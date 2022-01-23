Опубликован JingOS 1.2, дистрибутив для планшетных ПК

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|1.3, Аноним (3), 09:42, 23/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Новость вроде бы как об ОС, но такое чувство, что зашёл в магазин торгующий планшетами. Знаете такие, там к тебе мозг выносят с 'ой а посмотрите на новый...'. Ох уж эти торгаши на опеннете.
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|2.58, Аноним (3), 10:37, 23/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Товар прорекламировали, а цену не указали. Ну да ладно. Цена без клавиатуры $699, с клавиатурой $899.
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|1.56, Аноним (56), 10:36, 23/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>JingCore-CommonComponents - фреймворк разработки приложений на базе KDE Kirigami, включающий дополнительные компоненты для JingOS
Нет бы заапстримить всё в KDE.
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|3.60, evk (??), 11:06, 23/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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То не уверен, а вот это было бы полезно
>>JingCore-WindowManger, композитный менеджер на базе KDE Kwin, расширенный поддержкой управления через экранные жесты и возможностями, специфичными для планшетных ПК.
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|1.57, Аноним (56), 10:37, 23/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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>В состав дистрибутива также входит прослойка JAAS (JingPad Android App Support), позволяющая помимо стационарных Linux-приложений для рабочего стола запускать и приложения, созданные для платформы Android (можно бок о бок выполнять программы для Ubuntu и Android).
На основе anbox?
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|1.62, Аноним (62), 11:49, 23/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Файл не обнаружен.
Возможные причины ошибки: указан неверный URL или файл не существует.
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|2.69, iPony129412 (?), 13:36, 23/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Такая большая и крутая компания и выкладывает образ на Гугл Диск.
Ну это сразу приговор. Узнаю подчерк одной другого браузера лже опенсорс.
И архив с исходниками (устаревше, левыми, битыми) архивом 7z битыми частами на файлопомлйке.
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|1.63, Аноним (62), 11:53, 23/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Перед публикацией хотя бы ссылки проверили. 1.2 недоступна ни в каком виде. 1.1 тоже, кстати. Исходники не проверял. И список поддерживаемых устройств неплохо бы.
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|1.64, Аноним (65), 11:54, 23/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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А ведь кто-то в этих ваших интернетах на форумах писал что Unity заточен под планшеты. А вот нифига подобного даже JingOS для этого слабо подходит.
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|1.71, Аноним (71), 13:46, 23/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Забавно, а где же GNOME Shell, который уже 11 лет разрабатывается для сенсорных экранов? Неужели всё было зря?
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|1.72, Аноним (72), 13:53, 23/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Наработки под GPL это хорошо, но как там с драйверами, также открыты или же продукт является очередным свободным "DE" пускаемым в гнезде блоботы?!
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|1.80, Аноним (80), 14:50, 23/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Комментарий ни столько к самому дистрибутиву, сколько к планшету для которого разрабатывают сабж. По используемому 4.14 ядру и отзывах с англоязычных ресорсов о количестве блобов, можно сделать вывод что про полноценный линукс на планшетах как всегда обманули. Есть очень сильные подозрения в том, что поделие запускается не прямо на "железе", а на костылях от андройда, на подобии Halium.
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