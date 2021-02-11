Автор AppImage развивает дистрибутив helloSystem, использующий FreeBSD и напоминающий macOS

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|1.1, Аноним (-), 13:22, 11/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Копрорации зло ! Ты можешь стереть наши коменты но ты не сможешь стереть ежика под дверью !
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|3.43, Аноним (43), 14:11, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Тот же северокорейский Red Star - намного лучший закос под макось, чем это. И тот тоже на кутях.
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|3.46, Аноним (2), 14:26, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Проблема точно не в кутях. Кеды нормально выглядят, несмотря даже на QML. И файловые диалоги нормальные, и хоткеи, и всё остальное. Я думаю, дело в том, что у макос изначально отвратительный интерфейс, в итоге любой закос получается отвратительным в степени отвратительно. Несмотря на все старания.
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|2.45, Redirect (??), 14:21, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Очень даже неплохо выглядит. Добротно! На BSD такого простого чуда не хватает!
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|1.3, Леголас (ok), 13:23, 11/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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> на которую могут перейти любители macOS
эти ёжики будут колоться, плакать, но таки будут продолжать есть этот кактус
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|2.6, Аноним (6), 13:26, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Любитель не пользователь. Нет денег на мак, и никогда не было, ставь сабж.
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|3.14, Аноним (14), 13:35, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Любитель не пользователь. Нет денег на мак, и никогда не было, ставь
> сабж.
А схрена ли именно сабж, прикинутся макосью может любой дистр, натягиваешь соответственную тему и если нужно ставишь док.
Аппимаги тоже можно затолкать, тут разве что готовая макососного вида фрибздя, если кому-то это действительно надо, но видать автору слава елементариОС покоя не даёт.
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|4.39, Х (?), 14:07, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Прикинуться может, так же как линукс виндой. До первого клика, ага.
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|4.77, Школьник (ok), 15:45, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> натягиваешь соответственную тему
Пробовал я натянуть и на KDE, и на Mate, и на Cinnamon, причём разные темы (не меньше 6 штук) пробовал. На hidpi экранах то там кнопки окна съехали, то там у окна жирные боковые полосы появились, то еще какая-то мутотень. Не работает оно с hidpi. Да и сам hidpi, мягко говоря, с особенностями работает.
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|1.5, Аноним (5), 13:25, 11/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Среди snap, flatpak, appimage последний более удобен - скачал/запустил без рута.
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|3.16, Аноним (16), 13:35, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Видимо целиком. Хотя не что не мешает прикрутить аналог rsync чтобы меньше грузить.
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|4.25, Annoynymous (ok), 13:53, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Хотя не что не мешает прикрутить аналог rsync
Да, это гораздо удобнее, чем snap или flatpak.
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|4.57, Аноним (58), 15:00, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Где брать то что обновить? Как узнать что обновилось? Нафиг этим всем заниматься если можно не заниматься и сидеть на старой версии? Результат застой версий никакие новый фичи в софт не приходят, например в браузере. Это ровно обратный процесс того что принес в своё время хром, безальтернативное автоматическое обновление.
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|2.42, Аноним (42), 14:10, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>последний более удобен
Да, особенно когда автор appimage для какой-нибудь софтины думает что у тебя на компьютере 100% есть какая-то зависимость которой у тебя нету, тогда оно просто не работает. Никогда не пойму как это неуниверсальное "универсальное решение" которое ничего не решает всё ещё живо и откуда у него столько фанатов, защищающих его в сранении с решениями которые может и не иделаьны, но на самом деле делают то, что обещают.
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|1.8, ryoken (ok), 13:27, 11/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Прям сплю и вижу, как туда ломанутся фотошопоработники и иже с ними :D.
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|3.22, Аноним (22), 13:49, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> что поставишь
Что заставишь. К сожалению, в некоторых учреждениях хвост виляет собакой.
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|3.80, Аноним (-), 15:46, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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это вас, быдлоадминье обычно ставят (раком, за копейки) перед фактом инфраструктуры на венда, а "бунтовать" вы сюда приходите
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|1.19, Sluggard (ok), 13:41, 11/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Поклонник macOS нагадил в Linux своим AppImage, и сбежал на FreeBSD.
Как это мило. )
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|2.23, Аноним (22), 13:51, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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> AppImage
Уж всяко лучше прочих снапов. Кстати, AppImage как идейное заимствование из macOS анониму нравится.
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|3.75, linuxbuild (ok), 15:42, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Иногда нужен Flatpak или Snap. Например, когда необходимо изолированное выполнение приложения.
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|1.20, Аноним (20), 13:44, 11/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Осталось при-рить Final Cut, Logic Pro, DaVinci Resolve, GarageBand, iWork, проги Adobe, ну и по мелочам.
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|2.24, Аноним (22), 13:53, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> проги Adobe
Имеете в виду дезавуированный Flash, подписной Photoshop или какое иное его творение?
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|1.21, Аноним (21), 13:48, 11/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Не нужно превращать фряху в помойку клепанием 100500 дристрибутивов, это не линупc
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|2.27, Аноним (22), 13:54, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> фряху ... линупc
> в помойку
по-моему, Вы язык превращаете.
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|2.28, Simon Peter (?), 13:54, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сорян, ничего не могу поделать, у линукса переполнение битности кол-ва дистрибутивов.
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|3.50, vz_2 (?), 14:37, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Выкидывают 32 бита, теперь их количество в 64 битном формате.
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|2.76, linuxbuild (ok), 15:44, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Живые варианты BSD можно по пальцам двух рук пересчитать, так что в данный момент нельзя сказать, что он лишний.
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|1.31, Dzen Python (ok), 13:58, 11/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Такое чувство, когда под макось/айось перестали мимикрировать даже китайцы (что, честно говоря, показатель), но нашелся невскрытая криокамера прямиком из 2008 и она наконец вышла из строя...
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|2.62, Аноним (62), 15:08, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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они тепереь мимикрируют под винду. Поняли что удобнее. Я сейчас про СРС DDE — Deepin Desktop Environment.
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|1.36, КО (?), 14:02, 11/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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"любители macOS, недовольные политикой Apple, навязыванием решений и привязкой к одному производителю"
Какое-то противоречие.
Таких людей в природе не бывает.
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|1.37, Аноним (37), 14:04, 11/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Это тот который призывал Wayland бойкотировать? Ну туда ему и дорога, хотя даже разрабы FreeBSD адекватны и понимают что Wayland один хрен нужно внедрять
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|2.44, Zitz (?), 14:15, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Зачем? Всё равно свободный десктоп мёртв. Лучше бы метили исключительно в серверный сегмент. Я бы и иксы дропнул, чтобы ограниченные ресурсы проекта не распылять понапрасну.
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|3.61, Аноним (61), 15:08, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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С чего он вдруг мёртв если он удобнее всех остальных(мастдая и огрызка) и работает лучше чем когда либо? Не пори пургу.
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|4.70, Zitz (?), 15:27, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Пургу как раз ты несешь, полнейшую. Даже сами Red Hat и Linux Foundation это прекрасно понимают и предпочитают на своих презентациях и конференциях использовать Винду и макось. Во FreeBSD же почти все девелоперы сидят на макбуках.
О каком удобстве может идти речь, если при покупке ноута с предустановленным линуксом его даже не рассматривают в качестве ОС для работы. Либо сносят сразу и ставят Винду, либо загружаются один раз чисто поржать и забыть.
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|4.81, Школьник (ok), 15:47, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> работает лучше чем когда либо
Это ведь еще не значит, что работает хорошо.
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|1.48, vz_2 (?), 14:34, 11/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Falkon умирает, Chromium засвечивает видео.
FreeBSD видимо из-за RH, её поделок, какой-то старой идейной близости к откушенной.
После того как переехала на свой процессор, любителям сёрфить сеть в ламповой среде - добро пожаловать, для всего остального много чего есть, хотя как откушенная груша сойдёт для вида.
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|1.49, prokoudine (ok), 14:34, 11/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Представления об интерфейсе macOS у гражданина застряли в середине нулевых, и это в лучшем случае. Такой хоккей не нужен.
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|1.59, Аноним (59), 15:05, 11/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Нет уж, таких моральных и профессиональных уродов как создатели блобопакетов оставьте у себя в линуксах, в BSD экосистеме они не нужны. У нас и свои уроды есть, типа изобрателей PBI.
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|2.67, xm (ok), 15:14, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> типа изобрателей PBI
А это, разве, не он и есть?
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|1.64, Аноним (61), 15:11, 11/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Выглядит почище мака, если не считать эти кнопки в калькуляторе с бликами из середины 2000х и слишком уж грубые градиенты на иконках
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|1.65, Аноним (62), 15:12, 11/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Обычно я за дистрибутивы фряхи, но это вызывает у меня недоумение. Какой-то винегрет.
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|1.66, Любитель Монеточки (?), 15:14, 11/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Он какую-нибудь помощь Draling оказывал? Проги от FreeBSD можно запустить на MacOS, а вот проги от MacOS на FreeBSD врял ли.
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|1.68, msgod (ok), 15:24, 11/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Как идейный бздун заявляю - лучший интерфейс бсд - путти + тмукс.
Все прочее ересь и не нужно
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|1.73, Аноним (73), 15:36, 11/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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ой красавчик! сто лет ждал такой новости!!! без сарказма, прям мечтал!
пошел качать! :)
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|2.78, Аноним (73), 15:45, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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пля.. перечитал внимательнее... не на кутях ненужно.. скачанный исошник в топку.
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