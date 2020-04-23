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В драйвере Panfrost обеспечена поддержка 3D-рендеринга для GPU Bifrost (Mali G31)

23.04.2020 18:51

Компания Collabora сообщила о доведении функциональности драйвера Panfrost на устройствах с GPU Bifrost (Mali G31) до состояния, пригодного для запуска системы 3D-рендеринга, включая базовую поддержку текстур. На начальном этапе драйвер Panfrost в основном был сосредоточен на реализации поддержки чипов Midgard, но теперь внимание стало уделяться и чипам Bifrost, которые близки к Midgard в области потока команд, но имеют существенные отличия в инструкциях для выполнения шейдеров и интерфейсах между шейдерами и потоком команд.

Разработчиками подготовлена начальная реализация компилятора шейдеров, поддерживающего специфичный для GPU Bifrost набор внутренних инструкций. В дальнейшем в компилятор планируется включить поддержку расширенных инструкций, позволяющих собирать более сложные шейдеры. Изменения переданы в кодовую базу Mesa и войдут в состав следующего значительного выпуска 20.1.

Драйвер Panfrost развивается на основе обратного инжиниринга оригинальных драйверов от компании ARM, рассчитан на работу с чипами на базе микроархитектур Midgard (Mali-T6xx, Mali-T7xx, Mali-T8xx) и Bifrost (Mali G3x, G5x, G7x). Для GPU Mali 400/450, применяемых во многих старых чипах на основе архитектуры ARM, отдельно развивается драйвер Lima.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.collabora.com/news...)
  2. OpenNews: В Mesa добавлена экспериментальная поддержка GLES 3.0 для GPU Mali
  3. OpenNews: В свободном драйвере Panfrost обеспечена полная поддержка GPU Mali T720 и T820
  4. OpenNews: Компания Collabora представила новый видеодрайваер для GPU Mali Midgard и Bifrost
  5. OpenNews: Первый выпуск Monado, платформы для устройств виртуальной реальности
  6. OpenNews: Collabora развивает надстройку для работы OpenCL и OpenGL поверх DirectX
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52795-collabora
Ключевые слова: collabora, mesa, opengl, 3d, mali, gpu
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Обсуждение (7) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 20:17, 23/04/2020 [ответить]  
    		• –2 +/
    Ничему печальная история powervr их не учит.

    >Vulkan 1.0*

    Зачем такое старьё-то? Кто сегодня будет использовать вулкан 5+ давности (тех времён, когда он ещё и не оформился толком). Кстати не нашёл, что спрятано под звёздочкой, в России их бы за это поимели.

     
     
  • 2.2, Аноним (1), 20:34, 23/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А, я понял вроде. Ну армы сегодня 5 лет не живут (будто они когда-то жили), но может актуальные отреверсят и добавят потом, не будем унывать и терять надежду /me с негодованием смотрит на девайс с powervr.
     
     
  • 3.7, Аноним (7), 03:00, 24/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну зачем вы так, с негодованием,..
    в отличие от ARM Mali на PowerVR есть доки и система команд:
    https://github.com/powervr-graphics/Native_SDK/tree/master/docs/Architecture&#
     

  • 1.3, Аноним (3), 20:41, 23/04/2020 [ответить]  
    		• +/
    Вот например lima пишет - deprecated, use upstream. А где взять инструкции как всё это добро завести то?
     
     
  • 2.4, nrndda (ok), 20:43, 23/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Lima is an open source graphics driver which supports Mali-400/450 embedded GPUs from ARM via reverse engineering. It was upstreamed in mesa 19.1 and linux kernel 5.2.
     
  • 2.5, eugener (ok), 21:02, 23/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Как раз тут в самоизляции мучаю старую TV-приставку с Mali-400, драйвер lima есть в текущем ядре. Собрал как раз 5.7-rc2, lima грузится, аппаратный opengl работает (с нюансами), а вот поддержка десктопа с glamoregl тупит весьма. Ковыряю дальше.
    Искать инфу можно начинать отсюда - https://linux-sunxi.org/Mali
     

  • 1.6, Аноним (6), 02:11, 24/04/2020 [ответить]  
    		• +/
    это же слоупоки страшные, столько лет драйвер писать, и он до сих пор в начальной стадии поддержки. к тому времени, когда они там до пригодного что то допишут, все устройства с таким видеоядром давно на помойках в пыль превратятся.
     
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