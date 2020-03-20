Выпуск DXVK 1.6, реализации Direct3D 9/10/11 поверх API Vulkan

Сформирован выпуск прослойки DXVK 1.6, предоставляющей реализацию DXGI (DirectX Graphics Infrastructure), Direct3D 9, 10 и 11, работающую через трансляцию вызовов в API Vulkan. Для использования DXVK требуется наличие драйверов с поддержкой API Vulkan 1.1, таких как AMD RADV 18.3, NVIDIA 415.22, Intel ANV 19.0 и AMDVLK. DXVK может применяться для запуска 3D-приложений и игр в Linux при помощи Wine, выступая в качестве более высокопроизводительной альтернативы встроенной в Wine реализации Direct3D 11, работающей поверх OpenGL. Основные изменения: Прекращена установка по умолчанию вспомогательных библиотек Direct3D 10 - d3d10.dll и d3d10_1.dll, так как для поддержки D3D10 в DXVK требуется d3d10core.dll и d3d11.dll (под Windows также требуется dxgi.dll). Изменение позволяет использовать развиваемый в Wine фреймворк D3D10 для эффектов, который применяется в некоторых играх;

Внесены незначительные оптимизации производительности в реализацию Direct3D 9;

Исправлена проблема, приводившая к краху при попытке захвата снимков apitrace;

Устранён крах в некоторых играх Source 2, использующих собственный рендер D3D9;

Устранены избыточные переключения режимов экрана;

Исправлена ошибка, приводившая к отображению зелёной рамки при показе видео в некоторых играх;

Решены проблемы, возникавшие в играх A Hat in Time, Dead Space, DoDonPachi Resurrection, Dragon's Dogma, Star Wars: Republic Commando и Yomawari: Midnight Shadows.



