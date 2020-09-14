Выпуск FuryBSD 2020-Q3, Live-сборки FreeBSD с рабочими столами KDE и Xfce

Опубликован выпуск Live-дистрибутива FuryBSD 2020-Q3, построенного на базе FreeBSD и поставляемого в сборках с рабочими столами Xfce (1.8 Гб) и KDE (2.2 Гб). Отдельно доступны сборки "FuryBSD Continuous Build", в которых предложены рабочие столы Lumina, MATE и Xfce. Проект развивает Джо Мэлоуни (Joe Maloney) из компании iXsystems, курирующей TrueOS и FreeNAS, но FuryBSD позиционируется как поддерживаемый сообществом независимый проект, не связанный с iXsystems. Live-образ может быть записан как на DVD, так и на USB Flash. Имеется режим стационарной установки путём переноса Live-окружения со всеми изменениями на диск (используется bsdinstall и установка на раздел с ZFS). Для обеспечения записи в Live-системе применяется UnionFS. В отличие от сборок на базе TrueOS, проект FuryBSD рассчитан на тесную интеграцию с FreeBSD и использование наработки основного проекта, но с оптимизацией настроек и окружения для применения на рабочем столе. В новой версии: Вместо UnionFS задействован рамдиск с ZFS, в котором используется сжатие.

Для загрузки live-образа требуется как минимум 4 ГБ ОЗУ.

Скрипт poudirere-image заменён на штатный bsdinstall.

Улучшена поддержка сенсорных экранов и трекпадов.

Для VirtualBox 6 добавлен виртуальный графический адаптер VMSVGA.

Обновлены Xorg 1.20.8_3, драйвер NVIDIA 440.100, Drm-fbsd12.0-kmod-4.16.g20200221, Xfce 4.14, Firefox 79.0.1.

Удалены проблемные хранитель экрана Xfce и интерфейс настройки параметров энергопотребления.



