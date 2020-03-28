Collabora развивает надстройку для работы OpenCL и OpenGL поверх DirectX

|
|1.1, A.Stahl (ok), 09:18, 28/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
Вы только не ржите, но ведь эта штука может вполне себе оказаться весьма полезной: некоторые из колеблющихся между кроссплатформенным OpenGL и Windows-only Direct3D, полне могут качнуться в сторону первого. А это хорошо даже если всё остальное будет собрано только под Винду.
|
|
|
|2.3, Аноним (3), 09:31, 28/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
|
Совершенно не понятно, кто мешает колеблющимся качнуться в сторону _кросплатформенного_ OpenGL прямо сейчас.
|
|
|
|3.4, A.Stahl (ok), 09:34, 28/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Да много чего: привычка, "а у нас так принято", какая-то важная штука может быть в Derect3D быть удобней.
|
|
|
|4.18, Аноним (18), 12:57, 28/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Я более чем уверен, что openGL уже мертв, только похоронить не успели. Зачем он нужен, если есть великолепный Vulkan. Через пару тройку лет о нём будут вспоминать как о прошлом.
|
|4.22, Аноним (3), 13:19, 28/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Это понятно, но как сия приблуда изменит ситуацию? Или в 2020 ещё есть устройства с поддержкой Direct3D, но без поддержки OpenGL?
|
|3.5, Аноним (5), 09:38, 28/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Совершенно не понятно, кто мешает колеблющимся качнуться в сторону _кросплатформенного_ OpenGL прямо сейчас.
В 1997 началась война OpenGL vs DirectX. Ну, как война, холивар. В 2003 году, Майкрософт эту войну выиграла, когда выпустила DirectX 8.0 с шейдерами, а разработка в это время OpenGL сильно затормозилась. С тех пор и стараются использовать только Direct3D, и очень редко - OpenGL.
Я про игры. CAD-ы и професиональные среды 3D-моделирования - на OpenGL
|
|
|
|4.9, Аноним (19), 10:20, 28/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
|
> Майкрософт эту войну выиграла
...сделав у себя убогую поддержку OpenGL, тормознутую и кастрированную.
|
|
|
|5.24, Zenitur (ok), 13:34, 28/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
OGL 2.0 вышла в сентябре 2004 года. До этого можно было писать шейдеры на языке ассемблера, расширения ARB_fragment_program и ARB_vertex_program
|
|
|
|4.12, A.Stahl (ok), 10:29, 28/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Говорят что Вулкан это совсем другое и сравнивать его с OpenGL или Direct3D смысла нет.
|
|2.11, Аноним (11), 10:25, 28/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> Вы только не ржите, но ведь эта штука может вполне себе оказаться весьма полезной:
Да я то не хочу ржать, но у нас пацаны на районе ржут, а если не ржать вместе с ними, то они будут думать, что лох.
|
|
|
|2.15, 00 (?), 12:00, 28/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
mesa давно поддерживает windows сборки как минимум софтварного opengl
|
|2.16, Аноним (19), 12:22, 28/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Вот именно. Поделка оказалась win-only, а win у нас на таком большом (нет) количестве платформ, что у каждого производителя видюх уже есть OGL-дрова.
|
|1.21, Аноним (21), 13:11, 28/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Няня, нужен ликбез.
В браузерах есть поддержка WebGL.
WebGL 1.0 = OpenGL ES (embedded systems) 2.0. (А WebGL 2.0 = OpenGL 3.0)
Браузеры WebGL юзают не только для canvas'ов, но и даже для ускорения видео. Так ведь?
Но если Direct3D - аналогичная OpenGL'ю технология (но от microsoft) - то почему браузеры, получается, игнорируют её абсолютно?
Неужели OpenGL условно умеет что-то, что не умеет Direct3D?
Я бы ещё понял объяснение, что "браузероделы выбрали OpenGL потому, что в отличие от Direct3D он кроссплатформенный и мы не хотим бросать наших линуксовых пользователей и макоёзеров", но ведь ускорение видео в браузерах работает только под виндой и потому этот аргумент - не аргумент.
|