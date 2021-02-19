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Обновление драйвера Wayland для Wine

19.02.2021 18:25

Компания Collabora представила обновлённый вариант Wayland-драйвера, позволяющего запускать через Wine приложения, использующие GDI и OpenGL/DirectX, напрямую в окружении на базе Wayland, без применения прослойки XWayland и избавившись от привязки Wine к протоколу X11. С разработчиками Wine обсуждается включение поддержки Wayland в ветку Wine Staging с последующим переносом в основной состав Wine.

В новой версии предложено несколько улучшений, подготовленных по мотивам обсуждения первой версии. Добавлена поддержка операций drag-and-drop и возможность копирования и вставки через буфер обмена между приложениями Wayland и программами, запущенными под управлением Wine. Решена проблема с переключением видеорежимов. Так как Wayland не позволяет программам напрямую изменять видеорежим, в драйвер добавлена симуляция через масштабирование поверхности композитным сервером Wayland. Если выбранный в Wine видеорежим не соответствует текущему разрешению экрана, драйвер через композитный сервер приводит масштаб содержимого окна к размеру, соответствующему необходимому видеорежиму.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.collabora.com/news...)
  2. OpenNews: Компания Collabora представила Wayland-драйвер для Wine
  3. OpenNews: Wine адаптирован для работы с использованием Wayland
  4. OpenNews: Инициатива по развитию средств управления цветом и HDR для Wayland
  5. OpenNews: Доступен Wayland 1.19
  6. OpenNews: В Ubuntu 21.04 решено включить Wayland по умолчанию
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54620-wayland
Ключевые слова: wayland, wine
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Обсуждение (33) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Fracta1L (ok), 19:20, 19/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Отлично, ещё один гроб в гвоздь крышки иксов.
     
     
  • 2.2, Залупа (?), 19:25, 19/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вечные гвозди в крышке гроба для иксов
     
  • 2.4, AlexYeCu_not_logged (?), 19:31, 19/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Да вы уже пожизненный эцих с гвоздями наколотили, а воз и ныне там.
     
     
  • 3.6, Аноным (ok), 19:36, 19/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вяленый в Дебиане по умолчанию в Гноме
     
     
  • 4.10, Fracta1L (ok), 19:59, 19/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ШОК! Дебиан посадил гнома на вялого!
     
     
  • 5.23, Аноним (23), 21:18, 19/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сие действие было предсказуемо.
     
  • 3.24, Аноним (23), 21:21, 19/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Подростает ца не знавшая x.Для них и готовят плацдарм.
     
     
  • 4.25, Аноним (25), 21:33, 19/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Счастливые люди!
     

  • 1.3, Аноним (3), 19:26, 19/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Как бы потом не оказалось, что xwayland(иксы) даже через прослойку работает быстрее и лучше.
     
  • 1.5, InuYasha (??), 19:33, 19/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >Так как Wayland не позволяет программам напрямую изменять видеорежим

    Как всегда - напрямую нельзя, будем делать накривую. Wayland уже настолько стабилен что спеки/код read-only? (т.е. "почему бы не добавить это в возможности вяленда?")

     
     
  • 2.7, НяшМяш (ok), 19:42, 19/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Я об "виртуальном" изменении видеорежима мечтал с тех пор, как под линуксом игры, изменяющие разрешение на 640х480, после выхода не меняли его обратно. Да и вообще зачем нужно это мерцание монитора, когда можно просто проскейлить.
     
     
  • 3.8, Анонище40k (?), 19:46, 19/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Люто бешено плюсую, главное чтоб при скейле вирам больше не уходило.
     
     
  • 4.12, InuYasha (??), 20:09, 19/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Люто бешено плюсую, главное чтоб при скейле вирам больше не уходило.

    И не только VRAM. Потому я и говорю - "скейлить" должен дисплей, а не видяха или - тем более - ЦПУ.

     
     
  • 5.27, Аноним (25), 21:37, 19/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У видеокарточки не так уж и много сил на обычный линейный апскей уходит. Зато контроля больше, и при желании можно и не простой апскейл сделать.
    Будет круто, если смогут запилить акскейл на нейросетках, который сможет из квейка (второго) круйзис нарисовать. В Nk.
     
     
  • 6.33, онаним (?), 21:52, 19/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Такое есть уже, называется DLSS.
     
  • 2.9, Аноним (9), 19:50, 19/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем вообще менять разрешение? То, которое установлено до запуска игры, является физически правильным и единственно верным, отражает то, каким физический монитор является на самом деле и сколько на сколько у него пикселей. Тебе что, хочется мыльной картинки? Или может видюха не тянет? Че за 90-ые блин, "менять разрешение, для каждой проги своё". Слезь с пальмы уже.
     
     
  • 3.13, InuYasha (??), 20:09, 19/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ответил выше в этой ветке. А palm во многом будет получше ваших гейфонов.
     
  • 3.16, Аноним84701 (ok), 20:40, 19/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Зачем вообще менять разрешение? То, которое установлено до запуска игры, является физически правильным и единственно верным

    Немного неудобно играть в "оригинальном размере".  
    https://pic4a.ru/12/GWi.png

     
     
  • 4.17, Аноним (9), 20:45, 19/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Играй в те игрушки, автор которых в курсе существования разрешений, отличных от того, на котором он разрабатывал.
     
  • 3.26, Плюшкин (?), 21:33, 19/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Зачем вообще менять разрешение? То, которое установлено до запуска игры, является физически правильным и единственно верным, отражает то, каким физический монитор является на самом деле и сколько на сколько у него пикселей. Тебе что, хочется мыльной картинки?

    А если у меня ЭЛТ-мониторы сохранились

     
  • 2.19, Ordu (ok), 20:55, 19/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Изменение видеорежима -- это штука, которая неплохо работала с ЭЛТ, позволяя эксплуатировать особенности ЭЛТ, чтобы получать по-дешёвке разные разрешения, но с LCD это всё равно софтварная симуляция, а если так, то лучше её проводить на стороне видеокарты: больше контроля за происходящим, можно по-разному апскейлить, фильтры сглаживающие накладывать или няшные квадратики вместо пикселей рисовать. Можно даже квадратики с границами и с промежутками между ними, через которые фон просвечивает.
     

  • 1.11, Козлетто (?), 20:04, 19/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >Так как Wayland не позволяет программам напрямую изменять видеорежим, в драйвер добавлена симуляция через масштабирование поверхности композитным сервером Wayland. Если выбранный в Wine видеорежим не соответствует текущему разрешению экрана, драйвер через композитный сервер приводит масштаб содержимого окна к размеру, соответствующему необходимому видеорежиму.

    Опять костыли. И самое главное зачем? Вот зачем! Какие вообще реальные (а не эта маркетинговая мишура) даёт вейланд? Для простого смертного и прикладного программиста?

     
     
  • 2.22, Аноним (23), 21:16, 19/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот зачем.
    https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Embrace,_Extend,_and_Extinguish
     

  • 1.14, Annoynymous (ok), 20:14, 19/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Так как Wayland не позволяет программам напрямую изменять видеорежим, в драйвер добавлена симуляция через масштабирование поверхности композитным сервером Wayland.

    Давно ждал!

    Ещё с SDL такое бы прикрутить и будет вообще счастье.

     
  • 1.15, Аноним (15), 20:20, 19/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Когда это окончательно примут в Wine, иксы для меня уже будут мертвы Но для их окончательной смерти нужно дождаться, когда одна корпорация (Nvidia) допилит свои дрова
     
     
  • 2.18, Аноним (18), 20:54, 19/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но тогда она будет уже не нужна!
     
  • 2.28, Аноним (25), 21:40, 19/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А выбрать другую корпорацию, которая еще и лучше на вашей целевой системе работает, религия запрещает?
     

  • 1.20, Аноним (23), 21:13, 19/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ковровая модерация уже была или ещё нет?
     
  • 1.21, Аноним (21), 21:14, 19/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Почему всё, что делается под wayland, похоже на эпический набор костылей?
     
     
  • 2.29, Аноним (25), 21:41, 19/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И где же оно похоже?
     
  • 2.30, Аноным (ok), 21:41, 19/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Бедные аноны никак не могут определиться: жирный монолитный системд им плохо, а ещё более жирные монолитные кривые Иксы им хорошо
     
  • 2.31, Капитан Очевидность (?), 21:42, 19/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому-что те кто пилят вейланды и их обвязку немножко злоупотребляют смузи
     

  • 1.32, Аноним (32), 21:52, 19/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что и следовало ожидать: много диванных экспертов в комментариях, которые не понимают, что Wayland и иксы архитектурно разные и в упор не видят очевидных его преимуществ над иксами

    Вяленый тем и хорош, что он действительно выполняет задачи дисплейного сервера, а не является набором костылей и тонны хлама, которое иксам как дисплейному серверу и графической подсистеме не нужны. Xorg много чего умеет и местами он даже перегоняет WDDM, но за эти годы он превратился в монолитный и тяжеловесный набор костылей, которые работают через пень-колоду, да ещё и строится на том, что использовали 30+ лет назад в Оконной системе X. Люди, не дурите, пока вы будете люто-яро защищать иксы и отказываться от прогресса, игры под Linux нормально выпускать не будут. Даже разработчики Warthunder заявили, что дисплейный сервер в Linux запутан и сложен, а это ещё и минус производительность в играх, уже не говоря за банальную отрисовку и компоновку окон

    Можете меня минусить сколь душе угодно, но фактов не отменит

     
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