Выпуск дистрибутива Nitrux 6.0

04.03.2026 12:14 (MSK)

Опубликован выпуск дистрибутива Nitrux 6.0.0, построенного на пакетной базе Debian и поставляемого с системой инициализации OpenRC. Размер полного загрузочного образа составляет 3.4 ГБ. Наработки проекта распространяются под свободными лицензиями.

Ранее проект развивал собственный рабочий стол NX Desktop, реализованный в форме надстройки над KDE Plasma, но начиная с прошлого выпуска перешёл на поставку пользовательского окружения, построенного на базе композитного сервера Hyprland, панелей Waybar и Crystal Dock, меню приложений Wofi и меню завершения работы в системе Wlogout. Для запуска игр задействован композитный сервер Gamescope, развиваемый компанией Valve. Для вывода уведомлений применяется Sway Notification Center, а для показа экранных индикаторов - SwayOSD.

Среди изменений в новом выпуске:

  • В состав включён созданный разработчиками дистрибутива инструментарий VxM, предназначенный для управления гипервизором и организации запуска в виртуальных машинах операционных систем с производительностью близкой к нативному выполнению. Для повышения производительности гостевых систем в VxM задействованы механизмы аппаратного ускорения на системах с несколькими GPU, прямой проброс PCI-устройств и событий ввода, изоляция ресурсов дискретных видеокарт при помощи IOMMU.
  • Задействован пакет с ядром Linux 6.19.2, включающий патчи от проекта CachyOS. До версии 1.0.12 обновлён инструментарий для поддержка механизма "sched_ext" (SCX), позволяющего использовать eBPF для создания планировщиков CPU. Внесены изменения для блокирования перехода накопителей NVMe в глубокие режимы энергосбережения, позволившие значительно сократить время загрузки.
  • Композитный сервер Hyprland обновлён до версии 0.53.3. Задействован новый синтаксис правил, определяющих поведение окон (windowrules). Предоставлена возможность использования ночной подсветки Hyprsunset. Изменена анимация открытия и закрытия окон. На экране блокировки системы Hyprlock обеспечен вывод сведений о заряде аккумулятора, увеличен размер аватара пользователя и добавлена информация о воспроизводимом мультимедийном контенте.
  • Вместо QtGreet задействован новый экран входа в систему QMLGreet, написанный с использованием фреймворка MauiKit и завязанный на фоновый процесс greetd. В QMLGreet поддерживаются стандартные цветовые схемы KDE, настраиваются шрифты, возможно подключение собственных тем пиктограмм и обоев рабочего стола, автоматически определяются сеансы на базе Wayland, обеспечена интеграция с logind или elogind. Для интеграции с композитными серверами на базе wlroots в QMLGreet используется Wayland-протокол Layer Shell (wlr-layer-shell-unstable-v1).
  • Добавлен экранный интерфейс NudgeOSD для отображения системных уведомлений и информации о комбинациях клавиш. NudgeOSD написан на QML с использованием MauiKit и LayerShell-Qt, поддерживает цветовые темы KDE и системные темы пиктограмм.
  • Переписан инструментарий управления обновлением системы - nuts-cpp (Nitrux Update Tool System). Вместо Shell-скриптов задействованы написанные на С++ компоненты с клиент-серверной архитектурой. Интерфейс переписан на базе MauiKit, а для выполнения привилегированных операций обеспечена интеграция с PolicyKit. Для обеспечения целостности транзакций и отката изменений в случае проблем задействованы атомарная установка обновлений и снапшоты XFS.
  • Добавлен режим восстановления (Nitrux Rescue Mode), реализованный на уровне initramfs и позволяющий в случае сбоя откатить систему в прошлое рабочее состояние, используя криптографически верифицируемые резервные копии XFS, созданные инструментарием NUTS при обновлении системы. Помимо этого предоставляется возможность восстановления конфигурации загрузчика и выбора сохранённого снапшота ФС из загрузочного меню.
  • В загрузчик GRUB добавлен пункт "Intel Xe Mode", активирующий на системах с GPU Intel драйвер Intel xe вместо i915. В Intel xe поддерживается работа с GPU Intel Gen12 (Xe-LP), Meteor Lake (Xe-LPG), Lunar Lake и Xe2.
  • Добавлен модуль ядра kvmfr (Looking Glass) для эффективного отображения экрана гостевой системы в отдельном окне.
  • Обновлены версии пакетов, включая Flatpak 1.16.2, NVIDIA 590.48.01, Mesa 25.3.3, NetworkManager 1.54.3, Python 3.13.9, Wireplumber 0.5.13, Calamares 3.3.14, SwayNC 0.12.4, Distrobox 1.8.2.4.


Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/64911-nitrux
Ключевые слова: nitrux, nxos
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (24) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 12:27, 04/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Какой-то франкенштейн, честно говоря. Кто-то юзает у себя сие чудо?

    И это, выкладывать исошки на sourceforge? Серьезно? :)

     
     
  • 2.2, Аноним (2), 12:35, 04/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чем тебя sourceforge не устраивает?
     
     
  • 3.6, Аноним (1), 13:03, 04/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Ну, если в 2026 году дистрокоманда не может себе позволить свою файлопомойку вместо ср-ного сорсфоржа, я не знаю, что тебе сказать, мой юный друг.
     
     
  • 4.7, Аноним (2), 13:14, 04/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Иными словами если дистр ни от кого не зависит финансово это смешно и позорно?
     
     
  • 5.18, valhala (?), 13:44, 04/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Вообще-то да. Это значит, что дистр либо никому не нужен, либо не умеет договариваться с партнёрами. Стандартная практика - брать хостинг у людей, у которых есть программы поддержки опенсорса - либо бесплатно, либо со скидками.

    На худой конец - лучше уж торрент, чем сорсфордж с черепашьей непредсказуемой скоростью. Это вообще бесплатно.

     
     
  • 6.21, Аноним (1), 14:05, 04/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Два чая этому господину. Просто нет ни малейшего желания в сотый раз объяснять новоприбывшим, что такое сорсфорж.
     
  • 4.25, user1985 (?), 15:22, 04/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты так говоришь, как-будто Сорсфорж это что-то плохое.
     
  • 2.4, Аноним (4), 12:40, 04/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    С какого перепугу Франкенштейн? Это нормальный, типичный путь для всех дистров GNU/Linux. Франкенштейн это Wine - кусок из мира Windows, который пытаются пропихныть в экосистему GNU/Linux.
     
     
  • 3.5, Аноним (2), 12:47, 04/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Линуксойдам невозможно угодить, то им дистр фи, то вайн фу. Эталонный халявщик.
     
     
  • 4.8, Павел (??), 13:14, 04/03/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 4.9, Аноним (9), 13:15, 04/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У линуксоидов есть возможность выбрать себе нефи-дистр из существующих.
     
  • 4.15, Аноним (15), 13:29, 04/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем платить? Если можно заплатить только за интернет, а всё остальное с зелёного магазина.
    Пока другие "грамотные потребители" платят подписки и лишаются доступа, другие направляют эти деньги на домашний сервер, где есть библиотека контента, в высоком качестве, с несколькими языковыми дорожками, нативно без лишних приложений, без DRM, без надуманных блокировок и без VPN, запланированного устаревания, оффлайн...

    А что вы ожидаете от доли 4% рынка дисктопов с 100500 дистрибутивов? Естественно все сидят на Window 11 23h2

     
     
  • 5.16, Аноним (16), 13:34, 04/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    У меня дуалбут Windows 10 и Linux Mint
     
  • 5.19, valhala (?), 13:47, 04/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Одно другого не отменяет. Использовать подписки для музыки и покупать игры - это просто логично, учитывая что это финансово доступно вообще всем и сильно экономит время.
     

  • 1.10, eugener (ok), 13:16, 04/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Рабочий стол выглядит достаточно симпатично и минималистично. Качну, погоняю в виртуалке. Хотя жаль, что без systemd и с qt.
     
     
  • 2.11, Аноним (1), 13:24, 04/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >жаль, что без systemd

    Проще найти кучу "симпатичных и минималистичных" с systemd как раз, чем без.

     
  • 2.12, Аноним (1), 13:24, 04/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И да, 3.4 ГБ с хайпрлендом - это совсем не минималистично :)
     
     
  • 3.13, eugener (ok), 13:28, 04/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Минималистично — я имел в виду оформление.

    И да, если быть точным, 3.4 ГБ это с драйверами nvidia, для amd/intel там iso 2.7 ГБ.

     
     
  • 4.22, Аноним (1), 14:06, 04/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    2.7 ГБ прям намного меньше. Видимо, ты не в курсе, что такое минимализм. Но я уже понял, что ты про оформление. Окей, принято.
     
  • 2.20, eugener (ok), 13:48, 04/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В virtualbox не грузится, ни с efi, ни без efi. Ну и ладно.
     
     
  • 3.23, Аноним (1), 14:06, 04/03/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.14, Аноним (16), 13:28, 04/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > "пользовательского окружения, построенного на базе композитного сервера Hyprland, панелей Waybar и Crystal Dock, меню приложений Wofi и меню завершения работы в системе Wlogout. Для запуска игр задействован композитный сервер Gamescope, развиваемый компанией Valve. Для вывода уведомлений применяется Sway Notification Center, а для показа экранных индикаторов - SwayOSD."

    Было собственное цельное DE, а стала куча склеенных палками костылей

     
     
  • 2.17, Dzen Python (ok), 13:42, 04/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    NIH.
    Ну или на работу взяли чувака, который не мог в кеды, но может в такие вот WM
     

  • 1.26, Аноним (26), 15:22, 04/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    как же людям скучно живется... оставьте убунту и федору и развивайте на здоровье, всякий хлам плодят, арчи, минты, суси... 15 лет сижу на убунте и никогда даже не задумывался ничего менять... вот уж у кого времени полно...
     

