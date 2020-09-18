ARM начинает поддерживать свободный драйвер Panfrost

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|2.3, Аноним (3), 09:30, 18/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+19 +/–
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ARM решили по быстрому все слить сообществу, пока их не захватили еще более злобные корпорасты с Nvidia.
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|3.6, m.makhno (ok), 09:53, 18/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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«NVIDIA также намерена продолжить использование открытой модели лицензирования, не проводить слияние брендов и сохранить штаб-квартиру и исследовательский центр в Великобритании.»
намеревались же, ну :D
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|4.15, Аноним (15), 10:16, 18/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Но Mali скорее всего заменят на CUDA ядра. ARM пытается отдать сообществу останки.
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|6.27, Аноним (27), 12:12, 18/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Учитывая историю AMD (проприетарный Catalyst был настолько кривой, что его в итоге заменили открытым), в этом вряд ли есть смысл.
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|3.26, Аноним (26), 12:05, 18/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Или наоборот, это уже влияние nVidia. Потому что насколько nVidia любят проприетарщину, ARM всю свою жизнь был еще хуже в этом плане.
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|2.32, Аноним (32), 13:09, 18/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это, конечно, радует. Но как он тормозит в обычном оффисном 2Д! Если приложение оперирует большим количеством пиксмапов, то можно лицезреть просто эпические тормоза. Например наблюдать, как с интервалом в полсекунды в окошке одна за другой возникают кнопки с иконками. Несколько месяцев назад при работе с некоторыми приложениями можно было вообще не дождаться отображения всех элементов в окне. Либра вообще не могла запуститься. Удивительно, что в таких случаях вывод 2д графики через обычный фрейм буфер без аппаратного ускорения получается быстрее.
Скорее всего, это проблема не столько самого Panfrost-а, сколько кривой аппаратной реализации, или программного слоя между ГУИ и собственно драйвером. Но это слабое утешение не дает особого повода для оптимизма.
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|1.4, pofigist (?), 09:40, 18/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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Разумно. Они продают железо и лицензии 6а архитектуру. Дрова - денег не приносят, посему вполне можно сократить расходы, переложив их разработку на плечи сообщества.
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|2.19, Аноним (19), 10:59, 18/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если Невидия не скажет, усё, забиваем на Mali, будем интегрировать в SoC наше зелёное.
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|2.22, пох. (?), 11:09, 18/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Нельзя, архитектура сделается открытой, а этого допустить никак нельзя.
Кинуть кость сообчеству в виде пары доков под nda чтобы шва6одный драйвер поменьше падал - можно, но он как был, так и останется реверс-инжинереной херней с угадавом тонких мест методом тыка.
А нормальный, написанный теми кто не догадывался, а просто знал как работает чип - открыт не будет примерно никогда, потому что intellectual property и копирайт ямахи 1978 года.
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|1.7, Аноним (7), 09:55, 18/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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На какие более-менее распространённые железки это может хоть как-то повлиять?
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|1.9, lockywolf (ok), 09:58, 18/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Драйвер Panfrost был основан в 2018 году Алисой Розенцвейг (Alyssa Rosenzweig)
Me, I take alternative hormones to affirm my alternative sex, and since I was eleven, I’ve used an alternative name and alternative pronouns.
You ought to understand, I’ve been wishing for an alternative government because this one sure hates my alternative lifestyle.
https://rosenzweig.io/blog/life-on-the-other-side.html
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|4.24, Owlet (?), 11:49, 18/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Что вы, использование драйверов, основанных кем-то, кроме белых мужчин-натуралов, уменьшает Русскую Мужественность и может привести к Пропаганде Гомосексуализма!!1
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|2.29, n80 (?), 12:40, 18/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так это, в общем-то, не новость. ИМХО, человек этого нигде особо не выпячивает (не считать же за это посты в старом бложике), а вот дело делает. Например, посмотри, кто в своё время реверсил VC4 (VideoCore4, графический процессор первых RPi, который стартует до CPU и имеет весьма нестандартную архитектуру, на тот момент вообще закрытую, почти как E2K) ещё задолго до того, как Broadcom соизволил начать выкладывать документацию.
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|1.10, Аноним (10), 10:00, 18/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Самое время. Сейчас нвидиа купила ARM, выкинет это Mali, встроит свои GPU.
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|3.23, ryoken (ok), 11:31, 18/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Скромно надеюсь, что найдётся кто-то кто сделку ваще к чертям забанит.
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|3.25, Михрютка (ok), 11:51, 18/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Норм. Хороший еврейский мальчик, очень страдал, что в школе ему не разрешали писать в общем женском туалете, а заставляли ходить в отдельный, на одно место. Но там ему не с кем было посекретничать, и от этого он страдал ещё больше.
Зачем я пошёл по этой ссылке и как теперь это развидеть?
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|1.16, Alex (??), 10:23, 18/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Это наверное целебный фак от Линуса после покупки директора Nvidia показали.
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