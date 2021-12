Выпуск дистрибутива helloSystem 0.7, использующего FreeBSD и напоминающего macOS

Симон Петер (Simon Peter), создатель формата самодостаточных пакетов AppImage, опубликовал выпуск дистрибутива helloSystem 0.7, основанного на FreeBSD 13 и позиционируемого как система для обычных пользователей, на которую могут перейти любители macOS, недовольные политикой Apple. Система лишена усложнений, свойственных современным Linux-дистрибутивам, находится под полным контролем пользователя и позволяет чувствовать себя комфортно бывшим пользователям macOS. Для ознакомления с дистрибутивом cформирован загрузочный образ, размером 791 МБ (torrent). Интерфейс напоминает macOS и включает две панели - верхнюю с глобальным меню и нижнюю с панелью приложений. Для формирования глобального меню и строки состояния задействован пакет panda-statusbar, развиваемый дистрибутивом CyberOS (бывший PandaOS). Панель приложений Dock основана на наработках проекта cyber-dock, также от разработчиков CyberOS. Для управления файлами и размещения ярлыков на рабочем столе развивается файловый менеджер Filer, основанный на pcmanfm-qt от проекта LXQt. По умолчанию предлагается браузер Falkon, но опционально доступны Firefox и Chromium. Приложения поставляются в самодостаточных пакетах. Для запуска приложений применяется утилита launch, которая находит программу и анализирует ошибки при выполнении. Проектом развивается серия собственных приложений, таких как конфигуратор, инсталлятор, утилита mountarchive для монтирования архивов в дерево ФС, утилита для восстановления данных с ZFS, интерфейс для разбивки дисков, индикатор настройки сети, утилита для создания скриншотов, браузер Zeroconf-серверов, индикатор для настройки громкости, утилита для настройки загрузочного окружения. Для разработки используется язык Python и библиотека Qt. Среди поддерживаемых компонентов для разработки приложений в порядке снижения предпочтения названы PyQt, QML, Qt, KDE Frameworks и GTK. В качестве основной файловой системы используется ZFS, а для монтирования поддерживаются UFS, exFAT, NTFS, EXT4, HFS+, XFS и MTP. Основные новшества helloSystem 0.7: Осуществлён переход на кодовую базу FreeBSD 13.0 (прошлый выпуск был основан на FreeBSD 12.2).

Реализована новая архитектура работы в Live-режиме, работающая без RAM-диска, без смены корневого раздела и без копирования системного образа в оперативную память. В live-образе вместо файловой системы ZFS задействована файловая система UFS, сжатая с использованием uzip. Начало запуска графического окружения перенесено на более ранний этап загрузки. В итоге, размер live-образа уменьшился c 1.4 ГБ до 791 МБ, а время загрузки сократилось в три раза.

Обеспечена совместимость с инструментарием Ventoy, позволяющим загружать с одного носителя несколько разных iso-образов.

Добавлена поддержка файловой системы exFAT.

В отдельно загружаемый набор выделены файлы для разработчиков приложений, включающие компиляторы, заголовочные файлы и документацию.

Улучшена совместимость со старыми видеокартами NVIDIA (добавлено несколько разных версий драйверов NVIDIA).

Изменено оформление процесса загрузки. По умолчанию прекращено предоставление текстовой консоли.

Добавлены переводы для многих приложений, диалогов конфигуратора и утилит.

Помимо предлагаемого по умолчанию браузера Falkon предоставлена возможность быстрой установки пакетов Chromium, Firefox и Thunderbird с поддержкой глобального меню и родным декорированием окон.

В меню обеспечен показ горячих клавиш, приводящих к вызову соответствующих элементов меню. Обеспечено визуальное выделение выбранных элементов меню. По умолчанию прекращён показ пиктограмм в контекстных меню.

Реализована возможность изменения громкости и яркости экрана через соответствующие мультимедийные кнопки на клавиатурах ноутбуков

В эмуляторе терминала работа команд Command-C и Command-V приведена в соответствие с обработкой данных команд в других приложениях (для выполнения Ctrl-C требуется нажать Command-Shift-C или Ctrl-Command-C).

Добавлена поддержка системных звуков в файловом менеджера и звуковых предупреждений в диалоге вывода сообщений.

В случае невозможности запустить графический сеанс в течение определённого времени реализован вывод сообщения об ошибке с полезной информацией об оборудовании.

В файловом менеджере обеспечена поддержка переименования дисковых разделов (через выполнение команды diskutil rename), отображения их текстовых меток и привязки пиктограмм к разделу. Добавлена возможность открытия дискового образа двойным кликом.

Добавлена утилита makeimg для создания дисковых образов.

В контекстное меню добавлен элемент для вызова интерфейса форматирования дисков.

Из автозапуска убрана программа для ведения липких заметок.

Для звуковых устройств предоставлена возможность вызова эквалайзера.

Полностью не готовые экспериментальные возможности собраны в секции "Under Construction". Доступны для тестирования утилиты для установки обновлений пакетов и применения патчей от FreeBSD, записи на оптические диски, загрузки наборов с дополнительными приложениями и установки Debian Runtime c окружением для запуска Linux-приложений.