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Компания Collabora представила Wayland-драйвер для Wine

15.12.2020 20:34

Компания Collabora представила рабочий прототип Wayland-драйвера, позволяющего избавить Wine от привязки к X11 и дать возможность играть в Windows-игры в окружениях на базе Wayland. Код драйвера предложен для обсуждения разработчиками Wine и рассмотрения возможности его включения в основной состав Wine.

Драйвер позволяет отказаться от привязки к X11 в игровом Linux-окружении и перейти на использование графической подсистемы на базе протокола Wayland, который обеспечивает более высокую безопасность и производительность. На текущем этапе разработки драйвер позволяет запускать приложения, использующие GDI и OpenGL/DirectX, напрямую в композитном сервере Wayland, без применения прослойки XWayland.

Поддерживаются такие операции, как изменения размеров и состояния окна, управление мышью, ввод с клавиатуры (без смены раскладки), вывод на один монитор, отображение меню и всплывающих подсказок. Драйвер также включает некоторые ухищрения для решения проблем с позиционированием окон - Win32-приложения, как и X11, используют общую плоскую модель координат, в то время как Wayland не позволяет приложениям управлять абсолютной позицией на экране. Драйвер симулирует плоское пространство через закрепление координат к одной поверхности Wayland.

Драйвер Collabora пока не поддерживает Vulkan, но для данного API сообществом развивается другой драйвер - wine-wayland, сфокусированный на связке Wayland и Vulkan. Для работы драйвера wine-wayland требуется система с GPU, поддерживающим графический API Vulkan, а также пакет Mesa 20.1+, собранный с поддержкой Wayland и Vulkan, SDL и Faudio. Среди протестированных композитных менеджеров отмечены Weston и Sway.

Драйвер Collabora протестирован на Windows-сборках таких приложений, как Supertuxkart, 010Editor, Firefox, Stellarium, Battle For Wesnoth, GIMP и Unigine Valley. В драйвере wine-wayland подтверждена работа следующих игр:

  • ABZU
  • Dirt 3
  • Subnautica
  • Rebel Galaxy
  • Endless Space
  • Age of Wonders 3
  • Stellaris
  • EU4
  • Path of Exile
  • Pathfinder Kingmaker
  • Crusader Kings 2
  • Mutant Year Zero
  • Tropico 6
  • Wasteland 2
  • Torchlight 1
  • Dungeons 3


  1. Главная ссылка к новости (https://www.collabora.com/news...)
  2. OpenNews: Инициатива по развитию средств управления цветом и HDR для Wayland
  3. OpenNews: Существенное увеличение производительности Zink, реализации OpenGL поверх API Vulkan
  4. OpenNews: Выпуск открытой платформы виртуальной реальности Monado 0.4
  5. OpenNews: ARM начинает поддерживать свободный драйвер Panfrost
  6. OpenNews: Collabora развивает надстройку для работы OpenCL и OpenGL поверх DirectX
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54263-wayland
Ключевые слова: wayland, wine, game, vulkan
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Обсуждение (9) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.4, Аноним (4), 22:34, 15/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Не прошло и 12 лет
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 22:43, 15/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >>ввод с клавиатуры (без смены раскладки)

    Я бы сказал лет 20 уже прошло, а с раскладкой в линуксах так и продолжается

     
     
  • 3.9, Аноним (9), 22:49, 15/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    а что ты хочешь от поколения миллениалов и вяленого?! полвека назад Иксы работали на мультимониторах и раскладка как-то переключалась, а сейчас угроберры даже понять не могут, как так смогли раньше сделать, не имея убер GPU и гигагерцовых 100500-ядерных процов.
     
  • 2.8, Аноним (8), 22:47, 15/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Первый релиз был в 2012. Стабильная работа Wayland режима в Mutter/Kwin появилась года три-четыре назад. При чём тут двенадцать лет? :)
     

  • 1.6, Аноним (9), 22:44, 15/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > ввод с клавиатуры (без смены раскладки), вывод на один монитор

    Вяленый - это какой-то трэш... То, что на Иксах было уже полвека назад, на вяленом только соображают.

     
  • 1.7, Аноним (7), 22:47, 15/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >Wayland, который обеспечивает более высокую безопасность и производительность

    в мечтах разработчиков вяленда? Про безопасность не скажу, а про второе-  только-только была же новость про то что "производительность вяленда приблизилась к производительности иксов". При том что функционал еще еле-еле начинают завозить

     
     
  • 2.10, Аноним (8), 22:50, 15/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Наверное имелось ввиду, что прослойка Xwayland по производительности такой же как иксы. Например, Sway при большем функционале по производительнее i3.
     
  • 2.12, Аноним (9), 23:02, 15/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Про безопасность - это как с растом, сначала себя пяткой в грудь бьют, а потом пароли в публичных текстовиках хранят.
     

  • 1.11, Annoynymous (ok), 22:57, 15/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А разговоров-то было…
     

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