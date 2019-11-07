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Google открыл наработки, связанные с технологией виртуальной реальности Cardboard

07.11.2019 08:56

Компания Google открыла исходные тексты инструментария для разработки приложений для платформы Cardboard, позволяющей использовать любой смартфон для создания доступных шлемов виртуальной реальности. В простейшем случае для создания шлема достаточно по предлагаемой раскройке вырезать из картона каркас для закрепления смартфона перед глазами и использовать две линзы для фокусировки.

Google VR SDK для разработки приложений виртуальной реальности и демонстрационные мобильные приложения для Cardboard открыты под лицензией Apache 2.0. SDK включает библиотеки для создания VR-приложений для Android и iOS, систему рендеринга для генерации вывода для просмотра на шлемах Cardboard и библиотеку для сопряжения параметров каркаса шлема с приложением по QR-коду.

SDK позволяет создавать приложения для VR-шлемов на основе смартфона, формируя стереоскопическое изображение через разделение экрана на две половины, в которых раздельно формируется картинка для правого и левого глаза. При формировании вывода учитываются такие параметры как тип задействованных линз, расстояние от экрана до линзы и расстояние между зрачками. SDK включает готовые функции для создания виртуальных окружений, в том числе средства отслеживания движения, элементы интерфейса для взаимодействия с пользователем и стереоскопический рендеринг с поддержкой компенсации искажений линз.

Картинка меняется в зависимости от положения головы и движения пользователя, что позволяет не просто выводить статичное стереоизображение, например, просматривать 3D-фильмы, но и ориентироваться в виртуальном пространстве как в специализированных VR-шлемах (играть в 3D-игры и просматривать видео и изображения в режиме 360 градусов). Для оценки смещения в пространстве используются присутствующие в смартфонах камера, гироскоп, акселерометр и магнитометр.

Отмечается, что Google последнее время перестал активно разрабатывать SDK, но интерес к проекту сохраняется, поэтому решено передать разработку в руки сообщества и развивать проект сообща. Заинтересованные энтузиасты получили возможность самостоятельно развивать функциональность Cardboard и добавлять поддержку новых конфигураций экранов мобильных устройств. При этом Google намерен продолжить участие в общей разработке и передавать проекту новые возможности, такие как компоненты для поддержки игрового движка Unity.

  1. Главная ссылка к новости (https://developers.googleblog....)
  2. OpenNews: Facebook открыл код платформы Detectron для распознавания объектов на фотографиях
  3. OpenNews: Шлем виртуальной реальности из смартфона и картонной коробки
  4. OpenNews: Google передаёт систему объёмного звука Resonance Audio сообществу
  5. OpenNews: Выпуск Firefox Reality 1.1, браузера для устройств виртуальной реальности
  6. OpenNews: Проект xrdesktop для использования GNOME и KDE в шлемах виртуальной реальности
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: cardboard, google, vr
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Обсуждение (8) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:22, 07/11/2019 [ответить]  
    		• –5 +/
    Кому нужно стерео - тот купит стереоочки, а не будет насиловать телефон и себя.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 09:27, 07/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    В любом случае, любители это г-на пусть сразу задумаются о покупке себе новых глаз к старости.
     
  • 2.3, Annoynymous (ok), 09:30, 07/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Кому нужно стерео, купит стереоочки.

    А это не стерео.

     
     
  • 3.5, Аноним (5), 09:44, 07/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    > У кого есть лишние деньги на стерео - купит себе стереоочко.

    Поправил, не благодари.

    Это вполне себе стерео, картинки на разных половинках - разные. Для тех у кого после покупки гуглофона в кредит денег нет, но от него осталась подходящая картонная коробочка.


     

  • 1.4, Аноним (5), 09:42, 07/11/2019 [ответить]  
    		• –3 +/
    гугль выложил развертку картонной коробочки? Отличное открытие технологии, дайте две!

     
     
  • 2.6, Омноним (?), 11:10, 07/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дык развёртка и была всегда открыта, они теперь ещё и программную часть открыли ¯\_(ツ)_/¯
     
     
  • 3.8, ыы (?), 11:46, 07/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а технология производства картона опенсорсная?
     

  • 1.7, Android (??), 11:30, 07/11/2019 [ответить]  
    		• –1 +/
    Когда разрабатывали app под это картонное г-но и под gear vr, глаза ещё потом неделю болели.
     
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