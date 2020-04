В драйвере Panfrost обеспечена поддержка 3D-рендеринга для GPU Bifrost (Mali G31)

1.1 , Аноним ( 1 ), 20:17, 23/04/2020 [ответить] –2 + / – Ничему печальная история powervr их не учит. >Vulkan 1.0* Зачем такое старьё-то? Кто сегодня будет использовать вулкан 5+ давности (тех времён, когда он ещё и не оформился толком). Кстати не нашёл, что спрятано под звёздочкой, в России их бы за это поимели.

2.2 , Аноним ( 1 ), 20:34, 23/04/2020 [ответить] + / – А, я понял вроде. Ну армы сегодня 5 лет не живут (будто они когда-то жили), но может актуальные отреверсят и добавят потом, не будем унывать и терять надежду /me с негодованием смотрит на девайс с powervr.

3.7 , Аноним ( 7 ), 03:00, 24/04/2020 [ответить] + / – Ну зачем вы так, с негодованием,..

в отличие от ARM Mali на PowerVR есть доки и система команд:

https://github.com/powervr-graphics/Native_SDK/tree/master/docs/Architecture



1.3 , Аноним ( 3 ), 20:41, 23/04/2020 [ответить] + / – Вот например lima пишет - deprecated, use upstream. А где взять инструкции как всё это добро завести то?

2.4 , nrndda ( ok ), 20:43, 23/04/2020 [ответить] +2 + / – > Lima is an open source graphics driver which supports Mali-400/450 embedded GPUs from ARM via reverse engineering. It was upstreamed in mesa 19.1 and linux kernel 5.2. 2.5 , eugener ( ok ), 21:02, 23/04/2020 [ответить] +1 + / – Как раз тут в самоизляции мучаю старую TV-приставку с Mali-400, драйвер lima есть в текущем ядре. Собрал как раз 5.7-rc2, lima грузится, аппаратный opengl работает (с нюансами), а вот поддержка десктопа с glamoregl тупит весьма. Ковыряю дальше.

Искать инфу можно начинать отсюда - https://linux-sunxi.org/Mali

Искать инфу можно начинать отсюда - https://linux-sunxi.org/Mali



1.6 , Аноним ( 6 ), 02:11, 24/04/2020 [ответить] + / – это же слоупоки страшные, столько лет драйвер писать, и он до сих пор в начальной стадии поддержки. к тому времени, когда они там до пригодного что то допишут, все устройства с таким видеоядром давно на помойках в пыль превратятся.