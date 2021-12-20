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Выпуск дистрибутива helloSystem 0.7, использующего FreeBSD и напоминающего macOS

20.12.2021 16:21

Симон Петер (Simon Peter), создатель формата самодостаточных пакетов AppImage, опубликовал выпуск дистрибутива helloSystem 0.7, основанного на FreeBSD 13 и позиционируемого как система для обычных пользователей, на которую могут перейти любители macOS, недовольные политикой Apple. Система лишена усложнений, свойственных современным Linux-дистрибутивам, находится под полным контролем пользователя и позволяет чувствовать себя комфортно бывшим пользователям macOS. Для ознакомления с дистрибутивом cформирован загрузочный образ, размером 791 МБ (torrent).

Интерфейс напоминает macOS и включает две панели - верхнюю с глобальным меню и нижнюю с панелью приложений. Для формирования глобального меню и строки состояния задействован пакет panda-statusbar, развиваемый дистрибутивом CyberOS (бывший PandaOS). Панель приложений Dock основана на наработках проекта cyber-dock, также от разработчиков CyberOS. Для управления файлами и размещения ярлыков на рабочем столе развивается файловый менеджер Filer, основанный на pcmanfm-qt от проекта LXQt. По умолчанию предлагается браузер Falkon, но опционально доступны Firefox и Chromium. Приложения поставляются в самодостаточных пакетах. Для запуска приложений применяется утилита launch, которая находит программу и анализирует ошибки при выполнении.

Проектом развивается серия собственных приложений, таких как конфигуратор, инсталлятор, утилита mountarchive для монтирования архивов в дерево ФС, утилита для восстановления данных с ZFS, интерфейс для разбивки дисков, индикатор настройки сети, утилита для создания скриншотов, браузер Zeroconf-серверов, индикатор для настройки громкости, утилита для настройки загрузочного окружения. Для разработки используется язык Python и библиотека Qt. Среди поддерживаемых компонентов для разработки приложений в порядке снижения предпочтения названы PyQt, QML, Qt, KDE Frameworks и GTK. В качестве основной файловой системы используется ZFS, а для монтирования поддерживаются UFS, exFAT, NTFS, EXT4, HFS+, XFS и MTP.

Основные новшества helloSystem 0.7:

  • Осуществлён переход на кодовую базу FreeBSD 13.0 (прошлый выпуск был основан на FreeBSD 12.2).
  • Реализована новая архитектура работы в Live-режиме, работающая без RAM-диска, без смены корневого раздела и без копирования системного образа в оперативную память. В live-образе вместо файловой системы ZFS задействована файловая система UFS, сжатая с использованием uzip. Начало запуска графического окружения перенесено на более ранний этап загрузки. В итоге, размер live-образа уменьшился c 1.4 ГБ до 791 МБ, а время загрузки сократилось в три раза.
  • Обеспечена совместимость с инструментарием Ventoy, позволяющим загружать с одного носителя несколько разных iso-образов.
  • Добавлена поддержка файловой системы exFAT.
  • В отдельно загружаемый набор выделены файлы для разработчиков приложений, включающие компиляторы, заголовочные файлы и документацию.
  • Улучшена совместимость со старыми видеокартами NVIDIA (добавлено несколько разных версий драйверов NVIDIA).
  • Изменено оформление процесса загрузки. По умолчанию прекращено предоставление текстовой консоли.
  • Добавлены переводы для многих приложений, диалогов конфигуратора и утилит.
  • Помимо предлагаемого по умолчанию браузера Falkon предоставлена возможность быстрой установки пакетов Chromium, Firefox и Thunderbird с поддержкой глобального меню и родным декорированием окон.
  • В меню обеспечен показ горячих клавиш, приводящих к вызову соответствующих элементов меню. Обеспечено визуальное выделение выбранных элементов меню. По умолчанию прекращён показ пиктограмм в контекстных меню.
  • Реализована возможность изменения громкости и яркости экрана через соответствующие мультимедийные кнопки на клавиатурах ноутбуков
  • В эмуляторе терминала работа команд Command-C и Command-V приведена в соответствие с обработкой данных команд в других приложениях (для выполнения Ctrl-C требуется нажать Command-Shift-C или Ctrl-Command-C).
  • Добавлена поддержка системных звуков в файловом менеджера и звуковых предупреждений в диалоге вывода сообщений.
  • В случае невозможности запустить графический сеанс в течение определённого времени реализован вывод сообщения об ошибке с полезной информацией об оборудовании.
  • В файловом менеджере обеспечена поддержка переименования дисковых разделов (через выполнение команды diskutil rename), отображения их текстовых меток и привязки пиктограмм к разделу. Добавлена возможность открытия дискового образа двойным кликом.
  • Добавлена утилита makeimg для создания дисковых образов.
  • В контекстное меню добавлен элемент для вызова интерфейса форматирования дисков.
  • Из автозапуска убрана программа для ведения липких заметок.
  • Для звуковых устройств предоставлена возможность вызова эквалайзера.
  • Полностью не готовые экспериментальные возможности собраны в секции "Under Construction". Доступны для тестирования утилиты для установки обновлений пакетов и применения патчей от FreeBSD, записи на оптические диски, загрузки наборов с дополнительными приложениями и установки Debian Runtime c окружением для запуска Linux-приложений.


  1. Главная ссылка к новости (https://twitter.com/probonopd/...)
  2. OpenNews: Проект Airyx развивает редакцию FreeBSD, совместимую с приложениями macOS
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива helloSystem 0.6, использующего FreeBSD и напоминающего macOS
  4. OpenNews: Автор AppImage развивает дистрибутив helloSystem, использующий FreeBSD и напоминающий macOS
  5. OpenNews: Выпуск операционной системы MidnightBSD 2.1
  6. OpenNews: Дистрибутив Chimera Linux, сочетающий ядро Linux с окружением FreeBSD
Лицензия: CC-BY
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56382-hellosystem
Ключевые слова: hellosystem, bsd
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Обсуждение (25) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 17:31, 20/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –7 +/
    Хватит уже этих ваших "напоминающих проприетарь-ось".
     
     
  • 2.3, Идиот (?), 17:36, 20/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +15 +/
    Откуда вы такие беретесь? Какая тебе разница? Человек тратит свое время и силы, не твои. Пусть люди делают, ненужное все равно отвалится по причине не востребованности, нужное останется.
     
     
  • 3.14, man man (?), 18:24, 20/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Откуда вы такие беретесь?

    думаю, из новости про reactos.

    > Какая тебе разница?

    ответ есть вот тут: https://www.reddit.com/r/CasualUK/comments/bexvru/its_fine/

     
  • 2.22, Аноним (22), 19:04, 20/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Хватит уже этих ваших "напоминающих проприетарь-ось".

    Ну, если то, что выглядит как обгавёженная зубунта напоминает macOS, тогда GNOME это macOS 146%

     
  • 2.23, Аноним (23), 19:04, 20/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ещё один не такой как все нашелся, оригинал. Стив Джобс украл графических интерфейс У Xerox Alto. Билл Гейтс украл графический интерфейс у Стива Джобса. Mac меню сверху, кнопки управления окном слева, Win меню снизу, кнопки управления окном справа. Все оболочки для этих ваших линуксов вторичны, третичны, десятеричны и копируют либо Win, либо Mac. Но тут прибегает аноним и хочет принципиально новых интерфейсов, хотя сам даже не знает что это такое.
     

  • 1.2, bunker203 (ok), 17:31, 20/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Хорошо выглядит
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 17:36, 20/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Корейский Red Star OS всё ещё лучший закос под макось.
     
     
  • 3.10, Аноним (10), 18:01, 20/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Конфиденциальность это про Red Star OS.
     

  • 1.5, InuYasha (??), 17:39, 20/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    hellO.system, for typical macintosh user... как тонко! 8)
     
  • 1.6, Анонн (?), 17:46, 20/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Смешно, но прямо на скрине виден UI баг - на пункте слева от System ненужный хайлайт + текст нечитаемый.
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 17:54, 20/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    это на твоем мониторе нечитаемый, а в ретине все хорошо читается
     
     
  • 3.13, Анонн (?), 18:19, 20/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты наркоман что ли? У скрина разрешение 1920х1080, какая ретина?
    Текст на этом элементе неконтрастный, а должен быть как на "Gehe zu" - белый по синему.
     

  • 1.11, Anonymous111 (?), 18:02, 20/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    и позиционируемого как система для обычных пользователей, на которую могут перейти любители macOS, недовольные политикой Apple.


    Но именно жеелезо маков не поддерживается. Как же тогда она может так позиционироваться? Другой бук типа, так на другом буке винда и линь есть.

     
     
  • 2.12, Аноним (10), 18:05, 20/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >любители macOS, недовольные политикой Apple.

    Тут уже как бы взаимоисключающие слова

     

  • 1.15, Аноним (15), 18:30, 20/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Некоторые до сих пор не понимают, что оно не стоит того, чтобы копировать.
     
     
  • 2.20, Смузихлёб (?), 18:55, 20/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Давайте спорить о вкусе устриц с теми, кто их ел.
     

  • 1.16, Аноним (16), 18:32, 20/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > Осуществлён переход на кодовую базу FreeBSD 13.0 (прошлый выпуск был основан на FreeBSD 12.2).

    Впринципе неплохо. С 13-й версии вроде UFS перестала разваливаться и на линуксаторе даже хромоклоны стало возможно запускать. Так глядишь и альтернатива линуксу растёт.

     
  • 1.17, AKR (ok), 18:42, 20/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот если бы автор AppImage, сделал возможность установки AppImage пакетов и работу приложений от MacOS. Только за это установил бы сей дистрибутив.
    Меня к примру очень интересует софт MacFamilyTree (https://www.syniumsoftware.com/macfamilytree), который есть только под Mac.
     
     
  • 2.25, Аноним (23), 19:08, 20/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Меня к примру очень интересует софт MacFamilyTree

    Напиши свой аналог и открой код.

     

  • 1.18, denkin (ok), 18:49, 20/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Свет вьіключайте:они на свет лезут!
    )
     
  • 1.19, Смузихлёб (?), 18:53, 20/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    У меня лютый тиринг, а скролинг в браузере тормзит и фризится. Как раком до Китая по сравнению с настоящей макосью, с ее божественной плавностью скроллинга и отзывчивостью интерфейса.
     
  • 1.21, Аноним (-), 18:56, 20/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Первая реакция: ХА! Похоже :)
     
  • 1.24, Аноним (23), 19:07, 20/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Гонял в виртуалке, приговор неюзабельно абсолютно, даже после винды. Как вы на этих Маках живете, несчастные.
     
  • 1.26, Аноним (23), 19:10, 20/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кто-нибудь попросите автора, сделать вариант его среды рабочего стола для этих ваших линуксов, чтобы в Убунте можно было погонять.
     
  • 1.27, Staczhik (ok), 19:13, 20/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А мне Unity нравилась в своё время. Жаль что не допилили, была бы альтернатива гному и кедам.
     

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