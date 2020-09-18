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ARM начинает поддерживать свободный драйвер Panfrost

18.09.2020 03:35

На конференции XDC2020 (X.Org Developers Conference) объявлено о присоединении компании ARM к процессу разработки проекта Panfrost, развивающего открытый драйвер для видеоядер Mali. Компания ARM выразила готовность предоставить разработчикам драйвера необходимую информацию и документацию для более полного понимания оборудования и фокусирования внимания на разработке, без траты времени на разгадывание загадок в процессе обратного инжиниринга бинарных драйверов. Ранее подобное произошло с подключением компании Qualcomm к работе над проектом Freedreno, развивающим свободный драйвер для GPU Qualcomm Adreno.

Участие компании ARM поможет довести стабильность реализации до готовности к повсеместному использованию и обеспечить более полную поддержку специфичных для GPU Mali внутренних инструкций за счёт предоставления информации об архитектуре чипов из первых рук. Доступность внутренней документации также позволит добиться максимальной производительности, полного соответствия со спецификациями и охвата всех доступных возможностей GPU Midgard и Bifrost.

Первые изменения, подготовленные на основе сведений, полученных от ARM, уже переданы в кодовую базу драйвера. В частности, выполнена работа по приведению к каноническому виду операций упаковки инструкций и полной переработке дизассемблера, для более точного отражения архитектуры набора команд GPU Bifrost и соответствия принятой в ARM терминологии.

Драйвер Panfrost был основан в 2018 году Алисой Розенцвейг (Alyssa Rosenzweig), работающей в компании Collabora, и до сих пор развивался на основе обратного инжиниринга оригинальных драйверов от компании ARM. В настоящее время драйвер поддерживает работу с чипами на базе микроархитектур Midgard (Mali-T6xx, Mali-T7xx, Mali-T8xx) и Bifrost (Mali G3x, G5x, G7x). Для GPU Mali 400/450, применяемых во многих старых чипах на основе архитектуры ARM, отдельно развивается драйвер Lima.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.phoronix.com/scan....)
  2. OpenNews: В Mesa добавлена экспериментальная поддержка GLES 3.0 для GPU Mali
  3. OpenNews: Выпуск Freedreno 1.0, открытого драйвера для 3D-ускорителей чипов Qualcomm
  4. OpenNews: В драйвере Freedreno реализована поддержка GPU Adreno A5XX
  5. OpenNews: В свободном драйвере Panfrost обеспечена полная поддержка GPU Mali T720 и T820
  6. OpenNews: В драйвере Panfrost обеспечена поддержка 3D-рендеринга для GPU Bifrost (Mali G31)
Автор новости: uis
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53738-panfrost
Ключевые слова: panfrost, arm
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  • 1.1, Аноним (1), 09:23, 18/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Корпарасты все равно все испортят
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 09:30, 18/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +19 +/
    ARM решили по быстрому все слить сообществу, пока их не захватили еще более злобные корпорасты с Nvidia.
     
     
  • 3.6, m.makhno (ok), 09:53, 18/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    «NVIDIA также намерена продолжить использование открытой модели лицензирования, не проводить слияние брендов и сохранить штаб-квартиру и исследовательский центр в Великобритании.»

    намеревались же, ну :D

     
     
  • 4.15, Аноним (15), 10:16, 18/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Но Mali скорее всего заменят на CUDA ядра. ARM пытается отдать сообществу останки.
     
     
  • 5.17, midyukovanton (ok), 10:24, 18/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так открыли бы исходники своих драйверов и всю документацию.
     
     
  • 6.27, Аноним (27), 12:12, 18/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Учитывая историю AMD (проприетарный Catalyst был настолько кривой, что его в итоге заменили открытым), в этом вряд ли есть смысл.
     
  • 3.26, Аноним (26), 12:05, 18/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Или наоборот, это уже влияние nVidia. Потому что насколько nVidia любят проприетарщину, ARM всю свою жизнь был еще хуже в этом плане.
     

  • 1.2, Аноним (3), 09:28, 18/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    https://mesamatrix.net

    ARM подключился когда panfrost занимает 12 место:

    12 panfrost (53.1%) 135 N/A N/A

    Для поддержки OpenGL 3.0 не хватает реализации всего одной фичи.

     
     
  • 2.32, Аноним (32), 13:09, 18/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это, конечно, радует. Но как он тормозит в обычном оффисном 2Д! Если приложение оперирует большим количеством пиксмапов, то можно лицезреть просто эпические тормоза. Например наблюдать, как с интервалом в полсекунды в окошке одна за другой возникают кнопки с иконками. Несколько месяцев назад при работе с некоторыми приложениями можно было вообще не дождаться отображения всех элементов в окне. Либра вообще не могла запуститься. Удивительно, что в таких случаях вывод 2д графики через обычный фрейм буфер без аппаратного ускорения получается быстрее.
    Скорее всего, это проблема не столько самого Panfrost-а, сколько кривой аппаратной реализации, или программного слоя между ГУИ и собственно драйвером. Но это слабое утешение не дает особого повода для оптимизма.
     

  • 1.4, pofigist (?), 09:40, 18/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Разумно. Они продают железо и лицензии 6а архитектуру. Дрова - денег не приносят, посему вполне можно сократить расходы, переложив их разработку на плечи сообщества.
     
     
  • 2.19, Аноним (19), 10:59, 18/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если Невидия не скажет, усё, забиваем на Mali, будем интегрировать в SoC наше зелёное.
     
  • 2.22, пох. (?), 11:09, 18/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Нельзя, архитектура сделается открытой, а этого допустить никак нельзя.

    Кинуть кость сообчеству в виде пары доков под nda чтобы шва6одный драйвер поменьше падал - можно, но он как был, так и останется реверс-инжинереной херней с угадавом тонких мест методом тыка.
    А нормальный, написанный теми кто не догадывался, а просто знал как работает чип - открыт не будет примерно никогда, потому что intellectual property и копирайт ямахи 1978 года.

     

  • 1.5, Аноним (5), 09:44, 18/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лучше бы Lima развивали
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 09:56, 18/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Лучше бы на опеннете комменты писали
     
  • 2.31, uis (ok), 13:05, 18/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кстати, возможно скоро и Lima начнут поддерживать
     

  • 1.7, Аноним (7), 09:55, 18/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    На какие более-менее распространённые железки это может хоть как-то повлиять?
     
  • 1.9, lockywolf (ok), 09:58, 18/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Драйвер Panfrost был основан в 2018 году Алисой Розенцвейг (Alyssa Rosenzweig)

    Me, I take alternative hormones to affirm my alternative sex, and since I was eleven, I’ve used an alternative name and alternative pronouns.

    You ought to understand, I’ve been wishing for an alternative government because this one sure hates my alternative lifestyle.

    https://rosenzweig.io/blog/life-on-the-other-side.html

     
     
  • 2.13, Аноним (13), 10:13, 18/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спасибо, не нужен драйвер от таких одарённых.
     
     
  • 3.14, lockywolf (ok), 10:14, 18/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Напиши свой же.
     
  • 3.18, Crazy Alex (ok), 10:57, 18/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    А не похрен? Лишь бы результат был.
     
     
  • 4.24, Owlet (?), 11:49, 18/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что вы, использование драйверов, основанных кем-то, кроме белых мужчин-натуралов, уменьшает Русскую Мужественность и может привести к Пропаганде Гомосексуализма!!1
     
     
  • 5.28, lockywolf (ok), 12:37, 18/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Разве трапы=гомосексуалисты?
     
  • 2.29, n80 (?), 12:40, 18/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так это, в общем-то, не новость. ИМХО, человек этого нигде особо не выпячивает (не считать же за это посты в старом бложике), а вот дело делает. Например, посмотри, кто в своё время реверсил VC4 (VideoCore4, графический процессор первых RPi, который стартует до CPU и имеет весьма нестандартную архитектуру, на тот момент вообще закрытую, почти как E2K) ещё задолго до того, как Broadcom соизволил начать выкладывать документацию.
     
     
  • 3.30, lockywolf (ok), 12:52, 18/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Удалено
     

  • 1.10, Аноним (10), 10:00, 18/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Самое время. Сейчас нвидиа купила ARM, выкинет это Mali, встроит свои GPU.
     
     
  • 2.20, жека воробьев (?), 11:06, 18/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    сделку еще не согласовали
     
     
  • 3.23, ryoken (ok), 11:31, 18/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Скромно надеюсь, что найдётся кто-то кто сделку ваще к чертям забанит.
     

  • 1.11, Аноним (11), 10:01, 18/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Алиса походу транс. Послушал её начиная с 7:33:08 и офигел.
     
     
  • 2.12, lockywolf (ok), 10:08, 18/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://rosenzweig.io/blog/life-on-the-other-side.html
     
     
  • 3.25, Михрютка (ok), 11:51, 18/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Норм. Хороший еврейский мальчик, очень страдал, что в школе ему не разрешали писать в общем  женском туалете, а заставляли ходить в отдельный, на одно место. Но там ему не с кем было посекретничать, и от этого он страдал ещё больше.

    Зачем я пошёл по этой ссылке и как теперь это развидеть?

     

  • 1.16, Alex (??), 10:23, 18/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это наверное целебный фак от Линуса после покупки директора Nvidia показали.
     
     
  • 2.21, Аноним (19), 11:07, 18/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    До них самих фак ещё плохо дошёл.
     
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