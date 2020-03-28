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Collabora развивает надстройку для работы OpenCL и OpenGL поверх DirectX

28.03.2020 08:42

Компания Collabora представила новый Gallium-драйвер для Mesa, реализующий прослойку для организации работы API OpenCL 1.2 и OpenGL 3.3 поверх драйверов с поддержкой DirectX 12 (D3D12). Код опубликован под лицензией MIT.

Предложенный драйвер позволяет использовать Mesa на устройствах, изначально не поддерживающих OpenCL и OpenGL, а также в качестве стартовой позиции для портирования OpenGL/OpenCL-приложений для работы поверх D3D12. Для производителей GPU подсистема даёт возможность предоставить поддержку OpenCL и OpenGL, при наличии драйверов только с поддержкой D3D12.

Из ближайших планов отмечается достижение полного прохождения тестов на совместимость OpenCL 1.2 и OpenGL 3.3, проверка совместимости с приложениями и включение наработок в основной состав Mesa. Разработка ведётся совместно с инженерами Microsoft, развивающими открытый инструментарий D3D11On12 для перевода игр с D3D11 на D3D12 и библиотеку D3D12TranslationLayer, реализующую типовые графические примитивы поверх D3D12.

Реализация включает Gallium-драйвер, компилятор OpenCL, OpenCL runtime и компилятор шейдеров NIR-to-DXIL, преобразующий применяемое в Mesa промежуточное представление шейдеров NIR в бинарный формат DXIL (DirectX Intermediate Language), поддерживаемый в DirectX 12 и основанный на биткоде LLVM 3.7 (DirectX Shader Compiler от Microsoft по сути расширенный форк LLVM 3.7). Компилятор OpenCL подготовлен на основе наработок проекта LLVM и инструментария SPIRV-LLVM.

Исходные тексты с расширениями OpenCL компилируются при помощи clang в промежуточный псевдокод LLVM (LLVM IR), который затем преобразуется в промежуточное представление OpenCL-ядер в формате SPIR-V. Ядра в представлении SPIR-V передаются в Mesa, транслируются в формат NIR, оптимизируются и передаются в NIR-to-DXIL для генерации вычислительных шейдеров в формате DXIL, пригодном для выполнения на GPU c использованием runtime на базе DirectX 12. Вместо Clover, применяемой в Mesa реализации OpenCL, предложен новый OpenCL runtime, допускающий больше прямых преобразований в API DirectX 12.

OpenCL и OpenGL драйверы подготовлены с использованием предоставляемого в Mesa интерфейса Gallium, позволяющего при создании драйверов не углубляться в специфичные для OpenGL детали и транслировать вызовы OpenGL в сущности, более близкие к графическим примитивам, которыми оперируют современные GPU. Gallium-драйвер, принимает команды OpenGL и при привлечении транслятора NIR-to-DXIL формирует буферы команд, которые исполняются на GPU, используя драйвер D3D12.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.collabora.com/news...)
  2. OpenNews: Компания Collabora представила окружение для запуска Android-приложений в Linux
  3. OpenNews: Компания Collabora развивает Zink, реализацию OpenGL поверх API Vulkan
  4. OpenNews: Компания Collabora представила графический драйвер kms_swrast
  5. OpenNews: DirectX Shader Compiler портирован для Linux и macOS
  6. OpenNews: Выпуск DXVK 1.6, реализации Direct3D 9/10/11 поверх API Vulkan
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52625-directx
Ключевые слова: directx, opencl, opengl, collabora
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, A.Stahl (ok), 09:18, 28/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Вы только не ржите, но ведь эта штука может вполне себе оказаться весьма полезной: некоторые из колеблющихся между кроссплатформенным OpenGL и Windows-only Direct3D, полне могут качнуться в сторону первого. А это хорошо даже если всё остальное будет собрано только под Винду.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 09:31, 28/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Совершенно не понятно, кто мешает колеблющимся качнуться в сторону _кросплатформенного_ OpenGL прямо сейчас.
     
     
  • 3.4, A.Stahl (ok), 09:34, 28/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Да много чего: привычка, "а у нас так принято", какая-то важная штука может быть в Derect3D быть удобней.


     
     
  • 4.18, Аноним (18), 12:57, 28/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Я более чем уверен, что openGL уже мертв, только похоронить не успели. Зачем он нужен, если есть великолепный Vulkan. Через пару тройку лет о нём будут вспоминать как о прошлом.
     
     
  • 5.19, Аноним (19), 13:01, 28/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    OpenGL хоронят с прошлого века... чёт не получается никак
     
  • 4.22, Аноним (3), 13:19, 28/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это понятно, но как сия приблуда изменит ситуацию? Или в 2020 ещё есть устройства с поддержкой Direct3D, но без поддержки OpenGL?
     
  • 3.5, Аноним (5), 09:38, 28/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Совершенно не понятно, кто мешает колеблющимся качнуться в сторону _кросплатформенного_ OpenGL прямо сейчас.

    В 1997 началась война OpenGL vs DirectX. Ну, как война, холивар. В 2003 году, Майкрософт эту войну выиграла, когда выпустила DirectX 8.0 с шейдерами, а разработка в это время OpenGL сильно затормозилась. С тех пор и стараются использовать только Direct3D, и очень редко - OpenGL.

    Я про игры. CAD-ы и професиональные среды 3D-моделирования - на OpenGL

     
     
  • 4.9, Аноним (19), 10:20, 28/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    > Майкрософт эту войну выиграла

    ...сделав у себя убогую поддержку OpenGL, тормознутую и кастрированную.

     
  • 4.10, Аноним (19), 10:25, 28/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    а в OGL шейдеры появились в 2.0, которая вышла в 2001-ом
     
     
  • 5.24, Zenitur (ok), 13:34, 28/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    OGL 2.0 вышла в сентябре 2004 года. До этого можно было писать шейдеры на языке ассемблера, расширения ARB_fragment_program и ARB_vertex_program
     
  • 3.8, Аномномномнимус (?), 10:17, 28/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    говорят для мечущихся вулкан топчик
     
     
  • 4.12, A.Stahl (ok), 10:29, 28/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Говорят что Вулкан это совсем другое и сравнивать его с OpenGL или Direct3D смысла нет.
     
     
  • 5.13, Аномномномнимус (?), 10:48, 28/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Где говорят? Пруфы в студию
     
  • 2.11, Аноним (11), 10:25, 28/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Вы только не ржите, но ведь эта штука может вполне себе оказаться весьма полезной:

    Да я то не хочу ржать, но у нас пацаны на районе ржут, а если не ржать вместе с ними, то они будут думать, что лох.

     

  • 1.2, Аноним (19), 09:24, 28/03/2020 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     
     
  • 2.6, нах. (?), 10:07, 28/03/2020 Скрыто модератором
    		• +/
     

  • 1.7, Аномномномнимус (?), 10:16, 28/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Ловите наркоманов...
     
  • 1.14, Аноним (14), 11:27, 28/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    На linux существуют DirectX-драйверы GPU?
     
     
  • 2.15, 00 (?), 12:00, 28/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    mesa давно поддерживает windows сборки как минимум софтварного opengl
     
  • 2.16, Аноним (19), 12:22, 28/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот именно. Поделка оказалась win-only, а win  у нас на таком большом (нет) количестве платформ, что у каждого производителя видюх уже есть OGL-дрова.
     

  • 1.17, Аноним (17), 12:38, 28/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    OpenCL -> LLVM IR -> SPIR-V -> NIR -> DXIL. Это ппц.
     
     
  • 2.20, Аноним (19), 13:03, 28/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это же только для win, там тормоза одобряются.
     

  • 1.21, Аноним (21), 13:11, 28/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Няня, нужен ликбез.

    В браузерах есть поддержка WebGL.
    WebGL 1.0 = OpenGL ES (embedded systems) 2.0. (А WebGL 2.0 = OpenGL 3.0)

    Браузеры WebGL юзают не только для canvas'ов, но и даже для ускорения видео. Так ведь?

    Но если Direct3D - аналогичная OpenGL'ю технология (но от microsoft) - то почему браузеры, получается, игнорируют её абсолютно?
    Неужели OpenGL условно умеет что-то, что не умеет Direct3D?

    Я бы ещё понял объяснение, что "браузероделы выбрали OpenGL потому, что в отличие от Direct3D он кроссплатформенный и мы не хотим бросать наших линуксовых пользователей и макоёзеров", но ведь ускорение видео в браузерах работает только под виндой и потому этот аргумент - не аргумент.

     
  • 1.23, Аноним (23), 13:26, 28/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >с поддержкой DirectX
    >Разработка ведётся совместно с инженерами Microsoft

    https://ru.wikipedia.org/wiki/Embrace,_Extend,_and_Extinguish

     

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