Первый альфа-выпуск пользовательского окружения Maui Shell

2.2 , Аноним ( 2 ), 10:34, 05/04/2022 Жми Ctrl-F. Вылезет поиск по странице. Вводи следующее: "для" (без кавычек)

3.3 , Аноним ( 1 ), 10:37, 05/04/2022 Сейчас это уже умеет gnome.

Повторяю вопрос

ну и зачем ?

4.5 , Аноним ( 2 ), 10:45, 05/04/2022 хорошо, что умеет. Но чем больше конкуренции -- тем лучше. Например, у inkscape вообще нет конкурентов (свободных) в деле редактирования svg. Стал ли он от этого лучше? Нет конечно, баг на баге, вылеты, вырвиглазный интерфейс. Но разрабы не спешат их исправлять, потому что конкурентов (свободных) нет. А были бы конкуренты - исправляли бы, чтоб не потерять пользователей.

5.7 , prokoudine ( ok ), 10:56, 05/04/2022 Интерфейс в инкскейпе лучше от к релизу, багов тоже овердофига исправляют. Ты какой-то неудачный пример выбрал.

6.24 , Аноним ( 2 ), 11:52, 05/04/2022 Хорошо, вот еще пример: fontforge. Тут уж вылет -- это обычное состояние проги. Очень редкий OFL-шрифт пилится в fontforge, чаще берут маковский проприетарный "глиф" (или как его там). Потому что у fontforge нет опенсорсных альтернатив.

5.8 , Аноним ( 8 ), 10:57, 05/04/2022 > А были бы конкуренты - исправляли бы, чтоб не потерять пользователей. Странно, но Мозиле это не помогает, внезапно.

5.9 , Аноним ( 9 ), 11:01, 05/04/2022 > чем больше конкуренции -- тем лучше Ты понятия не имеешь как производиться свободное ПО.

6.37 , Аноним ( 37 ), 12:54, 05/04/2022 Ну и об абсолютном благе конкуренции представление тоже несколько идеализированное.

5.10 , Аноним ( 10 ), 11:05, 05/04/2022 > Но чем больше конкуренции -- тем лучше не поспоришь, но с другой стороны зачем искать конкурентов внутри когда есть форточки и яблоки? а так получаем децентрализованный разброд для 1% пользователей персональных компьютеров, который в обозримом будущем так и останется 1%

6.28 , YetAnotherOnanym ( ok ), 12:16, 05/04/2022 Ещё как поспоришь. "Свободная конкуренция", если она вообще существует, возможна только в каких-то отдельных областях человеческой деятельности. Концепция "свободной конкуренции" предполагает неограниченный ресурс со стороны предложения (чтобы уходящие с рынка поставщики немедленно заменялись новыми, сохраняя насыщенность рынка), а со стороны спроса - полную информированность и ничем не ограниченную свободу выбора. А это бывает только в фантазиях либерально-рыночных теоретиков.

5.16 , Аноним ( 16 ), 11:32, 05/04/2022 Как количество пользователей бесплатного продукта влияет на мотивацию разработчиков? Платная поддержка?

5.35 , Суховато ( ? ), 12:50, 05/04/2022 >А были бы конкуренты - исправляли бы, чтоб не потерять пользователей. В случае с какой-то коммерческой деятельностью это понятно — потеря пользователей равна потере дохода, но как это должно работать с некоммерческой деятельностью? Разработчиков должна побуждать к исправлению багов их ущемлённая уходом пользователей гордость? Прошу объяснить, интересно, как ты себе это представляешь.

4.19 , Аноним ( 16 ), 11:39, 05/04/2022 >Сейчас это уже умеет gnome. Оригинального Гономе нет на смартфоне. На Librem 5 есть форк под названием Posh, не знаю на сколько удобен и это всё же форк.

Plasma mobile юзал в виртуалке, вердикт - убожество. Я вообще не знаю какие среды рабочего стола есть под тачскрин и смарфтон? На мой взгляд наибольшего успеха здесь добились китайские оболочки для андроида, такие как MIUI от Xiaomiui, т.к. не стеснялись повторять за Айфоном.

4.21 , Аноним ( 21 ), 11:42, 05/04/2022 Да нет, гном нихера не умеет.

5.31 , Аноним ( 31 ), 12:25, 05/04/2022 что, даже строчить отвратные изречения здесь?

3.12 , псевдонимус ( ? ), 11:09, 05/04/2022 Сам жми поиск на каждый сих на десктопе. Нахер поиск.

4.18 , Жироватт ( ok ), 11:36, 05/04/2022 > Время прочтения: 2 минуты Нет, спасибо, но деградировать вам лучше от нас, всех таких с поиском, отдельно и желательно как можно дальше.

2.4 , Жироватт ( ok ), 10:41, 05/04/2022 За шкафом. Гоном-он-мобилке уже есть, кеды-на-могилке уже есть, переключение PhoneUI|DesktopUI уже есть даже на самсунге. Грусть, печаль, МаоЦзеДун. Нужно свое. Такое же как у других, но другое.