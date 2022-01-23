Опубликован JingOS 1.2, дистрибутив для планшетных ПК

Доступен выпуск дистрибутива JingOS 1.2, предоставляющего окружение, специально оптимизированное для установки на планшетные ПК и ноутбуки с сенсорным экраном. Наработки проекта распространяются под лицензией GPLv3. Выпуск 1.2 доступен только для планшетов с процессорами на базе архитектуры ARM (ранее выпуски формировались и для архитектуры x86_64, но последнее время основное внимание переключилось на архитектуру ARM). Дистрибутив построен на пакетной базе Ubuntu 20.04, а пользовательское окружение основано на KDE Plasma Mobile. Для создания интерфейса приложений применяется Qt, набор компонентов Mauikit и фреймворк Kirigami из состава KDE Frameworks, позволяющие создавать универсальные интерфейсы, автоматически масштабируемые с учётом различных размеров экрана. Для управления на сенсорных экранах и тачпадах активно используются экранные жесты, такие как масштабирование щипком и смена страниц сдвигом. Поддерживается доставка OTA-обновлений для для поддержания программного обеспечения в актуальном состоянии. Установка программ, может производиться как из репозиториев Ubuntu и каталога Snap, так и из отдельного магазина приложений. В состав дистрибутива также входит прослойка JAAS (JingPad Android App Support), позволяющая помимо стационарных Linux-приложений для рабочего стола запускать и приложения, созданные для платформы Android (можно бок о бок выполнять программы для Ubuntu и Android). Развиваемые для JingOS компоненты: JingCore-WindowManger, композитный менеджер на базе KDE Kwin, расширенный поддержкой управления через экранные жесты и возможностями, специфичными для планшетных ПК.

JingCore-CommonComponents - фреймворк разработки приложений на базе KDE Kirigami, включающий дополнительные компоненты для JingOS.

JingSystemui-Launcher - базовый интерфейс на основе пакета plasma-phone-components. Включает реализацию домашнего экрана, dock-панели, системы вывода уведомлений и конфигуратора.

JingApps-Photos - программа для работы с коллекций фотографий, основанная на приложении Koko.

JingApps-Kalk - калькулятор.

Jing-Haruna - видеопроигрыватель на базе Qt/QML и libmpv.

JingApps-KRecorder - программа для записи звука (диктофон).

JingApps-KClock - часы с функциями таймера и будильника.

JingApps-Media-Player - мультимедийный проигрыватель на основе vvave. Дистрибутив развивается китайской компанией Jingling Tech, которая предустанавливает JingOS на планшет JingPad. Отмечается, что для работы над JingOS и JingPad удалось нанять сотрудников, ранее работавших в компаниях Lenovo, Alibaba, Samsung, Canonical/Ubuntu и Trolltech. JingPad оснащён 11-дюймовым сенсорным экраном (Corning Gorilla Glass, AMOLED 266PPI, яркость 350nit, разрешение 2368x1728), SoC UNISOC Tiger T7510 (4 ядра ARM Cortex-A75 2Ghz + 4 ядра ARM Cortex-A55 1.8Ghz), аккумулятором 8000 mAh, 8 ГБ ОЗУ, 256 ГБ Flash, 16- и 8-мегапиксельными камерами, двумя микрофонами с подавлением шумов, 2.4G/5G WiFi, Bluetooth 5.0, GPS/Glonass/Galileo/Beidou, USB Type-C, MicroSD и подсоединяемой клавиатурой, превращающей планшет в ноутбук. JingPad является первым Linux-планшетом, поставляемым со стилусом, поддерживающим 4096 уровней чувствительности (LP). Основные новшества JingOS 1.2: Поддержка автоматической смены ландшафтного и портретного режимов отображения интерфейса при повороте экрана.

Возможность разблокировки экрана при помощи датчика считывания отпечатка пальца.

Предоставлено несколько методов установки и удаления приложений. Добавлены инструменты для установки и запуска приложений из эмулятора терминала.

Добавлена поддержка китайских мобильных сетей 4G/5G.

Реализована возможность работы в режиме точки доступа Wi-Fi.

Оптимизировано управление питанием.

Повышена скорость открытия каталога приложений App Store.



