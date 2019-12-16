Осуществлено слияние кодовых баз проектов D9VK и DXVK

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|1.5, Аноним (5), 11:32, 16/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>не удаётся
нужно всего лишь внимательней посмотреть на версии блобов :) если конечно это не отмазка
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|1.7, Zenitur (ok), 11:40, 16/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А что будет с реализацией Direct3D через Vulkan, разработчик которого умер? Подхватят ли разработку кто-нибудь?
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|2.10, Fantasmas (?), 11:53, 16/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Подхватили же уже, в одной из последних новостей про протон он упоминался,что был обновлен с соответсвующей ссылкой.
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|2.9, A.Stahl (ok), 11:52, 16/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот когда новые кактусы вырастут, тогда и вернёмся. А то что там сейчас в вин-пустыне делать-то?
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|3.16, Аноним (16), 12:20, 16/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> когда новые кактусы вырастут, тогда и вернёмся.
WSL, не? Честно говоря, я эту вынь-пустыню вынул ещё в 2007 году. Не интересна она мне даже сейчас.
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|1.11, Аноним (11), 11:56, 16/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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А что насчет D7VK? Достаточно много игр на нем было сделано, по-моему самый массовый до 9-го.
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|2.14, Аноним (5), 12:08, 16/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Придётся десяточку ставить. Какие-то игры работать не будут, но вообще лучше вайна - в нём со старыми играми в основном никак.
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|3.15, 0123 (?), 12:11, 16/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Вы бредите, молодой человек, — густым, тяжелым бредом.
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|4.17, Аноним (5), 12:21, 16/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Вы бредите, молодой человек, — густым, тяжелым бредом.
Да не, я проверял. У меня пол библиотеки стима игры на dx7 dx8. Ну, может быть поменьше, штук 500 точно есть.
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|4.20, A.Stahl (ok), 12:31, 16/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вовсе нет: wine в основном подпирает костылями современные штуки, а то, что постарше, никто особо не пилит. Win16 вообще уж мхом покрылся, причём бросили его в очень плохом состоянии. Вин32 лучше работает.
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|6.29, Zenitur (ok), 13:53, 16/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Увы, нет:
wine: WINEARCH set to invalid value 'win16', it must be either win32 or win64.
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|2.24, НяшМяш (ok), 13:17, 16/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Мне кажется, что для подобных игр и встроенной в wine трансляции будет достаточно.
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|3.27, Аноним (11), 13:33, 16/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Она заброшена в состоянии далекой от сколько-нибудь завершенности.
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|2.28, Аноним (28), 13:50, 16/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Какой в этом смысл? DX7 это фиксированный конвейер. От вулкана профита не будет.
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|3.30, Аноним (11), 13:59, 16/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Хотя бы в том, что есть призрачная вероятность актуализации и допиливания того, что забросили в Wine.
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