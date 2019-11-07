Google открыл наработки, связанные с технологией виртуальной реальности Cardboard

Компания Google открыла исходные тексты инструментария для разработки приложений для платформы Cardboard, позволяющей использовать любой смартфон для создания доступных шлемов виртуальной реальности. В простейшем случае для создания шлема достаточно по предлагаемой раскройке вырезать из картона каркас для закрепления смартфона перед глазами и использовать две линзы для фокусировки.

Google VR SDK для разработки приложений виртуальной реальности и демонстрационные мобильные приложения для Cardboard открыты под лицензией Apache 2.0. SDK включает библиотеки для создания VR-приложений для Android и iOS, систему рендеринга для генерации вывода для просмотра на шлемах Cardboard и библиотеку для сопряжения параметров каркаса шлема с приложением по QR-коду.

SDK позволяет создавать приложения для VR-шлемов на основе смартфона, формируя стереоскопическое изображение через разделение экрана на две половины, в которых раздельно формируется картинка для правого и левого глаза. При формировании вывода учитываются такие параметры как тип задействованных линз, расстояние от экрана до линзы и расстояние между зрачками. SDK включает готовые функции для создания виртуальных окружений, в том числе средства отслеживания движения, элементы интерфейса для взаимодействия с пользователем и стереоскопический рендеринг с поддержкой компенсации искажений линз.

Картинка меняется в зависимости от положения головы и движения пользователя, что позволяет не просто выводить статичное стереоизображение, например, просматривать 3D-фильмы, но и ориентироваться в виртуальном пространстве как в специализированных VR-шлемах (играть в 3D-игры и просматривать видео и изображения в режиме 360 градусов). Для оценки смещения в пространстве используются присутствующие в смартфонах камера, гироскоп, акселерометр и магнитометр.

Отмечается, что Google последнее время перестал активно разрабатывать SDK, но интерес к проекту сохраняется, поэтому решено передать разработку в руки сообщества и развивать проект сообща. Заинтересованные энтузиасты получили возможность самостоятельно развивать функциональность Cardboard и добавлять поддержку новых конфигураций экранов мобильных устройств. При этом Google намерен продолжить участие в общей разработке и передавать проекту новые возможности, такие как компоненты для поддержки игрового движка Unity.



