Осуществлено слияние кодовых баз проектов D9VK и DXVK

Состоялось слияние кодовых баз проектов D9VK и DXVK. Наработки D9VK перенесены в master-ветку репозитория DXVK. D9VK оценивается разработчиком как готовый к использованию и реализующий почти всю задуманную функциональность. Таким образом, все реализации DXGI (DirectX Graphics Infrastructure), Direct3D 11, Direct3D 10 и Direct3D 9 поверх графического API Vulkan отныне будут развиваться в единой кодовой базе. Информации о времени формирования нового значительного выпуска DXVK, в составе которого будет предложена поддержка Direct3D 9, пока нет.

Напомним, что после интеграции D9VK и добавления поддержки некоторых полезных расширений Vulkan, разработчик DXVK намерен на время сосредоточить усилия только на исправлении ошибок, притормозив расширение функциональности. Подобное желание вызвано опасением снижения качества кодовой базы. Каждое обновление ветки 1.4.x вызывает появление жалоб о регрессивных изменениях, которые не удаётся воспроизвести, локализовать и устранить. Данные проблемы требуют разбора причин их появления, иначе оставление их неисправленными при продолжении наращивания функциональности может лишь усугубить ситуацию и усложнить процесс сопровождения.

Разработка D9VK продолжится в составе репозитория DXVK в форме фронтэнда, за который будет отвечать изначальный разработчик D9VK. Из планов по дальнейшему развитию отмечается устранение некоторых известных проблем (bumpmapping, premodulation), реализация программного курсора (в дополнение к уже доступной поддержке аппаратного курсора), добавление метода ComposeRects, определённого в спецификации D3D9Ex, и возможность определения собственных цветов для рамок.



