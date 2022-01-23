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Опубликован JingOS 1.2, дистрибутив для планшетных ПК

23.01.2022 09:30

Доступен выпуск дистрибутива JingOS 1.2, предоставляющего окружение, специально оптимизированное для установки на планшетные ПК и ноутбуки с сенсорным экраном. Наработки проекта распространяются под лицензией GPLv3. Выпуск 1.2 доступен только для планшетов с процессорами на базе архитектуры ARM (ранее выпуски формировались и для архитектуры x86_64, но последнее время основное внимание переключилось на архитектуру ARM).

Дистрибутив построен на пакетной базе Ubuntu 20.04, а пользовательское окружение основано на KDE Plasma Mobile. Для создания интерфейса приложений применяется Qt, набор компонентов Mauikit и фреймворк Kirigami из состава KDE Frameworks, позволяющие создавать универсальные интерфейсы, автоматически масштабируемые с учётом различных размеров экрана. Для управления на сенсорных экранах и тачпадах активно используются экранные жесты, такие как масштабирование щипком и смена страниц сдвигом.

Поддерживается доставка OTA-обновлений для для поддержания программного обеспечения в актуальном состоянии. Установка программ, может производиться как из репозиториев Ubuntu и каталога Snap, так и из отдельного магазина приложений. В состав дистрибутива также входит прослойка JAAS (JingPad Android App Support), позволяющая помимо стационарных Linux-приложений для рабочего стола запускать и приложения, созданные для платформы Android (можно бок о бок выполнять программы для Ubuntu и Android).

Развиваемые для JingOS компоненты:

  • JingCore-WindowManger, композитный менеджер на базе KDE Kwin, расширенный поддержкой управления через экранные жесты и возможностями, специфичными для планшетных ПК.
  • JingCore-CommonComponents - фреймворк разработки приложений на базе KDE Kirigami, включающий дополнительные компоненты для JingOS.
  • JingSystemui-Launcher - базовый интерфейс на основе пакета plasma-phone-components. Включает реализацию домашнего экрана, dock-панели, системы вывода уведомлений и конфигуратора.
  • JingApps-Photos - программа для работы с коллекций фотографий, основанная на приложении Koko.
  • JingApps-Kalk - калькулятор.
  • Jing-Haruna - видеопроигрыватель на базе Qt/QML и libmpv.
  • JingApps-KRecorder - программа для записи звука (диктофон).
  • JingApps-KClock - часы с функциями таймера и будильника.
  • JingApps-Media-Player - мультимедийный проигрыватель на основе vvave.

Дистрибутив развивается китайской компанией Jingling Tech, которая предустанавливает JingOS на планшет JingPad. Отмечается, что для работы над JingOS и JingPad удалось нанять сотрудников, ранее работавших в компаниях Lenovo, Alibaba, Samsung, Canonical/Ubuntu и Trolltech. JingPad оснащён 11-дюймовым сенсорным экраном (Corning Gorilla Glass, AMOLED 266PPI, яркость 350nit, разрешение 2368x1728), SoC UNISOC Tiger T7510 (4 ядра ARM Cortex-A75 2Ghz + 4 ядра ARM Cortex-A55 1.8Ghz), аккумулятором 8000 mAh, 8 ГБ ОЗУ, 256 ГБ Flash, 16- и 8-мегапиксельными камерами, двумя микрофонами с подавлением шумов, 2.4G/5G WiFi, Bluetooth 5.0, GPS/Glonass/Galileo/Beidou, USB Type-C, MicroSD и подсоединяемой клавиатурой, превращающей планшет в ноутбук. JingPad является первым Linux-планшетом, поставляемым со стилусом, поддерживающим 4096 уровней чувствительности (LP).

Основные новшества JingOS 1.2:

  • Поддержка автоматической смены ландшафтного и портретного режимов отображения интерфейса при повороте экрана.
  • Возможность разблокировки экрана при помощи датчика считывания отпечатка пальца.
  • Предоставлено несколько методов установки и удаления приложений. Добавлены инструменты для установки и запуска приложений из эмулятора терминала.
  • Добавлена поддержка китайских мобильных сетей 4G/5G.
  • Реализована возможность работы в режиме точки доступа Wi-Fi.
  • Оптимизировано управление питанием.
  • Повышена скорость открытия каталога приложений App Store.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/JingOS-team...)
  2. OpenNews: Доступен JingOS 0.9, дистрибутив для планшетных ПК
  3. OpenNews: CuteFish - новое окружение рабочего стола
  4. OpenNews: Выпуск дистрибутива Deepin 20.4, развивающего собственное графическое окружение
  5. OpenNews: Mozilla работает над планшетом, маршрутизатором, медиаприставкой и умной клавиатурой
  6. OpenNews: Доступен для заказа планшет PineTab, поставляемый с Ubuntu Touch
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56563-jingos
Ключевые слова: jingos, tablet
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Обсуждение (27) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 09:41, 23/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    На Xiaomi Mi Pad 5 можно поставить?
     
  • 1.3, Аноним (3), 09:42, 23/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Новость вроде бы как об ОС, но такое чувство, что зашёл в магазин торгующий планшетами. Знаете такие, там к тебе мозг выносят с 'ой а посмотрите на новый...'.  Ох уж эти торгаши на опеннете.
     
     
  • 2.58, Аноним (3), 10:37, 23/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Товар прорекламировали, а цену не указали. Ну да ладно. Цена без клавиатуры $699, с клавиатурой $899.
     
     
  • 3.74, Аноним (74), 14:00, 23/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    За 899 баксов можно много чего купить...
     
  • 3.75, iPony129412 (?), 14:03, 23/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как iPad Air стоит.
     

  • 1.52, Аноним (52), 10:32, 23/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Какая красивая)
     
  • 1.56, Аноним (56), 10:36, 23/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >JingCore-CommonComponents - фреймворк разработки приложений на базе KDE Kirigami, включающий дополнительные компоненты для JingOS

    Нет бы заапстримить всё в KDE.

     
     
  • 2.59, макпыф (ok), 10:38, 23/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Вы уверены что это нужно KDE?
     
     
  • 3.60, evk (??), 11:06, 23/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    То не уверен, а вот это было бы полезно
    >>JingCore-WindowManger, композитный менеджер на базе KDE Kwin, расширенный поддержкой управления через экранные жесты и возможностями, специфичными для планшетных ПК.
     
     
  • 4.61, макпыф (ok), 11:07, 23/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну может в plasma mobile
     

  • 1.57, Аноним (56), 10:37, 23/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >В состав дистрибутива также входит прослойка JAAS (JingPad Android App Support), позволяющая помимо стационарных Linux-приложений для рабочего стола запускать и приложения, созданные для платформы Android (можно бок о бок выполнять программы для Ubuntu и Android).

    На основе anbox?

     
  • 1.62, Аноним (62), 11:49, 23/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Файл не обнаружен.

    Возможные причины ошибки: указан неверный URL или файл не существует.

     
     
  • 2.69, iPony129412 (?), 13:36, 23/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Такая большая и крутая компания и выкладывает образ на Гугл Диск.
    Ну это сразу приговор. Узнаю подчерк одной другого браузера лже опенсорс.
    И архив с исходниками (устаревше, левыми, битыми) архивом 7z битыми частами на файлопомлйке.
     

  • 1.63, Аноним (62), 11:53, 23/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Перед публикацией хотя бы ссылки проверили. 1.2 недоступна ни в каком виде. 1.1 тоже, кстати. Исходники не проверял. И список поддерживаемых устройств неплохо бы.
     
     
  • 2.65, Аноним (65), 11:55, 23/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он вроде только для новых устройств от правильных фирм.  
     

  • 1.64, Аноним (65), 11:54, 23/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А ведь кто-то в этих ваших интернетах на форумах писал что Unity заточен под планшеты.  А вот нифига подобного даже JingOS для этого слабо подходит.  
     
  • 1.67, VZ (??), 12:45, 23/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интересно запустится ли Cubasis или FL Studio Mobile ?
     
  • 1.68, iPony129412 (?), 13:29, 23/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот вам обзор
    https://youtube.com/watch?v=P-14-qlKyHA
     
     
  • 2.78, Аноним (78), 14:43, 23/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Капец, что за пропаганда нездорового образа жизни?!
     

  • 1.71, Аноним (71), 13:46, 23/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Забавно, а где же GNOME Shell, который уже 11 лет разрабатывается для сенсорных экранов? Неужели всё было зря?
     
  • 1.72, Аноним (72), 13:53, 23/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Наработки под GPL это хорошо, но как там с драйверами, также открыты или же продукт является очередным свободным "DE" пускаемым в гнезде блоботы?!
     
  • 1.73, Аноним (-), 13:55, 23/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Китайцы знают толк в маркетинге
     
  • 1.76, Аноним (78), 14:38, 23/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    KDE это хорошо! Но что там делает Ubuntu?
     
  • 1.77, Аноним (77), 14:40, 23/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >plasma-desktop
    >Some bugs have been modified

    Мм, любопытно

     
  • 1.79, Аноним (79), 14:43, 23/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А он залоченный? Можно сменить ось или хотя бы рут права есть?
     
  • 1.80, Аноним (80), 14:50, 23/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Комментарий ни столько к самому дистрибутиву, сколько к планшету для которого разрабатывают сабж. По используемому 4.14 ядру и отзывах с англоязычных ресорсов о количестве блобов, можно сделать вывод что про полноценный линукс на планшетах как всегда обманули. Есть очень сильные подозрения в том, что поделие запускается не прямо на "железе", а на костылях от андройда, на подобии Halium.
     
  • 1.81, Аноним (78), 14:50, 23/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Надо его на раст переписать - тогда продажи попрут!
     

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