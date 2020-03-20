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Выпуск DXVK 1.6, реализации Direct3D 9/10/11 поверх API Vulkan

20.03.2020 22:14

Сформирован выпуск прослойки DXVK 1.6, предоставляющей реализацию DXGI (DirectX Graphics Infrastructure), Direct3D 9, 10 и 11, работающую через трансляцию вызовов в API Vulkan. Для использования DXVK требуется наличие драйверов с поддержкой API Vulkan 1.1, таких как AMD RADV 18.3, NVIDIA 415.22, Intel ANV 19.0 и AMDVLK. DXVK может применяться для запуска 3D-приложений и игр в Linux при помощи Wine, выступая в качестве более высокопроизводительной альтернативы встроенной в Wine реализации Direct3D 11, работающей поверх OpenGL.

Основные изменения:

  • Прекращена установка по умолчанию вспомогательных библиотек Direct3D 10 - d3d10.dll и d3d10_1.dll, так как для поддержки D3D10 в DXVK требуется d3d10core.dll и d3d11.dll (под Windows также требуется dxgi.dll). Изменение позволяет использовать развиваемый в Wine фреймворк D3D10 для эффектов, который применяется в некоторых играх;
  • Внесены незначительные оптимизации производительности в реализацию Direct3D 9;
  • Исправлена проблема, приводившая к краху при попытке захвата снимков apitrace;
  • Устранён крах в некоторых играх Source 2, использующих собственный рендер D3D9;
  • Устранены избыточные переключения режимов экрана;
  • Исправлена ошибка, приводившая к отображению зелёной рамки при показе видео в некоторых играх;
  • Решены проблемы, возникавшие в играх A Hat in Time, Dead Space, DoDonPachi Resurrection, Dragon's Dogma, Star Wars: Republic Commando и Yomawari: Midnight Shadows.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/doitsujin/d...)
  2. OpenNews: Выпуск DXVK 1.5.5, реализации Direct3D 9/10/11 поверх API Vulkan
  3. OpenNews: Выпуск DXVK 1.5. Осуществлено слияние кодовых баз проектов D9VK и DXVK
  4. OpenNews: Стабильный релиз Wine 5.0
  5. OpenNews: Wine адаптирован для работы с использованием Wayland
  6. OpenNews: Выпуск Wine 5.4 и Wine Staging 5.4
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52579-dxvk
Ключевые слова: dxvk, windows, wine, game
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Обсуждение (4) RSS
  • 1, Аноним (1), 22:35, 20/03/2020 [ответить]  
    		• +2 +/
    Кстати, Microsoft представила обновление DirectX 12 - Ultimate:
    https://dtf.ru/gameindustry/114681-microsoft-predstavila-directx-12-ultimate-e
     
     
  • 2, Аноним (2), 22:58, 20/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это хорошо или плохо?

    ну и тогда уж стоит упомянуть Vulkan Ray Tracing https://www.khronos.org/news/press/khronos-group-releases-vulkan-ray-tracing

     
     
  • 3, Аноним (1), 23:03, 20/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это отлично, как и поддержка трассировки на вулкане.
     
  • 4, microsoft (?), 23:08, 20/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что есть dxvk12?
     
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