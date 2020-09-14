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Выпуск FuryBSD 2020-Q3, Live-сборки FreeBSD с рабочими столами KDE и Xfce

14.09.2020 21:45

Опубликован выпуск Live-дистрибутива FuryBSD 2020-Q3, построенного на базе FreeBSD и поставляемого в сборках с рабочими столами Xfce (1.8 Гб) и KDE (2.2 Гб). Отдельно доступны сборки "FuryBSD Continuous Build", в которых предложены рабочие столы Lumina, MATE и Xfce.

Проект развивает Джо Мэлоуни (Joe Maloney) из компании iXsystems, курирующей TrueOS и FreeNAS, но FuryBSD позиционируется как поддерживаемый сообществом независимый проект, не связанный с iXsystems. Live-образ может быть записан как на DVD, так и на USB Flash. Имеется режим стационарной установки путём переноса Live-окружения со всеми изменениями на диск (используется bsdinstall и установка на раздел с ZFS). Для обеспечения записи в Live-системе применяется UnionFS. В отличие от сборок на базе TrueOS, проект FuryBSD рассчитан на тесную интеграцию с FreeBSD и использование наработки основного проекта, но с оптимизацией настроек и окружения для применения на рабочем столе.

В новой версии:

  • Вместо UnionFS задействован рамдиск с ZFS, в котором используется сжатие.
  • Для загрузки live-образа требуется как минимум 4 ГБ ОЗУ.
  • Скрипт poudirere-image заменён на штатный bsdinstall.
  • Улучшена поддержка сенсорных экранов и трекпадов.
  • Для VirtualBox 6 добавлен виртуальный графический адаптер VMSVGA.
  • Обновлены Xorg 1.20.8_3, драйвер NVIDIA 440.100, Drm-fbsd12.0-kmod-4.16.g20200221, Xfce 4.14, Firefox 79.0.1.
  • Удалены проблемные хранитель экрана Xfce и интерфейс настройки параметров энергопотребления.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.furybsd.org/furybs...)
  2. OpenNews: Выпуск FuryBSD 12.1, Live-сборки FreeBSD с рабочими столами KDE и Xfce
  3. OpenNews: FuryBSD - новая Live-сборка FreeBSD с рабочим столом Xfce
  4. OpenNews: Выпуск дистрибутива NomadBSD 1.3.2
  5. OpenNews: Выпуск дистрибутива BSD Router Project 1.97
  6. OpenNews: Выпуск GhostBSD 20.08
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53711-furybsd
Ключевые слова: furybsd, bsd
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  • 1.2, Аноним (2), 21:49, 14/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Для загрузки live-образа требуется как минимум 4 ГБ ОЗУ

    Чоита?

     
     
  • 2.3, Anonn (?), 21:56, 14/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ZFS потому что.
     
  • 2.4, Козлетто (?), 22:06, 14/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ещё говорят что пингвин разжирел и bsd легковесный
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 22:29, 14/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Говорят, что кур доят. Побольше слушай бздунят, у них там и системдос украли из бздоси. Пруфлинк: https://www.opennet.ru/cgi-bin/openforum/vsluhboard.cgi?az=list&forum=vsluhfor (коммент, датированный "13:21 , 13-Сен-20")
     
     
  • 4.12, Корец (?), 22:40, 14/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Говорят, что кур доят.

    Куриное молоко пил кто-нить?

     

  • 1.5, Аноним (5), 22:16, 14/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну всё понеслась у линуксоидов опять разрыв пятой точки
     
     
  • 2.7, Аноним (2), 22:25, 14/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У школьников же. Нормальный линуксоид раза в 3 умнее как минимум и нормально относится к БСДе.
     

  • 1.6, Аноним (9), 22:20, 14/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Configure Xorg

    А что, бздунёнки все еще "конфигурируют ксорг"? Я на линуксе таким в последний раз году эдак в 2007-м занимался. А сейчас максимум setxkbmap в автостарт i3 прописываю.

     
     
  • 2.8, Аноним (8), 22:28, 14/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Иксорг если что везде одинаковый, где его бздунёнки конфигурируют, там и линуксятам приходится. Так-то на интеле у меня например всё работает без конфига.
     
  • 2.13, Аноним Анонимович Анонимов (?), 22:41, 14/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А сейчас максимум setxkbmap в автостарт i3 прописываю.

    Сколько раз за неделю? Или после каждого pacman -Syu?

     

  • 1.10, Аноним (10), 22:33, 14/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Опять бдсшщики со своими фурри
     
  • 1.11, Соня Мармеладова (?), 22:35, 14/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пропатчили таки KDE!
     

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