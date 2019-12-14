Кандидат в релизы Wine 5.0 и выпуск пакета для запуска Windows-игр Proton 4.11-10

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|1.1, КО (?), 09:56, 14/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
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Жаль конечно,что теперь до релиза только баги править будут, однако стабилизация дело нужное.Протон так вобще офигенен, с его приходом, можно с уверенностью сказать - играть под линуксом можно.Нажал две кнопки и играешь, а не мучаешь вайнтрикс пару часов как ещё лет пять назад.
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|4.84, SOska (?), 16:28, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Ну вот и шлите дальше, тока подальше от меня а ио оот еще запашок
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|5.87, Аноним (87), 16:56, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Так тебе никто ничего и не шлет, а от запашка тебе поможет регулярный прием душа. Хотя, вонь жирных троллей сложно отмыть.
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|3.8, КО (?), 10:46, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Отлично отправляется,заказал ещё шлем ВР, буду смотреть рекомендации в виртуальной реальности.
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|2.44, Аноним (44), 13:01, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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PlayOnLinux появился давно уже. А он решает еще более глобальную проблему, когда на разные приложения нужны разные настройки.
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|3.49, Дмитрий (??), 13:24, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Также не стоит забівать про Lutris, в базе которого настройки Wine для овер9000 игр.
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|2.60, VINRARUS (ok), 14:59, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А если игра есть в версии для Linux, но не работает, как с нативного стима её запустить под Proton?
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|3.67, ista011 (?), 15:21, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В настройках игры можно заставить запуститься её в режиме совместимости с любой версией протона.
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|1.2, Аноним (2), 10:26, 14/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Моя история на линуксе началась 0 лет назад. Тогда много народа повалил на убунты. Был прям такой бум. Куча форумов, сайтов. И хоть париться с вайном было то еще удовольствие (будем честны, 10 лет назад с нормальным ПО под линь было очень туго), все равно переходили на линукс. Но сейчас все это на столько сдулось. Форумы закрываются один за другим. Люди уходить на винду или мак. И это не просто так, а в первую очередь из-за отсутствия нормального ПО. Вайн тут не спасает. От версии к версии что-то улучшается, но и тут же ухудшается.
После 10 лет использования только линукса, ушёл на мак. У мака много схожестей с линуксом, зато есть норм ПО без всяких костылей вроде вайна, протона и прочих мазахистких штучек.
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|2.4, анонимус (??), 10:36, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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На винде есть только игры, а нормальное ПО на линуксе.
Пользуюсь прогами с линукса на винде.
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|2.5, Аноним (-), 10:37, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Вот не надо п_з_д. что на Линукс софта нет. Наоборот, его столько что часто сложно выбрать подходящие и обилия не оч хороших вариантов. Вайн у меня до сих пор 1.8 так как я им не пользуюсь - только побаловатся запускал несколько раз. На счет мака ничего не скажу по поводу софта, но у меня на него денег нет. Протон не костыль а замена directx иногда более производительная. Костыль только Вайн.
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|3.6, Аноним (2), 10:41, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–6 +/–
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Назовите мне хоть одну дизайнерскую или звуковую студию, где использовали бы линукс. Нет ни одной, а все упирается в нормальный софт. Даже в Берлине и Мюнхене поняли, что линукс даже для бюро не годится.
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|4.10, Аноним (-), 10:48, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Професионалам, возможно, професиональный софт надо. Он больших денехг стоит. И использовать его, конечно, луше на нативной системе (хоть мак хоть винда). Но не все в мире дизайнеры и звукорежесеры.
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|4.14, Аноним (-), 10:57, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Часто эти студии не знают о существовании линукса. Для разработки софта для профи нужна обратная связь и вливания денег.
Эти студии были бы рады использовать свободный и бесплатный софт. Но разработчики софта для профи будут всеми силами вставлять палки в колеса, чтобы не потерять рынок. К примеру, нанимать комментаторов, которые будут очернять линукс и весь свободный софт.
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|5.32, soarin (ok), 12:15, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Но разработчики софта для профи будут всеми силами вставлять палки в колеса
Да не нужно никаких палок. Вода под лежащий камень не течёт.
Там где денег нет - там только "держитесь"
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|4.18, Аноним (18), 11:10, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Назовите мне хоть одну дизайнерскую или звуковую студию, где использовали бы линукс.
Назвать-то можно, но это ведь не остановит тебя от нытья, ибо если б тебе было интересно - нагуглил бы сам. Жизнь она такая - что ищешь, то и находишь. Вот немножко https://www.blendernetwork.org/map
Давай дальше, что там у тебя в методичке после мюнхена написано?
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|5.45, Аноним (2), 13:12, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну, и? Блендер есть на винду и мак. Я знаю кучу народу, кто использует блендер, но ни один из них не использует линукс, потому что они параллельно используют тот же фотошоп, который в вайне работает на столько криво, что хочется убиться об стену.
А аудиостудий нет, потому сам линукс настроить под низкую задержку то ещё "удовольствие". Проще заплатить за мак или винду и все будет работать, чем терять кучу времени за "бесплатно".
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|4.20, arthi (ok), 11:14, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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В Голливуде вовсю используется именно линукс. Правда и программы там не для простых смертных.
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|5.58, soarin (ok), 14:37, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>> Назовите мне хоть одну дизайнерскую или звуковую студию, где использовали бы линукс.
Pixar - ни звуковая, ни дизайнерская студия
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|2.11, Survolog (?), 10:53, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Аноним, давайте порезче приближу: халявную халяву сообщество делает для себя само и халявно. Так понятнее?
Если верите, что кто-то должен что-то халявно, перечитайте ещё раз школьный курс физики, закон сохранения энергии. Должно помочь.
Но можете попробовать заплатить, конечно, за уже имеющееся.
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|4.15, Survolog (?), 10:59, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Нет, не об этой. Используйте правильную ОС, где из коробки есть игра Word of Tanks: ROSA Fresh.
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|3.42, ПДК (?), 12:54, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Можно подумать, что за Винду он заплатил, ха ха! Сообщество изначально создавалось не ради халявы, а ради свободы. Халявшики набежали позже, но винить их в этом неконструктивно и дело вообще не в них. Те, кто развивают Linux просто делают это неправильно, а потом обижаются на критику. Проблема Линукса не в прикладном софте, а в фрагментации самого Линукса.
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|4.72, Survolog (ok), 15:29, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Можно подумать, что за Винду он заплатил, ха ха! Сообщество изначально создавалось
> не ради халявы, а ради свободы. Халявшики набежали позже, но винить
> их в этом неконструктивно и дело вообще не в них. Те,
> кто развивают Linux просто делают это неправильно, а потом обижаются на
> критику. Проблема Линукса не в прикладном софте, а в фрагментации самого
> Линукса.
Я понимаю, что все, кому не лень, эту копипасту прочитали, но на всякий случай повторю.
> Трусов, ну прочитали твоё сообщение. Дальше то что? Будешь ещё чьи-нибудь ники дублировать?
> *Лови, кстати, ноу-хау: заменяешь кириллицу на латинский аналог, и получится уйму раз ник скопировать. А если ещё и ударения добавить...
> В Росе, как и в любой ОС, миллионы всякий кусочков. Твой один из миллионов - не то чтобы ниачом, а даже чуть меньше.
> Я тебе это талдычу не первый год уже.
> У Михаила времени не вагон. У меня тоже. Стопай к психиатру. Может он тебе втолкует, в чём разница между парой строк и шкафами томов книг.
Группки его творчества вроде окончились. Засим досвиданья. С уважением.
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|4.81, Аноним (81), 16:02, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Можно подумать, что за Винду он заплатил, ха ха! Сообщество изначально создавалось
> не ради халявы, а ради свободы. Халявшики набежали позже, но винить
> их в этом неконструктивно и дело вообще не в них.
Тот Андрюша Григорьев, чьи слова процитированы, халявщик исключительный. Ему можно организовать НКО и продавать результаты его деятельности через ООО "НТЦ ИТ РОСА". А тем, кто работает на них бесплатными тестировщиками, он пишет про законы физики.
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|5.88, ПДК (?), 17:09, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не очень понял кто кого процитировал и кто такой Андрюша Григорьев, но фрагментация GNU/Linux - это таки основная его проблема. Один только способ распространения прикладного софта под Линукс, через пакеты, собираемые толпой левых маинтейнеров, зачастую отдельно не только под каждый дистрибутив, но и под каждую поддерживаемую его версию, уже делает эту систему совершенно непривлекательной для типичного пользователя. У меня на работе CentOS 7.4, вышедший 2 года назад, а я не могу установить туда последнюю версию Git, даже со стороннего репозитория. При этом под Windows 7, которая гораздо старше, я это сделать могу.
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|6.92, Аноним (81), 17:29, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Не очень понял кто кого процитировал и кто такой Андрюша Григорьев
Вот он как раз живой пример того левого маинтейнера, мало смыслящего в теме и слепо копирующего чужие технологии. При этом не даёт ничего взамен, но тыкает пальчиком в халявщиков.
> У меня на работе CentOS 7.4, вышедший 2 года назад,
> а я не могу установить туда последнюю версию Git, даже со
> стороннего репозитория.
Формально CentOS, а фактически это замануха для продажи RHEL (привыкли? теперь покупайте). Как говорится, бизнес, ничего личного. Так не везде. Например, я сейчас могу установить из штатного репозитория на выбор 3 версии git, включая 2.24.1.
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|6.98, Аноним (2), 18:07, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ещё нужно учитывать, что каждый Вася пупкин под свой недоскрипт сразу новый дистр пилит, со своими, естественно, настройками. Людям просто страшно от всего этого обилия дистров. А ещё под каждый дистр своя настройка. Например, чтобы поднять аудиостудию на манжаро, нужно вводить одни настройки, а в убунте это уже другие настройки. В убунте нужно лоулэтенси ядро, а в манжаро это рилтайм. Итд итп.
Кто любит мастурбировать, тот используется для мультимедиа линукс, а у кого нет времени на все это барахло, тот использует мак или винду.
Я ушёл с винды из-за её глюков, вечных багов, просто ужасной юзабилити. Но проработав 5 лет с аудио на линуксе я подкопил и прикупил себе мак. Теперь линукс только для интернета (и игр), а для работы мак.
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|2.12, КО (?), 10:56, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Юзаю линукс с 2008 года.И как раз обратную ситуацию наблюдаю, два года как полностью отказался от диалбута, вино+ протон хватет на всё домашнее за глаза, играю без проблем,возможно,конечно производительность ниже виндовой,однако я взял видюху по сильнее,свежий проц и памяти с запасом и фактически не наблюдаю тормозов.Установка и настройка из многочасового квеста превратилась в энтер энтер ентер, спасибо майнерам, допилили дрова под инвидю, ни малейший проблем теперь не наблюдается.На работе где-то 50 на 50 виндовые и линуксовые сервисы, ни разу бы не сказал что линуксовые особо уступают.Я думаю что во многом уменьшению обсуждения линукса способствует,как не пародоксально его корректная работа. Нечего собо обсуждать то,когда всё работает.
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|3.22, Аноним (22), 11:32, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Подскажите, когда Linux будет нормально работать из коробки с 4К мониторами. Сдуру купил такой и теперь вся моя нормальная линуксовая жизнь закончилась.
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|2.23, Zenitur (ok), 11:36, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Я пользуюсь линуксом 2009 года выпуска. Хоть и выставляют меня на посмешище - мол, нужно двигаться вперёд, и новое по-определению лучше старого. Зато настоящие GNOME2 и KDE3. Интерфейс такой, про который можно сказать, что он для кого-то удобнее, чем Windows. А прикладное ПО запускаю последних версий.
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|2.26, Аноним (26), 11:45, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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На линуксе нет ПО потому, что пользователи линукса не привыкли покупать лицензии на проприетарь. Именно поэтому для такой малопопулярной платформы, как мак, ПО есть - платформа позиционируется как премиум, ставить пиратское ПО для её пользователей - это потеря социального статуса, как если бы миллионер копался в помойке в поисках, кто чего выкинул ещё того, что не следовало бы выкидывать.
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|3.34, soarin (ok), 12:24, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> На линуксе нет ПО потому, что пользователи линукса не привыкли покупать лицензии на проприетарь
Хотя как речь заходят про гейминг, то постоянно тычут на статистику продажи Humble Bundle с проприетарными играми...
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|4.73, AlexYeCu_not_logged (?), 15:29, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>Хотя как речь заходят про гейминг
Игры не являются средством производства. Так что к открытости их кода люди по большей части равнодушны.
Что, кстати говоря, приводит иной раз к негативным последствиям. Так, теряются исходники хороших старых игр, что огорчает мододелов и тех, кто старается обеспечить работоспособность этих игр на современных системах. Обнаглевшие издатели пихают в купленные у них игры шпионское ПО. А разрабы платформ для распространения игр норовят угробить пользовательские файлы.
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|5.75, soarin (ok), 15:40, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Игры не являются средством производства. Так что к открытости их кода люди по большей части равнодушны.
Ну практика это хоть как не подтверждает, про кучу инструментов производства c закрытым кодом.
Так что не натягивается
Лаже касаемо линуксов, не замечал особо, что бы шарахались от того же Sublime Text
PS: без оценки, что хорошо, а что плохо
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|6.99, AlexYeCu_not_logged (?), 18:09, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Лаже касаемо линуксов, не замечал особо, что бы шарахались от того же Sublime Text
Я не то чтобы шарахаюсь, но искренне не понимаю, зачем нужны лишние телодвижения со скачиванием откуда-то текстового редактора, мне Geany за глаза. И да, восторгов по поводу виндового Notepad++ я тоже не разделяю, хотя понятно, что на винде без него как-то грустно.
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|5.80, soarin (ok), 15:53, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А ещё можно вспомнить Visual Code с не отключаемой телеметрией (с молотком может).
Тоже очень сильно популярна на линуксах.
Нравится кому это или нет - не влияет на реальную ситуацию.
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|6.97, AlexYeCu_not_logged (?), 18:06, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>А ещё можно вспомнить Visual Code с не отключаемой телеметрией (с молотком может).
>Тоже очень сильно популярна на линуксах.
Да не сказал бы, что популярно: это фанаты Юнити-двигла заразу разносят, в основном. А их явно меньше, чем всех пользователей линукс. И даже чем пользователей линукс, которые умеют программировать.
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|3.70, AlexYeCu_not_logged (?), 15:24, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>как если бы миллионер копался в помойке в поисках
Из собственных наблюдений: самые большие спецы по помойкам как раз виндоюзеры, эти всегда знают, в каком контейнере объедки нажористей. Что интересно, у многих из них есть айфоны…
Что до пользователей маков — лично ни с одним не знаком. Однако о некоторых, скажем так, слышал. И чот я вот очень сомневаюсь, что они софт покупают.
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|4.76, soarin (ok), 15:45, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Из собственных наблюдений: самые большие спецы по помойкам как раз виндоюзеры
И Android пользователи. Ничего не поделаешь - массовость.
Да и линуксоиды особо не выделяются, я бы сказал. Многим запустить в Wine репак игры от васяна на машине с чем то важным - особо паранойя не гложет.
Или там с какого-то первого попавшегося PPA/AUR... https://xakep.ru/2018/07/11/aur-malware/
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|5.100, AlexYeCu_not_logged (?), 18:13, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>И Android пользователи. Ничего не поделаешь - массовость.
Вот кстати сам удивился, когда узнал. Чего там переть-то? По сути, весь андроидо-софт делится на три категории в финансовом плане: нужно и бесплатно, не нужно и не важно, нужно и стоит копейки. Из-за ста рублей переться на какую-нибудь помойку типа отечественного 4PDA, чего-то там не пойми кем поломанное качать, не исключено, что ещё как-то дополнительно извращаться… И ради чего?
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|5.101, AlexYeCu_not_logged (?), 18:16, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Многим запустить в Wine репак игры от васяна на машине с чем то важным - особо паранойя не гложет.
На машине с чем-то действительно важным игры и правда запускать не стоит. А если там есть не сильно важное, то хотя б отдельного пользователя с подрезанными правами — и то дело. Ну или firejail, если чуть-чуть повозиться не лень. Но я б не сказал, что «репак от Васяна» сильно опасней творчества разрабов Стим с их «Scary!».
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|3.71, Анонимко (?), 15:25, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Социальный статус это навязанная иллюзия сверху, мою юный Подаван, чтобы ты за ним бегал(круглое носил, квадратное катал в поте лица). Крайние лунатики даже не брезгают идти по головам ради этого.
Уou are slave, Neo.
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|3.91, ПДК (?), 17:24, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Потому что разработчикам лень поддерживать весь этот зопарк, который можно наблюдать на distrowatch.com даже половину или треть этого зоопарка. Потому что из-за этого зоопарка прикладной софт под Линукс распространяется армией левых маинтейнеров. Потому что почти любой дистрибутив Линукса устаревает уже через год полтора, а о совместмости вниз или хотя бы о соблюдении каких-то стандартов тут почти не думают. Мой первый Linux был RedHat 5.0 в конце далёкого 1997 года. С тех пор мало что принципиально изменилось в лучшую сторону. Наоборот, зоопарк стал лишь ещё больше.
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|4.102, AlexYeCu_not_logged (?), 18:18, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Потому что разработчикам лень поддерживать весь этот зопарк
А зачем поддерживать зоопарк? Есть такая штука — системные требования.
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|1.21, Аноним (21), 11:23, 14/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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>В утилите WUSA (Windows Update Standalone) добавлена поддержка установки обновлений
Это как? Вайн ставит к себе патчи на винду? Или имеется в виду, что он делает вид, что установка обновления прошла успешно?
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|2.59, JL2001 (ok), 14:56, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>>В утилите WUSA (Windows Update Standalone) добавлена поддержка установки обновлений
> Это как? Вайн ставит к себе патчи на винду? Или имеется в
> виду, что он делает вид, что установка обновления прошла успешно?
предполагаю что часть прог могут пользоваться механизмом обновления винды и их можно так обновить
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|1.24, Аноним (26), 11:36, 14/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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>В утилите WUSA (Windows Update Standalone) добавлена поддержка установки обновлений;
Я ничего не понял. Вайн ставит виндовые обновления?
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|1.25, Survolog (?), 11:44, 14/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Во втором по популярности дистрибутиве (ROSA Fresh) wine не предвидится. QA говорит, что не пашет Стим. Точнее, на 64 чуть починился, но всё равно не пашет, а на 32 перестал пахать.
Аргумент, однако.
Раньше вроде причина в vulkan была. Теперь предполагается в vulkan и faudio.
Но верится не слишком. Поди какой-нибудь зависимости нет.
Попробую завтра поискать.
С танками у меня от обновления проблем не прилетело в 1.6.
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|2.27, Аноним (26), 11:47, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вы бы ещё в первом по популярности дистрибутиве RedStar вайн поискали.
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|3.28, Survolog (?), 11:56, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Вы бы ещё в первом по популярности дистрибутиве RedStar вайн поискали.
Поди дистрибутив от капиталистов? Ещё более вероятный вариант - не дождались окончания обновлений и/или просто загрузки не дождались. При загрузке бывает сборка модулей под ядро. "Failed to start Load Kernel Modules" не критично, по-моему. Всегда так пишет.
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|3.78, Аноним (81), 15:49, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Вы бы ещё в первом по популярности дистрибутиве RedStar вайн поискали.
Там слова "инженера" той ROSA Fresh, который и "разрабатывает" Wine.
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|2.41, Survolog (ok), 12:44, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Трусов-чан, и какой смысл копировать сюда мою переписку с ВК, а потом мне на старую почту сообщение об этом присылать?
Это у тебя времени вагон. А у меня работа.
Ник зарегал, кстати. Походу фокус больше не пройдёт у тебя, мамкин хацкер. :-)
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|3.43, Аноним (81), 13:00, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Андрюшенько Григорьев, давай порезче приближу: халявную халяву сообщество делает для себя само и халявно. Так понятнее?
Если веришь, что кто-то должен что-то халявно, перечитай ещё раз школьный курс физики, закон сохранения энергии. Должно помочь.
Но можешь попробовать почитать перед сном УК РФ Статья 146. Нарушение авторских и смежных прав.
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|4.47, Survolog (ok), 13:17, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Трусов, ну прочитали твоё сообщение. Дальше то что? Будешь ещё чьи-нибудь ники дублировать?
> *Лови, кстати, ноу-хау: заменяешь кириллицу на латинский аналог, и получится уйму раз ник скопировать. А если ещё и ударения добавить...
>
> В Росе, как и в любой ОС, миллионы всякий кусочков. Твой один из миллионов - не то чтобы ниачом, а даже чуть меньше.
> Я тебе это талдычу не первый год уже.
> У Михаила времени не вагон. У меня тоже. Стопай к психиатру. Может он тебе втолкует, в чём разница между парой строк и шкафами томов книг.
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|5.51, Аноним (81), 13:30, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ух как резко у тебя законы физики начинают работать исключительно в одну сторону.
"Пара строк" для установки на NVMe, которые вы в течении нескольких лет не могли осилить, позволяет продавать эти якобы ваши "шкафы томов книг". Кто без них купит ваше поделие?
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|6.52, Survolog (ok), 13:35, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Трусов, ну прочитали твоё сообщение. Дальше то что? Будешь ещё чьи-нибудь ники дублировать?
> *Лови, кстати, ноу-хау: заменяешь кириллицу на латинский аналог, и получится уйму раз ник скопировать. А если ещё и ударения добавить...
>
> В Росе, как и в любой ОС, миллионы всякий кусочков. Твой один из миллионов - не то чтобы ниачом, а даже чуть меньше.
> Я тебе это талдычу не первый год уже.
> У Михаила времени не вагон. У меня тоже. Стопай к психиатру. Может он тебе втолкует, в чём разница между парой строк и шкафами томов книг.
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|9.56, Аноним (81), 14:28, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вам следовало сделать такую малость Принести публичные извинения за поведение Г... текст свёрнут, показать
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|1.29, InuYasha (?), 12:04, 14/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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>В утилите WUSA (Windows Update Standalone) добавлена поддержка установки обновлений;
O_o
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|2.30, cat666 (ok), 12:09, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Что вы так этому удивляетесь? С помощью WUSA обновляются офис и прочая фигня. Тем более так удобнее из обновлений нужные библиотеки тырить.
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|1.36, corvuscor (ok), 12:27, 14/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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А тем временем автор DXVK собирается в ближайшем времени перевести свое детище в maintanance mode, ибо ему все осточертело.
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|2.37, soarin (ok), 12:29, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Vulkan-based D3D11 and D3D10 implementation for Linux / Wine
Ну неудивительно - это же жесть.
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|1.39, Голубой гигант (?), 12:43, 14/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Гейб, ну что ты делаешь. Когда игры для Windows заработали в Linux без потери скорости, следовало сказать разработчикам AAA-игр, что теперь портировать игру на Linux ничего не стоит, так как главная сложность (перенос с Direct3D на OpenGL) устранена. И на линукс появились бы качественные порты от самих разработчиков, а не от Virtual Programing, Feral и Ashyr. А не запускать Windows-версии игр в Linux.
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|2.65, Аноним (26), 15:15, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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... и разработчики игр говорят "ОК, невелика потеря". Некоторые вообще делают эксклюзивы для Sony PS, положив большой и толстый на всех остальных. Как видим, не банкроты.
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|3.79, Аноним (79), 15:52, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если портировать с DX на VK ничего не стоит, то разработчики AAA-игр выпустят. Они же пытались на OpenGL, героически преодолевая трудности. Ведьмак 2, Хоббит, Rocket League, Bioshock Infinite, PAYDAY 2. А теперь трудностей больше нет. Можно выпускать действительно нативные Linux-версии, потому что в Vulkan есть компилятор шейдеров HLSL из Direct3D
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|4.86, Аноним (86), 16:47, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>пытались
Минимум половина списка трешовые порты virtual programming, об остальных не слышал.
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|2.54, Аноним (86), 13:51, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так их давно хром покусал и они сменили нумерацию версий на "меняем цифры просто так". С пробуждением!
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|3.66, Аноним (26), 15:20, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Когда запущен QtCreator все приложения получают virtual memory exhausted. Ну либо вообще всё виснет. На винде такого нет на системах с в разы меньшей памятью. Всё потому, что тут ядро править надо, а сделать это - в Linux нет ни людей, ни денег на оплату услуг специалистов такого уровня.
Студия же жрала поменьше, когда я ей на винде пользовался, не смотря на то, что на шарпе написана.
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|4.77, Аноним (81), 15:46, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Когда запущен QtCreator все приложения получают virtual memory exhausted. Ну либо вообще
> всё виснет. На винде такого нет на системах с в разы
> меньшей памятью.
Ссылочкой на багтреккер QtCreator не порадуете?
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|2.94, НяшМяш (ok), 17:32, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вкладки в N++ и в Win 10 глючат - несколько раз у меня вкладки "прилипали" к курсору, несмотря на то, что я уже отпустил левую кнопку.
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