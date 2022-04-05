Первый альфа-выпуск пользовательского окружения Maui Shell

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|2.2, Аноним (2), 10:34, 05/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Жми Ctrl-F. Вылезет поиск по странице. Вводи следующее: "для" (без кавычек)
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|4.5, Аноним (2), 10:45, 05/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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хорошо, что умеет. Но чем больше конкуренции -- тем лучше. Например, у inkscape вообще нет конкурентов (свободных) в деле редактирования svg. Стал ли он от этого лучше? Нет конечно, баг на баге, вылеты, вырвиглазный интерфейс. Но разрабы не спешат их исправлять, потому что конкурентов (свободных) нет. А были бы конкуренты - исправляли бы, чтоб не потерять пользователей.
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|5.7, prokoudine (ok), 10:56, 05/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Интерфейс в инкскейпе лучше от к релизу, багов тоже овердофига исправляют. Ты какой-то неудачный пример выбрал.
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|6.24, Аноним (2), 11:52, 05/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Хорошо, вот еще пример: fontforge. Тут уж вылет -- это обычное состояние проги. Очень редкий OFL-шрифт пилится в fontforge, чаще берут маковский проприетарный "глиф" (или как его там). Потому что у fontforge нет опенсорсных альтернатив.
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|5.8, Аноним (8), 10:57, 05/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> А были бы конкуренты - исправляли бы, чтоб не потерять пользователей.
Странно, но Мозиле это не помогает, внезапно.
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|5.9, Аноним (9), 11:01, 05/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> чем больше конкуренции -- тем лучше
Ты понятия не имеешь как производиться свободное ПО.
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|6.37, Аноним (37), 12:54, 05/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну и об абсолютном благе конкуренции представление тоже несколько идеализированное.
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|5.10, Аноним (10), 11:05, 05/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Но чем больше конкуренции -- тем лучше
не поспоришь, но с другой стороны зачем искать конкурентов внутри когда есть форточки и яблоки? а так получаем децентрализованный разброд для 1% пользователей персональных компьютеров, который в обозримом будущем так и останется 1%
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|6.28, YetAnotherOnanym (ok), 12:16, 05/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ещё как поспоришь. "Свободная конкуренция", если она вообще существует, возможна только в каких-то отдельных областях человеческой деятельности. Концепция "свободной конкуренции" предполагает неограниченный ресурс со стороны предложения (чтобы уходящие с рынка поставщики немедленно заменялись новыми, сохраняя насыщенность рынка), а со стороны спроса - полную информированность и ничем не ограниченную свободу выбора. А это бывает только в фантазиях либерально-рыночных теоретиков.
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|5.16, Аноним (16), 11:32, 05/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как количество пользователей бесплатного продукта влияет на мотивацию разработчиков? Платная поддержка?
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|5.35, Суховато (?), 12:50, 05/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>А были бы конкуренты - исправляли бы, чтоб не потерять пользователей.
В случае с какой-то коммерческой деятельностью это понятно — потеря пользователей равна потере дохода, но как это должно работать с некоммерческой деятельностью? Разработчиков должна побуждать к исправлению багов их ущемлённая уходом пользователей гордость? Прошу объяснить, интересно, как ты себе это представляешь.
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|4.19, Аноним (16), 11:39, 05/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Сейчас это уже умеет gnome.
Оригинального Гономе нет на смартфоне. На Librem 5 есть форк под названием Posh, не знаю на сколько удобен и это всё же форк.
Plasma mobile юзал в виртуалке, вердикт - убожество. Я вообще не знаю какие среды рабочего стола есть под тачскрин и смарфтон? На мой взгляд наибольшего успеха здесь добились китайские оболочки для андроида, такие как MIUI от Xiaomiui, т.к. не стеснялись повторять за Айфоном.
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|4.18, Жироватт (ok), 11:36, 05/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Время прочтения: 2 минуты
Нет, спасибо, но деградировать вам лучше от нас, всех таких с поиском, отдельно и желательно как можно дальше.
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|2.4, Жироватт (ok), 10:41, 05/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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За шкафом. Гоном-он-мобилке уже есть, кеды-на-могилке уже есть, переключение PhoneUI|DesktopUI уже есть даже на самсунге. Грусть, печаль, МаоЦзеДун. Нужно свое. Такое же как у других, но другое.
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|1.6, Аноним (8), 10:55, 05/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> возможность работы с одними и теми же приложениями как на сенсорных экранах смартфона и планшета, так и на больших экранах ноутбуков и ПК.
Это утопия. Можно спросить их, для начала, чем мышка отличается от пальца?
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|2.13, Аноним (13), 11:09, 05/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну почему. Делаем планшетный интерфейс, который юзерам на десктопе и предлагается жрать. С формальной точки зрения всё выполнено.
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|2.15, ИмяХ (?), 11:16, 05/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Дальше первого предложения сможешь прочитсть? Написано же, что он автоматически адаптируется. Воткнул планшет в док-станцию с мышью и сразу же пропадает сенсорный ввод, кнопки и значки уменьшаются и приложения разбиваются на окна, которые вытягиваются в ширину и перекомпоновываются все элементы в окне.
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|2.20, Аноним (16), 11:41, 05/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>"Convergence", подразумевающей возможность работы с одними и теми же приложениями как на сенсорных экранах смартфона и планшета, так и на больших экранах ноутбуков и ПК.
Человек и группа человеков которым это удастся можно будет называть гениями т.к. это невозможно реализовать на практике.
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|1.17, Аноним (17), 11:33, 05/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Современные приложения и так дофига жирные и прожорливые, микрософт со своим uwp это наглядно показал.
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|1.22, Аноним (16), 11:43, 05/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Хоть идея и не реализуема на практике, очень хотелось бы больше новостей про оболочки для тачскирнов, не только про очередной клон макбука для десктопа читать и про клон афйона тоже интересно. Я даже согласен читать новостипро оболочки для Андроида читать.
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|1.30, Аноним (30), 12:22, 05/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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эти скругление и мыльные тени по краям скриншотов только для этих самых скриншотиков и сделаны, надеюсь
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|1.36, crypt (ok), 12:52, 05/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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ну все... пошла мода клепать интерфейсы в стиле смарт-фона. денис, подрос и расплодился?
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