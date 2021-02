Обновление драйвера Wayland для Wine

2.7 , НяшМяш ( ok ), 19:42, 19/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +6 + / – Я об "виртуальном" изменении видеорежима мечтал с тех пор, как под линуксом игры, изменяющие разрешение на 640х480, после выхода не меняли его обратно. Да и вообще зачем нужно это мерцание монитора, когда можно просто проскейлить.

3.8 , Анонище40k ( ? ), 19:46, 19/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Люто бешено плюсую, главное чтоб при скейле вирам больше не уходило.

4.12 , InuYasha ( ?? ), 20:09, 19/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Люто бешено плюсую, главное чтоб при скейле вирам больше не уходило. И не только VRAM. Потому я и говорю - "скейлить" должен дисплей, а не видяха или - тем более - ЦПУ.

5.27 , Аноним ( 25 ), 21:37, 19/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – У видеокарточки не так уж и много сил на обычный линейный апскей уходит. Зато контроля больше, и при желании можно и не простой апскейл сделать.

Будет круто, если смогут запилить акскейл на нейросетках, который сможет из квейка (второго) круйзис нарисовать. В Nk.

6.33 , онаним ( ? ), 21:52, 19/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Такое есть уже, называется DLSS.

2.9 , Аноним ( 9 ), 19:50, 19/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Зачем вообще менять разрешение? То, которое установлено до запуска игры, является физически правильным и единственно верным, отражает то, каким физический монитор является на самом деле и сколько на сколько у него пикселей. Тебе что, хочется мыльной картинки? Или может видюха не тянет? Че за 90-ые блин, "менять разрешение, для каждой проги своё". Слезь с пальмы уже.

3.13 , InuYasha ( ?? ), 20:09, 19/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ответил выше в этой ветке. А palm во многом будет получше ваших гейфонов.

3.16 , Аноним84701 ( ok ), 20:40, 19/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Зачем вообще менять разрешение? То, которое установлено до запуска игры, является физически правильным и единственно верным Немного неудобно играть в "оригинальном размере".

https://pic4a.ru/12/GWi.png 4.17 , Аноним ( 9 ), 20:45, 19/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Играй в те игрушки, автор которых в курсе существования разрешений, отличных от того, на котором он разрабатывал.

3.26 , Плюшкин ( ? ), 21:33, 19/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Зачем вообще менять разрешение? То, которое установлено до запуска игры, является физически правильным и единственно верным, отражает то, каким физический монитор является на самом деле и сколько на сколько у него пикселей. Тебе что, хочется мыльной картинки? А если у меня ЭЛТ-мониторы сохранились

2.19 , Ordu ( ok ), 20:55, 19/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Изменение видеорежима -- это штука, которая неплохо работала с ЭЛТ, позволяя эксплуатировать особенности ЭЛТ, чтобы получать по-дешёвке разные разрешения, но с LCD это всё равно софтварная симуляция, а если так, то лучше её проводить на стороне видеокарты: больше контроля за происходящим, можно по-разному апскейлить, фильтры сглаживающие накладывать или няшные квадратики вместо пикселей рисовать. Можно даже квадратики с границами и с промежутками между ними, через которые фон просвечивает.