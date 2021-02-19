Обновление драйвера Wayland для Wine

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|1.3, Аноним (3), 19:26, 19/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Как бы потом не оказалось, что xwayland(иксы) даже через прослойку работает быстрее и лучше.
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|1.5, InuYasha (??), 19:33, 19/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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>Так как Wayland не позволяет программам напрямую изменять видеорежим
Как всегда - напрямую нельзя, будем делать накривую. Wayland уже настолько стабилен что спеки/код read-only? (т.е. "почему бы не добавить это в возможности вяленда?")
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|2.7, НяшМяш (ok), 19:42, 19/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Я об "виртуальном" изменении видеорежима мечтал с тех пор, как под линуксом игры, изменяющие разрешение на 640х480, после выхода не меняли его обратно. Да и вообще зачем нужно это мерцание монитора, когда можно просто проскейлить.
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|4.12, InuYasha (??), 20:09, 19/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Люто бешено плюсую, главное чтоб при скейле вирам больше не уходило.
И не только VRAM. Потому я и говорю - "скейлить" должен дисплей, а не видяха или - тем более - ЦПУ.
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|5.27, Аноним (25), 21:37, 19/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У видеокарточки не так уж и много сил на обычный линейный апскей уходит. Зато контроля больше, и при желании можно и не простой апскейл сделать.
Будет круто, если смогут запилить акскейл на нейросетках, который сможет из квейка (второго) круйзис нарисовать. В Nk.
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|2.9, Аноним (9), 19:50, 19/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Зачем вообще менять разрешение? То, которое установлено до запуска игры, является физически правильным и единственно верным, отражает то, каким физический монитор является на самом деле и сколько на сколько у него пикселей. Тебе что, хочется мыльной картинки? Или может видюха не тянет? Че за 90-ые блин, "менять разрешение, для каждой проги своё". Слезь с пальмы уже.
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|3.13, InuYasha (??), 20:09, 19/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ответил выше в этой ветке. А palm во многом будет получше ваших гейфонов.
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|4.17, Аноним (9), 20:45, 19/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Играй в те игрушки, автор которых в курсе существования разрешений, отличных от того, на котором он разрабатывал.
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|3.26, Плюшкин (?), 21:33, 19/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Зачем вообще менять разрешение? То, которое установлено до запуска игры, является физически правильным и единственно верным, отражает то, каким физический монитор является на самом деле и сколько на сколько у него пикселей. Тебе что, хочется мыльной картинки?
А если у меня ЭЛТ-мониторы сохранились
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|2.19, Ordu (ok), 20:55, 19/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Изменение видеорежима -- это штука, которая неплохо работала с ЭЛТ, позволяя эксплуатировать особенности ЭЛТ, чтобы получать по-дешёвке разные разрешения, но с LCD это всё равно софтварная симуляция, а если так, то лучше её проводить на стороне видеокарты: больше контроля за происходящим, можно по-разному апскейлить, фильтры сглаживающие накладывать или няшные квадратики вместо пикселей рисовать. Можно даже квадратики с границами и с промежутками между ними, через которые фон просвечивает.
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|1.11, Козлетто (?), 20:04, 19/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>Так как Wayland не позволяет программам напрямую изменять видеорежим, в драйвер добавлена симуляция через масштабирование поверхности композитным сервером Wayland. Если выбранный в Wine видеорежим не соответствует текущему разрешению экрана, драйвер через композитный сервер приводит масштаб содержимого окна к размеру, соответствующему необходимому видеорежиму.
Опять костыли. И самое главное зачем? Вот зачем! Какие вообще реальные (а не эта маркетинговая мишура) даёт вейланд? Для простого смертного и прикладного программиста?
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|1.14, Annoynymous (ok), 20:14, 19/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Так как Wayland не позволяет программам напрямую изменять видеорежим, в драйвер добавлена симуляция через масштабирование поверхности композитным сервером Wayland.
Давно ждал!
Ещё с SDL такое бы прикрутить и будет вообще счастье.
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|1.15, Аноним (15), 20:20, 19/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Когда это окончательно примут в Wine, иксы для меня уже будут мертвы Но для их окончательной смерти нужно дождаться, когда одна корпорация (Nvidia) допилит свои дрова
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|2.28, Аноним (25), 21:40, 19/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А выбрать другую корпорацию, которая еще и лучше на вашей целевой системе работает, религия запрещает?
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|1.21, Аноним (21), 21:14, 19/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Почему всё, что делается под wayland, похоже на эпический набор костылей?
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|2.30, Аноным (ok), 21:41, 19/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Бедные аноны никак не могут определиться: жирный монолитный системд им плохо, а ещё более жирные монолитные кривые Иксы им хорошо
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|1.32, Аноним (32), 21:52, 19/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Что и следовало ожидать: много диванных экспертов в комментариях, которые не понимают, что Wayland и иксы архитектурно разные и в упор не видят очевидных его преимуществ над иксами
Вяленый тем и хорош, что он действительно выполняет задачи дисплейного сервера, а не является набором костылей и тонны хлама, которое иксам как дисплейному серверу и графической подсистеме не нужны. Xorg много чего умеет и местами он даже перегоняет WDDM, но за эти годы он превратился в монолитный и тяжеловесный набор костылей, которые работают через пень-колоду, да ещё и строится на том, что использовали 30+ лет назад в Оконной системе X. Люди, не дурите, пока вы будете люто-яро защищать иксы и отказываться от прогресса, игры под Linux нормально выпускать не будут. Даже разработчики Warthunder заявили, что дисплейный сервер в Linux запутан и сложен, а это ещё и минус производительность в играх, уже не говоря за банальную отрисовку и компоновку окон
Можете меня минусить сколь душе угодно, но фактов не отменит
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