Выпуск дистрибутива Nitrux 6.0

|
|1.1, Аноним (1), 12:27, 04/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Какой-то франкенштейн, честно говоря. Кто-то юзает у себя сие чудо?
И это, выкладывать исошки на sourceforge? Серьезно? :)
|
|
|
|
|
|3.6, Аноним (1), 13:03, 04/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
|
Ну, если в 2026 году дистрокоманда не может себе позволить свою файлопомойку вместо ср-ного сорсфоржа, я не знаю, что тебе сказать, мой юный друг.
|
|
|
|4.7, Аноним (2), 13:14, 04/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Иными словами если дистр ни от кого не зависит финансово это смешно и позорно?
|
|
|
|5.18, valhala (?), 13:44, 04/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Вообще-то да. Это значит, что дистр либо никому не нужен, либо не умеет договариваться с партнёрами. Стандартная практика - брать хостинг у людей, у которых есть программы поддержки опенсорса - либо бесплатно, либо со скидками.
На худой конец - лучше уж торрент, чем сорсфордж с черепашьей непредсказуемой скоростью. Это вообще бесплатно.
|
|
|
|6.21, Аноним (1), 14:05, 04/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Два чая этому господину. Просто нет ни малейшего желания в сотый раз объяснять новоприбывшим, что такое сорсфорж.
|
|2.4, Аноним (4), 12:40, 04/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
|
С какого перепугу Франкенштейн? Это нормальный, типичный путь для всех дистров GNU/Linux. Франкенштейн это Wine - кусок из мира Windows, который пытаются пропихныть в экосистему GNU/Linux.
|
|
|
|3.5, Аноним (2), 12:47, 04/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Линуксойдам невозможно угодить, то им дистр фи, то вайн фу. Эталонный халявщик.
|
|
|
|4.9, Аноним (9), 13:15, 04/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
У линуксоидов есть возможность выбрать себе нефи-дистр из существующих.
|
|4.15, Аноним (15), 13:29, 04/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Зачем платить? Если можно заплатить только за интернет, а всё остальное с зелёного магазина.
Пока другие "грамотные потребители" платят подписки и лишаются доступа, другие направляют эти деньги на домашний сервер, где есть библиотека контента, в высоком качестве, с несколькими языковыми дорожками, нативно без лишних приложений, без DRM, без надуманных блокировок и без VPN, запланированного устаревания, оффлайн...
А что вы ожидаете от доли 4% рынка дисктопов с 100500 дистрибутивов? Естественно все сидят на Window 11 23h2
|
|
|
|5.19, valhala (?), 13:47, 04/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Одно другого не отменяет. Использовать подписки для музыки и покупать игры - это просто логично, учитывая что это финансово доступно вообще всем и сильно экономит время.
|
|1.10, eugener (ok), 13:16, 04/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
|
Рабочий стол выглядит достаточно симпатично и минималистично. Качну, погоняю в виртуалке. Хотя жаль, что без systemd и с qt.
|
|
|
|2.11, Аноним (1), 13:24, 04/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
>жаль, что без systemd
Проще найти кучу "симпатичных и минималистичных" с systemd как раз, чем без.
|
|
|
|3.13, eugener (ok), 13:28, 04/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Минималистично — я имел в виду оформление.
И да, если быть точным, 3.4 ГБ это с драйверами nvidia, для amd/intel там iso 2.7 ГБ.
|
|
|
|4.22, Аноним (1), 14:06, 04/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
2.7 ГБ прям намного меньше. Видимо, ты не в курсе, что такое минимализм. Но я уже понял, что ты про оформление. Окей, принято.
|
|1.14, Аноним (16), 13:28, 04/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
> "пользовательского окружения, построенного на базе композитного сервера Hyprland, панелей Waybar и Crystal Dock, меню приложений Wofi и меню завершения работы в системе Wlogout. Для запуска игр задействован композитный сервер Gamescope, развиваемый компанией Valve. Для вывода уведомлений применяется Sway Notification Center, а для показа экранных индикаторов - SwayOSD."
Было собственное цельное DE, а стала куча склеенных палками костылей
|
|
|
|2.17, Dzen Python (ok), 13:42, 04/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
NIH.
Ну или на работу взяли чувака, который не мог в кеды, но может в такие вот WM
|
|1.26, Аноним (26), 15:22, 04/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
как же людям скучно живется... оставьте убунту и федору и развивайте на здоровье, всякий хлам плодят, арчи, минты, суси... 15 лет сижу на убунте и никогда даже не задумывался ничего менять... вот уж у кого времени полно...
|