Выпуск дистрибутива helloSystem 0.7, использующего FreeBSD и напоминающего macOS

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|2.3, Идиот (?), 17:36, 20/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+15 +/–
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Откуда вы такие беретесь? Какая тебе разница? Человек тратит свое время и силы, не твои. Пусть люди делают, ненужное все равно отвалится по причине не востребованности, нужное останется.
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|2.22, Аноним (22), 19:04, 20/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Хватит уже этих ваших "напоминающих проприетарь-ось".
Ну, если то, что выглядит как обгавёженная зубунта напоминает macOS, тогда GNOME это macOS 146%
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|2.23, Аноним (23), 19:04, 20/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ещё один не такой как все нашелся, оригинал. Стив Джобс украл графических интерфейс У Xerox Alto. Билл Гейтс украл графический интерфейс у Стива Джобса. Mac меню сверху, кнопки управления окном слева, Win меню снизу, кнопки управления окном справа. Все оболочки для этих ваших линуксов вторичны, третичны, десятеричны и копируют либо Win, либо Mac. Но тут прибегает аноним и хочет принципиально новых интерфейсов, хотя сам даже не знает что это такое.
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|1.6, Анонн (?), 17:46, 20/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Смешно, но прямо на скрине виден UI баг - на пункте слева от System ненужный хайлайт + текст нечитаемый.
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|2.8, Аноним (8), 17:54, 20/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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это на твоем мониторе нечитаемый, а в ретине все хорошо читается
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|3.13, Анонн (?), 18:19, 20/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты наркоман что ли? У скрина разрешение 1920х1080, какая ретина?
Текст на этом элементе неконтрастный, а должен быть как на "Gehe zu" - белый по синему.
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|1.11, Anonymous111 (?), 18:02, 20/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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и позиционируемого как система для обычных пользователей, на которую могут перейти любители macOS, недовольные политикой Apple.
Но именно жеелезо маков не поддерживается. Как же тогда она может так позиционироваться? Другой бук типа, так на другом буке винда и линь есть.
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|2.12, Аноним (10), 18:05, 20/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>любители macOS, недовольные политикой Apple.
Тут уже как бы взаимоисключающие слова
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|1.15, Аноним (15), 18:30, 20/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Некоторые до сих пор не понимают, что оно не стоит того, чтобы копировать.
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|1.16, Аноним (16), 18:32, 20/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> Осуществлён переход на кодовую базу FreeBSD 13.0 (прошлый выпуск был основан на FreeBSD 12.2).
Впринципе неплохо. С 13-й версии вроде UFS перестала разваливаться и на линуксаторе даже хромоклоны стало возможно запускать. Так глядишь и альтернатива линуксу растёт.
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|2.25, Аноним (23), 19:08, 20/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Меня к примру очень интересует софт MacFamilyTree
Напиши свой аналог и открой код.
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|1.19, Смузихлёб (?), 18:53, 20/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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У меня лютый тиринг, а скролинг в браузере тормзит и фризится. Как раком до Китая по сравнению с настоящей макосью, с ее божественной плавностью скроллинга и отзывчивостью интерфейса.
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|1.24, Аноним (23), 19:07, 20/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Гонял в виртуалке, приговор неюзабельно абсолютно, даже после винды. Как вы на этих Маках живете, несчастные.
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|1.26, Аноним (23), 19:10, 20/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Кто-нибудь попросите автора, сделать вариант его среды рабочего стола для этих ваших линуксов, чтобы в Убунте можно было погонять.
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|1.27, Staczhik (ok), 19:13, 20/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А мне Unity нравилась в своё время. Жаль что не допилили, была бы альтернатива гному и кедам.
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