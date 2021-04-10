В Xwayland добавлена поддержка аппаратного ускорения на системах с GPU NVIDIA

В кодовую базу XWayland, DDX-компонента (Device-Dependent X), обеспечивающего запуск X.Org Server для выполнения X11-приложений в окружениях на базе Wayland, приняты изменения, позволяющие задействовать аппаратное ускорение отрисовки на системах с проприетарными графическими драйверами NVIDIA. Судя по проведённым разработчиками тестам, после включения указанных патчей производительность OpenGL и Vulkan в X-приложениях, запущенных при помощи XWayland, почти не отличается от запуска под управлением обычного X-сервера. Изменения подготовлены сотрудником компании NVIDIA. В самом драйвере NVIDIA поддержка компонентов, необходимых для использования ускорения в Xwayland, появится в одном из следующих выпусков, предполагается, что в ветке 470.x. Дополнительно можно отметить несколько других событий, связанных с графическим стеком Linux: Разработчики Wayland планируют переименовать основную ветку во всех своих репозиториях с "master" на "main", так как слово "master" считается последнее время неполиткорректным, напоминает о рабстве и воспринимается как оскорбительное некоторыми участниками сообщества. В свою очередь, сообщество freedesktop.org решило по умолчанию для новых проектов использовать репозиторий 'main' вместо 'master'. Интересно, что нашлись и противники указанной идеи. В частности, Ян Энгельгардт (Jan Engelhardt), сопровождающий более 500 пакетов в openSUSE, назвал высказанные GitHub и SFC аргументы в пользу замены "master" на "main" лицемерием и двойными стандартами. Он предложил оставить всё как есть и сосредоточить внимание на продолжении разработки, а не создании беспорядка со сменой имён. По мнению Яна, для тех кто не может смириться с термином "master" можно просто обеспечить работу двух веток с идентичным состоянием коммитов, и обойтись без ломки устоявшегося уклада.

В Mesa-драйвере lavapipe, предназначенном для программной отрисовки и использующем LLVM для генерации кода, реализована поддержка графического API Vulkan 1.1 и отдельных возможностей из спецификации Vulkan 1.2 (ранее в lavapipe полноценно поддерживался только OpenGL). Отмечается, что драйвер успешно проходит все тесты , охватывающие новые возможности Vulkan 1.1, но пока проваливает те же тесты для Vulkan 1.0, что мешает его официальной сертификации на предмет поддержки Vulkan.

Опубликован инструментарий Vgpu_unlock, позволяющий активировать поддержку vGPU на некоторых потребительских видеокартах NVIDIA Geforce и Quadro, официально vGPU не поддерживающих, но основанных на том же чипе, что и более дорогие карты Tesla (функциональность виртуального GPU ограничена программно).

Представлена начальная реализация нового открытого драйвера PanVk, предоставляющего поддержку графического API Vulkan для GPU ARM Mali Midgard и Bifrost. PanVk развивается сотрудниками компании Collabora и позиционируется как продолжение развития проекта Panfrost, обеспечивающего поддержку OpenGL.

Опубликован выпуск драйвера xf86-input-libinput 1.0.0, предоставляющего обвязку над Libinput, унифицированным стеком для работы с устройствами ввода. В окружениях на базе X-сервера драйвер xf86-input-libinput может использоваться вместо отдельных драйверов evdev и synaptics. Ключевым изменением в версии 1.0.0 является переход на лицензию MIT.



