Опубликован выпуск дистрибутива Nitrux 6.0.0, построенного на пакетной базе Debian и поставляемого с системой инициализации OpenRC. Размер полного загрузочного образа составляет 3.4 ГБ. Наработки проекта распространяются под свободными лицензиями. Ранее проект развивал собственный рабочий стол NX Desktop, реализованный в форме надстройки над KDE Plasma, но начиная с прошлого выпуска перешёл на поставку пользовательского окружения, построенного на базе композитного сервера Hyprland, панелей Waybar и Crystal Dock, меню приложений Wofi и меню завершения работы в системе Wlogout. Для запуска игр задействован композитный сервер Gamescope, развиваемый компанией Valve. Для вывода уведомлений применяется Sway Notification Center, а для показа экранных индикаторов - SwayOSD. Среди изменений в новом выпуске: В состав включён созданный разработчиками дистрибутива инструментарий VxM, предназначенный для управления гипервизором и организации запуска в виртуальных машинах операционных систем с производительностью близкой к нативному выполнению. Для повышения производительности гостевых систем в VxM задействованы механизмы аппаратного ускорения на системах с несколькими GPU, прямой проброс PCI-устройств и событий ввода, изоляция ресурсов дискретных видеокарт при помощи IOMMU.

Задействован пакет с ядром Linux 6.19.2, включающий патчи от проекта CachyOS. До версии 1.0.12 обновлён инструментарий для поддержка механизма "sched_ext" (SCX), позволяющего использовать eBPF для создания планировщиков CPU. Внесены изменения для блокирования перехода накопителей NVMe в глубокие режимы энергосбережения, позволившие значительно сократить время загрузки.

Композитный сервер Hyprland обновлён до версии 0.53.3. Задействован новый синтаксис правил, определяющих поведение окон (windowrules). Предоставлена возможность использования ночной подсветки Hyprsunset. Изменена анимация открытия и закрытия окон. На экране блокировки системы Hyprlock обеспечен вывод сведений о заряде аккумулятора, увеличен размер аватара пользователя и добавлена информация о воспроизводимом мультимедийном контенте.

Вместо QtGreet задействован новый экран входа в систему QMLGreet, написанный с использованием фреймворка MauiKit и завязанный на фоновый процесс greetd. В QMLGreet поддерживаются стандартные цветовые схемы KDE, настраиваются шрифты, возможно подключение собственных тем пиктограмм и обоев рабочего стола, автоматически определяются сеансы на базе Wayland, обеспечена интеграция с logind или elogind. Для интеграции с композитными серверами на базе wlroots в QMLGreet используется Wayland-протокол Layer Shell (wlr-layer-shell-unstable-v1).

Добавлен экранный интерфейс NudgeOSD для отображения системных уведомлений и информации о комбинациях клавиш. NudgeOSD написан на QML с использованием MauiKit и LayerShell-Qt, поддерживает цветовые темы KDE и системные темы пиктограмм.

Переписан инструментарий управления обновлением системы - nuts-cpp (Nitrux Update Tool System). Вместо Shell-скриптов задействованы написанные на С++ компоненты с клиент-серверной архитектурой. Интерфейс переписан на базе MauiKit, а для выполнения привилегированных операций обеспечена интеграция с PolicyKit. Для обеспечения целостности транзакций и отката изменений в случае проблем задействованы атомарная установка обновлений и снапшоты XFS.

Добавлен режим восстановления (Nitrux Rescue Mode), реализованный на уровне initramfs и позволяющий в случае сбоя откатить систему в прошлое рабочее состояние, используя криптографически верифицируемые резервные копии XFS, созданные инструментарием NUTS при обновлении системы. Помимо этого предоставляется возможность восстановления конфигурации загрузчика и выбора сохранённого снапшота ФС из загрузочного меню.

В загрузчик GRUB добавлен пункт "Intel Xe Mode", активирующий на системах с GPU Intel драйвер Intel xe вместо i915. В Intel xe поддерживается работа с GPU Intel Gen12 (Xe-LP), Meteor Lake (Xe-LPG), Lunar Lake и Xe2.

Добавлен модуль ядра kvmfr (Looking Glass) для эффективного отображения экрана гостевой системы в отдельном окне.

Обновлены версии пакетов, включая Flatpak 1.16.2, NVIDIA 590.48.01, Mesa 25.3.3, NetworkManager 1.54.3, Python 3.13.9, Wireplumber 0.5.13, Calamares 3.3.14, SwayNC 0.12.4, Distrobox 1.8.2.4.



