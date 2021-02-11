The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Автор AppImage развивает дистрибутив helloSystem, использующий FreeBSD и напоминающий macOS

11.02.2021 13:10

Симон Петер (Simon Peter), создатель формата самодостаточных пакетов AppImage, развивает новый дистрибутив helloSystem, основанный на FreeBSD и оснащённый интерфейсом, напоминающим macOS. Разработка системы ещё не завершена, но для тестирования уже формируются загрузочные образы, размером 1.7 ГБ.

Дистрибутив разрабатывается в соответствии с принципом "меньше, но лучше" и позиционируется как система для обычных пользователей, на которую могут перейти любители macOS, недовольные политикой Apple, навязыванием решений и привязкой к одному производителю. Система лишена усложнений, свойственных современным Linux-дистрибутивам, находится под полным контролем пользователя и позволяет чувствовать себя комфортно бывшим пользователям macOS.

Интерфейс отталкивается от идеи использования глобального меню. Для формирования глобального меню и строки состояния задействован пакет panda-statusbar, развиваемый дистрибутивом CyberOS (бывший PandaOS). Панель приложений Dock основана на наработках проекта cyber-dock, также от разработчиков CyberOS. Для управления файлами и размещения ярлыков на рабочем столе развивается файловый менеджер Filer, основанный на pcmanfm-qt от проекта LXQt. По умолчанию предлагается браузер Falkon, но в качестве опции доступен Chromium.

В качестве основной файловой системы используется ZFS, а для монтирования поддерживаются exFAT, NTFS, EXT4, HFS+, XFS и MTP. Приложения поставляются в самодостаточных пакетах. Для запуска приложений применяется утилита launch, которая находит программу и анализирует ошибки при выполнении. Система для сборки Live-образов основана на инструментарии проекта FuryBSD.

Проектом развивается серия собственных приложений, таких как конфигуратор, инсталлятор, утилита mountarchive для монтирования архивов в дерево ФС, утилита для восстановления данных с ZFS, интерфейс для разбивки дисков, индикатор настройки сети, утилита для создания скриншотов, браузер Zeroconf-серверов, индикатор для настройки громкости, утилита для настройки загрузочного окружения. Для разработки используется язык Python и библиотека Qt. Среди поддерживаемых компонентов для разработки приложений в порядке снижения предпочтения названы PyQt, QML, Qt, KDE Frameworks и GTK.



  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Инициатива по бойкотированию Wayland
  3. OpenNews: Выпуск операционной системы MidnightBSD 2.0
  4. OpenNews: Выпуск GhostBSD 20.11
  5. OpenNews: Реализована возможность сборки FreeBSD в других операционных системах
  6. OpenNews: Выпуск FuryBSD 2020-Q3, Live-сборки FreeBSD с рабочими столами KDE и Xfce
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54573-freebsd
Ключевые слова: freebsd, hellosystem
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (81) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (-), 13:22, 11/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Копрорации зло ! Ты можешь стереть наши коменты но ты не сможешь стереть ежика под дверью !
     
  • 1.2, Аноним (2), 13:22, 11/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Интерфейс конечно совершенно блевотный, но идея неплохая.
     
     
  • 2.7, Лудакрис (?), 13:26, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    дык на кутях же
     
     
  • 3.43, Аноним (43), 14:11, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тот же северокорейский Red Star - намного лучший закос под макось, чем это. И тот тоже на кутях.
     
  • 3.46, Аноним (2), 14:26, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Проблема точно не в кутях. Кеды нормально выглядят, несмотря даже на QML. И файловые диалоги нормальные, и хоткеи, и всё остальное. Я думаю, дело в том, что у макос изначально отвратительный интерфейс, в итоге любой закос получается отвратительным в степени отвратительно. Несмотря на все старания.
     
  • 2.45, Redirect (??), 14:21, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Очень даже неплохо выглядит. Добротно! На BSD такого простого чуда не хватает!
     

  • 1.3, Леголас (ok), 13:23, 11/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    > на которую могут перейти любители macOS

    эти ёжики будут колоться, плакать, но таки будут продолжать есть этот кактус

     
     
  • 2.6, Аноним (6), 13:26, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Любитель не пользователь. Нет денег на мак, и никогда не было, ставь сабж.
     
     
  • 3.14, Аноним (14), 13:35, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Любитель не пользователь. Нет денег на мак, и никогда не было, ставь
    > сабж.

    А схрена ли именно сабж, прикинутся макосью может любой дистр, натягиваешь соответственную тему и если нужно ставишь док.
    Аппимаги тоже можно затолкать, тут разве что готовая макососного вида фрибздя, если кому-то это действительно надо, но видать автору слава елементариОС покоя не даёт.

     
     
  • 4.39, Х (?), 14:07, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Прикинуться может, так же как линукс виндой. До первого клика, ага.
     
  • 4.77, Школьник (ok), 15:45, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > натягиваешь соответственную тему

    Пробовал я натянуть и на KDE, и на Mate, и на Cinnamon, причём разные темы (не меньше 6 штук) пробовал. На hidpi экранах то там кнопки окна съехали, то там у окна жирные боковые полосы появились, то еще какая-то мутотень. Не работает оно с hidpi. Да и сам hidpi, мягко говоря, с особенностями работает.

     

  • 1.5, Аноним (5), 13:25, 11/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Среди snap, flatpak, appimage последний более удобен - скачал/запустил без рута.
     
     
  • 2.9, Аноним (6), 13:27, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Как обновлять?
     
     
  • 3.16, Аноним (16), 13:35, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Видимо целиком. Хотя не что не мешает прикрутить аналог rsync чтобы меньше грузить.
     
     
  • 4.25, Annoynymous (ok), 13:53, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Хотя не что не мешает прикрутить аналог rsync

    Да, это гораздо удобнее, чем snap или flatpak.

     
     
  • 5.58, Аноним (58), 15:01, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Плашка САРКАЗМ не пропечаталась.
     
  • 3.47, Аноним (47), 14:32, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Удалить и поставить заново
     
     
  • 4.57, Аноним (58), 15:00, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Где брать то что обновить? Как узнать что обновилось? Нафиг этим всем заниматься если можно не заниматься и сидеть на старой версии? Результат застой версий никакие новый фичи в софт не приходят, например в браузере. Это ровно обратный процесс того что принес в своё время хром, безальтернативное автоматическое обновление.
     
  • 2.42, Аноним (42), 14:10, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >последний более удобен

    Да, особенно когда автор appimage для какой-нибудь софтины думает что у тебя на компьютере 100% есть какая-то зависимость которой у тебя нету, тогда оно просто не работает. Никогда не пойму как это неуниверсальное "универсальное решение" которое ничего не решает всё ещё живо и откуда у него столько фанатов, защищающих его в сранении с решениями которые может и не иделаьны, но на самом деле делают то, что обещают.

     

  • 1.8, ryoken (ok), 13:27, 11/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Прям сплю и вижу, как туда ломанутся фотошопоработники и иже с ними :D.
     
     
  • 2.10, Аноним (6), 13:29, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Им что поставишь то они и будут использовать.
     
     
  • 3.22, Аноним (22), 13:49, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > что поставишь

    Что заставишь. К сожалению, в некоторых учреждениях хвост виляет собакой.

     
  • 3.80, Аноним (-), 15:46, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это вас, быдлоадминье обычно ставят (раком, за копейки) перед фактом инфраструктуры на венда, а "бунтовать" вы сюда приходите
     

  • 1.11, Дмитрий (??), 13:31, 11/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну наконец-то, это уже интересно!
     
  • 1.12, InuYasha (??), 13:32, 11/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Hell=ϵ⭕️϶=System
     
     
  • 2.29, Dzen Python (ok), 13:56, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    HelloKitty
     
     
  • 3.33, Леголас (ok), 13:59, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    HelloTTY
     
     
  • 4.40, Аноним (40), 14:08, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Здравствуй! Дерево artadmires.com/www/zdr/_images/logo1.gif
     
  • 4.56, zzz (??), 14:57, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только православный Cockpit!
     
  • 2.38, Аноним (38), 14:07, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    спасибо goatse за счастливое детство!
     

  • 1.15, Аноним (15), 13:35, 11/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Ну и чем оно лучше ванильной фряхи?
     
     
  • 2.18, Голум (?), 13:39, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Костылями на питоне
     
  • 2.26, Леголас (ok), 13:54, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    нет ничего лучше ванильной фри
     
     
  • 3.51, Аноним (40), 14:41, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет игр лучше майнкрафт
     

  • 1.17, Аноним (17), 13:37, 11/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Интересно. Может из этого что-то и получится.
     
  • 1.19, Sluggard (ok), 13:41, 11/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Поклонник macOS нагадил в Linux своим AppImage, и сбежал на FreeBSD.
    Как это мило. )
     
     
  • 2.23, Аноним (22), 13:51, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    > AppImage

    Уж всяко лучше прочих снапов. Кстати, AppImage как идейное заимствование из macOS анониму нравится.

     
     
  • 3.75, linuxbuild (ok), 15:42, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Иногда нужен Flatpak или Snap. Например, когда необходимо изолированное выполнение приложения.
     
  • 2.74, linuxbuild (ok), 15:40, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чем оно хуже обычного статически слинкованного бинарника?
     

  • 1.20, Аноним (20), 13:44, 11/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Осталось при-рить Final Cut, Logic Pro, DaVinci Resolve, GarageBand, iWork, проги Adobe, ну и по мелочам.
     
     
  • 2.24, Аноним (22), 13:53, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > проги Adobe

    Имеете в виду дезавуированный Flash, подписной Photoshop или какое иное его творение?

     
  • 2.30, Sluggard (ok), 13:56, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > DaVinci Resolve

    Переходи на Linux, под него есть.

     

  • 1.21, Аноним (21), 13:48, 11/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Не нужно превращать фряху в помойку клепанием 100500 дристрибутивов, это не линупc
     
     
  • 2.27, Аноним (22), 13:54, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > фряху ... линупc
    > в помойку

    по-моему, Вы язык превращаете.

     
  • 2.28, Simon Peter (?), 13:54, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сорян, ничего не могу поделать, у линукса переполнение битности кол-ва дистрибутивов.
     
     
  • 3.50, vz_2 (?), 14:37, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Выкидывают 32 бита, теперь их количество в 64 битном формате.
     
  • 2.76, linuxbuild (ok), 15:44, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Живые варианты BSD можно по пальцам двух рук пересчитать, так что в данный момент нельзя сказать, что он лишний.
     

  • 1.31, Dzen Python (ok), 13:58, 11/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Такое чувство, когда под макось/айось перестали мимикрировать даже китайцы (что, честно говоря, показатель), но нашелся невскрытая криокамера прямиком из 2008 и она наконец вышла из строя...
     
     
  • 2.62, Аноним (62), 15:08, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    они тепереь мимикрируют под винду. Поняли что удобнее. Я сейчас про СРС DDE — Deepin Desktop Environment.
     

  • 1.32, Аноним (32), 13:58, 11/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Проприетарщина, закапывайте
     
     
  • 2.79, linuxbuild (ok), 15:45, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нет, с открытым кодом. Все здесь https://github.com/helloSystem/
     

  • 1.34, Аноним (34), 13:59, 11/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Перспективно!на фоне изжившего себя линукса
     
  • 1.35, Аноним (35), 14:01, 11/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > pcmanfm-qt от проекта Xfce

    Может таки поправите?

     
  • 1.36, КО (?), 14:02, 11/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    "любители macOS, недовольные политикой Apple, навязыванием решений и привязкой к одному производителю"
    Какое-то противоречие.
    Таких людей в природе не бывает.
     
     
  • 2.83, Аноним (-), 15:48, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    казалось, таких тупых как ты не бывает, но на опеннете их 99%
     

  • 1.37, Аноним (37), 14:04, 11/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Это тот который призывал Wayland бойкотировать? Ну туда ему и дорога, хотя даже разрабы FreeBSD адекватны и понимают что Wayland один хрен нужно внедрять
     
     
  • 2.44, Zitz (?), 14:15, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Зачем? Всё равно свободный десктоп мёртв. Лучше бы метили исключительно в серверный сегмент. Я бы и иксы дропнул, чтобы ограниченные ресурсы проекта не распылять понапрасну.
     
     
  • 3.61, Аноним (61), 15:08, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    С чего он вдруг мёртв если он удобнее всех остальных(мастдая и огрызка) и работает лучше чем когда либо? Не пори пургу.
     
     
  • 4.70, Zitz (?), 15:27, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Пургу как раз ты несешь, полнейшую. Даже сами Red Hat и Linux Foundation это прекрасно понимают и предпочитают на своих презентациях и конференциях использовать Винду и макось. Во FreeBSD же почти все девелоперы сидят на макбуках.

    О каком удобстве может идти речь, если при покупке ноута с предустановленным линуксом его даже не рассматривают в качестве ОС для работы. Либо сносят сразу и ставят Винду, либо загружаются один раз чисто поржать и забыть.

     
  • 4.81, Школьник (ok), 15:47, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > работает лучше чем когда либо

    Это ведь еще не значит, что работает хорошо.

     
  • 3.82, linuxbuild (ok), 15:47, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть такая стратегия - "в сервер через десктоп".
     

  • 1.41, Zitz (?), 14:09, 11/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >helloSystem

    С таким названием не взлетит.

     
  • 1.48, vz_2 (?), 14:34, 11/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Falkon умирает, Chromium засвечивает видео.
    FreeBSD видимо из-за RH, её поделок, какой-то старой идейной близости к откушенной.
    После того как переехала на свой процессор, любителям сёрфить сеть в ламповой среде - добро пожаловать, для всего остального много чего есть, хотя как откушенная груша сойдёт для вида.  
     
     
  • 2.63, Аноним (62), 15:11, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    шизофазия
     

  • 1.49, prokoudine (ok), 14:34, 11/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Представления об интерфейсе macOS у гражданина застряли в середине нулевых, и это в лучшем случае. Такой хоккей не нужен.
     
  • 1.52, Аноним (52), 14:46, 11/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >> pcmanfm-qt от проекта Xfce

    Что курил автор?

     
     
  • 2.54, vz_2 (?), 14:48, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Видимо Infected Mushroom
     

  • 1.53, Аноним (53), 14:48, 11/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >основанный на pcmanfm-qt от проекта Xfce

    wut?

     
  • 1.55, Частник (?), 14:50, 11/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Бессмысленный проект. Человеку видимо время девать некуда
     
  • 1.59, Аноним (59), 15:05, 11/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Нет уж, таких моральных и профессиональных уродов как создатели блобопакетов оставьте у себя в линуксах, в BSD экосистеме они не нужны. У нас и свои уроды есть, типа изобрателей PBI.
     
     
  • 2.67, xm (ok), 15:14, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > типа изобрателей PBI

    А это, разве, не он и есть?

     

  • 1.60, Анонимчик (?), 15:07, 11/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Стремный стрем какой-то
     
  • 1.64, Аноним (61), 15:11, 11/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Выглядит почище мака, если не считать эти кнопки в калькуляторе с бликами из середины 2000х и слишком уж грубые градиенты на иконках
     
  • 1.65, Аноним (62), 15:12, 11/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Обычно я за дистрибутивы фряхи, но это вызывает у меня недоумение. Какой-то винегрет.
     
  • 1.66, Любитель Монеточки (?), 15:14, 11/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Он какую-нибудь помощь Draling оказывал? Проги от FreeBSD можно запустить на MacOS, а вот проги от MacOS на FreeBSD врял ли.
     
  • 1.68, msgod (ok), 15:24, 11/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как идейный бздун заявляю - лучший интерфейс бсд - путти + тмукс.
    Все прочее ересь и не нужно
     
     
  • 2.72, Zitz (?), 15:35, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Когда-нибудь и у вас будет свой WSL.
     

  • 1.69, linuxbuild (ok), 15:27, 11/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Обратите внимание на графическую утилиту "Hardware Probe" на скриншоте. Она позволяет поделиться спецификацией вашего оборудования и логами с разработчиками и другими пользователями, а также участвовать в создании глобального статистического отчета для BSD-систем. Подробнее: https://github.com/linuxhw/hw-probe/blob/master/INSTALL.BSD.md#install-on-hell
     
  • 1.71, Fracta1L (ok), 15:34, 11/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В виртуалбоксе не запустилось
     
  • 1.73, Аноним (73), 15:36, 11/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ой красавчик! сто лет ждал такой новости!!! без сарказма, прям мечтал!
    пошел качать! :)
     
     
  • 2.78, Аноним (73), 15:45, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    пля.. перечитал внимательнее... не на кутях ненужно.. скачанный исошник в топку.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Ideco
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2021 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру