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Первый выпуск Monado, платформы для устройств виртуальной реальности

28.02.2020 14:54

Опубликован первый выпуск проекта Monado, нацеленного на создание открытой реализации стандарта OpenXR, который определяет универсальный API для создания приложений виртуальной и дополненной реальности, а также набор прослоек для взаимодействия с оборудованием, абстрагирующим особенности конкретных устройств. Стандарт подготовлен консорциумом Khronos, развивающим также такие стандарты, как OpenGL, OpenCL и Vulkan. Код проекта написан на языке Си и распространяется под совместимой с GPL свободной лицензией Boost Software License 1.0, основанной на лицензиях BSD и MIT, но не требующей упоминания при распространении производной работы в бинарном виде.

Monado предоставляет runtime, полностью соответствующий требованиям OpenXR, который может использоваться для организации работы с виртуальной и дополненной реальности на смартфонах, планшетах, ПК и любых других устройствах. В рамках проекта развивается несколько базовых подсистем:

  • Движок пространственного зрения (отслеживание объектов, определение поверхностей, реконструкция мешей, распознавание жестов, отслеживания движения глаз);
  • Движок для отслеживания персонажа (гиростабилизатор, предсказание движений, контроллеры, оптическое отслеживание движений через камеру, отслеживание позиции на основе данных от VR-шлема);
  • Композитный сервер (режим прямого вывода, проброс видео, корректировка линз, композитинг, формирование рабочего пространства для одновременно работы с несколькими приложениями);
  • Движок взаимодействия (симуляция физических процессов, набор виджетов и тулкит для приложений виртуальной реальности);
  • Инструментарий (калибровка оборудования, установка границ перемещения).

Первый выпуск рассматривается как экспериментальный и нацеленный на начало знакомства разработчиков с платформой. В текущем состоянии Monado позволяет создавать приложения и отслеживать вращение на поддерживаемых устройствах при помощи OpenHMD, а также предоставляет возможность прямого отображения (Direct Mode) для вывода на устройства виртуальной реальности минуя графический стек операционной системы. Пока поддерживается работа только в Linux (поддержка других ОС ожидается в будущем).

Основные возможности:

  • Наличие драйверов для шлемов виртуальной реальности HDK (OSVR Hacker Developer Kit) и PlayStation VR HMD, а также для контроллеров PlayStation Move и Razor Hydra.
  • Возможность использования оборудования, поддерживаемого проектом OpenHMD.
  • Драйвер для очков дополненной реальности North Star.
  • Драйвер для системы отслеживания позиции Intel RealSense T265.
  • Набор udev-правил для настройки доступа к устройствам виртуальной реальности без получения полномочий root.
  • Компоненты для отслеживания движения с фреймворком для фильтрации и потоковой передачи видео.
  • Система отслеживания персонажа с шестью степенями свободы (6DoF, вперёд/назад, вверх/вниз, влево/вправо, рыскание, тангаж, крен) для контроллеров PSVR и PS Move.
  • Модули для интеграции с графическими API Vulkan и OpenGL.
  • Безэкранный режим (Headless).
  • Управление пространственным взаимодействием и точкой обзора.
  • Базовая поддержка синхронизации кадров и ввода информации (действий).
  • Готовый композитный сервер, поддерживающий прямой вывод на устройство, минуя системный X-сервер. Предоставляются шейдеры для Vive и Panotools. Имеется поддержка проекционных слоёв.





  1. Главная ссылка к новости (https://www.collabora.com/news...)
  2. OpenNews: Google открыл наработки, связанные с технологией виртуальной реальности Cardboard
  3. OpenNews: Проект xrdesktop для использования GNOME и KDE в шлемах виртуальной реальности
  4. OpenNews: Выпуск библиотеки компьютерного зрения OpenCV 4.2
  5. OpenNews: Выпуск Firefox Reality 1.1, браузера для устройств виртуальной реальности
  6. OpenNews: В клиенте Steam появилась реализация режима виртуальной реальности. Обновление SteamOS
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: monado, openxr, vr, virtual
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Обсуждение (6) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 15:09, 28/02/2020 [ответить]  
    		• +/
    чет слово haskell в статье так и не нашёл
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 15:33, 28/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тоже ожидал функционального программирования
     

  • 1.2, тоже Аноним (ok), 15:25, 28/02/2020 [ответить]  
    		• +/
    Джентльмены, а что сейчас вообще под Линуксом насчет VR?
    По железу я в курсе, что есть Nolo, например, и вижу, что тот OpenHMD его поддерживает. Однако, как я понимаю, эти инициативы с реальными игрушками находятся в параллельных, ни разу не пересекающихся мирах. Хочешь побаловаться чем-то виртуально-развлекательным - вэлком или в Винду, или используя вместо шлема смарт с Андроидом.
    Я не прав?
     
     
  • 2.4, Аноним (-), 15:33, 28/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Vive работает под Linux через Steam.
    Спокойно играю в Beat Saber через Proton.
     

  • 1.5, Ванга (?), 16:04, 28/02/2020 [ответить]  
    		• –1 +/
    Пока VR не будет стоить меньше монитора, он не будет распространен
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 16:18, 28/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это случилось ещё лет 30 назад. А вот требуемые видеокарты подорожали. Просто сфера применения узкая, это как с геймпадами. Вроде во всех играх они есть, а с клавиатуры всё равно куда удобней за редкими исключениями. Вр интересно только в формате дополненной реальности (ар) и голограмм, но технологии пока не шагнули так далеко.
     
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