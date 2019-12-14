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Кандидат в релизы Wine 5.0 и выпуск пакета для запуска Windows-игр Proton 4.11-10

14.12.2019 08:44

Началось тестирование первого кандидата в релизы Wine 5.0, открытой реализации Win32 API. Кодовая база переведена на стадию заморозки перед релизом, который ожидается в конце декабря или в начале января. По сравнению с выпуском Wine 4.21 закрыто 37 отчётов об ошибках и внесено 475 изменений.

Наиболее важные изменения:

  • Браузерный движок Wine Gecko, который используется в библиотеке MSHTML, обновлён до выпуска 2.47.1. Переработан код загрузки движка Gecko и добавлена возможность его запуска из общей, не специфичной для Wine, установки;
  • Таблицы Unicode обновлены до версии 12.1.0. В ntdll переделаны функции для преобразования Unicode;
  • Добавлена начальная версия библиотеки MSADO (ActiveX Data Objects) с интерфейсом для доступа и манипуляции данными через провайдера OLE DB, например, для подключения программ к SQL-серверу;
  • В утилите WUSA (Windows Update Standalone) добавлена поддержка установки обновлений;
  • Продолжена работа по переносу кода из kernel32 в kernelbase и реструктуризации данных библиотек. Например, перенесены Get/SetLocaleInfoW, GetStringType, LCMapString, CompareString, GeoID, FindFirst/NextFile, а также функции работы с часовыми поясами. Код для инициализации ядра частично перенесён в ntdll;
  • В bcrypt добавлена поддержка заверения хэшей цифровыми подписями на базе ключей ECDSA;
  • В VBScript добавлено много новых функций, включая ScriptTypeInfo_* и ScriptTypeComp_Bind*;
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр и приложений: Microsoft Document Explorer 2008, wintetris 1.01, Midtown Madness 2, FIFA Online 3, FXCM Trading Station II, Symenu 4.11, DM Genie 2.x, VSDC Video Editor, Costume Quest 2, Geometry Wars 3, Chime, DxO Photolab 2, Football Manager 2017, IP Camera Viewer 4.x, Beat Hazard 2, Visual C++ Express 2005.

Кроме того, компания Valve опубликовала новый выпуск проекта Proton 4.11-10, который основан на наработках проекта Wine и нацелен на обеспечение запуска в Linux игровых приложений, созданных для Windows и представленных в каталоге Steam. Наработки проекта распространяются под лицензией BSD. Proton позволяет напрямую запускать в Linux-клиенте Steam игровые приложения, поставляемые только для Windows. Пакет включает в себя реализацию DirectX 9 (на базе D9VK), DirectX 10/11 (на базе DXVK) и DirectX 12 (на базе vkd3d), работающие через трансляцию вызовов DirectX в API Vulkan, предоставляет улучшенную поддержку игровых контроллеров и возможность использования полноэкранного режима независимо от поддерживаемых в играх разрешений экрана.

В новой версии Proton:

  • Обеспечена возможность запуска игр Halo: The Master Chief Collection (для запуска требуется бета-выпуск клиента Steam и выпуск библиотеки GnuTLS меньше 3.5.4). Некоторые игровые режимы отсутствуют из-за недоступности поддержки EasyAntiCheat;
  • Существенно улучшены обработчики событий от мыши, что положительно отразилось на поведении мыши в играх Fallout 4, Furi и Metal Gear Solid V;
  • Добавлен новый режим целочисленного масштабирования, обеспечивающий повышение чёткости пикселей при увеличении масштаба. Режим включается запуском с переменной окружения WINE_FULLSCREEN_INTEGER_SCALING=1;
  • Решено несколько проблем с раскладками игровых контроллеров. Изменения позволили улучить работу игр Telltale с контроллерами Xbox, а также игр Cuphead и ICEY с контроллерами PlayStation 4, подключёнными через Bluetooth;
  • На геймпадах улучшена обработка эффекта обратной связи в ответ на прилагаемые усилия, особенно при использовании контроллеров рулевого колеса;
  • Решены проблемы с зависанием игры Metal Gear Solid V при запуске;
  • Устранена регрессия в производительности при использовании игровых контроллеров Xbox;
  • При игре в Trine 4 снято ограничение на частоту кадров в 30 FPS;
  • Устранены крахи при игре в IL-2 Sturmovik;
  • Обновлены версии сторонних компонентов: D9VK обновлён до версии 0.40-rc-p, а FAudio до 19.12. Внесены исправления в DXVK.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.winehq.org/news/20...)
  2. OpenNews: Выпуск Wine 4.21 и пакета для запуска Windows-игр Proton 4.11-9
  3. OpenNews: Вышел WineVDM 0.7
  4. OpenNews: Стабильный релиз Wine 4.0
  5. OpenNews: Выпуск проекта Wine Staging 4.0, дополняющего Wine 4.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: wine
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  • 1.1, КО (?), 09:56, 14/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    Жаль конечно,что теперь до релиза только баги править будут, однако стабилизация  дело нужное.Протон так вобще офигенен, с его приходом, можно с уверенностью сказать - играть под линуксом можно.Нажал две кнопки  и играешь, а не  мучаешь вайнтрикс пару часов как ещё лет пять назад.
     
     
  • 2.3, анонимус (??), 10:33, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Как там с телеметрией от стима?
     
     
  • 3.7, comodo (?), 10:42, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Регулярно посылаю, все ок!
     
     
  • 4.9, анонимус (??), 10:46, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    брат жив?
     
     
  • 5.17, comodo (?), 11:05, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Скорее да, чем нет.
     
  • 4.84, SOska (?), 16:28, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Ну вот и шлите дальше, тока подальше от меня а ио оот еще запашок
     
     
  • 5.87, Аноним (87), 16:56, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так тебе никто ничего и не шлет, а от запашка тебе поможет регулярный прием душа. Хотя, вонь жирных троллей сложно отмыть.
     
  • 3.8, КО (?), 10:46, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Отлично отправляется,заказал ещё шлем ВР, буду смотреть рекомендации в виртуальной реальности.
     
  • 2.35, Аноним (35), 12:25, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для игр давно создали консоли:
    https://www.xbox.com/ru-RU/xbox-one-x/
    https://www.playstation.com/ru-ru/explore/ps4/ps4-pro/
     
     
  • 3.61, Аноним (61), 15:05, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мыло и кинематографичные 20 fps в каждый дом!
     
     
  • 4.103, Аноним (35), 18:42, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А чего не 10 ? Тот же One X в живую то хоть видели ?
     
  • 3.85, Аноним (85), 16:31, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Вот игровая консоль
    https://www.nintendo.com/switch/
    А то что выше то...
     
  • 2.44, Аноним (44), 13:01, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    PlayOnLinux появился давно уже. А он решает еще более глобальную проблему, когда на разные приложения нужны разные настройки.
     
     
  • 3.49, Дмитрий (??), 13:24, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Также не стоит забівать про Lutris, в базе которого настройки Wine для овер9000 игр.
     
  • 2.60, VINRARUS (ok), 14:59, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А если игра есть в версии для Linux, но не работает, как с нативного стима её запустить под Proton?
     
     
  • 3.67, ista011 (?), 15:21, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В настройках игры можно заставить запуститься её в режиме совместимости с любой версией протона.
     
     
  • 4.83, VINRARUS (ok), 16:26, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    О, пасибо, хоть поиграю в то шо купил на здачу и не заработало. xD
     

  • 1.2, Аноним (2), 10:26, 14/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Моя история на линуксе началась 0 лет назад. Тогда много народа повалил на убунты. Был прям такой бум. Куча форумов, сайтов. И хоть париться с вайном было то еще удовольствие (будем честны, 10 лет назад с нормальным ПО под линь было очень туго), все равно переходили на линукс. Но сейчас все это на столько сдулось. Форумы закрываются один за другим. Люди уходить на винду или мак. И это не просто так, а в первую очередь из-за отсутствия нормального ПО. Вайн тут не спасает. От версии к версии что-то улучшается, но и тут же ухудшается.

    После 10 лет использования только линукса, ушёл на мак. У мака много схожестей с линуксом, зато есть норм ПО без всяких костылей вроде вайна, протона и прочих мазахистких штучек.

     
     
  • 2.4, анонимус (??), 10:36, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    На винде есть только игры, а нормальное ПО на линуксе.
    Пользуюсь прогами с линукса на винде.
     
     
  • 3.31, soarin (ok), 12:13, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Пользуюсь прогами с линукса на винде.

    А это какие?

     
     
  • 4.82, Наше имя Легион (?), 16:06, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    vim? ;)
     
  • 2.5, Аноним (-), 10:37, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Вот не надо п_з_д. что на Линукс софта нет. Наоборот, его столько что часто сложно выбрать подходящие и обилия не оч хороших вариантов. Вайн у меня до сих пор 1.8 так как я им не пользуюсь - только побаловатся запускал несколько раз. На счет мака ничего не скажу по поводу софта, но у меня на него денег нет. Протон не костыль а замена directx иногда более производительная. Костыль только Вайн.
     
     
  • 3.6, Аноним (2), 10:41, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    Назовите мне хоть одну дизайнерскую или звуковую студию, где использовали бы линукс. Нет ни одной, а все упирается в нормальный софт. Даже в Берлине и Мюнхене поняли, что линукс даже для бюро не годится.
     
     
  • 4.10, Аноним (-), 10:48, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Професионалам, возможно, професиональный софт надо. Он больших денехг стоит. И использовать его, конечно, луше на нативной системе (хоть мак хоть винда). Но не все в мире дизайнеры и звукорежесеры.
     
  • 4.14, Аноним (-), 10:57, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Часто эти студии не знают о существовании линукса. Для разработки софта для профи нужна обратная связь и вливания денег.
    Эти студии были бы рады использовать свободный и бесплатный софт. Но разработчики софта для профи будут всеми силами вставлять палки в колеса, чтобы не потерять рынок. К примеру, нанимать комментаторов, которые будут очернять линукс и весь свободный софт.
     
     
  • 5.32, soarin (ok), 12:15, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Но разработчики софта для профи будут всеми силами вставлять палки в колеса

    Да не нужно никаких палок. Вода под лежащий камень не течёт.
    Там где денег нет - там только "держитесь"

     
  • 4.16, Аноним (16), 11:03, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Бедняжка, такой плохой линукс, ай-яй-яй.
     
  • 4.18, Аноним (18), 11:10, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Назовите мне хоть одну дизайнерскую или звуковую студию, где использовали бы линукс.

    Назвать-то можно, но это ведь не остановит тебя от нытья, ибо если б тебе было интересно - нагуглил бы сам. Жизнь она такая - что ищешь, то и находишь. Вот немножко https://www.blendernetwork.org/map

    Давай дальше, что там у тебя в методичке после мюнхена написано?

     
     
  • 5.45, Аноним (2), 13:12, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, и? Блендер есть на винду и мак. Я знаю кучу народу, кто использует блендер, но ни один из них не использует линукс, потому что они параллельно используют тот же фотошоп, который в вайне работает на столько криво, что хочется убиться об стену.

    А аудиостудий нет, потому сам линукс настроить под низкую задержку то ещё "удовольствие". Проще заплатить за мак или винду и все будет работать, чем терять кучу времени за "бесплатно".

     
  • 4.20, arthi (ok), 11:14, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    В Голливуде вовсю используется именно линукс. Правда и программы там не для простых смертных.
     
  • 4.40, Аноним (40), 12:43, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Назовите мне хоть одну дизайнерскую или звуковую студию, где использовали бы линукс.
    > Нет ни одной, а все упирается в нормальный софт. Даже в
    > Берлине и Мюнхене поняли, что линукс даже для бюро не годится.

    Pixar
    https://www.youtube.com/watch?v=x9ikzGQW0ys

     
     
  • 5.58, soarin (ok), 14:37, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >> Назовите мне хоть одну дизайнерскую или звуковую студию, где использовали бы линукс.

    Pixar - ни звуковая, ни дизайнерская студия


     
     
  • 6.96, AlexYeCu_not_logged (?), 18:00, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Pixar - ни звуковая, ни дизайнерская студия

    А что хоть делают звуковые и дизайнерские студии?

     
  • 4.95, AlexYeCu_not_logged (?), 17:59, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>Назовите мне хоть одну дизайнерскую или звуковую студию, где использовали бы линукс.

    Pixar годится?

     
  • 2.11, Survolog (?), 10:53, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Аноним, давайте порезче приближу: халявную халяву сообщество делает для себя само и халявно. Так понятнее?
    Если верите, что кто-то должен что-то халявно, перечитайте ещё раз школьный курс физики, закон сохранения энергии. Должно помочь.
    Но можете попробовать заплатить, конечно, за уже имеющееся.
     
     
  • 3.13, Аноним (-), 10:56, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так я ж об этом и говорю!
     
     
  • 4.15, Survolog (?), 10:59, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Нет, не об этой. Используйте правильную ОС, где из коробки есть игра Word of Tanks: ROSA Fresh.
     
  • 3.42, ПДК (?), 12:54, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Можно подумать, что за Винду он заплатил, ха ха! Сообщество изначально создавалось не ради халявы, а ради свободы. Халявшики набежали позже, но винить их в этом неконструктивно и дело вообще не в них. Те, кто развивают Linux просто делают это неправильно, а потом обижаются на критику. Проблема Линукса не в прикладном софте, а в фрагментации самого Линукса.
     
     
  • 4.48, Аноним (48), 13:18, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А где я написал что ею пользуюсь?
     
     
  • 5.89, ПДК (?), 17:10, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А где я написал, что речь только про сейчас?
     
  • 4.72, Survolog (ok), 15:29, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Можно подумать, что за Винду он заплатил, ха ха! Сообщество изначально создавалось
    > не ради халявы, а ради свободы. Халявшики набежали позже, но винить
    > их в этом неконструктивно и дело вообще не в них. Те,
    > кто развивают Linux просто делают это неправильно, а потом обижаются на
    > критику. Проблема Линукса не в прикладном софте, а в фрагментации самого
    > Линукса.

    Я понимаю, что все, кому не лень, эту копипасту прочитали, но на всякий случай повторю.

    > Трусов, ну прочитали твоё сообщение. Дальше то что? Будешь ещё чьи-нибудь ники дублировать?
    > *Лови, кстати, ноу-хау: заменяешь кириллицу на латинский аналог, и получится уйму раз ник скопировать. А если ещё и ударения добавить...
    > В Росе, как и в любой ОС, миллионы всякий кусочков. Твой один из миллионов - не то чтобы ниачом, а даже чуть меньше.
    > Я тебе это талдычу не первый год уже.
    > У Михаила времени не вагон. У меня тоже. Стопай к психиатру. Может он тебе втолкует, в чём разница между парой строк и шкафами томов книг.

    Группки его творчества вроде окончились. Засим досвиданья. С уважением.

     
  • 4.81, Аноним (81), 16:02, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Можно подумать, что за Винду он заплатил, ха ха! Сообщество изначально создавалось
    > не ради халявы, а ради свободы. Халявшики набежали позже, но винить
    > их в этом неконструктивно и дело вообще не в них.

    Тот Андрюша Григорьев, чьи слова процитированы, халявщик исключительный. Ему можно организовать НКО и продавать результаты его деятельности через ООО "НТЦ ИТ РОСА". А тем, кто работает на них бесплатными тестировщиками, он пишет про законы физики.

     
     
  • 5.88, ПДК (?), 17:09, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не очень понял кто кого процитировал и кто такой Андрюша Григорьев, но фрагментация GNU/Linux - это таки основная его проблема. Один только способ распространения прикладного софта под Линукс, через пакеты, собираемые толпой левых маинтейнеров, зачастую отдельно не только под каждый дистрибутив, но и под каждую поддерживаемую его версию, уже делает эту систему совершенно непривлекательной для типичного пользователя. У меня на работе CentOS 7.4, вышедший 2 года назад, а я не могу установить туда последнюю версию Git, даже со стороннего репозитория. При этом под Windows 7, которая гораздо старше, я это сделать могу.
     
     
  • 6.92, Аноним (81), 17:29, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Не очень понял кто кого процитировал и кто такой Андрюша Григорьев

    Вот он как раз живой пример того левого маинтейнера, мало смыслящего в теме и слепо копирующего чужие технологии. При этом не даёт ничего взамен, но тыкает пальчиком в халявщиков.

    > У меня на работе CentOS 7.4, вышедший 2 года назад,
    > а я не могу установить туда последнюю версию Git, даже со
    > стороннего репозитория.

    Формально CentOS, а фактически это замануха для продажи RHEL (привыкли? теперь покупайте). Как говорится, бизнес, ничего личного. Так не везде. Например, я сейчас могу установить из штатного репозитория на выбор 3 версии git, включая 2.24.1.

     
  • 6.98, Аноним (2), 18:07, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ещё нужно учитывать, что каждый Вася пупкин под свой недоскрипт сразу новый дистр пилит, со своими, естественно, настройками. Людям просто страшно от всего этого обилия дистров. А ещё под каждый дистр своя настройка. Например, чтобы поднять аудиостудию на манжаро, нужно вводить одни настройки, а в убунте это уже другие настройки. В убунте нужно лоулэтенси ядро, а в манжаро это рилтайм. Итд итп.

    Кто любит мастурбировать, тот используется для мультимедиа линукс, а у кого нет времени на все это барахло, тот использует мак или винду.

    Я ушёл с винды из-за её глюков, вечных багов, просто ужасной юзабилити. Но проработав 5 лет с аудио на линуксе я подкопил и прикупил себе мак. Теперь линукс только для интернета (и игр), а для работы мак.

     
  • 2.12, КО (?), 10:56, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Юзаю линукс с 2008 года.И как раз обратную ситуацию наблюдаю, два года как полностью отказался от диалбута, вино+ протон хватет на всё домашнее за глаза, играю без проблем,возможно,конечно производительность ниже виндовой,однако я взял видюху по сильнее,свежий проц и памяти с запасом и фактически не наблюдаю тормозов.Установка и  настройка из многочасового квеста превратилась в энтер энтер ентер, спасибо майнерам, допилили дрова под инвидю, ни малейший проблем теперь не наблюдается.На работе  где-то 50 на 50 виндовые и линуксовые сервисы, ни разу бы не сказал что линуксовые особо уступают.Я думаю что во многом уменьшению обсуждения линукса способствует,как не пародоксально его корректная работа. Нечего собо обсуждать то,когда всё работает.
     
     
  • 3.22, Аноним (22), 11:32, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Подскажите, когда Linux будет нормально работать из коробки с 4К мониторами. Сдуру купил такой и теперь вся моя нормальная линуксовая жизнь закончилась.
     
     
  • 4.33, soarin (ok), 12:21, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Подскажите, когда Linux будет нормально работать из коробки с 4К мониторами. Сдуру купил такой и теперь вся моя нормальная линуксовая жизнь закончилась.

    А тут самое смешное, что палками толкают
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=51774
    А и тут плохо, и там...

    Вот хотел взять что-то побольше FullHD, но..

     
  • 4.62, Аноним (61), 15:10, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Уже два года стоит 4k-монитор, всё работает.
     
  • 4.68, AlexYeCu_not_logged (?), 15:21, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Подскажите, когда Linux будет нормально работать из коробки с 4К мониторами.

    А что не так?

     
  • 2.23, Zenitur (ok), 11:36, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я пользуюсь линуксом 2009 года выпуска. Хоть и выставляют меня на посмешище - мол, нужно двигаться вперёд, и новое по-определению лучше старого. Зато настоящие GNOME2 и KDE3. Интерфейс такой, про который можно сказать, что он для кого-то удобнее, чем Windows. А прикладное ПО запускаю последних версий.
     
  • 2.26, Аноним (26), 11:45, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    На линуксе нет ПО потому, что пользователи линукса не привыкли покупать лицензии на проприетарь. Именно поэтому для такой малопопулярной платформы, как мак, ПО есть - платформа позиционируется как премиум, ставить пиратское ПО для её пользователей - это потеря социального статуса, как если бы миллионер копался в помойке в поисках, кто чего выкинул ещё того, что не следовало бы выкидывать.
     
     
  • 3.34, soarin (ok), 12:24, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > На линуксе нет ПО потому, что пользователи линукса не привыкли покупать лицензии на проприетарь

    Хотя как речь заходят про гейминг, то постоянно тычут на статистику продажи Humble Bundle с проприетарными играми...

     
     
  • 4.73, AlexYeCu_not_logged (?), 15:29, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >Хотя как речь заходят про гейминг

    Игры не являются средством производства. Так что к открытости их кода люди по большей части равнодушны.
    Что, кстати говоря, приводит иной раз к негативным последствиям. Так, теряются исходники хороших старых игр, что огорчает мододелов и тех, кто старается обеспечить работоспособность этих игр на современных системах. Обнаглевшие издатели пихают в купленные у них игры шпионское ПО. А разрабы платформ для распространения игр норовят угробить пользовательские файлы.

     
     
  • 5.75, soarin (ok), 15:40, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Игры не являются средством производства. Так что к открытости их кода люди по большей части равнодушны.

    Ну практика это хоть как не подтверждает, про кучу инструментов производства c закрытым кодом.
    Так что не натягивается

    Лаже касаемо линуксов, не замечал особо, что бы шарахались от того же Sublime Text

    PS: без оценки, что хорошо, а что плохо

     
     
  • 6.99, AlexYeCu_not_logged (?), 18:09, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Лаже касаемо линуксов, не замечал особо, что бы шарахались от того же Sublime Text

    Я не то чтобы шарахаюсь, но искренне не понимаю, зачем нужны лишние телодвижения со скачиванием откуда-то текстового редактора, мне Geany за глаза. И да, восторгов по поводу виндового Notepad++ я тоже не разделяю, хотя понятно, что на винде без него как-то грустно.

     
  • 5.80, soarin (ok), 15:53, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ещё можно вспомнить Visual Code с не отключаемой телеметрией (с молотком может).
    Тоже очень сильно популярна на линуксах.
    Нравится кому это или нет - не влияет на реальную ситуацию.

     
     
  • 6.90, НяшМяш (ok), 17:19, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    VSCode есть в исходниках, можно самому обгрызть телеметрию. Или воспользоваться чем-то вроде https://github.com/VSCodium/vscodium
     
  • 6.97, AlexYeCu_not_logged (?), 18:06, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >А ещё можно вспомнить Visual Code с не отключаемой телеметрией (с молотком может).
    >Тоже очень сильно популярна на линуксах.

    Да не сказал бы, что популярно: это фанаты Юнити-двигла заразу разносят, в основном. А их явно меньше, чем всех  пользователей линукс. И даже чем пользователей линукс, которые умеют программировать.

     
  • 3.70, AlexYeCu_not_logged (?), 15:24, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >как если бы миллионер копался в помойке в поисках

    Из собственных наблюдений: самые большие спецы по помойкам как раз виндоюзеры, эти всегда знают, в каком контейнере объедки нажористей. Что интересно, у многих из них есть айфоны…

    Что до пользователей маков — лично ни с одним не знаком. Однако о некоторых, скажем так, слышал. И чот я вот очень сомневаюсь, что они софт покупают.

     
     
  • 4.76, soarin (ok), 15:45, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Из собственных наблюдений: самые большие спецы по помойкам как раз виндоюзеры

    И Android пользователи. Ничего не поделаешь - массовость.

    Да и линуксоиды особо не выделяются, я бы сказал. Многим запустить в Wine репак игры от васяна на машине с чем то важным - особо паранойя не гложет.
    Или там с какого-то первого попавшегося PPA/AUR... https://xakep.ru/2018/07/11/aur-malware/

     
     
  • 5.100, AlexYeCu_not_logged (?), 18:13, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >И Android пользователи. Ничего не поделаешь - массовость.

    Вот кстати сам удивился, когда узнал. Чего там переть-то? По сути, весь андроидо-софт делится на три категории в финансовом плане: нужно и бесплатно, не нужно и не важно, нужно и стоит копейки. Из-за ста рублей переться на какую-нибудь помойку типа отечественного 4PDA, чего-то там не пойми кем поломанное качать, не исключено, что ещё как-то дополнительно извращаться… И ради чего?

     
  • 5.101, AlexYeCu_not_logged (?), 18:16, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Многим запустить в Wine репак игры от васяна на машине с чем то важным - особо паранойя не гложет.

    На машине с чем-то действительно важным игры и правда запускать не стоит. А если там есть не сильно важное, то хотя б отдельного пользователя с подрезанными правами — и то дело. Ну или firejail, если чуть-чуть повозиться не лень. Но я б не сказал, что «репак от Васяна» сильно опасней творчества разрабов Стим с их «Scary!».

     
  • 3.71, Анонимко (?), 15:25, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Социальный статус это навязанная иллюзия сверху, мою юный Подаван, чтобы ты за ним бегал(круглое носил, квадратное катал в поте лица). Крайние лунатики даже не брезгают идти по головам ради этого.

    Уou are slave, Neo.

     
  • 3.91, ПДК (?), 17:24, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что разработчикам лень поддерживать весь этот зопарк, который можно наблюдать на distrowatch.com даже половину или треть этого зоопарка. Потому что из-за этого зоопарка прикладной софт под Линукс распространяется армией левых маинтейнеров. Потому что почти любой дистрибутив Линукса устаревает уже через год полтора, а о совместмости вниз или хотя бы о соблюдении каких-то стандартов тут почти не думают. Мой первый Linux был RedHat 5.0 в конце далёкого 1997 года. С тех пор мало что принципиально изменилось в лучшую сторону. Наоборот, зоопарк стал лишь ещё больше.
     
     
  • 4.102, AlexYeCu_not_logged (?), 18:18, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Потому что разработчикам лень поддерживать весь этот зопарк

    А зачем поддерживать зоопарк? Есть такая штука — системные требования.

     

  • 1.21, Аноним (21), 11:23, 14/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >В утилите WUSA (Windows Update Standalone) добавлена поддержка установки обновлений

    Это как? Вайн ставит к себе патчи на винду? Или имеется в виду, что он делает вид, что установка обновления прошла успешно?

     
     
  • 2.59, JL2001 (ok), 14:56, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>В утилите WUSA (Windows Update Standalone) добавлена поддержка установки обновлений
    > Это как? Вайн ставит к себе патчи на винду? Или имеется в
    > виду, что он делает вид, что установка обновления прошла успешно?

    предполагаю что часть прог могут пользоваться механизмом обновления винды и их можно так обновить

     

  • 1.24, Аноним (26), 11:36, 14/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    >В утилите WUSA (Windows Update Standalone) добавлена поддержка установки обновлений;

    Я ничего не понял. Вайн ставит виндовые обновления?

     
  • 1.25, Survolog (?), 11:44, 14/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Во втором по популярности дистрибутиве (ROSA Fresh) wine не предвидится. QA говорит, что не пашет Стим. Точнее, на 64 чуть починился, но всё равно не пашет, а на 32 перестал пахать.
    Аргумент, однако.
    Раньше вроде причина в vulkan была. Теперь предполагается в vulkan и faudio.
    Но верится не слишком. Поди какой-нибудь зависимости нет.
    Попробую завтра поискать.
    С танками у меня от обновления проблем не прилетело в 1.6.
     
     
  • 2.27, Аноним (26), 11:47, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы бы ещё в первом по популярности дистрибутиве RedStar вайн поискали.
     
     
  • 3.28, Survolog (?), 11:56, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Вы бы ещё в первом по популярности дистрибутиве RedStar вайн поискали.

    Поди дистрибутив от капиталистов? Ещё более вероятный вариант - не дождались окончания обновлений и/или просто загрузки не дождались. При загрузке бывает сборка модулей под ядро. "Failed to start Load Kernel Modules" не критично, по-моему. Всегда так пишет.

     
     
  • 4.63, Аноним (26), 15:11, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Поди дистрибутив от капиталистов?

    От правительства КНДР.

     
  • 3.78, Аноним (81), 15:49, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вы бы ещё в первом по популярности дистрибутиве RedStar вайн поискали.

    Там слова "инженера" той ROSA Fresh, который и "разрабатывает" Wine.

     
  • 2.41, Survolog (ok), 12:44, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Трусов-чан, и какой смысл копировать сюда мою переписку с ВК, а потом мне на старую почту сообщение об этом присылать?
    Это у тебя времени вагон. А у меня работа.
    Ник зарегал, кстати. Походу фокус больше не пройдёт у тебя, мамкин хацкер. :-)
     
     
  • 3.43, Аноним (81), 13:00, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Андрюшенько Григорьев, давай порезче приближу: халявную халяву сообщество делает для себя само и халявно. Так понятнее?
    Если веришь, что кто-то должен что-то халявно, перечитай ещё раз школьный курс физики, закон сохранения энергии. Должно помочь.
    Но можешь попробовать почитать перед сном УК РФ Статья 146. Нарушение авторских и смежных прав.

     
     
  • 4.47, Survolog (ok), 13:17, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Трусов, ну прочитали твоё сообщение. Дальше то что? Будешь ещё чьи-нибудь ники дублировать?
    > *Лови, кстати, ноу-хау: заменяешь кириллицу на латинский аналог, и получится уйму раз ник скопировать. А если ещё и ударения добавить...
    >
    > В Росе, как и в любой ОС, миллионы всякий кусочков. Твой один из миллионов - не то чтобы ниачом, а даже чуть меньше.
    > Я тебе это талдычу не первый год уже.
    > У Михаила времени не вагон. У меня тоже. Стопай к психиатру. Может он тебе втолкует, в чём разница между парой строк и шкафами томов книг.
     
     
  • 5.51, Аноним (81), 13:30, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ух как резко у тебя законы физики начинают работать исключительно в одну сторону.

    "Пара строк" для установки на NVMe, которые вы в течении нескольких лет не могли осилить, позволяет продавать эти якобы ваши "шкафы томов книг". Кто без них купит ваше поделие?

     
     
  • 6.52, Survolog (ok), 13:35, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Трусов, ну прочитали твоё сообщение. Дальше то что? Будешь ещё чьи-нибудь ники дублировать?
    > *Лови, кстати, ноу-хау: заменяешь кириллицу на латинский аналог, и получится уйму раз ник скопировать. А если ещё и ударения добавить...
    >
    > В Росе, как и в любой ОС, миллионы всякий кусочков. Твой один из миллионов - не то чтобы ниачом, а даже чуть меньше.
    > Я тебе это талдычу не первый год уже.
    > У Михаила времени не вагон. У меня тоже. Стопай к психиатру. Может он тебе втолкует, в чём разница между парой строк и шкафами томов книг.
     
     
  • 7.53, Аноним (81), 13:48, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Просто удали это "ниачём". Докажи делом.
     
     
  • 8.55, Survolog (ok), 13:54, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кандидат в релизы Wine 5.0 и выпуск пакета для запуска Windo...... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.56, Аноним (81), 14:28, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вам следовало сделать такую малость Принести публичные извинения за поведение Г... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.57, Survolog (ok), 14:33, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кандидат в релизы Wine 5.0 и выпуск пакета для запуска Windo...... текст свёрнут, показать
     
     
  • 11.69, Аноним (81), 15:24, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    От как подгорает у Григорьева, у него ник украли , уже пару десятков сообщений ... текст свёрнут, показать
     

  • 1.29, InuYasha (?), 12:04, 14/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >В утилите WUSA (Windows Update Standalone) добавлена поддержка установки обновлений;

    O_o

     
     
  • 2.30, cat666 (ok), 12:09, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Что вы так этому удивляетесь? С помощью WUSA обновляются офис и прочая фигня. Тем более так удобнее из обновлений нужные библиотеки тырить.
     

  • 1.36, corvuscor (ok), 12:27, 14/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    А тем временем автор DXVK собирается в ближайшем времени перевести свое детище в maintanance mode, ибо ему все осточертело.
     
     
  • 2.37, soarin (ok), 12:29, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Vulkan-based D3D11 and D3D10 implementation for Linux / Wine

    Ну неудивительно - это же жесть.

     

  • 1.39, Голубой гигант (?), 12:43, 14/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Гейб, ну что ты делаешь. Когда игры для Windows заработали в Linux без потери скорости, следовало сказать разработчикам AAA-игр, что теперь портировать игру на Linux ничего не стоит, так как главная сложность (перенос с Direct3D на OpenGL) устранена. И на линукс появились бы качественные порты от самих разработчиков, а не от Virtual Programing, Feral и Ashyr. А не запускать Windows-версии игр в Linux.
     
     
  • 2.65, Аноним (26), 15:15, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ... и разработчики игр говорят "ОК, невелика потеря". Некоторые вообще делают эксклюзивы для Sony PS, положив большой и толстый на всех остальных. Как видим, не банкроты.
     
     
  • 3.79, Аноним (79), 15:52, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если портировать с DX на VK ничего не стоит, то разработчики AAA-игр выпустят. Они же пытались на OpenGL, героически преодолевая трудности. Ведьмак 2, Хоббит, Rocket League, Bioshock Infinite, PAYDAY 2. А теперь трудностей больше нет. Можно выпускать действительно нативные Linux-версии, потому что в Vulkan есть компилятор шейдеров HLSL из Direct3D
     
     
  • 4.86, Аноним (86), 16:47, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >пытались

    Минимум половина списка трешовые порты virtual programming, об остальных не слышал.

     

  • 1.46, Аноним (46), 13:13, 14/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Не очень понял, с чего мажорная версия?
     
     
  • 2.54, Аноним (86), 13:51, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так их давно хром покусал и они сменили нумерацию версий на "меняем цифры просто так". С пробуждением!
     
     
  • 3.93, НяшМяш (ok), 17:30, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не просто так, а под рождество с новым годом.
     

  • 1.50, хотел спросить (?), 13:27, 14/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Visual Studio давай! Я бы купил коммерческую версию за VS под Wine.
     
     
  • 2.64, Аноним (61), 15:12, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нафига?
     
     
  • 3.66, Аноним (26), 15:20, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Когда запущен QtCreator все приложения получают virtual memory exhausted. Ну либо вообще всё виснет. На винде такого нет на системах с в разы меньшей памятью. Всё потому, что тут ядро править надо, а сделать это - в Linux нет ни людей, ни денег на оплату услуг специалистов такого уровня.

    Студия же жрала поменьше, когда я ей на винде пользовался, не смотря на то, что на шарпе написана.

     
     
  • 4.77, Аноним (81), 15:46, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Когда запущен QtCreator все приложения получают virtual memory exhausted. Ну либо вообще
    > всё виснет. На винде такого нет на системах с в разы
    > меньшей памятью.

    Ссылочкой на багтреккер QtCreator не порадуете?

     

  • 1.74, Аноним (26), 15:33, 14/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А Notepad++ по-прежнему глючит в вайне при перетаскивании вкладок.
     
     
  • 2.94, НяшМяш (ok), 17:32, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вкладки в N++ и в Win 10 глючат - несколько раз у меня вкладки "прилипали" к курсору, несмотря на то, что я уже отпустил левую кнопку.
     

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