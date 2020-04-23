В драйвере Panfrost обеспечена поддержка 3D-рендеринга для GPU Bifrost (Mali G31)

Компания Collabora сообщила о доведении функциональности драйвера Panfrost на устройствах с GPU Bifrost (Mali G31) до состояния, пригодного для запуска системы 3D-рендеринга, включая базовую поддержку текстур. На начальном этапе драйвер Panfrost в основном был сосредоточен на реализации поддержки чипов Midgard, но теперь внимание стало уделяться и чипам Bifrost, которые близки к Midgard в области потока команд, но имеют существенные отличия в инструкциях для выполнения шейдеров и интерфейсах между шейдерами и потоком команд.

Разработчиками подготовлена начальная реализация компилятора шейдеров, поддерживающего специфичный для GPU Bifrost набор внутренних инструкций. В дальнейшем в компилятор планируется включить поддержку расширенных инструкций, позволяющих собирать более сложные шейдеры. Изменения переданы в кодовую базу Mesa и войдут в состав следующего значительного выпуска 20.1.

Драйвер Panfrost развивается на основе обратного инжиниринга оригинальных драйверов от компании ARM, рассчитан на работу с чипами на базе микроархитектур Midgard (Mali-T6xx, Mali-T7xx, Mali-T8xx) и Bifrost (Mali G3x, G5x, G7x). Для GPU Mali 400/450, применяемых во многих старых чипах на основе архитектуры ARM, отдельно развивается драйвер Lima.



