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Выпуск D9VK 0.40, реализации Direct3D 9 поверх Vulkan

15.12.2019 08:36

Состоялся выпуск проекта D9VK 0.40, предоставляющего реализацию Direct3D 9, работающую через трансляцию вызовов в графический API Vulkan. Проект основан на кодовой базе проекта DXVK, которая была расширена поддержкой Direct3D 9. По сравнению с реализацией Direct3D 9 на базе WineD3D, D9VK позволяет добиться более высокой производительности, так как трансляция Direct3D 9 через OpenGL работает медленнее трансляции через Vulkan.

D9VK может применяться для запуска 3D-приложений и игр в Linux при помощи Wine. Поддерживается запуск большей части игр на базе Direct3D 9, использующих 2 или 3 версию Shader Model. Код проекта распространяется под свободной лицензией Zlib. Для использования D9VK требуется наличие драйверов с поддержкой API Vulkan, таких как AMD RADV 18.3+, NVIDIA 415.22+, Intel ANV 19.0+ и AMDVLK.

Основные улучшения:

  • Реализована возможность использования более 4 ГБ видеопамяти в 32-разрядных приложениях, что решило проблемы при запуске модов игр Skyrim и Oblivion;
  • Включена асинхронная обработка вывода результата рендеринга на экран (стадия presentation). Для уменьшения задержек в основном потоке рендеринга, обработка вывода выполняется в потоке передачи команд (command submission thread);
  • Убраны излишние точки синхронизации потока команд при извлечении запрашиваемых данных;
  • Код для определения внутреннего времени переведён на использование специфичного для платформ таймера, что помогло решить проблемы с некорректным поведением high_resolution_clock из MinGW;
  • Обеспечена выгрузка отложенных буферов MANAGED и SYSTEMMEM на стадии до выполнение PrepareDraw, что решило проблемы с производительностью в играх Risen и Legend of the Heroes: Trails of the Sky;
  • Добавлена поддержка D3DTA_CONSTANT, позволившая реализовать корректный рендеринг эффекта свечения в играх SpinTyres и Mudrunner;
  • Улучшена совместимость с DirectX 9Ex (D3D9Ex). Учтена специфика обработки ResetEx и Reset;
  • Проведены чистка и рефакторинг кода;
  • Обеспечен прямой маппинг буферов WRITEONLY, что может положительно повлиять на производительность и обойти ошибку в игре Counter-Strike: Global Offensive, приводящую к продолжению записи в буфер после его разблокировки;
  • Реализован метод SetDialogBoxMode, позволяющий использовать диалоговые окна в полноэкранных приложениях;
  • Реализована поддержка смешивания вершин, в том числе индексируемого смешивания вершин, необходимого для SWVP (SoftWare Vertex Processing);
  • Переделан счётчик семплера, выводимый поверх текущего изображения (heads-up display, HUD);
  • Добавлена опция d3d9.dialogBoxMode, которую можно использовать для отключения работы только в полноэкранном режиме;
  • Внесены оптимизации производительности и решены проблемы, проявляющиеся при запуске игр GTA: San Andreas, The Masquerade Bloodlines, Max Payne 2, The Sims 2, Silent Hunter 3, Senran Kagura Shinovi, Dungeons and Dragons, Crysis, Metal Slug X, ANGLE, Need for Speed: Carbon и Risen 1.

Дополнительно можно отметить намерение разработчика проекта DXVK (реализация DXGI, Direct3D 10 и Direct3D 11 поверх API Vulkan) на время сосредоточить усилия только на исправлении ошибок, притормозив расширение функциональности. Подобное желание вызвано опасениями о снижении качества кодовой базы и усложнения сопровождения в будущем. Каждое обновление ветки 1.4.x вызывает появление жалоб о регрессивных изменениях, которые не удаётся воспроизвести, локализовать и устранить.

Данные проблемы требуют разбора причин их появления, иначе оставление их неисправленными при продолжении наращивания функциональности может лишь усугубить ситуацию и превратить процесс сопровождения в кошмар. Из планов, которые разработчик DXVK намерен реализовать до перехода в режим только исправления ошибок, называется добавление поддержки некоторых полезных расширений Vulkan и слияние c наработками проекта D9VK.

Дополнение: по горячим следам сформирован корректирующий выпуск D9VK 0.40.1, в котором исправлено на vec4(1) значение по умолчанию для COLOR0 в вершинных шейдерах и устранена ошибка, из-за которой биты слотов для выходов шейдера по умолчанию неправильно применялись и, следовательно, некорректно исправлялись бэкэндом, вызывая их замену на vec4(0).

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/Joshua-Asht...)
  2. OpenNews: Кандидат в релизы Wine 5.0 и выпуск пакета для запуска Windows-игр Proton 4.11-10
  3. OpenNews: Выпуск Wine 4.8. Доступен D9VK 0.10 с реализацией Direct3D 9 поверх Vulkan
  4. OpenNews: Новые версии Wine 4.17, Wine Staging 4.17, Proton 4.11-6 и D9VK 0.21
  5. OpenNews: Выпуск проекта DXVK 1.4 с реализацией Direct3D 10/11 поверх API Vulkan
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: d9vk, dxvk, vulkan, wine, game
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Обсуждение (23) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:29, 15/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    > Counter-Strike: Global Offensive

    Он же нативный есть

     
     
  • 2.5, Нонон (?), 10:27, 15/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    цель чтоб работал Вайн как ожидается, а для этого любые приложения/игры должны запускаться
     
     
  • 3.7, Аноним (7), 10:44, 15/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    Надеюсь, лет через сто-двести они достигнут такой цели.
     
  • 2.15, Аноним (15), 13:06, 15/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Да, есть. И к нему претензий нет. А еще есть нативный Dying Light. Личные тесты (одни и те же настройки внутри игры везде)
    Винда - 100 фпс (50 минимум)
    Линукс нативный - 40 фпс (минимум 10)
    Линукс через вайн - 85 фпс (43 минимум)
    Так что то, что нативный есть - не значит что он лучше работает. Зависит от криворукости и желания, прости господи, разработчиков.
     
     
  • 3.16, gumanzoy (?), 13:49, 15/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > И к нему претензий нет.

    CS GO жрет 3Гб памяти уже при запуске игрового меню. Как насчет нативного виндового в винде не знаю. Не знаю как это можно оставить без претензий. CS Source себе такого не позволял.

     
  • 3.21, JL2001 (ok), 14:51, 15/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А еще есть нативный Dying
    > Light. Личные тесты (одни и те же настройки внутри игры везде)
    > Винда - 100 фпс (50 минимум)
    > Линукс нативный - 40 фпс (минимум 10)
    > Линукс через вайн - 85 фпс (43 минимум)

    можно версии дров (примерные) и систем?

     

  • 1.2, Аноним (1), 09:31, 15/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Кстати говоря, несмотря на молодую версию, работает весьма достойно, без косяков. Интересно сравнить с gallium nine
     
     
  • 2.18, gumanzoy (?), 13:55, 15/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    На древней HD 7000 gallium nine чуть быстрее работает. Но и d9vk тоже работает что удивительно. Debian 10, штатные ядро 4.19 и mesa 18.3.6

    Кстати столкнулся с тем что amdvlk из http://repo.radeon.com/amdvlk/apt/debian/ собран только для amd64, а для 32 бит d9vk нужен 32битный amdvlk. В арче он есть. Так что в дебиане юзаю radv из месы.

     

  • 1.3, Аноним (3), 09:53, 15/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    >По сравнению с реализацией Direct3D 9 на базе WineD3D

    С nine надо сравнивать.

     
     
  • 2.6, BERKWIT (?), 10:43, 15/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Против Nine оно медленнее ,  но данный костыль делают для владельцев NVIDIA - у них нет Gallium NINE.
     
     
  • 3.10, Аноним (10), 11:29, 15/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Через nouveau есть. Но использовать nouveau можно только выкинув проприетарь.
     
  • 3.11, JL2001 (ok), 11:33, 15/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Против Nine оно медленнее

    а есть ссылки? интересно посмотреть что как в цифрах

     
  • 3.12, Аноним (12), 11:34, 15/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А вот что-то и нет. Играю в GW2  и под nine медленнее.
     
  • 3.13, Аноним (13), 11:57, 15/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    у меня наоборот
     

  • 1.4, Аномномномнимус (?), 10:03, 15/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +16 +/
    >> GTK: San Andreas

    Очепятка по Фрейду

     
  • 1.8, Аноним (8), 11:05, 15/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Давно могли бы нативный DirectX сделать под линукс, вместо создания оберток над обертками над обертками
     
     
  • 2.9, 00 (?), 11:11, 15/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    уже существует gallium nine, но работает только на gallium драйверах
     

  • 1.20, Василий (??), 14:49, 15/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Ах, как же это важно, главное чтобы игры шли, чтоб взрослым дядькам "гуляцца" можно было. Даже представить невозможно было лет 50 назад, чтобы мужики от 25-30 лет с такой серьезностью обсуждали гульки, фпс в них и прочую ерунду.
     
     
  • 2.22, Аноним (22), 15:23, 15/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А у тебя с этим какие-то проблемы?
     
  • 2.23, Ведущий психиатр (?), 15:24, 15/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Расскажи о своих проблемах с дядьками и играми.
     
  • 2.25, Michael Shigorin (ok), 17:50, 15/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вы бы это... историю появления UNIX как такового почитали, что ли.  Безотносительно степени праведности гнева (надеюсь, высказываемого трезвенником, примерным сотрудником и далее по списку).
     
  • 2.26, arthi (ok), 18:04, 15/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Серия южного парка про варкрафт вспомнилась) Премию "Гремми" взяла между прочим.
     
  • 2.27, Суп из потрошков (?), 18:11, 15/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что ты хочешь? Поколение взращенное NetHack'ом.
     

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