то. Все анимации ощутимо лагают. А, кроме того, нагрузка намного выше, и у процессора и у видеокарты. Даже на рабочем столе (там только виджеты загрузки). В общем, поддержка иксов нвидией это дело хорошее, но лучше бы редхат не трогал мои иксы.
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 12:29, 10/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Плюсую, с одной стороны перетаскивание и ресайз у меня на wayland ощутимо плавнее, с другой - масса мелких косяков и затупов. Так что пусть пока на других потестируют и чинят, а потом можно будет и перейти.
     

  • 1.3, Zenitur (ok), 12:20, 10/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Модераторы, у вас в "апрувке" есть пояснение, что можно написать новость, а можно просто кинуть ссылку на новость, и вы сами её напишете. Я кинул ссылку на новость о новом драйвере 460.xx и анонсе драйвера 470. Вы не стали делать новость.

    Новость если что вот: https://www.linux.org.ru/news/hardware/16215664 Она ещё актуальна. Можно её сюда, а то я задолбался переводить с канцелярского на человеческий. Пусть новость и состоит всего из двух фраз.

    Разве что последнее предложение имеет неправильную ссылку от 2019 года вместо 2021-го (там про анонс EGLStreams в KWin, а надо было на сообщение в мейл-листе о том, что поддержка успешно добавлена). Правильная ссылка на Форониксе.

     
  • 1.4, Аноним (4), 12:23, 10/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >выпуск драйвера xf86-input-libinput 1.0.0, ... Ключевым изменением в версии 1.0.0 является переход на лицензию MIT.

    *  x11-drivers/xf86-input-libinput
          Latest version available: 0.30.0
    ...
          License:       MIT
    ??? Получается, что оно и было под MIT.

     
  • 1.5, Аноним (5), 12:27, 10/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >Разработчики Wayland планируют переименовать основную ветку во всех своих репозиториях с "master" на "main", так как слово "master" считается последнее время неполиткорректным, напоминает о рабстве и воспринимается как оскорбительное некоторыми участниками сообщества.

    А они не подумали про представителей BDSM сообщества? Отсутствие этого термина нас оскорбляет.

    Более того, среди людей, практикующих BSDM есть и чернокожие геи - они разве недостаточно угнетенная группа, раз SJW не считается и с их мнением?

     
  • 1.8, Ordu (ok), 12:30, 10/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Он предложил оставить всё как есть и сосредоточить внимание на продолжении разработки, а не создании беспорядка со сменой имён. По мнению Яна, для тех кто не может смириться с термином "master" можно просто обеспечить работу двух веток с идентичным состоянием коммитов, и обойтись без ломки устоявшегося уклада.

    Охрененные у него идеи. Вместо того, чтобы создавать беспорядок со сменой имён, давайте создадим перманентный источник беспорядка, чтобы не скучать многие годы.

    Ещё он пишет такое:
    > Part of the argument that Github/SFC made was inclusiveness, which is
    > readily debunked, and when the hypocrisy is pointed out, one gets
    > waved off as unserious. That's unserious in itself and shows quite a
    > double standard.

    У кого-нибудь есть ссылки на readily debunked и hypocrisy которая была pointed out? В смысле он неявно ссылается на какое-то обсуждение, или просто соскакивает с темы?

     
     
  • 2.9, Аноним (5), 12:36, 10/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Охрененные у него идеи. Вместо того, чтобы создавать беспорядок со сменой имён, давайте создадим перманентный источник беспорядка, чтобы не скучать многие годы.

    Зачем сразу беспорядок? Все будут коммитить в master, кроме пары ущемленных, которые кроме изменений в README.md ничего закоммитить не могут.

     

  • 1.10, Аноним (10), 12:38, 10/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    лучше б нвидиа не кидала старые дрова а то уже даже 340 дропнули а карты относительно новые
     
     
  • 2.11, Zenitur (ok), 12:42, 10/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поддерживаю. NVIDIA выпускает драйверы для видеокарт на протяжении 10 лет. Для винды можно и дальше использовать старые драйверы, потому что люди подолгу используют Windpws XP и 7. Да и драйвер от Vista вполне себе подходит к Windows 10. А для линукса это означает, что всё.

    Можно бы продлить выпуск драйверов хотя бы до 12 лет, а то реально видеокарты сейчас медленнее устаревают, чем раньше. Вон например NVIDIA Riva пользоваться через 10 лет после релиза было уже невозможно, а сейчас Fermi и даже 9800GT пользоваться очень даже можно.

     
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