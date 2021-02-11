Автор AppImage развивает дистрибутив helloSystem, использующий FreeBSD и напоминающий macOS

Симон Петер (Simon Peter), создатель формата самодостаточных пакетов AppImage, развивает новый дистрибутив helloSystem, основанный на FreeBSD и оснащённый интерфейсом, напоминающим macOS. Разработка системы ещё не завершена, но для тестирования уже формируются загрузочные образы, размером 1.7 ГБ.

Дистрибутив разрабатывается в соответствии с принципом "меньше, но лучше" и позиционируется как система для обычных пользователей, на которую могут перейти любители macOS, недовольные политикой Apple, навязыванием решений и привязкой к одному производителю. Система лишена усложнений, свойственных современным Linux-дистрибутивам, находится под полным контролем пользователя и позволяет чувствовать себя комфортно бывшим пользователям macOS.

Интерфейс отталкивается от идеи использования глобального меню. Для формирования глобального меню и строки состояния задействован пакет panda-statusbar, развиваемый дистрибутивом CyberOS (бывший PandaOS). Панель приложений Dock основана на наработках проекта cyber-dock, также от разработчиков CyberOS. Для управления файлами и размещения ярлыков на рабочем столе развивается файловый менеджер Filer, основанный на pcmanfm-qt от проекта LXQt. По умолчанию предлагается браузер Falkon, но в качестве опции доступен Chromium.

В качестве основной файловой системы используется ZFS, а для монтирования поддерживаются exFAT, NTFS, EXT4, HFS+, XFS и MTP. Приложения поставляются в самодостаточных пакетах. Для запуска приложений применяется утилита launch, которая находит программу и анализирует ошибки при выполнении. Система для сборки Live-образов основана на инструментарии проекта FuryBSD.

Проектом развивается серия собственных приложений, таких как конфигуратор, инсталлятор, утилита mountarchive для монтирования архивов в дерево ФС, утилита для восстановления данных с ZFS, интерфейс для разбивки дисков, индикатор настройки сети, утилита для создания скриншотов, браузер Zeroconf-серверов, индикатор для настройки громкости, утилита для настройки загрузочного окружения. Для разработки используется язык Python и библиотека Qt. Среди поддерживаемых компонентов для разработки приложений в порядке снижения предпочтения названы PyQt, QML, Qt, KDE Frameworks и GTK.