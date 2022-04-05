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Первый альфа-выпуск пользовательского окружения Maui Shell

05.04.2022 10:05

Разработчики проекта Nitrux представили первый альфа выпуск пользовательского окружения Maui Shell, развиваемого в соответствии с концепцией "Convergence", подразумевающей возможность работы с одними и теми же приложениями как на сенсорных экранах смартфона и планшета, так и на больших экранах ноутбуков и ПК. Maui Shell автоматически адаптируется к размеру экрана и доступным методам ввода информации, и может применяться не только на настольных системах, но и на смартфонах и планшетах. Код проекта написан на языках C++ и QML, и распространяется под лицензией LGPL 3.0.

При работе на обычных мониторах оболочка функционирует в режиме рабочего стола, c закреплённой сверху панелью, возможностью открытия произвольного числа окон и управлением при помощи мыши. При наличии сенсорного экрана оболочка работает в режиме планшета с вертикальной компоновкой элементов и открытием окон на весь экран или компоновкой бок о бок по аналогии с мозаичными оконными менеджерами. На смартфонах элементы панели и приложения раскрываются на весь экран, как в традиционных мобильных платформах.

Одна и та же оболочка может применяться для настольных систем, смартфонов и планшетов, без необходимости создания отдельных версий для устройств с разным форм-фактором. Например, при использовании Maui Shell на смартфоне или планшете, оболочка позволяет превратить мобильное устройство в портативную рабочую станцию, предлагающую полноценный настольный интерфейс при подключении монитора, клавиатуры и мыши.

Maui Shell использует компоненты для построения графических интерфейсов MauiKit и фреймворк Kirigami, которые развиваются сообществом KDE. Kirigami является надстройкой над элементами Qt Quick Controls 2, а MauiKit предлагает готовые шаблоны элементов интерфейса, позволяющие очень быстро создавать приложения, автоматически адаптирующиеся к размеру экрана и доступным методам ввода. В проекте также используются такие компоненты, как BlueDevil (управление Bluetooth), Plasma-nm (управление сетевыми соединениями), KIO, PowerDevil (управление питанием), KSolid и PulseAudio.

Вывод информации обеспечивается при помощи своего композитного менеджера Zpace, отвечающего за отображение и размещение окон и обработку виртуальных рабочих столов. В качестве основного используется протокол Wayland, работа с которым осуществляется при помощи API Qt Wayland Compositor. Поверх Zpace выполняется оболочка Cask, реализующая контейнер, охватывающий всё содержимое экрана, а также предоставляющая базовые реализации таких элементов, как верхняя панель, всплывающие диалоги, экранные карты, области уведомлений, dock-панель, ярлыки, интерфейс вызова программ и т.п. Помимо работы Maui Shell поверх своего композитного сервера Zpace, также возможен и отдельный запуск оболочки Cask внутри сеанса на основе X-сервера.

Первый альфа-выпуск ознаменовал реализацию базовой функциональности оболочки Cask и развитие элементов, специфичных для устройств с разными форм-факторами. Также добавлена поддержка звука, Bluetooth, тёмной темы оформления, виджетов для управления сетью, воспроизведением и яркостью. Для выполнения привилегированных действий добавлен агент на основе PolKit. Предоставлена возможность изменения обоев рабочего стола и адаптивной подстройки цветовых схем. Добавлена программа для запуска сеанса startcask-wayland и необходимых для его работы сервисов. В панели программ обеспечен вывод на первой странице наиболее часто используемых приложений, списка категорий программ, недавних загрузок и ярлыков для быстрого перехода.

В июне планируется сформировать бета-выпуск, в котором будет доработана функциональность Cask, предложен менеджер сеансов, блокировщик экрана, система управления питанием и возможность управления через клавиатурные комбинации. Первый стабильный выпуск намечен на сентябрь 2022 года.

  1. Главная ссылка к новости (https://nxos.org/maui/maui-she...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива Nitrux 2.1 с рабочим столом NX Desktop
  3. OpenNews: Опубликован JingOS 1.2, дистрибутив для планшетных ПК
  4. OpenNews: Представлено новое открытое пользовательское окружение Maui Shell
  5. OpenNews: Выпуск мобильной платформы KDE Plasma Mobile 21.12
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56969-maui
Ключевые слова: maui, nitrux
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Обсуждение (33) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:32, 05/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    ну и зачем ?
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 10:34, 05/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Жми Ctrl-F. Вылезет поиск по странице. Вводи следующее: "для" (без кавычек)
     
     
  • 3.3, Аноним (1), 10:37, 05/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сейчас это уже умеет gnome.
    Повторяю вопрос
    ну и зачем ?
     
     
  • 4.5, Аноним (2), 10:45, 05/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    хорошо, что умеет. Но чем больше конкуренции -- тем лучше. Например, у inkscape вообще нет  конкурентов (свободных) в деле редактирования svg. Стал ли он от этого лучше? Нет конечно, баг на баге, вылеты, вырвиглазный интерфейс. Но разрабы не спешат их исправлять, потому что конкурентов (свободных) нет. А были бы конкуренты - исправляли бы, чтоб не потерять пользователей.
     
     
  • 5.7, prokoudine (ok), 10:56, 05/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Интерфейс в инкскейпе лучше от к релизу, багов тоже овердофига исправляют. Ты какой-то неудачный пример выбрал.
     
     
  • 6.24, Аноним (2), 11:52, 05/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хорошо, вот еще пример: fontforge. Тут уж вылет -- это обычное состояние проги. Очень редкий OFL-шрифт пилится в fontforge, чаще берут маковский проприетарный "глиф" (или как его там). Потому что у fontforge нет опенсорсных альтернатив.
     
  • 5.8, Аноним (8), 10:57, 05/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > А были бы конкуренты - исправляли бы, чтоб не потерять пользователей.

    Странно, но Мозиле это не помогает, внезапно.

     
  • 5.9, Аноним (9), 11:01, 05/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > чем больше конкуренции -- тем лучше

    Ты понятия не имеешь как производиться свободное ПО.

     
     
  • 6.37, Аноним (37), 12:54, 05/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну и об абсолютном благе конкуренции представление тоже несколько идеализированное.
     
  • 5.10, Аноним (10), 11:05, 05/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Но чем больше конкуренции -- тем лучше

    не поспоришь, но с другой стороны зачем искать конкурентов внутри когда есть форточки и яблоки? а так получаем децентрализованный разброд для 1% пользователей персональных компьютеров, который в обозримом будущем так и останется 1%

     
     
  • 6.28, YetAnotherOnanym (ok), 12:16, 05/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ещё как поспоришь. "Свободная конкуренция", если она вообще существует, возможна только в каких-то отдельных областях человеческой деятельности. Концепция "свободной конкуренции" предполагает неограниченный ресурс со стороны предложения (чтобы уходящие с рынка поставщики немедленно заменялись новыми, сохраняя насыщенность рынка), а со стороны спроса - полную информированность и ничем не ограниченную свободу выбора. А это бывает только в фантазиях либерально-рыночных теоретиков.
     
  • 5.16, Аноним (16), 11:32, 05/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как количество пользователей бесплатного продукта влияет на мотивацию разработчиков? Платная поддержка?
     
  • 5.35, Суховато (?), 12:50, 05/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >А были бы конкуренты - исправляли бы, чтоб не потерять пользователей.

    В случае с какой-то коммерческой деятельностью это понятно — потеря пользователей равна потере дохода, но как это должно работать с некоммерческой деятельностью? Разработчиков должна побуждать к исправлению багов их ущемлённая уходом пользователей гордость? Прошу объяснить, интересно, как ты себе это представляешь.

     
  • 4.19, Аноним (16), 11:39, 05/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Сейчас это уже умеет gnome.

    Оригинального Гономе нет на смартфоне. На Librem 5 есть форк под названием Posh, не знаю на сколько удобен и  это всё же форк.
    Plasma mobile юзал в виртуалке, вердикт - убожество. Я вообще не знаю какие среды рабочего стола есть под тачскрин и смарфтон? На мой взгляд наибольшего успеха здесь добились китайские оболочки для андроида, такие как MIUI от Xiaomiui, т.к. не стеснялись повторять за Айфоном.

     
  • 4.21, Аноним (21), 11:42, 05/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Да нет, гном нихера не умеет.
     
     
  • 5.31, Аноним (31), 12:25, 05/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    что, даже строчить отвратные изречения здесь?
     
  • 3.12, псевдонимус (?), 11:09, 05/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Сам жми поиск на каждый сих на десктопе. Нахер поиск.
     
     
  • 4.18, Жироватт (ok), 11:36, 05/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Время прочтения: 2 минуты

    Нет, спасибо, но деградировать вам лучше от нас, всех таких с поиском, отдельно и желательно как можно дальше.

     
  • 2.4, Жироватт (ok), 10:41, 05/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    За шкафом. Гоном-он-мобилке уже есть, кеды-на-могилке уже есть, переключение PhoneUI|DesktopUI уже есть даже на самсунге. Грусть, печаль, МаоЦзеДун. Нужно свое. Такое же как у других, но другое.
     

  • 1.6, Аноним (8), 10:55, 05/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > возможность работы с одними и теми же приложениями как на сенсорных экранах смартфона и планшета, так и на больших экранах ноутбуков и ПК.

    Это утопия. Можно спросить их, для начала, чем мышка отличается от пальца?

     
     
  • 2.13, Аноним (13), 11:09, 05/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну почему. Делаем планшетный интерфейс, который юзерам на десктопе и предлагается жрать. С формальной точки зрения всё выполнено.
     
  • 2.15, ИмяХ (?), 11:16, 05/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дальше первого предложения сможешь прочитсть? Написано же, что он автоматически адаптируется. Воткнул планшет в док-станцию с мышью и сразу же пропадает сенсорный ввод, кнопки и значки уменьшаются и приложения разбиваются на окна, которые вытягиваются в ширину и перекомпоновываются все элементы в окне.
     
  • 2.20, Аноним (16), 11:41, 05/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >"Convergence", подразумевающей возможность работы с одними и теми же приложениями как на сенсорных экранах смартфона и планшета, так и на больших экранах ноутбуков и ПК.

    Человек и группа человеков которым это удастся можно будет называть гениями т.к. это невозможно реализовать на практике.  

     
  • 2.34, Аноним (34), 12:36, 05/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >чем мышка отличается от пальца?

    Экий ты шааалунишка ;)

     

  • 1.11, псевдонимус (?), 11:07, 05/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В 2012 уже пытались этот бред реализовать. Не нужно.
     
  • 1.14, Huy21sm (?), 11:15, 05/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что за зверушка? Очередное скрещивание ежа с ужом?
     
  • 1.17, Аноним (17), 11:33, 05/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Современные приложения и так дофига жирные и прожорливые, микрософт со своим uwp это наглядно показал.
     
  • 1.22, Аноним (16), 11:43, 05/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хоть идея и не реализуема на практике, очень хотелось бы больше новостей про оболочки для тачскирнов, не только про очередной клон макбука для десктопа читать и про клон афйона тоже интересно. Я даже согласен читать новостипро оболочки для Андроида читать.
     
     
  • 2.25, Аноним (25), 11:54, 05/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Может проще книги читать?
     
     
  • 3.26, Аноним (16), 12:11, 05/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В книги можно свайпать пальцем?
     
     
  • 4.33, Аноним (33), 12:31, 05/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Конешна, если чуть наслюнявить)
     

  • 1.30, Аноним (30), 12:22, 05/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    эти скругление и мыльные тени по краям скриншотов только для этих самых скриншотиков и сделаны, надеюсь
     
  • 1.36, crypt (ok), 12:52, 05/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ну все... пошла мода клепать интерфейсы в стиле смарт-фона. денис, подрос и расплодился?
     

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