Осуществлено слияние кодовых баз проектов D9VK и DXVK

2.14 , Аноним ( 5 ), 12:08, 16/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – Придётся десяточку ставить. Какие-то игры работать не будут, но вообще лучше вайна - в нём со старыми играми в основном никак.

3.15 , 0123 ( ? ), 12:11, 16/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Вы бредите, молодой человек, — густым, тяжелым бредом.

4.17 , Аноним ( 5 ), 12:21, 16/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Вы бредите, молодой человек, — густым, тяжелым бредом. Да не, я проверял. У меня пол библиотеки стима игры на dx7 dx8. Ну, может быть поменьше, штук 500 точно есть.

5.18 , Kron4ek ( ok ), 12:29, 16/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Есть транслятор из D3D8 в D3D9 - можно использовать его в сочетании с D9VK. А насчет D3D7 не знаю. https://github.com/crosire/d3d8to9

4.20 , A.Stahl ( ok ), 12:31, 16/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вовсе нет: wine в основном подпирает костылями современные штуки, а то, что постарше, никто особо не пилит. Win16 вообще уж мхом покрылся, причём бросили его в очень плохом состоянии. Вин32 лучше работает.

5.22 , Zenitur ( ok ), 12:46, 16/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Попробуй: sudo sysctl -w vm.mmap_min_addr=0 Подробнее вот:

https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=24113

https://habr.com/ru/post/23776/ Ещё можно попробовать создать WINEPREFIX для win16. Я не знаю, бывает ли такой. Для win32 точно бывает. export WINEPREFIX=/home/username/wine-16bit

WINEARCH=win16 winecfg И там указываешь Windows 3.1.

6.29 , Zenitur ( ok ), 13:53, 16/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Увы, нет: wine: WINEARCH set to invalid value 'win16', it must be either win32 or win64.

2.24 , НяшМяш ( ok ), 13:17, 16/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Мне кажется, что для подобных игр и встроенной в wine трансляции будет достаточно.

3.26 , Аноним ( 25 ), 13:22, 16/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – И даже встроенной видеокарты.

3.27 , Аноним ( 11 ), 13:33, 16/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Она заброшена в состоянии далекой от сколько-нибудь завершенности.

2.28 , Аноним ( 28 ), 13:50, 16/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Какой в этом смысл? DX7 это фиксированный конвейер. От вулкана профита не будет.

3.30 , Аноним ( 11 ), 13:59, 16/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Хотя бы в том, что есть призрачная вероятность актуализации и допиливания того, что забросили в Wine.