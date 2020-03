Collabora развивает надстройку для работы OpenCL и OpenGL поверх DirectX

2.3 , Аноним ( 3 ), 09:31, 28/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +6 + / – Совершенно не понятно, кто мешает колеблющимся качнуться в сторону _кросплатформенного_ OpenGL прямо сейчас.

3.4 , A.Stahl ( ok ), 09:34, 28/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Да много чего: привычка, "а у нас так принято", какая-то важная штука может быть в Derect3D быть удобней.

4.18 , Аноним ( 18 ), 12:57, 28/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Я более чем уверен, что openGL уже мертв, только похоронить не успели. Зачем он нужен, если есть великолепный Vulkan. Через пару тройку лет о нём будут вспоминать как о прошлом.

5.19 , Аноним ( 19 ), 13:01, 28/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – OpenGL хоронят с прошлого века... чёт не получается никак

4.22 , Аноним ( 3 ), 13:19, 28/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это понятно, но как сия приблуда изменит ситуацию? Или в 2020 ещё есть устройства с поддержкой Direct3D, но без поддержки OpenGL?

3.5 , Аноним ( 5 ), 09:38, 28/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Совершенно не понятно, кто мешает колеблющимся качнуться в сторону _кросплатформенного_ OpenGL прямо сейчас. В 1997 началась война OpenGL vs DirectX. Ну, как война, холивар. В 2003 году, Майкрософт эту войну выиграла, когда выпустила DirectX 8.0 с шейдерами, а разработка в это время OpenGL сильно затормозилась. С тех пор и стараются использовать только Direct3D, и очень редко - OpenGL. Я про игры. CAD-ы и професиональные среды 3D-моделирования - на OpenGL

4.9 , Аноним ( 19 ), 10:20, 28/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – > Майкрософт эту войну выиграла ...сделав у себя убогую поддержку OpenGL, тормознутую и кастрированную.

4.10 , Аноним ( 19 ), 10:25, 28/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – а в OGL шейдеры появились в 2.0, которая вышла в 2001-ом

5.24 , Zenitur ( ok ), 13:34, 28/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – OGL 2.0 вышла в сентябре 2004 года. До этого можно было писать шейдеры на языке ассемблера, расширения ARB_fragment_program и ARB_vertex_program

3.8 , Аномномномнимус ( ? ), 10:17, 28/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – говорят для мечущихся вулкан топчик

4.12 , A.Stahl ( ok ), 10:29, 28/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Говорят что Вулкан это совсем другое и сравнивать его с OpenGL или Direct3D смысла нет.

5.13 , Аномномномнимус ( ? ), 10:48, 28/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Где говорят? Пруфы в студию

2.11 , Аноним ( 11 ), 10:25, 28/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Вы только не ржите, но ведь эта штука может вполне себе оказаться весьма полезной: Да я то не хочу ржать, но у нас пацаны на районе ржут, а если не ржать вместе с ними, то они будут думать, что лох.