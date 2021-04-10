В Xwayland добавлена поддержка аппаратного ускорения на системах с GPU NVIDIA

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|2.6, Аноним (6), 12:27, 10/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> переименовать основную ветку во всех своих репозиториях с "master" на "main"
да... теперь точно веднекапец.
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|1.2, Аноним (2), 12:20, 10/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Я не знаю, как с остальным, а контекстные меню на вейланде всё ещё не работают нормально у меня. И с цветами что-то. Все анимации ощутимо лагают. А, кроме того, нагрузка намного выше, и у процессора и у видеокарты. Даже на рабочем столе (там только виджеты загрузки). В общем, поддержка иксов нвидией это дело хорошее, но лучше бы редхат не трогал мои иксы.
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|2.7, Аноним (7), 12:29, 10/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Плюсую, с одной стороны перетаскивание и ресайз у меня на wayland ощутимо плавнее, с другой - масса мелких косяков и затупов. Так что пусть пока на других потестируют и чинят, а потом можно будет и перейти.
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|1.3, Zenitur (ok), 12:20, 10/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Модераторы, у вас в "апрувке" есть пояснение, что можно написать новость, а можно просто кинуть ссылку на новость, и вы сами её напишете. Я кинул ссылку на новость о новом драйвере 460.xx и анонсе драйвера 470. Вы не стали делать новость.
Новость если что вот: https://www.linux.org.ru/news/hardware/16215664 Она ещё актуальна. Можно её сюда, а то я задолбался переводить с канцелярского на человеческий. Пусть новость и состоит всего из двух фраз.
Разве что последнее предложение имеет неправильную ссылку от 2019 года вместо 2021-го (там про анонс EGLStreams в KWin, а надо было на сообщение в мейл-листе о том, что поддержка успешно добавлена). Правильная ссылка на Форониксе.
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|1.4, Аноним (4), 12:23, 10/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>выпуск драйвера xf86-input-libinput 1.0.0, ... Ключевым изменением в версии 1.0.0 является переход на лицензию MIT.
* x11-drivers/xf86-input-libinput
Latest version available: 0.30.0
...
License: MIT
??? Получается, что оно и было под MIT.
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|1.5, Аноним (5), 12:27, 10/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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>Разработчики Wayland планируют переименовать основную ветку во всех своих репозиториях с "master" на "main", так как слово "master" считается последнее время неполиткорректным, напоминает о рабстве и воспринимается как оскорбительное некоторыми участниками сообщества.
А они не подумали про представителей BDSM сообщества? Отсутствие этого термина нас оскорбляет.
Более того, среди людей, практикующих BSDM есть и чернокожие геи - они разве недостаточно угнетенная группа, раз SJW не считается и с их мнением?
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|1.8, Ordu (ok), 12:30, 10/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Он предложил оставить всё как есть и сосредоточить внимание на продолжении разработки, а не создании беспорядка со сменой имён. По мнению Яна, для тех кто не может смириться с термином "master" можно просто обеспечить работу двух веток с идентичным состоянием коммитов, и обойтись без ломки устоявшегося уклада.
Охрененные у него идеи. Вместо того, чтобы создавать беспорядок со сменой имён, давайте создадим перманентный источник беспорядка, чтобы не скучать многие годы.
Ещё он пишет такое:
> Part of the argument that Github/SFC made was inclusiveness, which is
> readily debunked, and when the hypocrisy is pointed out, one gets
> waved off as unserious. That's unserious in itself and shows quite a
> double standard.
У кого-нибудь есть ссылки на readily debunked и hypocrisy которая была pointed out? В смысле он неявно ссылается на какое-то обсуждение, или просто соскакивает с темы?
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|2.9, Аноним (5), 12:36, 10/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Охрененные у него идеи. Вместо того, чтобы создавать беспорядок со сменой имён, давайте создадим перманентный источник беспорядка, чтобы не скучать многие годы.
Зачем сразу беспорядок? Все будут коммитить в master, кроме пары ущемленных, которые кроме изменений в README.md ничего закоммитить не могут.
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|1.10, Аноним (10), 12:38, 10/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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лучше б нвидиа не кидала старые дрова а то уже даже 340 дропнули а карты относительно новые
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|2.11, Zenitur (ok), 12:42, 10/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Поддерживаю. NVIDIA выпускает драйверы для видеокарт на протяжении 10 лет. Для винды можно и дальше использовать старые драйверы, потому что люди подолгу используют Windpws XP и 7. Да и драйвер от Vista вполне себе подходит к Windows 10. А для линукса это означает, что всё.
Можно бы продлить выпуск драйверов хотя бы до 12 лет, а то реально видеокарты сейчас медленнее устаревают, чем раньше. Вон например NVIDIA Riva пользоваться через 10 лет после релиза было уже невозможно, а сейчас Fermi и даже 9800GT пользоваться очень даже можно.
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