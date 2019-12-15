Выпуск D9VK 0.40, реализации Direct3D 9 поверх Vulkan

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|2.5, Нонон (?), 10:27, 15/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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цель чтоб работал Вайн как ожидается, а для этого любые приложения/игры должны запускаться
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|2.15, Аноним (15), 13:06, 15/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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Да, есть. И к нему претензий нет. А еще есть нативный Dying Light. Личные тесты (одни и те же настройки внутри игры везде)
Винда - 100 фпс (50 минимум)
Линукс нативный - 40 фпс (минимум 10)
Линукс через вайн - 85 фпс (43 минимум)
Так что то, что нативный есть - не значит что он лучше работает. Зависит от криворукости и желания, прости господи, разработчиков.
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|3.16, gumanzoy (?), 13:49, 15/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> И к нему претензий нет.
CS GO жрет 3Гб памяти уже при запуске игрового меню. Как насчет нативного виндового в винде не знаю. Не знаю как это можно оставить без претензий. CS Source себе такого не позволял.
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|3.21, JL2001 (ok), 14:51, 15/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А еще есть нативный Dying
> Light. Личные тесты (одни и те же настройки внутри игры везде)
> Винда - 100 фпс (50 минимум)
> Линукс нативный - 40 фпс (минимум 10)
> Линукс через вайн - 85 фпс (43 минимум)
можно версии дров (примерные) и систем?
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|1.2, Аноним (1), 09:31, 15/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Кстати говоря, несмотря на молодую версию, работает весьма достойно, без косяков. Интересно сравнить с gallium nine
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|2.18, gumanzoy (?), 13:55, 15/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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На древней HD 7000 gallium nine чуть быстрее работает. Но и d9vk тоже работает что удивительно. Debian 10, штатные ядро 4.19 и mesa 18.3.6
Кстати столкнулся с тем что amdvlk из http://repo.radeon.com/amdvlk/apt/debian/ собран только для amd64, а для 32 бит d9vk нужен 32битный amdvlk. В арче он есть. Так что в дебиане юзаю radv из месы.
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|1.3, Аноним (3), 09:53, 15/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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>По сравнению с реализацией Direct3D 9 на базе WineD3D
С nine надо сравнивать.
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|2.6, BERKWIT (?), 10:43, 15/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Против Nine оно медленнее , но данный костыль делают для владельцев NVIDIA - у них нет Gallium NINE.
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|3.10, Аноним (10), 11:29, 15/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Через nouveau есть. Но использовать nouveau можно только выкинув проприетарь.
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|3.11, JL2001 (ok), 11:33, 15/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Против Nine оно медленнее
а есть ссылки? интересно посмотреть что как в цифрах
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|1.8, Аноним (8), 11:05, 15/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Давно могли бы нативный DirectX сделать под линукс, вместо создания оберток над обертками над обертками
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|2.9, 00 (?), 11:11, 15/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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уже существует gallium nine, но работает только на gallium драйверах
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|1.20, Василий (??), 14:49, 15/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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Ах, как же это важно, главное чтобы игры шли, чтоб взрослым дядькам "гуляцца" можно было. Даже представить невозможно было лет 50 назад, чтобы мужики от 25-30 лет с такой серьезностью обсуждали гульки, фпс в них и прочую ерунду.
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|2.25, Michael Shigorin (ok), 17:50, 15/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вы бы это... историю появления UNIX как такового почитали, что ли. Безотносительно степени праведности гнева (надеюсь, высказываемого трезвенником, примерным сотрудником и далее по списку).
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|2.26, arthi (ok), 18:04, 15/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Серия южного парка про варкрафт вспомнилась) Премию "Гремми" взяла между прочим.
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