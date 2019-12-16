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Осуществлено слияние кодовых баз проектов D9VK и DXVK

16.12.2019 11:19

Состоялось слияние кодовых баз проектов D9VK и DXVK. Наработки D9VK перенесены в master-ветку репозитория DXVK. D9VK оценивается разработчиком как готовый к использованию и реализующий почти всю задуманную функциональность. Таким образом, все реализации DXGI (DirectX Graphics Infrastructure), Direct3D 11, Direct3D 10 и Direct3D 9 поверх графического API Vulkan отныне будут развиваться в единой кодовой базе. Информации о времени формирования нового значительного выпуска DXVK, в составе которого будет предложена поддержка Direct3D 9, пока нет.

Напомним, что после интеграции D9VK и добавления поддержки некоторых полезных расширений Vulkan, разработчик DXVK намерен на время сосредоточить усилия только на исправлении ошибок, притормозив расширение функциональности. Подобное желание вызвано опасением снижения качества кодовой базы. Каждое обновление ветки 1.4.x вызывает появление жалоб о регрессивных изменениях, которые не удаётся воспроизвести, локализовать и устранить. Данные проблемы требуют разбора причин их появления, иначе оставление их неисправленными при продолжении наращивания функциональности может лишь усугубить ситуацию и усложнить процесс сопровождения.

Разработка D9VK продолжится в составе репозитория DXVK в форме фронтэнда, за который будет отвечать изначальный разработчик D9VK. Из планов по дальнейшему развитию отмечается устранение некоторых известных проблем (bumpmapping, premodulation), реализация программного курсора (в дополнение к уже доступной поддержке аппаратного курсора), добавление метода ComposeRects, определённого в спецификации D3D9Ex, и возможность определения собственных цветов для рамок.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.reddit.com/r/linux...)
  2. OpenNews: Выпуск D9VK 0.40, реализации Direct3D 9 поверх Vulkan
  3. OpenNews: Кандидат в релизы Wine 5.0 и выпуск пакета для запуска Windows-игр Proton 4.11-10
  4. OpenNews: Выпуск проекта DXVK 1.4 с реализацией Direct3D 10/11 поверх API Vulkan
  5. OpenNews: Доступен WineD3D для Windows, предоставляющий поддержку DirectX 11 через OpenGL
  6. OpenNews: Проект Wine выпустил Vkd3d 1.0 с реализацией Direct3D 12
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: dxvk, d9vk, vulkan, wine
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  • 1.1, no (??), 11:25, 16/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Хорошая новость,ждемс!
     
  • 1.2, тот_же_анон_только_с_мабилы (?), 11:26, 16/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +13 +/
    Адекватный разработчик редкость в наше время
     
     
  • 2.6, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 11:38, 16/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Адекватный разработчик редкость в наше время

    Только микрософт, только хардкор-хабб.  </🤢>

     
     
  • 3.19, 1 (??), 12:30, 16/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Микрософт головного мозга
     
     
  • 4.21, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 12:43, 16/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Микрософт головного мозга

    Угумс.  В оперсорсной заразной форме.

    > Они теперь здесь, как дома. https://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/119179.html#356
    >  Микрософт гиттхабб принёс им "дары"... https://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/119202.html#197

     

  • 1.3, ryoken (ok), 11:30, 16/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Во, дело. Будет один Вулкан, через который всё прёт :).
     
     
  • 2.23, Аноним (23), 13:00, 16/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    В open source пришел Vulkan - у Винды бомбит пукан
     
  • 2.31, linux_user (??), 14:08, 16/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уже даже libre office умеет рендерить через vulkan :D
     

  • 1.5, Аноним (5), 11:32, 16/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >не удаётся

    нужно всего лишь внимательней посмотреть на версии блобов :) если конечно это не отмазка

     
     
  • 2.25, Аноним (25), 13:20, 16/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Предположу, что ошибки вроде DxvkMemoryAllocator: Memory allocation failed https://github.com/doitsujin/dxvk/issues/747
     

  • 1.7, Zenitur (ok), 11:40, 16/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А что будет с реализацией Direct3D через Vulkan, разработчик которого умер? Подхватят ли разработку кто-нибудь?
     
     
  • 2.10, Fantasmas (?), 11:53, 16/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Подхватили же уже, в одной из последних новостей про протон он упоминался,что был обновлен с соответсвующей ссылкой.
     
     
  • 3.12, Fantasmas (?), 11:57, 16/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Собственно вот процесс разработки https://source.winehq.org/git/vkd3d.git/
     

  • 1.8, Аноним (8), 11:47, 16/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Да вернитесь вы уже на маздай, грызущие кактус.
     
     
  • 2.9, A.Stahl (ok), 11:52, 16/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот когда новые кактусы вырастут, тогда и вернёмся. А то что там сейчас в вин-пустыне делать-то?
     
     
  • 3.16, Аноним (16), 12:20, 16/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > когда новые кактусы вырастут, тогда и вернёмся.

    WSL, не? Честно говоря, я эту вынь-пустыню вынул ещё в 2007 году. Не интересна она мне даже сейчас.

     
  • 2.13, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 11:58, 16/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Да вернитесь вы уже на маздай, грызущие кактус.

    Они теперь здесь, как дома. https://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/119179.html#356
      Микрософт гиттхабб принёс им "дары"... https://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/119202.html#197

     

  • 1.11, Аноним (11), 11:56, 16/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А что насчет D7VK? Достаточно много игр на нем было сделано, по-моему самый массовый до 9-го.
     
     
  • 2.14, Аноним (5), 12:08, 16/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Придётся десяточку ставить. Какие-то игры работать не будут, но вообще лучше вайна - в нём со старыми играми в основном никак.
     
     
  • 3.15, 0123 (?), 12:11, 16/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Вы бредите, молодой человек, — густым, тяжелым бредом.
     
     
  • 4.17, Аноним (5), 12:21, 16/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Вы бредите, молодой человек, — густым, тяжелым бредом.

    Да не, я проверял. У меня пол библиотеки стима игры на dx7 dx8. Ну, может быть поменьше, штук 500 точно есть.

     
     
  • 5.18, Kron4ek (ok), 12:29, 16/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Есть транслятор из D3D8 в D3D9 - можно использовать его в сочетании с D9VK. А насчет D3D7 не знаю.

    https://github.com/crosire/d3d8to9

     
  • 4.20, A.Stahl (ok), 12:31, 16/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вовсе нет: wine в основном подпирает костылями современные штуки, а то, что постарше, никто особо не пилит. Win16 вообще уж мхом покрылся, причём бросили его в очень плохом состоянии. Вин32 лучше работает.
     
     
  • 5.22, Zenitur (ok), 12:46, 16/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Попробуй:

    sudo sysctl -w vm.mmap_min_addr=0

    Подробнее вот:
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=24113
    https://habr.com/ru/post/23776/

    Ещё можно попробовать создать WINEPREFIX для win16. Я не знаю, бывает ли такой. Для win32 точно бывает.

    export WINEPREFIX=/home/username/wine-16bit
    WINEARCH=win16 winecfg

    И там указываешь Windows 3.1.

     
     
  • 6.29, Zenitur (ok), 13:53, 16/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Увы, нет:

    wine: WINEARCH set to invalid value 'win16', it must be either win32 or win64.

     
  • 2.24, НяшМяш (ok), 13:17, 16/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Мне кажется, что для подобных игр и встроенной в wine трансляции будет достаточно.
     
     
  • 3.26, Аноним (25), 13:22, 16/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И даже встроенной видеокарты.
     
  • 3.27, Аноним (11), 13:33, 16/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Она заброшена в состоянии далекой от сколько-нибудь завершенности.
     
  • 2.28, Аноним (28), 13:50, 16/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какой в этом смысл? DX7 это фиксированный конвейер. От вулкана профита не будет.
     
     
  • 3.30, Аноним (11), 13:59, 16/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хотя бы в том, что есть призрачная вероятность актуализации и допиливания того, что забросили в Wine.
     

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