Кандидат в релизы Wine 5.0 и выпуск пакета для запуска Windows-игр Proton 4.11-10

2.4 , анонимус ( ?? ), 10:36, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – На винде есть только игры, а нормальное ПО на линуксе.

Пользуюсь прогами с линукса на винде.

3.31 , soarin ( ok ), 12:13, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Пользуюсь прогами с линукса на винде. А это какие?

4.82 , Наше имя Легион ( ? ), 16:06, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – vim? ;)

2.5 , Аноним ( - ), 10:37, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Вот не надо п_з_д. что на Линукс софта нет. Наоборот, его столько что часто сложно выбрать подходящие и обилия не оч хороших вариантов. Вайн у меня до сих пор 1.8 так как я им не пользуюсь - только побаловатся запускал несколько раз. На счет мака ничего не скажу по поводу софта, но у меня на него денег нет. Протон не костыль а замена directx иногда более производительная. Костыль только Вайн.

3.6 , Аноним ( 2 ), 10:41, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –6 + / – Назовите мне хоть одну дизайнерскую или звуковую студию, где использовали бы линукс. Нет ни одной, а все упирается в нормальный софт. Даже в Берлине и Мюнхене поняли, что линукс даже для бюро не годится.

4.10 , Аноним ( - ), 10:48, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – Професионалам, возможно, професиональный софт надо. Он больших денехг стоит. И использовать его, конечно, луше на нативной системе (хоть мак хоть винда). Но не все в мире дизайнеры и звукорежесеры.

4.14 , Аноним ( - ), 10:57, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Часто эти студии не знают о существовании линукса. Для разработки софта для профи нужна обратная связь и вливания денег.

Эти студии были бы рады использовать свободный и бесплатный софт. Но разработчики софта для профи будут всеми силами вставлять палки в колеса, чтобы не потерять рынок. К примеру, нанимать комментаторов, которые будут очернять линукс и весь свободный софт.

5.32 , soarin ( ok ), 12:15, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Но разработчики софта для профи будут всеми силами вставлять палки в колеса Да не нужно никаких палок. Вода под лежащий камень не течёт.

Там где денег нет - там только "держитесь"

4.16 , Аноним ( 16 ), 11:03, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Бедняжка, такой плохой линукс, ай-яй-яй.

4.18 , Аноним ( 18 ), 11:10, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > Назовите мне хоть одну дизайнерскую или звуковую студию, где использовали бы линукс. Назвать-то можно, но это ведь не остановит тебя от нытья, ибо если б тебе было интересно - нагуглил бы сам. Жизнь она такая - что ищешь, то и находишь. Вот немножко https://www.blendernetwork.org/map Давай дальше, что там у тебя в методичке после мюнхена написано?

5.45 , Аноним ( 2 ), 13:12, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну, и? Блендер есть на винду и мак. Я знаю кучу народу, кто использует блендер, но ни один из них не использует линукс, потому что они параллельно используют тот же фотошоп, который в вайне работает на столько криво, что хочется убиться об стену. А аудиостудий нет, потому сам линукс настроить под низкую задержку то ещё "удовольствие". Проще заплатить за мак или винду и все будет работать, чем терять кучу времени за "бесплатно".

4.20 , arthi ( ok ), 11:14, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – В Голливуде вовсю используется именно линукс. Правда и программы там не для простых смертных.

4.40 , Аноним ( 40 ), 12:43, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Назовите мне хоть одну дизайнерскую или звуковую студию, где использовали бы линукс.

> Нет ни одной, а все упирается в нормальный софт. Даже в

> Берлине и Мюнхене поняли, что линукс даже для бюро не годится. Pixar

https://www.youtube.com/watch?v=x9ikzGQW0ys

5.58 , soarin ( ok ), 14:37, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >> Назовите мне хоть одну дизайнерскую или звуковую студию, где использовали бы линукс. Pixar - ни звуковая, ни дизайнерская студия

6.96 , AlexYeCu_not_logged ( ? ), 18:00, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Pixar - ни звуковая, ни дизайнерская студия А что хоть делают звуковые и дизайнерские студии?

4.95 , AlexYeCu_not_logged ( ? ), 17:59, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >>Назовите мне хоть одну дизайнерскую или звуковую студию, где использовали бы линукс. Pixar годится?

2.11 , Survolog ( ? ), 10:53, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Аноним, давайте порезче приближу: халявную халяву сообщество делает для себя само и халявно. Так понятнее?

Если верите, что кто-то должен что-то халявно, перечитайте ещё раз школьный курс физики, закон сохранения энергии. Должно помочь.

Но можете попробовать заплатить, конечно, за уже имеющееся.

3.13 , Аноним ( - ), 10:56, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Так я ж об этом и говорю!

4.15 , Survolog ( ? ), 10:59, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – Нет, не об этой. Используйте правильную ОС, где из коробки есть игра Word of Tanks: ROSA Fresh.

3.42 , ПДК ( ? ), 12:54, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – Можно подумать, что за Винду он заплатил, ха ха! Сообщество изначально создавалось не ради халявы, а ради свободы. Халявшики набежали позже, но винить их в этом неконструктивно и дело вообще не в них. Те, кто развивают Linux просто делают это неправильно, а потом обижаются на критику. Проблема Линукса не в прикладном софте, а в фрагментации самого Линукса.

4.48 , Аноним ( 48 ), 13:18, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А где я написал что ею пользуюсь?

5.89 , ПДК ( ? ), 17:10, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А где я написал, что речь только про сейчас?

4.72 , Survolog ( ok ), 15:29, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Можно подумать, что за Винду он заплатил, ха ха! Сообщество изначально создавалось

> не ради халявы, а ради свободы. Халявшики набежали позже, но винить

> их в этом неконструктивно и дело вообще не в них. Те,

> кто развивают Linux просто делают это неправильно, а потом обижаются на

> критику. Проблема Линукса не в прикладном софте, а в фрагментации самого

> Линукса. Я понимаю, что все, кому не лень, эту копипасту прочитали, но на всякий случай повторю. > Трусов, ну прочитали твоё сообщение. Дальше то что? Будешь ещё чьи-нибудь ники дублировать?

> *Лови, кстати, ноу-хау: заменяешь кириллицу на латинский аналог, и получится уйму раз ник скопировать. А если ещё и ударения добавить...

> В Росе, как и в любой ОС, миллионы всякий кусочков. Твой один из миллионов - не то чтобы ниачом, а даже чуть меньше.

> Я тебе это талдычу не первый год уже.

> У Михаила времени не вагон. У меня тоже. Стопай к психиатру. Может он тебе втолкует, в чём разница между парой строк и шкафами томов книг. Группки его творчества вроде окончились. Засим досвиданья. С уважением.

4.81 , Аноним ( 81 ), 16:02, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Можно подумать, что за Винду он заплатил, ха ха! Сообщество изначально создавалось

> не ради халявы, а ради свободы. Халявшики набежали позже, но винить

> их в этом неконструктивно и дело вообще не в них. Тот Андрюша Григорьев, чьи слова процитированы, халявщик исключительный. Ему можно организовать НКО и продавать результаты его деятельности через ООО "НТЦ ИТ РОСА". А тем, кто работает на них бесплатными тестировщиками, он пишет про законы физики.

5.88 , ПДК ( ? ), 17:09, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не очень понял кто кого процитировал и кто такой Андрюша Григорьев, но фрагментация GNU/Linux - это таки основная его проблема. Один только способ распространения прикладного софта под Линукс, через пакеты, собираемые толпой левых маинтейнеров, зачастую отдельно не только под каждый дистрибутив, но и под каждую поддерживаемую его версию, уже делает эту систему совершенно непривлекательной для типичного пользователя. У меня на работе CentOS 7.4, вышедший 2 года назад, а я не могу установить туда последнюю версию Git, даже со стороннего репозитория. При этом под Windows 7, которая гораздо старше, я это сделать могу.

6.92 , Аноним ( 81 ), 17:29, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Не очень понял кто кого процитировал и кто такой Андрюша Григорьев Вот он как раз живой пример того левого маинтейнера, мало смыслящего в теме и слепо копирующего чужие технологии. При этом не даёт ничего взамен, но тыкает пальчиком в халявщиков. > У меня на работе CentOS 7.4, вышедший 2 года назад,

> а я не могу установить туда последнюю версию Git, даже со

> стороннего репозитория. Формально CentOS, а фактически это замануха для продажи RHEL (привыкли? теперь покупайте). Как говорится, бизнес, ничего личного. Так не везде. Например, я сейчас могу установить из штатного репозитория на выбор 3 версии git, включая 2.24.1.

6.98 , Аноним ( 2 ), 18:07, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ещё нужно учитывать, что каждый Вася пупкин под свой недоскрипт сразу новый дистр пилит, со своими, естественно, настройками. Людям просто страшно от всего этого обилия дистров. А ещё под каждый дистр своя настройка. Например, чтобы поднять аудиостудию на манжаро, нужно вводить одни настройки, а в убунте это уже другие настройки. В убунте нужно лоулэтенси ядро, а в манжаро это рилтайм. Итд итп. Кто любит мастурбировать, тот используется для мультимедиа линукс, а у кого нет времени на все это барахло, тот использует мак или винду. Я ушёл с винды из-за её глюков, вечных багов, просто ужасной юзабилити. Но проработав 5 лет с аудио на линуксе я подкопил и прикупил себе мак. Теперь линукс только для интернета (и игр), а для работы мак.

2.12 , КО ( ? ), 10:56, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +6 + / – Юзаю линукс с 2008 года.И как раз обратную ситуацию наблюдаю, два года как полностью отказался от диалбута, вино+ протон хватет на всё домашнее за глаза, играю без проблем,возможно,конечно производительность ниже виндовой,однако я взял видюху по сильнее,свежий проц и памяти с запасом и фактически не наблюдаю тормозов.Установка и настройка из многочасового квеста превратилась в энтер энтер ентер, спасибо майнерам, допилили дрова под инвидю, ни малейший проблем теперь не наблюдается.На работе где-то 50 на 50 виндовые и линуксовые сервисы, ни разу бы не сказал что линуксовые особо уступают.Я думаю что во многом уменьшению обсуждения линукса способствует,как не пародоксально его корректная работа. Нечего собо обсуждать то,когда всё работает.

3.22 , Аноним ( 22 ), 11:32, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Подскажите, когда Linux будет нормально работать из коробки с 4К мониторами. Сдуру купил такой и теперь вся моя нормальная линуксовая жизнь закончилась.

4.33 , soarin ( ok ), 12:21, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Подскажите, когда Linux будет нормально работать из коробки с 4К мониторами. Сдуру купил такой и теперь вся моя нормальная линуксовая жизнь закончилась. А тут самое смешное, что палками толкают

https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=51774

А и тут плохо, и там... Вот хотел взять что-то побольше FullHD, но..

4.62 , Аноним ( 61 ), 15:10, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Уже два года стоит 4k-монитор, всё работает.

4.68 , AlexYeCu_not_logged ( ? ), 15:21, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Подскажите, когда Linux будет нормально работать из коробки с 4К мониторами. А что не так?

2.23 , Zenitur ( ok ), 11:36, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Я пользуюсь линуксом 2009 года выпуска. Хоть и выставляют меня на посмешище - мол, нужно двигаться вперёд, и новое по-определению лучше старого. Зато настоящие GNOME2 и KDE3. Интерфейс такой, про который можно сказать, что он для кого-то удобнее, чем Windows. А прикладное ПО запускаю последних версий.

2.26 , Аноним ( 26 ), 11:45, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – На линуксе нет ПО потому, что пользователи линукса не привыкли покупать лицензии на проприетарь. Именно поэтому для такой малопопулярной платформы, как мак, ПО есть - платформа позиционируется как премиум, ставить пиратское ПО для её пользователей - это потеря социального статуса, как если бы миллионер копался в помойке в поисках, кто чего выкинул ещё того, что не следовало бы выкидывать.

3.34 , soarin ( ok ), 12:24, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > На линуксе нет ПО потому, что пользователи линукса не привыкли покупать лицензии на проприетарь Хотя как речь заходят про гейминг, то постоянно тычут на статистику продажи Humble Bundle с проприетарными играми...

4.73 , AlexYeCu_not_logged ( ? ), 15:29, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – >Хотя как речь заходят про гейминг Игры не являются средством производства. Так что к открытости их кода люди по большей части равнодушны.

Что, кстати говоря, приводит иной раз к негативным последствиям. Так, теряются исходники хороших старых игр, что огорчает мододелов и тех, кто старается обеспечить работоспособность этих игр на современных системах. Обнаглевшие издатели пихают в купленные у них игры шпионское ПО. А разрабы платформ для распространения игр норовят угробить пользовательские файлы.

5.75 , soarin ( ok ), 15:40, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Игры не являются средством производства. Так что к открытости их кода люди по большей части равнодушны. Ну практика это хоть как не подтверждает, про кучу инструментов производства c закрытым кодом.

Так что не натягивается Лаже касаемо линуксов, не замечал особо, что бы шарахались от того же Sublime Text PS: без оценки, что хорошо, а что плохо

6.99 , AlexYeCu_not_logged ( ? ), 18:09, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Лаже касаемо линуксов, не замечал особо, что бы шарахались от того же Sublime Text Я не то чтобы шарахаюсь, но искренне не понимаю, зачем нужны лишние телодвижения со скачиванием откуда-то текстового редактора, мне Geany за глаза. И да, восторгов по поводу виндового Notepad++ я тоже не разделяю, хотя понятно, что на винде без него как-то грустно.

5.80 , soarin ( ok ), 15:53, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А ещё можно вспомнить Visual Code с не отключаемой телеметрией (с молотком может).

Тоже очень сильно популярна на линуксах.

Нравится кому это или нет - не влияет на реальную ситуацию. 6.90 , НяшМяш ( ok ), 17:19, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – VSCode есть в исходниках, можно самому обгрызть телеметрию. Или воспользоваться чем-то вроде https://github.com/VSCodium/vscodium

6.97 , AlexYeCu_not_logged ( ? ), 18:06, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >А ещё можно вспомнить Visual Code с не отключаемой телеметрией (с молотком может).

>Тоже очень сильно популярна на линуксах. Да не сказал бы, что популярно: это фанаты Юнити-двигла заразу разносят, в основном. А их явно меньше, чем всех пользователей линукс. И даже чем пользователей линукс, которые умеют программировать.

3.70 , AlexYeCu_not_logged ( ? ), 15:24, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – >как если бы миллионер копался в помойке в поисках Из собственных наблюдений: самые большие спецы по помойкам как раз виндоюзеры, эти всегда знают, в каком контейнере объедки нажористей. Что интересно, у многих из них есть айфоны… Что до пользователей маков — лично ни с одним не знаком. Однако о некоторых, скажем так, слышал. И чот я вот очень сомневаюсь, что они софт покупают.

4.76 , soarin ( ok ), 15:45, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > Из собственных наблюдений: самые большие спецы по помойкам как раз виндоюзеры И Android пользователи. Ничего не поделаешь - массовость. Да и линуксоиды особо не выделяются, я бы сказал. Многим запустить в Wine репак игры от васяна на машине с чем то важным - особо паранойя не гложет.

Или там с какого-то первого попавшегося PPA/AUR... https://xakep.ru/2018/07/11/aur-malware/

5.100 , AlexYeCu_not_logged ( ? ), 18:13, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >И Android пользователи. Ничего не поделаешь - массовость. Вот кстати сам удивился, когда узнал. Чего там переть-то? По сути, весь андроидо-софт делится на три категории в финансовом плане: нужно и бесплатно, не нужно и не важно, нужно и стоит копейки. Из-за ста рублей переться на какую-нибудь помойку типа отечественного 4PDA, чего-то там не пойми кем поломанное качать, не исключено, что ещё как-то дополнительно извращаться… И ради чего?

5.101 , AlexYeCu_not_logged ( ? ), 18:16, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Многим запустить в Wine репак игры от васяна на машине с чем то важным - особо паранойя не гложет. На машине с чем-то действительно важным игры и правда запускать не стоит. А если там есть не сильно важное, то хотя б отдельного пользователя с подрезанными правами — и то дело. Ну или firejail, если чуть-чуть повозиться не лень. Но я б не сказал, что «репак от Васяна» сильно опасней творчества разрабов Стим с их «Scary!».

3.71 , Анонимко ( ? ), 15:25, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Социальный статус это навязанная иллюзия сверху, мою юный Подаван, чтобы ты за ним бегал(круглое носил, квадратное катал в поте лица). Крайние лунатики даже не брезгают идти по головам ради этого. Уou are slave, Neo.

3.91 , ПДК ( ? ), 17:24, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Потому что разработчикам лень поддерживать весь этот зопарк, который можно наблюдать на distrowatch.com даже половину или треть этого зоопарка. Потому что из-за этого зоопарка прикладной софт под Линукс распространяется армией левых маинтейнеров. Потому что почти любой дистрибутив Линукса устаревает уже через год полтора, а о совместмости вниз или хотя бы о соблюдении каких-то стандартов тут почти не думают. Мой первый Linux был RedHat 5.0 в конце далёкого 1997 года. С тех пор мало что принципиально изменилось в лучшую сторону. Наоборот, зоопарк стал лишь ещё больше.

4.102 , AlexYeCu_not_logged ( ? ), 18:18, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Потому что разработчикам лень поддерживать весь этот зопарк А зачем поддерживать зоопарк? Есть такая штука — системные требования.